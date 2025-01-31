Советы учителей. Что на самом деле нужно при подготовке к школе?

Извечный вопрос появляется на форумах в преддверии записи в первый класс – как определить готовность ребенка к школе? Чтобы лучше понять эту тему, давайте обратимся к опыту учителей и узнаем их мнение о важности определенных навыков и то, на что всерьёз следует обратить внимание при подготовке к школе.

Для ребёнка - самое лучшее!

Волнуясь и стремясь обеспечить своему ребенку наилучшие условия, родители разрабатывают стратегию, выбирают подходящие краткосрочные программы для будущих первоклассников и определяют, что они сами могут сделать для успешной адаптации детей к школьной жизни.

Как именно родители могут облегчить жизнь ребёнку в первом классе? Высокотехнологичное оборудование и элитные образовательные центры? Расскажем о простых навыках, которые потребуются в школе, развитие которых зависит напрямую от родителей, и которые действительно важны.

Способность делать выбор

Первый год обучения в начальной школе может оказаться непростым для ребенка, который так и не научился принимать решения и делать осознанный выбор.

Представьте, сколько раз первокласснику приходится выбирать даже во внеучебной деятельности: во что поиграть на перемене? Какие книги взять в библиотеке? Каким цветом раскрасить рисунок? В ограниченных временных условиях ребенок может растеряться и потратить слишком много времени на размышления, отставая от рабочего темпа класса.

Начните развивать этот навык уже сейчас, позволяя ребенку самостоятельно выбирать одежду для прогулки или книгу для чтения перед сном.

Дети, которые делают осмысленный выбор из нескольких вариантов, смогут с легкостью перенести этот навык и в рамки класса.

Умение слушать и удерживать внимание

Учителя ожидают, что ученики первого класса смогут концентрировать внимание на протяжении всего урока, слушая и понимая инструкции и задания.

Навык слушания и концентрации внимания легко тренируется дома, если завести привычку регулярно читать вслух вместе.

Чтение способствует развитию навыков, важных для успешной учебы: оно учит воспринимать информацию на слух, тренирует внимание и речь.

После совместного чтения важно задавать вопросы по тексту, это помогает ребенку сосредоточиться на изученном материале и развить критическое мышление.

Базовые манеры

В классе все чаще можно встретить детей, которые пытаются добиться своего с помощью истерик. Этот метод срабатывал с родителями, но не с учителями. Такие привычки необходимо искоренять!

Первоклассникам необходимо уметь обращаться к взрослому, четко и ясно выражать свои желания и потребности, не забывая о базовых манерах поведения.

Смоделируйте это умение уже сейчас – обучите ребенка правильному обращению к взрослым и объясните, кому он может доверять. Также расскажите о фразах, которые можно использовать, например, «нет, спасибо» и «да, пожалуйста».

Умение дружить

Возможно, до сих пор вам удавалось оберегать ребенка от сильных разочарований, но вряд ли это получится в большом коллективе школы, где учится 30 человек. Первый класс — это как первый шаг во взрослый мир, где дружба становится более глубокой и многогранной, а иногда и недолговечной.

Прямо сегодня вы можете начать формировать важные вещи, обеспечивающие готовность к школе: умение дружить, работать в команде, решать конфликты.

Сложно представить, но иногда первоклассники не могут подойти к сверстнику и сказать: «Привет! Давай поиграем?». Научите их этому для того, чтобы ребенку было проще общаться.

Как подружиться с одноклассниками Как объяснить, когда нужно быть искренним и доверять, а когда лучше защитить себя. Читать далее

Любопытство

Школьная жизнь будет незабываема для детей, которые с энтузиазмом относятся к обучению. А вы поощряете любопытство ребенка? Разрешаете ли вы задавать миллион вопросов и находите ли время, чтобы ответить на каждый из них?

Поощряйте естественное любопытство ребенка, проявляйте терпение (представляю, как ребенок с упоением может спасать из лужи дождевых червей) и поощряйте вашего будущего первоклассника, ведь только так он захочет продолжать исследовать весь мир!

Читайте также: Готовимся в школу! 7 простых психологических игр для будущих первоклашек

Самостоятельность

Учителя готовы преподавать учебную программу, но если большую часть времени от урока они будут завязывать шнурки, разбираться с формой, помогать приводить в порядок рабочее место и искать потерявшийся карандаш, сколько же времени останется на объяснение материала?

Урок пройдет более продуктивно, если ребенок будет с легкостью лавировать между счетными палочками и пеналом, знать где и когда на парте должен лежать веер цифр или папка с материалами для труда.

А для этого нужно приучать ребёнка к правилам и порядку заранее!

Начинайте учить будущих первоклассников поддерживать порядок на рабочем месте – этот навык поможет ребенку адаптироваться к школьной жизни.

Не переживайте, если ваш ребенок не освоил эти навыки в полной мере к своему первому учебному дню.

Продолжайте практиковаться и поощряйте ребенка, отмечая его успехи. Эти навыки помогут ему легче адаптироваться к школе, и он наверняка станет успешным первоклассником!