Развитие речи ребенка. Игры и упражнения для развития речи

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности по­знать действительность, полноценнее будущие взаимоотно­шения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затруднит его взаимоотношения с людьми и неред­ко накладывает тяжелый отпечаток на его характер.

В 5—б лет дети, имеющие недостат­ки речи, болезненно ощущают их, становятся застенчи­выми, замкнутыми, а некоторые и раздражительными. У таких детей можно наблюдать проявление агрессии по отношению к сверстникам, а иногда и к взрослым.

Наша задача — воспитание полноценной личности. Для этого необходимо создать условия для свободного общения ребенка с коллективом. Сделать все для того, чтобы дети возможно раньше хорошо овладели родной речью, говорили правильно и красиво.

В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испыты­вает особых неудобств, если речь его несовершенна. Посте­пенно расширяется круг связей ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его понимали и сверстники, и взрослые. Поэтому, чем раньше вы научите ребенка говорить правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе.

Особую значимость вопрос о чистоте речи приобре­тает с приходом ребенка в школу. В школе недостатки речи могут вызвать неуспеваемость ученика. С первого дня пребывания в школе ребенку прихо­дится широко пользоваться речью: отвечать в присут­ствии всего класса, задавать вопросы, читать вслух, и недостатки речи обнаруживаются сразу.

Особенно важное значение имеет правильное чистое про­изношение звуков и слов в период обучения ребенка грамо­те, так как письменная речь формируется на основе устной.

Между чистотой звучания детской речи и орфографи­ческой грамотностью установлена тесная связь. Младшие школьники пишут преимущественно так, как они гово­рят. Среди неуспевающих школьников младших классов отмечается большой процент детей косноязычных.

На что же следует обращать внимание в организа­ции домашних занятий? Как правильно помочь ребен­ку?

Недостатки произношения могут быть результатом нарушений в строении артикуляционного аппарата: от­клонения в развитии зубов, неправильное расположе­ние верхних зубов по отношению к нижним и др. Что­бы предупредить дефекты речи, очень важно следить за состоянием и развитием зубочелюстной системы, вов­ремя обращаться за советами к стоматологу, устранять дефекты, лечить зубы.

Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль в овладении ребенком речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слы­ша речь, отдельные слова, звуки, ребенок начинает и сам произносить их. Даже при незначительном сниже­нии слуха он лишается возможности нормально воспри­нимать речь. Поэтому родителям очень важно обращать внимание на развитие слуха малыша. Необходимо обе­регать слух ребенка от постоянных сильных звуковых воздействий (включенные на полную громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов слуха своевременно лечить их, и не домашними средствами, а в медицинских учреждениях.

Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка, не допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, приучать дышать через нос, предупреждать хронический насморк.

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным звукопроизношением, но не следует форсировать речевое развитие. Вредно нагружать малыша сложным речевым материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по форме, содержанию и объему стихотворения, учить правильно, произносить звуки, которые в силу неподготовленности артикуляционного аппарата ему еще не доступны (например, в 2—3 года учить правильно, произносить шипящие, звук р), читать художественные произведения, предназначен­ные детям школьного возраста.

Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы вы - взрослые следили за своим произношением, говорили не торопясь, четко произносили все звуки и слова.

Нередко причиной неправильного произношения звуков является подражание ребенком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестер, товарищей, с которыми малыш часто общается.

Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребенком, особенно в раннем и младшем до­школьном возрасте, нельзя «подделываться» под детс­кую речь, произносить слова искаженно, употреблять вместо общепринятых слов усеченные слова или звукоподражания («бибика», «ляля» и т.д.), сюсюкать. Это будет лишь тормозить усвоение звуков, задерживать сво­евременное овладение словарем. Не способствует развитию речи ребенка частое употребление слов с уменьши­тельными иди ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных для его понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если ваш ребенок неправиль­но произносит какие-либо звуки, слова, фразы, не сле­дует передразнивать его, смеяться или, наоборот, хва­лить. Также нельзя требовать правильного произношения звуков в тот период жизни малыша, когда этот процесс не закончен.

Некоторые недостатки в речи детей, возможно, устра­нить только при помощи специалистов, учителей-лого­педов. Но ряд недостатков устранить легко, и доступно и родителям. В семье обычно поправляют ребенка, когда он неправильно про­износит тот или иной звук или слово, но делают это не всегда верно. К исправлению речевых ошибок надо под­ходить очень осторожно. Нельзя ругать ребенка за его плохую речь и требовать, чтобы он немедленно и верно повторил трудное для него слово. Часто это приводит к тому, что ребенок вообще отказывается говорить, за­мыкается в себе. Исправлять ошибки нужно тактично, доброжелательным тоном. Не следует повторять непра­вильно произнесенное ребенком слово. Лучше дать об­разец его произношения.

Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рас­сматривая иллюстрации, родители нередко предлагают ему ответить на вопросы по содержанию текста, пере­сказать содержание сказки (рассказа), ответить, что изображено на картинке. Дети справляются с этими заданиями, но допускают речевые ошибки. В этом слу­чае не следует перебивать ребенка, надо предоставить ему возможность закончить высказывание, а затем ука­зать на ошибки, дать образец.

Очень часто дети задают нам разные вопросы. Иног­да на них трудно найти правильный ответ. Но укло­няться от вопросов ребенка нельзя. В этом случае мож­но пообещать дать ответ, когда ребенок поест (погуля­ет, выполнит какое-либо задание и т. п.), взрослый же за это время подготовится к рассказу. Тогда малыш по­лучит правильную информацию, увидит в лице взрос­лого интересного для себя собеседника и в дальнейшем будет стремиться к общению с ним.

В семье для ребенка необходимо создавать такие ус­ловия, чтобы он испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, старшими братьями и сестрами, полу­чал от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился верно строить предложения, правильно и четко произносить звуки и слова, интерес­но рассказывать.

Игры и стихи, упражнения, которые вы можете использовать дома, служат для выработки правильного произношения, помогают размышлять над звуковым, смысловым, грамматическим содержанием слова, развивать мелкую мускулатуру пальцев, что способствует подготовке руки ребенка к письму.

Упражнения для развития артикуляционного аппарата

«Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабления язык лежит на нижней губе.

Раз-два-три-четыре-пять,

Мы идем, идем гулять,

Все лопаточки возьмем

И в песочницу пойдем.

У меня лопатка —

Широка да гладка.

«Чашечка». Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка подняты, но не касаются зубов.

Ты любишь пить чай?

Тогда не зевай!

Рот открывай,

Чашку доставай.

«Стрелочка». Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед.

Раскрывай пошире рот

И тяни язык вперед.

Раз, два, три, четыре, пять —

Стрелку будем выполнять.

Динамические упражнения для языка

«Лошадка». Присосать язык к небу, щелкнуть язы­ком. Цокать медленно и сильно, тянуть подъязычную связку.

Цок-цок-цок!

Мы все сказали,

Как лошадки поскакали.

Вот лошадки поскакали,

Язычок, поцокай с нами

Эй, а где ж улыбка?

Зубки и «прилипка».

«Гармошка». Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно оттягивать вниз ниж­нюю челюсть.

У Антошки есть гармошка.

Поиграй-ка нам немножко.

«Маляр». Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних резцов до мягкого неба.

Старательно красим: назад и вперед,

Я улыбаюсь, а язык не поймет,

Как твердое небо он выкрасит в срок?

Давайте покрасим скорей потолок!

Маляр торопился

И кисть уволок.

«Вкусное варенье». Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта.

Ох, какое объеденье!

Очень вкусное варенье!

Язык широкий положи

И края приподними.

Оближем верхнюю губу —

Варенье очень я люблю.

Всем на удивление

Вкусное варенье.

Кто любит варенье,

Делает движение —

Губу оближи,

Язычок покажи.

Упражнения для губ

«Заборчик». Зубы сомкнуты. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке.

Улыбнись и ты,

Покажи зубки крепкие твои.

Мы покрасим дощечки

И поставим вот так.

За забором утки ходят

И кричат кря-кря!

Шире рот открыли мы,

Зубы показали

Губы растянули,

В улыбке утонули.

«Трубочка». Выпячивать губы вперед бочкой.

Чи-чи-чи, как трубачи,

Все потянем губочки

И покажем трубочки.

«Хоботок». Вытягивать сомкнутые губы вперед.

Посмотрите, это кто? Это слоник с хоботком.

Упражнения для пальчиковой гимнастики

«Дом». Разведенные книзу паль­цы опираются на стол.

«Зайчик». Указательный и средний пальцы разведены, безымян­ный и мизинец полусогнуты и наклонены к большому.

Указательный и средний пальцы подняты вверх — это ушки; оставшиеся паль­цы собраны в кулак — ту­ловище.

Комплексы пальчиковой гимнастики (в играх и упражнениях)

«Строим дом». Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх — это молоток. В течение всего стихотворения молоток заколачивает гвозди (движение сверху вниз большим пальцем — сначала прямым, затем согнутым).

Взрослый читает стихи:

Целый день тук да тук.

Раздается звонкий стук.

Молоточки стучат,

Строим домик для зайчат.

Молоточки стучат,

Строим домик для бельчат.

Этот дом для белочек,

Этот дом для зайчиков.

Чукомина Н.В.

Воспитатель АУ ДО «Детского сада Берёзка

Уватского муниципального района» Тюменская обл., с. Уват.

Игры на развитие разговорной речи

Основу для таких игр составляет обычная речь. Ребенок получает полезный опыт свободной и грамматически правильной разговорной речи. Игры полезны для стимуляции положительных эмоций, если ребенок отгородился, замкнулся, обиделся.

"Умелые рифмоплёты". Полезно обращаться к такой игре при обиде на сверстника, брата или сестру.

Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, без друга тебе оставаться.

* Эй, рука, трясись, трясись, только больше не дерись.

* Расслабляйся рука, расслабляйся и больше не щипайся.

* Ой, рука приклеилась! Руку отпускаю, за туловище хватаю. Хорошее называешь, руку отпускаю.

Игровые рифмы, помогающие пережить чувство обиды.

Прочь обида – все равно ты забыта,

Беги во двор, перелезь через забор,

Садись на коня, скачи от меня!

Развитие грамматических способностей ребенка

Данные игры помогают развивать у детей грамматические способности без зубрежки букв алфавита, без унылого чтения слогов по книжке.

"Запоминаем буквы". Цель: помочь ребенку запомнить буквы алфавита, опираясь на слуховую, зрительную, мышечную память.

* Взрослый обводит букву по контуру, называя ее, а ребенок штрихует букву карандашом или закрашивает красками.

* Взрослый выводит контуры задуманной буквы в воздухе, ребенок пытается угадать и назвать ее. Аналогичным способом взрослый рисует букву на спине ребенка.

* Буква вылепливается из пластилина, конструируется из спичек, счетных палочек, семечек.

* Взрослый с ребенком по очереди называют сходство какой – либо буквы с предметами из окружающего мира.

"Прятки с буквами". Цель: тренировать сообразительность, воображение, умение узнавать в графических контурах знакомые буквы.

На листе бумаги, на песке, на асфальте рисуется незамысловатый узор. Нужно, внимательно присмотревшись к нему, увидеть в его линиях очертания букв и показывать их в узоре по контуру по очереди.

Игры со сказками

В домашних условиях в таких играх могут участвовать все члены семьи.

"Отгадай название сказки". Все участники поочередно бросают друг другу мяч и называют первое слово или слог задуманной сказки. Тот, кто поймал мяч, отгадывает и произносит полное название.

Сивка… Заюшкина… Конек… Гадкий… Мороз… Царевна… Гуси… Мальчик… Красная… Крошечка… Дюй… Цветик… Аленький… Золотой… Бременские… Доктор…

"Что лишнее?"

Один из игроков называет несколько слов, которые встречаются в задуманной сказке, а одно не относится к этой сказке. Другие игроки угадывают сказку и называют лишнее слово.

Лиса, заяц, избушка, дворец, собака, петух (сказка "Лиса и заяц").

Дед, бабка, внучка, репка, огурец (сказка "Репка").

Машенька, утки, Ванюша, Баба Яга, гуси – лебеди (сказка "Гуси – лебеди").

Емеля, старик, щука, сыновья, лебедь, Марья – царевна (сказка "По – щучьему веленью").

Старик, рыбка, старуха, стиральная машина, корыто ( "Сказка о рыбаке и рыбке").

"Сказочная чепуха". Эта игра объединяет всех участников, развивает чувство юмора и у взрослых и у детей, дает заряд радости, помогает разрядить напряжение, переключиться с монотонного дела.

За содержательную основу игры берется небольшая по объему сказка, придумывается игровая модификация. Интереснее разыгрывать сказки, действия в которых повторяются неоднократно: "Репка", "Теремок", "Лиса и заяц". Между участниками распределяются роли, каждому персонажу присваивается дежурная фраза, которую он произносит всякий раз по ходу сказки после названия его персонажа.

Например: сказка "Репка".

Примерный набор дежурных фраз для персонажей сказки:

Репка – "Вау!"

Дед – "Я вам покажу!"

Бабка – "Чтоб тебя…"

Внучка – "Прикольно".

Жучка – "Сейчас спою".

Кошка – "Бубль гум".

Мышка – "Выходи, подлый трус!".

Посадил дед (…) репку (…). Выросла репка (…) большая – пребольшая.

Стал дед (…) репку (…) тянуть: тянет – потянет – вытянуть не может.

Позвал дед(…) бабку (…). Бабка (…) за дедку (…), дедка (…) за репку (…) – тянут – потянут – вытянуть не могут.

Позвала бабка(…) внучку(…). Внучка(…) за бабка(…), бабка(…) за дедку (…), дедка (…) за репку (…) – тянут - потянут – вытянуть не могут.

Кликнула внучка(…) Жучку (…). Жучка (…) за внучку (…), внучка(…) за бабку(…), бабка(…) за дедку(…), дедка(…) за репку(…)- тянут- потянут- вытянуть не могут. Кликнула Жучка(…) кошку(…). Кошка(…) за Жучку(…), Жучка(…) за внучку(…), внучка(…) за бабку(…), бабка(…) за дедку(…), дедка(…) за репку(…)- тянут- потянут – вытянуть не могут.

Кликнула кошка(…) мышку(…). Мышка(…) за кошку(…), кошка(…) за Жучку(…), Жучка(…) за внучку(…), внучка(…) за бабку(…), бабка(…) за дедку(…), дедка(…) за репку(…) – тянут- потянут – вытянули репку(…)!

Веселое азбуковедение

Эта группа игр помогает детям узнать много нового из жизни слов, пополнить словарный запас, знания о языке.

Игра с мячом "Скажи наоборот".

Зима – лето. Жара – холод. Правда – ложь. Богач – бедняк. Горький – сладкий. Полезный – вредный…

"Волшебная палочка феи Словарины"

Для игры необходима "волшебная" палочка. Один конец палочки уменьшает, а другой – увеличивает.

Взрослый игрок называет слово, затем касается одного из детей палочкой. Ребенок называет данное слово либо уменьшительным, либо увеличивающим в зависимости от конца палочки, которой дотронулись до ребенка.

Дом – домик – домище. Мост – мостик – мостище. Дождь – дождик – дождище. Кот – котик – котище…

Автор: Круговых Маргарита Александровна

Старший воспитатель МАДОУ д/с №7 г.Ишима

Все знают, какую важную функцию в жизнедеятельности че­ловеческого организма выполняет дыхание. Кроме своей основ­ной физиологической функции, - осуществления газообмена, - дыхание обеспечивает еще и такую функцию, как речевое дыха­ние. Речевое дыхание (диафрагмальное) - основа звучащей речи, источник обра­зования звуков, голоса.

Механизм этого типа дыхания заложен в нас природой изначально. Это древнейший тип дыхания, присущий всем теплокровным и на 90% всей потребности в дыхании осуществляется за счет него.

Основная мышца, которая приводит этот тип дыхания в действие – диафрагма. Она разделяет брюшную и грудную полости. При вдохе диафрагма расслабляется и, опускаясь, давит на брюшные органы, которые в свою очередь прижимаются в брюшной стенке, заставляя ее выпячиваться и округляться. На выдохе диафрагма сокращается, поджимает легкие, а брюшная стенка втягивается. При этом верхняя часть грудной клетки остаются без движения. Внешне это выглядит как дыхание животом.

При коррекции нарушений речи возникает необходимость специально организовывать и развивать речевое дыхание, особое значение приобретают дыхательные упражнения. Соответствующая гимнастика направлена на выработку у детей навыков правильного рационального дыхания, произвольного управления процессом движения воздушного потока.

Упражнения для формирования диафрагмального выдоха

Ребенок находится в положении лежа на спине. Рука ребен­ка лежит на верхней части живота (диафрагмальная область). Внимание ребенка обращается на то, что его живот «хорошо дышит». Можно положить на живот игрушку для привлече­ния внимания. Это упражнение длится в среднем 2-3 минуты. Упражнение должно выполняться без усилий, чтобы избежать гипервентиляции и повышения мышечного тонуса.

Задуй свечку

Дети держат полоски бумаги на расстоянии около 10 см от губ. Детям предлагается медленно и тихо подуть на «свечу» так, чтобы пламя «свечи» отклонилось. Логопед отмечает тех детей, кто дольше всех дул на «свечу».

Лопнула шина

Исходное положение: дети разводят руки перед собой, изоб­ражая круг — «шину». На выдохе дети произносят медленно звук «ш-ш-ш». Руки при этом медленно скрещиваются, так что правая рука ложится на левое плечо и наоборот. Грудная клет­ка в момент выдоха легко сжимается. Занимая исходное поло­жение, дети делают непроизвольно вдох.

Накачать шину

Детям предлагают накачать «лопнувшую шину». Дети «сжимают» перед грудью руки в кулаки, взяв воображаемую ручку «насоса». Медленный наклон вперед сопровождается выдохом на звук «с-с-с». При выпрямлении вдох производится непроизвольно.

Воздушный шар

Выполнение упражнения аналогично упражнению «Лопну­ла шина», но во время выдоха дети произносят звук «ф-ф-ф».

Жук жужжит

Исходное положение: руки поднять в стороны и немно­го отвести назад, словно крылья. Выдыхая, дети произносят «ж-ж-ж», опуская руки вниз. Занимая исходное положение, дети делают непроизвольно вдох.

Ворона

Исходное положение: руки поднять через стороны вверх. Медленно опуская руки и приседая, дети произносят протяж­но «К-а-а-а-р». Логопед хвалит тех «ворон», которые медленно спустились с дерева на землю. Занимая исходное положение, дети делают непроизвольно вдох.

Пилка дров

Исходное положение: встать друг против друга парами, взяться за руки и имитировать распиливание дров: руки на себя — вдох, руки от себя — выдох.

Дровосек

Исходное положение: встать пря­мо, ноги чуть уже плеч; на выдохе сложить руки топори­ком и поднять вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе опустить вниз, корпус накло­нить, позволяя рукам «прору­бить» пространство между но­гами. Произнести «ух». По­вторить 6—8 раз.

Комарик

Исходное положение: сесть, нога­ми обхватив ножки стула, руки поставить на пояс. Вдох­нуть, медленно повернуть ту­ловище в сторону; на выдохе показать, как звенит кома­рик — «з-з-з»; быстро вер­нуться в исходное положение. Новый вдох — и поворот в другую сторону.

Автор: учитель-логопед Беляева Н.И.

МАДОУ Сладковский детский сад «Сказка»