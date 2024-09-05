Парк Ксении Бородиной TeikaBoom. Большой обзор с фото

В конце августа в Екатеринбурге в ТРЦ «МЕГА» открылся детский парк развлечений TeikaBoom. Одна из сооснователей проекта – ведущая «Дом-2» Ксения Бородина.

Редакция сайта u-mama.ru решила лично протестировать новую площадку, взяв с собой маленького помощника главного тестировщика аттракционов.

Парк находится около бывшей ИКЕА, направо от «Ашана», если вы стоите к нему лицом. Впрочем, любой продавец или охранник в МЕГЕ вам подскажет направление.

На входе даже в будний день небольшая очередь. Но девушки на ресепшен работают оперативно. Стоимость билета зависит от дня посещения. Прайс мы прикрепляем ниже. Но, важно отметить, что вы платите только за ребёнка (один билет - безлимит на целый день), а взрослый сопровождающий (можно несколько) идёт бесплатно.

Далее вы оставляете верхнюю одежду в гардеробе и проходите в сам парк.

Площадка разделена на три зоны: непосредственно большая игровая, то есть сам парк, кафе и на втором этаже комнаты для проведения детских праздников. Важно: туалет для детей и взрослых тоже есть.

Парк равлечений

При в ходе в игровую зону и ребёнок, и взрослый снимают обувь. Далее начинается череда аттракционов, горок, батутов, стрелялок и всевозможного интерактива.

В написании обзора нам помогала 6-летняя Алиса, которая с удовольствием протестировала всё оборудование. Отзыв со слов ребёнка писать было несложно: понравилось почти всё! Горки, батуты, мягкие кубики, скалодром...

Мы же наблюдали не только за нашей Алисой, но и за другими детьми. Разочарованных нет, зато много счастливых, весёлых и громких (последний пункт актуален для родителей, которые часами терпеливо ждут своих чад).

Конечно, спустя 10 дней после открытия всё вокруг ещё новое, красивое и чистое. Объективно будет повторить обзор, например, через год. Пока все игрушки и оборудование на площадке целы, а белые носочки ребёнка прошли тест на чистоту после двух часов игры.

Родители или сопровождающие могут спокойно перемещаться по игровой и даже, так или иначе, заходить в зону аттракционов. Но мама Алисы в конце добавила, что было бы неплохо всё же оборудовать побольше пуфиков для взрослых (ну не каждому хочется сидеть в пластиковых шариках или под горкой).

В некоторых зонах можно увидеть таблички с техникой безопасности, а также девушку-инструктора.

Кафе

Заведение находится на территории парка развлечений. Это полноценное кафе с ресторанными блюдами и такими же ценниками. Уютно, красиво, дорого.

Так, например, ланч из бургера, картошки фри и морса для вашего ребёнка обойдется в 800-900 рублей. Родители голодными тоже не останутся, выбор еды большой.

В среду вечером ажиотажа не было. Допускаем, что в субботу и воскресенье картина несколько отличается.

Всё остальное

Туалетов достаточно, они чистые. В каждой кабинке есть горшок, а в качестве бонуса из колонок читают сказку.

На втором этаже располагаются несколько комнат, где можно провести индивидуальный праздник. Также есть зона для мастер-классов.

В целом, после посещения парка остались только приятные впечатления.

Плюсы:

Во-первых, это красиво! Классные цвета, уместный дизайн, ярко, но при этом сделано со вкусом.

Ребёнок доволен.

Всё новое и чистое.

Нет навязчивого персонала или строгих сторожил.

Взрослые могут проникнуться атмосферой и разделить игру с детьми (в умеренно-адекватной форме, конечно).

Минусы:

Объективно, пока их нет. Но дабы нас не обвинили в коммерческом интересе, отметим:

Ценник. Будьте готовы отдать за один билет в выходной почти 2 тысячи рублей.

Ценник в кафе (напоминаем, 900 рублей за картошку, бургер и морс).

Не совсем ясно, можно ли безопасно хранить свои ценные вещи. Ящики есть. Ключей от них нет.

В выходные возможно будет тесновато.

Безопасность

Как опытные журналисты предполагаем, что новостей из серии "мой ребенок поцарапал палец в парке" будет предостаточно. На 120% мы не можем сказать, что всё снаряжение и игрушки на территории безопасны. Но у родителей в данной локации есть возможность следить за своим ребёнком буквально "от и до". Поэтому верим, что никаких инцидентов не произойдет, а все детки будут такими же счастливыми и радостными, как на наших фотографиях.

Редакция u-mama.ru рекомендует место для посещения.

Фотографии: Дмитрий Часовитин, Аверина Юлия.