Дошкольный возраст: залог успеха в школе и в жизни

В последние годы возрастает внимание к дошкольному образованию. К ребёнку предъявляется всё больше требований при поступлении в школу. И это не случайно. Ведь восприятие учебной информации требует определённого уровня сформированности познавательной деятельности. Однако, зачастую при подготовке к школе, большое внимание педагогами уделяется учебным задачам. Целью становится вооружение ребёнка конкретными знаниями, умениями и навыками. При этом зачастую упускаются из виду развивающие моменты, имеющие в дошкольном возрасте гораздо большее значение.

Дело в том, что человеческая психика включает в себя ряд психических процессов: внимание, восприятие, память, мышление, речь. И чем на более высоком уровне находятся эти процессы, тем более качественно будет усваиваться любая учебная информация. Формирование этих психических процессов в более раннем возрасте является психологической базой для развития речи, а в более старшем (дошкольном) – и для обучения в школе.

Согласитесь, иногда родители удивляются, почему ребёнку упорно не даётся тот или иной предмет в школе. На самом деле, каждый школьный предмет в той или иной степени базируется на каких-либо основных психических процессах.

Например, русский язык основывается на тонком слуховом восприятии звуков речи и, так называемой, языковой интуиции. Алгебра и физика – на логическом мышлении, геометрия и черчение – на пространственном мышлении и т.д. При этом для успешного усвоения всех основных предметов необходим достаточный уровень развития внимания и памяти. Одной из причин трудностей по какой-либо дисциплине является слабая проработка того процесса, который лежит в основе.

Вот почему первостепенное значение в обучении ребёнка должно уделяться тренировке психических процессов, а затем уже накладыванию знаний на устойчивую психологическую базу, способную качественно воспринять, переработать и усвоить необходимый объём информации.

Кроме психических процессов познавательная деятельность включает в себя познавательный интерес, мотивацию к обучению. Эти компоненты во многом зависят от той психологической ситуации, в которой ребёнок развивается и обучается. Академик А.С. Белкин одним из важнейших условий обучения и развития считает переживание личностью ситуации успеха, т.е. радости достижения, осознания своих возможностей, веры в себя.

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что успешность школьного обучения во многом будет зависеть от того, насколько грамотно был организован дошкольный период развития ребёнка. Первостепенную роль в этом возрасте играют родители. Ведь они воспринимаются ребёнком как самые лучшие: папа – самый сильный и умный, а мама – самая красивая и добрая. Пронесёт ли человек это отношение к родителям через всю жизнь?

Опираясь на десятилетний опыт педагогической работы с детьми и родителями, а также, чувствуя значимость родительской позиции в обучении и воспитании ребёнка, мы попытались сформулировать основные советы для взрослых, занимающих активную и сознательную родительскую позицию:

1. Всему своё время.

Предъявляйте ребёнку адекватные требования, не «нагружайте» его интеллектуальной информацией с раннего возраста. Помните, что ребёнок должен быть ребёнком. Не забирайте детство.

2. Воспитываем самостоятельность.

Занимаясь с ребёнком совместной деятельностью, предоставляйте ему возможность и время для самостоятельного решения какой-либо практической задачи. По-необходимости оказывайте посильную помощь, но не делайте за ребёнка, не давите, не комментируйте каждый шаг. Иногда нужно побыть и сторонним наблюдателем.

3. Разумный подход.

Развивая ребёнка, задумайтесь не о том, возможно ли добиться тех или иных результатов (например, научить читать в 2 года или знать государства Южной Америки в 3 года), а над тем, есть ли в этом смысл, для чего это нужно?

4. Родительская чуткость.

Ориентируйтесь не только на своё понимание вещей, но постарайтесь «прислушаться» к ребёнку, почувствуйте, как он настроен, чего ему не хватает сейчас. Считайтесь с его внутренним миром, который ещё так хрупок.

5. Главное, чтоб человек был хороший.

Не зацикливайтесь на развитии эрудиции или обеспечении материальными благами. Всё это нужно, но не стоит придавать этому первостепенное значение. Не забывайте о развитии душевных качеств. Хороший характер и житейская мудрость, возможно, больший залог жизненного успеха, нежели высокий интеллект и хорошее образование.

А напоследок я скажу…

Если вы нашли в своём стиле поведения с ребёнком подобные ошибки, то я вас поздравляю. Это говорит о том, что вы думающий, ищущий, неравнодушный родитель. А значит всегда есть время исправить ошибку.

Ведь главное - не быть идеальным родителем, а иметь стремление к этому!

Успехов вам, дорогие Родители.

учитель дефектолог высшей категории Чечерина Надежда Юрьевна

реабилитационный центр «Талисман» город Екатеринбург