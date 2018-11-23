Как получить путевку в детский сад Екатеринбурга. Инструкция для родителей

Эта инструкция будет полезна тем, кто еще не знает, как встать в очередь в детский сад, какие льготы, документы и сроки для зачисления в детский сад существуют, как записать ребенка через сайт госуслуг, через МФЦ или отдел образования. С чего начинать, когда и куда бежать, и что в итоге будет.

С чего начать

Вообще, все довольно просто: родили, сделали первые документы, встали на очередь, ждем-с. Но есть некоторые нюансы, о которых мы расскажем ниже.

Итак, у вас родился малыш и вам выдали краткую инструкцию – какие документы и когда вы должны получить. Среди первых – свидетельство о рождении, которое вы получаете в ЗАГСе. С ним, не откладывая по возможности ни дня (!), вы должны «встать в очередь на детсад». В итоге, приготовьте такие документы:

- Заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в организацию (подлинник, напишете на месте). В заявлении вы должны будете указать три номера желаемых садиков. Садики, как и школы, прикреплены к адресам проживания Постановлением Администрации Екатеринбурга №689 «О закреплении территорий…» от 2015 года. Смотрим свои садики здесь (на этой странице наверху - документы о прикреплении к школам, в нижней части - информация о закреплении территорий за дошкольными учреждениями с обновлениями от 2019 года) - Свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник). - Документ, удостоверяющий личность заявителя – паспорт (копия и подлинник). - Документ, подтверждающий право на зачисление ребенка в организацию во внеочередном или первоочередном порядке – льготы (копия и подлинник).

О льготах

Тут же небольшое дополнение по льготам: документ лучше предоставить сразу. Он вам дает право встать в «иную» очередь, которая по закону короче обычной! Официально это звучит так: районный оператор проверяет представленные данные с учетом фактической наполняемости ДОУ и представляет сведения в городскую комиссию для внесения в информационную систему. Если вы не были льготниками, но вдруг ими стали, то документ, подтверждающий это, несите сразу же в свой ОО. Вас «перенесут» в другую очередь. В Департаменте образования лишь предупреждают: «…в этом случае необходимо понимать, что до этого момента ребенок будет числиться в общем списке детей. После подтверждения документа, его очередь продвинется вперед».

Сроки подачи документов

Поскольку списки формируются заранее (до мая), то все документы по льготам вам нужно сдать не позднее 25 апреля текущего года (для зачисления в садик в мае).

Вообще, обо всех изменениях вы должны сразу же информировать ОО. Вот выдержка из официальных документов: «Заявителям необходимо незамедлительно уведомить районного оператора (читай – отдел образования района), которым осуществлена процедура постановки ребенка на учет, об изменении ранее предоставленных сведений о ребенке: при смене места жительства и (или) Ф.И.О., даты рождения ребенка, получении льготы или истечении срока действия внеочередного или первоочередного права на получение места в детском саду».

Что делать, если вы лишились льгот?

Тоже сообщить в ОО. По нашей неофициальной информации, если вы уже попали в список льготников, то документы у вас больше проверять не будут! Вряд ли вы лишились статуса многодетной семьи, но если вдруг ваш папа уволился из полиции, а вас уже занесли в льготную очередь, то…решайте сами.

Актуальный список льготников прилагаем (категории)! Спасибо Департаменту образования Администрации Екатеринбурга!

Документы на руках. Шаг 2

1. Идти в отдел образования района (адреса ниже).

2. Получить услугу на сайте Госуслуг (учтите, в управление образование в этом случае все равно придется идти – нести оригиналы всех доков).

3. Получить услугу через МФЦ или ЦМУ (здесь тоже нужны оригиналы документов).

То есть все сделать из дома не удастся. Вы все равно несете оригиналы документов либо в ОО, либо в МФЦ/ЦМУ!

По итогу Шага 2 вам дадут «Расписку о приеме документов» с номером заявления. Не теряйте ее! И скажут, когда можно появиться вновь – узнать очередь, к примеру.

В три года или раньше?

Если вы не торопитесь и сидите в декрете спокойно, то к 3-м годам малыша вы получите свой муниципальный садик! Сейчас с этим четко. Вам позвонят уже из садика и пригласят на встречу к заведующей. Более того, есть те счастливчики, которые получили в этом году свои первые ясельки – это дети до 3-х лет. Чаще всего эти группы укомплектованы из льготников (см. список льготников). Но есть и простой люд! Здесь, скорее всего, секрет кроется в «заявлении о смене года» - об этом чуть ниже.

Если хотите, чтобы ребенок начал заранее привыкать к садику (примерно с 2-х лет), но выходить на работу еще не планируете, то можно написать в ОО заявление на группу кратковременного пребывания. Это специальные группы, где два или три дня в неделю ваш ребенок находится по 3 часа. Такие группы есть в каждом районе Екатеринбурга, но не во всех садах. В целом пользуются у мам популярностью и поэтому быстро заполняются. Из практики известно, что потом половина отсеивается – «лень ходить», «не вылезаем из больничных», «ему еще рано в садик» - тогда приглашают тех, кто уже стоит в очереди на такие группы.

Учтите! Такие группы не дают вам право пойти в садик на полный день. Они вообще никак не влияют на вашу основную очередь. Это просто бонус от Управления образования. Вы, как и все остальные, ждете своей очереди на садик.

Нюансы:

1. Госуслуги порой «не видят» льготников. Может оказаться, что Номер очереди на портале Госуслуг у вас 11-й, а на самом деле 384. В этом случае в ОО говорят: обращайтесь в техподдержку сайта Госуслуг, у них какая-то ошибка, у нас в программе - самая достоверная информация, она отображает всех льготников. Поэтому узнать достоверную очередь – в ОО. Или «бороться» с порталом.

2. «Заявление о смене года». Ваш ребенок родился с сентября по декабрь. В итоге, когда система будет в мае-июле искать «нуждающихся», она выберет тех, кому на 1 сентября есть полных 3 года. И не важно, что у вас уже 2-го сентября будет три и вообще ребенок уже читает, ходит на секции и крючком вяжет – в группу на год позже! Без паники. Выход есть: приходите в ОО в апреле-марте и пишите заявление «О переносе года». Вас из одной очереди перекинут в другую. Да, там вы будете подальше, но тут уж вам решать: гарантированно садик возле дома, но самая младшая группа или садик, возможно, чуть подальше (но не факт!), но с детьми одного с вами возраста.

Часто задаваемые вопросы:

- «Как разговаривать с теми тетеньками которые там (в администрации) работают и считают себя пупами земли». Спокойствие и только спокойствие! Привыкните к фразе «не мы распределяем очередь, это система! Она в компьютере сама все распределяет». Так это или нет – проверить сложно. Остается поверить.

Районные Управления образования, дни и время приема:

Дни-часы приема родителей по вопросам дошкольного образования у всех районов одинаковые:

вторник, четверг — с 9:00 до 13:00, среда — с 14:00 до 18:00

Верх-Исетский район: Екатеринбург, ул. Хомякова, 5а. Телефон приемной: 8 (343) 304-12-60

Железнодорожный район: Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92. Телефон приемной: 8 (343) 370-51-46

Кировский район: Екатеринбург, ул. Первомайская, 75. Телефон приемной: 8 (343) 375-27-38

Ленинский район: Екатеринбург, ул. Воеводина, 4. Телефон приемной: 8 (343) 376-36-23

Октябрьский район: Екатеринбург, ул. Луначарского, 167. Телефон приемной: 8 (343) 261-41-58

Орджоникидзевский район: Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16. Телефон приемной: 8 (343) 304-12-57

Чкаловский район: Екатеринбург, ул. Крестинского, 13а. Телефон приемной: 8 (343) 269-15-48

