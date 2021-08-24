Песочный этикет или Как научить малыша играть на детской площадке без обид

Издалека кажется, что на детской площадке царит полная гармония. Но стоит присмотреться, можно увидеть не только веселье, но и ссоры, обиды, слезы. Что делать маме, чтобы избежать неприятных для ребёнка ситуаций на детской площадке.

Ситуация 1. Чужая игрушка

Малыша очень заинтересовала чужая игрушка. Не волнуйтесь, это не потому, что ему не хватает своих. Чужая игрушка – другая: у нее другой цвет, размер, форма, есть царапинка. Маленький ребенок устроен так, что ему интересно все новое, а понятие своё-чужое у малышей формируется не сразу.

Конечно, чужое брать нельзя. Но психика дошкольника подчиняется, в первую очередь, потребности во впечатлениях и новизне, и только во вторую - нравственным установкам. На формирование таких установок как раз и направлено любое взаимодействие, в том числе и в песочнице.

Вот ваш ребёнок взял чужую игрушку. При этом самые первые действия с чужой игрушкой уже становятся игрой. Но хозяину игрушки может быть не до игры...

Что делать?

1. Прежде всего, объясняем, что игрушка чужая, и у нее есть хозяин. А значит, нужно попросить разрешения поиграть у хозяина игрушки – ребенка. При этом взрослый также обращается к маме малыша, объясняя, что вы гарантируете сохранность.

2. Предлагаем ребенку поменяться на время игрушками с другим малышом. Если ты взял чужую игрушку, то предложи что-то взамен. Разговор взрослых в этот момент также актуален.

Если же ваш малыш проявляет признаки жадности и эгоизма: «хочу чужое, а своё не отдам», то приступайте к воспитательным действиям. Верните игрушку хозяину и продумайте порицание.

Если хозяина нет рядом, а взять игрушку хочется, то разрешите ребенку поиграть при нескольких условиях:

- эта игрушка не наша, поэтому мы сразу вернем игрушку хозяину, как только он нам скажет;

- мы будем играть очень аккуратно, чтобы не испортить ее;

- уходя, мы оставим игрушку там, где взяли.

Нельзя: разрешать брать чужую игрушку, если ребенок добивается этого с помощью истерики.

Ситуация 2. Мою игрушку забрали

Рассмотрим обратную ситуацию. Вы оставили игрушку в песочнице, а ею сразу овладели другие дети. Малышу, который это видит, обидно.

Причина не в жадности, а в «собственничестве». Почти все маленькие дети большие собственники. Они любят СВОИ вещи, игрушки и даже посуду. Это даёт ребёнку ощущение стабильности, устойчивости окружающего мира и, отсюда, спокойствие. Поэтому, когда он лишается чего-то своего (даже на время) – возникает страх и стресс.

Конечно, нужно уметь делиться, но он научится этому позже. А сейчас нужно помочь своему ребенку.

Что делать?

Если ребенок маленький, то придется взять инициативу на себя, показывая ребенку способы взаимодействия. В первую очередь, нужно обратиться к родителям детей, объяснив, что это ваша игрушка, а малыш расстроен. Сделать лучше именно так, потому что на вашу просьбу вернуть игрушку чужой ребенок может отреагировать неадекватно: слезами, истерикой, игнорированием, а это даст неправильный опыт вашему малышу.

Итак, появляется взаимодействие: взрослый-взрослый. Другая сторона, в свою очередь, может:

- сразу вернуть игрушку;

- обратиться к малышу и попросить у него разрешения поиграть, обозначив временные рамки;

- предложить что-то взамен.

Важно, чтобы родители смогли договориться между собой, тогда малыш будет понимать, что все проблемы можно решить.

Нельзя: отбирать силой игрушку у чужого ребенка. Нужно обратиться с просьбой вернуть к его родителям.

Ситуация 3. Малыш не делится игрушками

Ситуация очень типичная: ребенок не дает свои игрушки никому, даже если просят или предлагают меняться. Отказ делиться игрушками — это не проявления жадности и дурного характера. Это просто особенности возраста.

В 1-3 года. У детей ещё нет совместной игры, где стоило бы помогать друг другу и, возможно, делиться. То, что они находятся в одной песочнице или на детской площадке, не говорит о том, что у них общая игра.

Для малыша делиться игрушкой означат отдать свою. Малышу ещё сложно понять, что это на время. Как сложно и оценить, что понравившаяся ему игрушка - чужая.

В 3-4 года ребенку ясны понятия «моё» и «чужое». Свое ему важно, но чужое может быть интересно. Поэтому ребенок может пойти на обмен. Главное, чтобы у него всегда что-то было для выбора обмена.

После 4 лет начинает зарождаться общая игра. Пик развития общей игры – сюжетно-ролевая игра в 5-6 лет. На время игры все становится общим, так как подчиняется общему делу. В этот период неумение делиться игрушками можно расценивать как жадность, которую необходимо корректировать.

Что делать?

Не стыдите малыша за то, что он не делится игрушками, и не заставляйте давать свои. Если в этом есть необходимость, то пробуйте обмен, но на непродолжительное время. Возвращая свои игрушки, обращайте внимание ребёнка на то, что они к нему вернулись.

Учите детей играть вместе, со временем они сами начнут делиться, так появляется доверие и дружба.

Нельзя: отбирать силой игрушку у своего ребенка, чтобы отдать другому, упрекать в жадности, обзываться.

Ситуация 4. Я здесь играю

Как это ни странно, но на площадке может не хватить места. Чаще всего это происходит в песочнице, когда дети постарше начинают сюжетную игру, занимая много места. Иногда занимается единственный домик или спортивная площадка. Могут быть заняты качели.

Что делать?

Если территория занята, а дети увлеченно играют, то не стоит мешать их игре. Ведь ваш малыш еще не увлекся игрой. Можно попроситься в игру, если играющие дети близки по возрасту. Сделать это должен ребенок в присутствии взрослого.

Если разница в возрасте велика, то лучше уступить уже играющим и найти другое место.

Если же раздел территории не вредит игре, то попросите детей подвинуться. Здесь срабатывает то же правило: договариваться должны взрослые.

Качаться на качелях, каруселях нужно по очереди. Это правило касается всех.

Нельзя: мешать детям играть, затевая ссору.

Правила поведения на детской площадке

Детская площадка – место, где все равны. Каждый взрослый должен это понимать и доносить до своего ребенка. Правила поведения едины для всех.

Нельзя:

Критиковать (ругать) других детей и их родителей, давать советы.

Мешать чужим играм.

Приходить со спящим ребенком и просить всех не шуметь.

Угощать чужих детей вкусностями без ведома их родителей. Лучше вообще не есть ничего на игровой площадке.

Бросать мусор.

Использовать оборудование не по назначению, мешая другим.

Громко «воспитывать» собственного ребенка. При неадекватном поведении других людей нужно сразу уйти.

Отвлекаться от наблюдения за собственным ребенком, погружаясь в телефон или общение с другими.

Нужно:

Здороваться и улыбаться.

Общаться с другими взрослыми. Решать проблемы детей путем договора между взрослыми. Указания своему ребенку может дать только ответственный взрослый.

Помогать друг другу при необходимости.

Мотивировать ребенка на общение с другими детьми.

Внимательно следить за собственным ребенком, не вмешиваясь в игру без крайней необходимости.

При проблемах поведения или плохом самочувствии собственного ребенка немедленно покинуть площадку.

Наши дети очень разные: общительные и замкнутые, щедрые и домовитые. На площадке они учатся взаимодействовать и дружить. У них могут появляться первые симпатии. Так должно быть. Главное, чтобы мы, взрослые, помнили об этом.