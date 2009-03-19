Как попасть в детский сад в Екатеринбурге, ну… или хотя бы попытаться

Как получить путевку в детский сад Екатеринбурга. Инструкция для родителей 2018-2019 Эта инструкция будет полезна тем, кто еще не знает, как встать в очередь в детский сад, какие льготы, документы и сроки для зачисления в детский сад существуют, как записать ребенка через сайт госуслуг, через МФЦ или отдел образования. С чего начинать, когда и куда бежать, и что в итоге будет. Узнайте о новых правилах на 2019 год

Чем ближе к лету – тем больше нарастает истерика в мамских душах. Садик!!! Дадут или нет? Когда идти в районо? Как биться? Что за документы нужны? Спокойно… тс-с-с… сейчас обо всем расскажу!

Шаг 1. Встаем на очередь

Делаем это сразу после рождения ребенка, получив документы на него в ЗАГСе.

Документы нужно отнести в Отдел образования Администрации вашего района!

Орджоникидзевский: Корепина, 10 (оно же Бабушкина 8), тел. 334-45-29

Чкаловский: Трактористов, 17а, тел. 269-15-48

Октябрьский: Луначарского, 167, тел. 261-41-58

Ленинский: Шейнкмана, 30а, тел. 203-17-85

Кировский: Первомайская, 75, тел. 375-64-57

Железнодорожного: Мельковская, 7, тел. 535-77-23

Верх-Исетского: Хомякова, 5а, тел. 371-52-22

Постановка на очередь на детский сад в разных районах проходит по-разному. Например, в Орджоникидзевском вам понадобится в определенный день (вторник, четверг, с 10 до 12, 1-й кабинет) прийти со свидетельством о рождении и паспортом одного из родителей с пропиской в данном районе (оригиналы, не копии!), постоять в «живой очереди».

Далее вашего ребенка зарегистрируют и вам выдадут бумажку с его номером.

Сфотографируйте ее. Перепишите 10 раз и положите в телефонную книжку, паспорт, свидетельство о рождении и сейф в банке. Если вы ее потеряете – вам придется лично идти в районо, копаться в книгах и выискивать свой номер.

Вместе с бумажкой вам дадут совет – когда появиться следующий раз в районо. Обычно это начало того года, в сентябре которого ребенку исполнится полтора-два года. Например, мой Тёма родился в августе 2007 года, и мне сказали прийти в январе 2009-го.

Шаг 2. Идем на разведку

В январе 2009 я пошла изучить обстановку.

Обошлась без диких очередей с 6 утра и споров «вас тут не стояло».

Пришла в день приема граждан начальником отдела образования, перед началом работы всех желающих записали на прием «на потом» и отпустили. В принципе, если повезет, вы сможете попасть на прием не по записи, а все в том же «порядке живой очереди» и уточнить все интересующие вас моменты, или «сверить очередь».

Смысл последнего действа для меня пока остался тайной, ведь в управлении образования меня уверяли, что заветный номер на бумажке – это лишь регистрационный номер, что ребенок с номером 10 может попасть в садик, а с номером 2 – не попасть. Или это надежда разжалобить сотрудников районо? Но те говорят, что решения принимаются выше, и совсем другими людьми…

Впрочем, в октябре и ноябре, когда доукомплектовываются списки детей, попавших в садик, и проходит перерегистрация очереди, такие хождения могут возыметь смысл и даже стать решающими. Капля, как известно, камень точит.

А я что? Я в указанный день пришла, меня приняли точно в указанное время, посмотрели собранные мной документы, объяснили, что у меня заполнено неправильно и какие еще бумаги я должна добыть.

Правильно оформленные и собранные бумаги сказали сдать секретарю в любой день безо всяких очередей.

Кстати, всего этого можно не делать. В теории вам могут просто позвонить в мае-июне и сказать, что ваша очередь подошла, и вы попади в садик. Есть у меня знакомые, которые ни на что не рассчитывали, и просто случайно увидели свои фамилии в списке счастливчиков.

Шаг 3. Собираем бумаги

Бумаги минимально – это копия свидетельства о рождении вашего ребенка и справка о составе семьи. Она годна месяц, поэтому берите ее перед визитом в районо. Дают ее в Центре регистрации граждан вашего района, по паспорту, и занимает это минут пять.

Если один из родителей прописан в другом районе – подстрахуйтесь, возьмите и там, а также отксерокопируйте свидетельство о браке. По телефону выясните дни и часы работы «паспортного стола» - будет обидно прийти в неприемный день.

Важно: если, к примеру, папа – собственник квартиры, а прописаны в ней только мама и ребенок, в справке о составе семьи папу могут не напечатать. Проверьте, и, если папы-собственника нет, попросите переделать справку.

Помимо этих бумаг, вы можете собрать документы, подтверждающие ваши льготы или те обстоятельства, по которым вам должны дать путевку в садик в первую очередь. Вот перечень категорий граждан, детям которых предоставляется в льготном порядке места в дошкольных образовательных учреждениях:

Ø Дети-инвалиды, родители детей-инвалидов

Ø Прокуроры, следователи

Ø Сотрудники специальных сил по борьбе с терроризмом

Ø Сотрудники органов по контролю за оборотом наркотиков

Ø Сотрудники МВД, пожарной службы

Ø Дети погибших, пропавших без вести военнослужащих

Ø Семьи, находящиеся в социально-опасном положении

Ø Граждане, подвергшиеся радиации

Ø Военнослужащие

Ø Судьи, мировые судьи

Случается и так: льготы по закону есть, а их не принимают, не признают в районо. Тут путь у вас один – давить и действовать, обращаться в вышестоящие инстанции (к Умниковой, например), к юристам, в суд, в прессу. У меня была знакомая семья, где у двух родственников были дети-сверстники. Папе-чернобыльцу путевки не досталось, хотя он носил ходатайства, разговаривал, ходил на приемы и т.п. А его родне, которая не имела никаких льгот и даже не ходила в районо, вдруг позвонили друзья: «Мы увидели вашу фамилию в списке тех, кто получает путевки!». Папа тот поднял шум, и путевку ему все-таки дали, хоть и с большой неохотой.

Перечень категорий граждан, детям которых предоставляется в льготном порядке места в дошкольных образовательных учреждениях:

Категории граждан Нормативный акт Право по нормативному акту Прокуроры и следователи Ст. 44 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Во внеочередном порядке предоставляются места в детских дошкольных учреждениях Граждане, подвергшиеся радиации П.12 ст.14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях Сотрудники и военнослужащие специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона РФ, по представлению руководителя Регионального оперативного штаба Постановление Правительства РФ от 09.02.2005 № 747 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ» Предоставление вне очереди мест в детских дошкольных образовательных учреждениях Судьи, мировые судьи П.4 ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Во внеочередном порядке в течение трех месяцев предоставление мест в детских дошкольных учреждениях Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующие в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и дети, погибших (пропавших без вести), умерших, лица получившие инвалидность в связи с выполнением служебных обязанностей Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» Обеспечение вне очереди местами в детских дошкольных образовательных учреждениях Дети погибших (пропавших без вести) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву или контракту. Приказ МО РФ от 26.01.2000 № 44 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона РФ и погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей» Внеочередное предоставление мест в детские дошкольные учреждения Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей)которых является инвалидом Указ Президент РФ от 02.10.1992 № 1157 (в ред. Указа Президента РФ от 09.09.99 № 1186) «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» Обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях в первоочередном порядке Сотрудники МВД, Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной противопожарной службы Ст. 31 Закона РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», ФЗ РФ от 31.03.1999 № 68-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О милиции»; ФЗ РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Предоставление мест в детских дошкольных учреждениях в течение трех месяцев Сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ П.136 Указа Президента РФ от 05.05.2003 № 613 (в ред. Указа Президента РФ от 31.08.2005 № 1007)«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» Предоставление мест детям в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников Военнослужащие Ст.19 ФЗ от 27.05.1998 (в ред.от 27.07.2006) № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих») Могут предоставляться места в дошкольных образовательных учреждениях в первоочередном порядке Семьи, имеющие детей и находящиеся в социально опасном положении Регулируется местными законодательными актами

Для большинства читающих это самым вероятным основанием для льгот будет «семьи, находящиеся в социально-опасном положении». Если доход в вашей семье меньше прожиточного минимума – идите в соцзащиту, в Управление социальной защиты населения вашего района. И добывайте справку о том, что вы – малоимущий.

Управления соцзащиты

Орджоникидзевский: Баумана 14/Бабушкина 22, тел. 334-73-50

Чкаловский: Автомобильный пер., 3, тел. 217-22-50

Октябрьский: Розы Люксембург, 52, тел. 251-64-34

Ленинский: Шейнкмана, 22, тел. 371-52-66

Кировский: Генеральская, 6, тел. 374-53-27

Железнодорожного: Седова, 52, тел. 323-22-58

Верх-Исетского: Хомякова, 14а, тел. 353-88-82

Как действовать в соцзащите – читайте в статье Как стать малоимущим - плюсы этого нерадостного статуса .

Также вы можете собрать ходатайства от работы мамы и папы, справки о том, что у вас в семье есть инвалиды, тяжело больные люди и т.п. Лишним не будет, но мало шансов, что сработает. Впрочем, как говорил один мудрый, но грубый мой начальник, «Чем больше бумаги – тем чище задница». Простите

Шаг 4. Переходим в наступление

Собрали все бумажки? Теперь вам нужно написать ходатайство на имя начальника вашего отдела образования (уточните имя, чтобы не переоформлять заново ходатайство). К нему приложить собранные справки. И отнести секретарю. Там бумаги заверят, и вам сообщат регистрационный номер. Через месяц ждите результатов!

Если у вас есть льготы или «особые обстоятельства» - можно для подстраховки аналогичный пакет документов адресовать Начальнику Управления образования г. Екатеринбурга Евгении Леонидовне Умниковой, и отнести в городскую администрацию (Ленина 24а, дом с часами на площади 1905 года, тел. 371-27-37, работают с 9 до 18, перерыв с 13 до 14). Там в любой день за 5 минут у вас все это примут, заверят и пообещают дать ответ в течение месяца.

Ходатайство может выглядеть, к примеру, так:

О предоставлении места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Начальнику отдела образования Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Прошуниной Валентине Александровне

Ходатайство

Я, ФИО, (дата рождения, паспорт №, проживаю и прописана по адресу, тел.) ходатайствую о предоставлении на сентябрь 2009 года места в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении для моего сына ФИО (дата рождения).

Мой сын стоит на очереди для получения путевки в детский сад, номер очереди такой-то от такого-то числа.

(Далее описываете свои обстоятельства и основания для льгот).

К ходатайству прилагаются:

(перечень документов)

Копия ходатайства направлена начальнику Управления образования г. Екатеринбурга к Е.Л.Умниковой.

Дата, подпись.

Все, теперь остается только ждать ответов, пить валерьянку и прорабатывать запасные варианты – няни, бабушки, мини-садики… Потому что рассчитывать приходится на худшее, не забывая надеяться на лучшее.