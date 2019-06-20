Когда, где и как лучше обменять путевку в детский сад

Мамы и папы стремятся получить путевку в более удобный детский сад, ведь многие получили путевки в садики далеко от дома, несмотря на то, что есть сады в шаговой доступности. В очередях и на форумах царит неразбериха, родители делятся печалями, пугают и поддерживают друг друга.

Мы постараемся внести ясность в вопрос обмена путевок в детские сады в Екатеринбурге, ведь с 15 мая продолжается прием заявлений на обмен путевками, а с 1 июля начинается этап доукомплектования групп.

Почему выдают путевки в неудобные детские сады

Распределение детских садов происходит автоматически. Когда подходит очередь вашего заявления, система «Образование» начинает искать место в детском саду. Сначала она «сканирует» детские сады, указанные в заявлении родителя. Если в них есть свободное место — сразу закрепляет его за ребенком. Но если места нет, система «сканирует» более далекие сады, пока не найдет свободное местечко. В итоге многие дети получают детский сад вдали от дома.

Не все семьи готовы возить ребенка в далекий сад и хотят получить место в удобном учреждении. Другие решают, что «синица в руках» лучше, чем призрачный шанс получить садик ближе к дому.

«Старшему малышу 3 годика, дали путевку в сад на Бебеля, мы проживаем на Широкой речке, не наездимся…»

«Два года возила с Академа на Бардина старшего. И автолюльку за собой таскала с новорожденным. Не переломилась. Зато старший ходил в садик, где отличный воспитатель попался и друзья были. А дома он только и ныл, что скучно».

Как поменять детский сад сразу после распределения

Если родителей устраивает место в детском саду, нужно до 1 июля предоставить пакет документов в детский сад для зачисления ребенка. Большинство родителей (до 85–88%) так и поступают.

Если место не устраивает, нужно до 1 июля обратиться в свой районный Отдел образования с заявлением о смене детского сада. Часы приема уточняйте на сайте своего районного Отдела.

В заявлении родитель пишет номера трех желаемых детских садов и период, в течение которого он готов ждать предоставления нового садика (не меньше двух месяцев). Например, вы указываете три ближайших к дому садика и пишете, что готовы ждать места в них до января 2020 (потому что в феврале—марте вам нужно выйти на работу, и к этому времени понадобится хоть какой-то садик). Своим заявлением родитель освобождает прежнее место в детском саду.

Таким образом с 15 мая до 1 июля в садиках освобождается довольно много мест, и с 1 июля начинается этап доукомплектования групп. Система снова начинает искать подходящий садик для вас — но уже только среди тех, что указаны в заявлении — вдруг другие недовольные родители освободили там места? Или кто-то переедет, и место освободится. Если свободные места в желаемых садах никак не находятся и наступает срок, до которого родители готовы ждать новой путевки, — система возвращается к изначальному алгоритму. Она снова ищет место в ближайших садах, затем переключается на садики подальше, затем еще дальше, пока не найдет свободное место. Некоторым детям все-таки везет, и они получают местечко рядом с домом. Но, к сожалению, многие семьи ждут удобного садика годами.

«Нам дали в 2 года далекий сад, писала заявление и снова указывала, какой сад хочу. В феврале дочке 3 года исполнилось, дали в мае тот сад, который указывала в заявлении первым».

«Девочки, ребенку исполнилось на этой неделе 4 года. В очереди на сад стоим практически с рождения. В период с 3–4 лет отказывались раза 4 (давали далеко от дома) и вот я опять так рассчитывала на майское распределение, что будет много выпускных групп, и нам дадут место в Академе, но нам дали сад опять далеко — вроде, и не сильно, но пешком не пройти туда».

Нужно ли спешить с подачей заявления о смене садика

С 15 мая в Отделах образования — настоящая давка. Родители спешат написать заявление о смене сада, надеясь, что так их шансы на успех увеличатся. Люди стоят в очередях все приемные часы, и все равно не успевают написать бумагу. Сотрудники Отделов стараются ускорить процесс и принимают заявления без личной беседы, часто только усугубляя неразбериху. Мамочки на форуме предостерегают друг друга брать с собой детей.

Стоит ли спешить и тратить нервы в толчее? Сотрудники Отделов образования отвечают: нет, не стоит. Заявления будут приниматься вплоть до 1 июля, и только после этого начнется новое распределение мест. Однако у родителей свой аргумент: чем раньше они напишут заявление, тем ближе к началу новой очереди они окажутся. И тогда, возможно, получат желанное место первыми.

Сотрудники Отделов поясняют, что при подаче заявления «на смену» формируется группа «сменных» заявлений, и очередность в ней выстраивается по дате подачи первоначального заявления (которое подано, как правило, вскоре после рождения ребенка). То есть, дети, которые стояли в общей очереди впереди вас, в «сменной» очереди тоже будут первыми. По этой логике — спешить бессмысленно. Очередь «на смену» рассматривается после 1 июля прежде всего.

Однако мамы не верят этим заявлениям и говорят о формировании новой очереди — в порядке подачи заявлений «на смену». Ведь при подаче этого заявления мамы получают новый номер-ключ для портала Госуслуг, однако он скреплен с прежним номером-ключом . Информация противоречива, и это усиливает ненужный ажиотаж.

«Я слежу за ситуацией с 2014 года, и были отказы в моей судьбе с первым ребенком. И тогда, как и сейчас, отказавшихся возвращают на первоначальное место в очереди. Но при этом рассматривают в первую очередь, в отличие от тех, кому ещё не давали путевку в принципе) это как бы и логично) Но во всех правилах бывают ошибки и исключения, и здесь не без этого…((»

«Вы заблуждаетесь. Ещё в 2016 при отказе ставили в очередь заново. Нет никакого восстановления с прежней датой».

Как поменять садик через обмен или перевод

Многие родители не готовы ждать «идеального» садика и соглашаются на то, «что дают». При этом они надеются сменить детский сад уже во время посещения. Для этого нужно предоставить пакет документов в сад до 1 июля, стать воспитанником учреждения, дождаться 1 сентября — и после этого искать место в удобных детских садах.

Первый вариант — искать варианты обмена с другим ребенком самостоятельно.

Здесь вы можете опубликовать свое объявление и просматривать весь список предложений, фильтруя поиск по районам и возрасту детей. Как только вы найдете «встречный» вариант для обмена и свяжетесь с другим родителем, нужно подать заявления об обмене заведующим ваших детских садов.

Второй вариант — написать запросы в удобные детские сады о наличии мест. Если в желаемом детском саду освободится место — вы сможете его занять. Если в ответ на запрос приходит отказ, это значит, что в данный момент свободного места в нужной группе нет. И спустя некоторое время можно писать новый запрос.

Конечно, родители в поиске удобного садика используют оба эти варианта одновременно. К слову, ребенок не обязан посещать детский сад, даже став его воспитанником. Родители могут написать заявление, что временно не планируют посещать детский сад, но просят сохранять место за ребенком. Плата за посещение в этом случае не взымается.



Еще один момент: к сожалению, младшие братья и сестры не имеют преимуществ при распределении в детские сады, и родителям не удастся получить место, только потому что в этот садик ходит старший ребенок.



«Дети погодки. Старшей 5, ходит в сад рядом с домом. Младшему ребёнку 3,6. Уже несколько раз отказывались от садика. Дают далеко((В ОО ничем помочь не могут, разводят руками».

Какой вариант смены детского сада лучший

Как ни жаль, даже Департамент образования не может ответить, какой из вариантов смены садика скорее принесет нужный результат. Родители должны сами выбрать стратегию, исходя из своей семейной ситуации. Кто-то может воспитывать ребенка дома в ожидании удобного места, кто-то предпочитает водить детей в частные сады, пока не придет хорошая путевка, другие родители возят детей в далекий садик и активно мониторят сервисы по обмену путевками.

Все родители Екатеринбурга надеются, что чиновники усовершенствуют систему распределения детских садов и учтут весь накопившийся печальный опыт.

А пока — желаем вам получить место в самом удобном садике, куда ребенок будет ходить с удовольствием, не тратя много времени на дорогу!