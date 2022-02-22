Адекватные и неадекватные родители в детском саду

Форумы полны жалоб и гневных претензий родителей к воспитателям детского сада. А насколько мы сами адекватные родители? Как со стороны тех же воспитателей, так и по мнению других мам и пап детсадовских одногруппников. Где та грань между отстаиванием прав и необоснованными требованиями? Попробуем разобраться.

Адекватно - это как?

Что означает адекватность в поведении родителей? Это умение предвидеть действия воспитателей, детей и других мам и пап, а также поступать понятно и удобно для окружающих (в большом коллективе без этого никак). С одной стороны, всего предусмотреть нельзя, с другой – еще на этапе заполнения договора с детсадом родителям даются подсказки.

Вот некоторые из них:

– Одевать ребенка в удобную и практичную одежду, которую тот сможет снять/надеть самостоятельно. Замки или липучки вместо шнурков или пуговиц. Малышей по возможности научить самостоятельно надевать большинство вещей из гардероба.

– Запасная одежда и средства гигиены в шкафчике и вовремя все это обновлять.

– Чистая одежда, тело, волосы и ногти ребенка.

– Не приносить с собой дорогие и модные игрушки – это поле для детских конфликтов и зависти. К тому же игрушку могут потерять, сломать, унести с собой другие ребятки.

– Не завышать ожидания в отношениях между воспитателями и детьми.

Малышат в группе муниципального детсада действительно много, а воспитатель одна. В большинстве многодетных семей детям не хватает внимания родителей, тем более не ждите его в детсадовской компании. За ребенком присмотрят, накормят, чем-то позанимаются, но большего ждать от детского сада не стоит.

Возможно, вам повезет, и это «большее» будет в вашей группе, тогда радуемся и превозносим воспитателя до небес. Все, что сверх вышеуказанного минимума, не входит в обязанности педагога! Поэтому всячески благодарим ее, восхищаемся и поддерживаем все начинания. В общем чате детсадовской группы, при личной встрече или на сайте детсада.

Благодарность – топливо для воспитателя и очень окрыляет в этой непростой работе.

– Проговаривать свои ожидания, опасения, проблемы, которые, на ваш взгляд, могут отразиться на ребенке в детском саду. «Сами знать должны» это в теории только хорошо, на практике же нереально все замечать и контролировать ежесекундно.

Воспитатель тоже может допустить ошибку, как и любой человек. Когда детей много, некоторые проблемы остаются незамеченными. Догадаться обо всем невозможно. Все преподносим доброжелательно, с позиции «вы хорошие», «и мы хорошие». Можно советоваться с воспитателем и вместе искать решение.

Неадекватно

Да, у каждого из нижеприведенных действий могут быть причины. Однако воспитателями и другими родителями они вероятно будут восприняты как «ненормальные»:

– не разобравшись и не поговорив с воспитателем, идти жаловаться сразу к заведующей или в управление образования;

– приводить в детсад откровенно больного малыша, вялого со сбитой температурой;

– регулярно приводить ребенка в грязной одежде;

– не фильтровать рассказы чада о садике и делать поспешные выводы;

– постоянно опаздывать в детсад/забирать из сада;

– писать/звонить воспитателю поздно вечером;

– винить педагога за случайные падения и синяки на прогулке;

– говорить с воспитателем свысока, как с обслуживающим персоналом;

– выгораживать и защищать ребенка, что бы тот не сделал: «Это его спровоцировали», «Вы, педагоги, его плохо воспитываете».

Инстинкты против логики

Почти у каждого неравнодушного родителя хотя бы раз была так называемая неадекватная реакция. Другое дело, что не каждый продемонстрировал ее воспитателю. Выдохнул, успокоился, включил логику и понял, что или нужно пока понаблюдать и собрать еще информацию или что все не так ужасно.

Не у всех мам и пап счастливые детсадовские воспоминания, плюс родители генетически запрограммированы защищать свое чадо, и когда видят какую-то угрозу (да, может и мнимую), то переходят в состояние боевой готовности. Это инстинкт. Хотеть для своих детей лучшего – это тоже нормальное материнское желание. Но важен контекст. И окружающая реальность. Поэтому родителям нужно отделять свои детские душевные травмы от ситуации со своими детьми и уметь собирать объективную информацию. А еще не рубить с плеча.

Иногда действительно есть какая-то проблема, которая требует обсуждения. Тогда готовим корректную речь и разбираемся. Радует, что общество с каждым десятилетием все-таки стремится быть гуманнее. И то, что раньше считалось в порядке вещей, сегодня уже вызывает осуждение. Например, теперь неприемлемо малышей в детсаду насильно кормить и поить, ставить в угол. А лет 20-40 назад такое было сплошь и рядом.

Еще будет нелишним понять и положение типичной воспитательницы. Она часто находится между молотом (администрация детсада и ее требования) и наковальней (родители воспитанников и их претензии). Многие из пожеланий не прописаны в ее должностных обязанностях, но у нее создается ощущение, что всем что-то должна и что не справляется с работой. Выгорание не за горами. И возможно, смена профессии.

Как понять, когда что-то не так

И все-таки некоторые ситуации в детском саду требуют пристального внимания родителей. С малышом в качестве мониторинга можно периодически играть в детсад и смотреть как «ведут себя» игрушки. Обычно ребенок обыграет типичный день в детсаду, и вы сразу поймете, как позиционирует себя воспитатель и остальные детки.

Также стоит пристальнее понаблюдать за ребенком, если:

Раньше он ходил в садик с удовольствием, а потом стал плакать и упираться, на вопросы о садике отвечает односложно.

Разговорчивый детеныш вдруг перестал говорить именно о садике.

Малыш задает странные вопросы. Например: правда ли, что по-большому в туалет можно ходить только дома? Или действительно ли к тем, кто не засыпает вовремя, в кровать забирается паук. Так можно понять, что говорят в садике и чего опасается ребенок.

Синяки или ссадины на теле бебика – обязательно поговорите с воспитателем об их происхождении.

Есть еще косвенные признаки стресса у ребенка, но они могут относиться как в ситуации в детском саду, так и дома (рождение младшей сестры, переезд, развод родителей, смерть бабушки и т.д):

– появились вредные привычки – сосание пальца или расчесывание тела;

– некогда общительный малыш замкнулся в себе;

– доброжелательный и контактный ребенок вдруг стал агрессивным и со всеми дерется.

– малыш спал без света, а потом вдруг стал требовать включать ночник.

В большинстве случаев после доверительного и доброжелательного разговора с воспитателем проблема (если она связана только с садиком) постепенно решается.

Взаимное уважение – вот к чему стоит стремиться, тогда никто не будет ни с кем бороться и конфликтовать. А на будущее нам всем (и родителям, и воспитателям) нужно учиться проводить беседы так, чтобы обе стороны чувствовали себя услышанными.