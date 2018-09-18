Родителей в подготовительный год перед школой волнует вопрос: «А надо ли учить детей читать до поступления в школу или пусть учитель научит?»

Раньше при советском дошкольном образовании программа детского сада предусматривала поэтапное обучение детей грамоте, начиная с ясельного возраста 1,5 года.

* Ясельная группа – произношение звуков, название предметов, объединение в группы (посуда, игрушки, мебель и т.д.)

* Младшая группа – вычленение звуков, покажите предмет на М, на какой звук начинается слово «мама»

* Средняя группа - учат различать мягкие и твёрдые согласные (бы-би, ма–мя)

* Старшая и подготовительная группа – звуко-буквенный анализ, изучение букв, слоговое чтение.

В современных детских садах теперь отменили такую подготовку, хорошо, если развивающими играми занимаются. А программа первого класса рассчитана на то, что ребёнок уже прошёл эти этапы. На уроке он знакомится с новым звуком и буквой, учится отличать гласные и согласные звуки, читает слоги и слова, пишет изученную букву. На следующем уроке - новая буква. Если в классе много детей, то каждому учитель может уделить 2 минуты, чтобы почитать слоги. Как вы думаете, сможет ли ваш ребёнок научиться в школе читать, если вы не будете дома закреплять пройденную букву? Часто же, когда родителей просишь читать и дома слоги, они заявляют: «Он меня не слушается, читать не хочет» или «Я его зачем в школу отдала, вот вы и учите». Поэтому мои советы для тех родителей, кому небезразлична судьба собственного ребёнка.

С чего начать?

Для начала запомните несколько простых правил, без них вы не добьётесь успеха.

1. Обучение должно быть без принуждения и вызывать интерес у ребёнка к чтению. Проводить только в игровой форме.

2. Наберитесь терпения, если ваш ребёнок даже вундеркинд (по вашему мнению), грамота не будет усваиваться так быстро, как вам хотелось бы.

3. Не отпускайте в адрес ученика нелестные эпитеты (ты бестолочь, я уже 3 раз показываю), а в особенности не повышайте голос. Поставьте себя на его место, представьте, что вам нужно выучить, например: китайский язык за неделю. Ну и как, потянете?

4. «Повторение – мать учения». В головке малыша всё должно успевать раскладываться по полочкам, для этого надо время.

5. Обращайте внимание на малейшие успехи в чтении, хвалитесь ими перед родными, особенно на начальном этапе. Это поднимет престиж чтения (Папа, а наш Владик уже 5 букв выучил. Хочешь послушать?)

6. Никогда не сравнивайте своего ребёнка с другими в учёбе. (Соседка Мила уже слова читает. А ты буквы путаешь). Это очень болезненно для детей. Они теряют веру в себя. (Я у вас глупый.)

7. Не забегайте вперед. Учим последовательно. От лёгкого к сложному. Но не делайте длительных перерывов, а то придётся начинать всё сначала, изученное быстро забывается. Лучше понемногу, но ежедневно.

8. Не используйте школьную программу и учебники, потом вашему ребёнку будет неинтересно в школе. Купите «Азбуку в картинках» или отыщите «Букварь» из советских времён. Он самый лёгкий для обучения.

9. Не учите ребёнка письму, предоставьте это школе. Для развития моторики пальцев учите аккуратно раскрашивать, не выходя за линии, да и просто рисовать, лепить, выполнять аппликации, выкладывать из мозаики.

10. Купите книги В. Волиной из серии «Учимся, играя.» Это ваше методическое пособие. Можете начинать обучение.

Я использую три разных приёма для обучения чтению: звуко-буквенный анализ, слоговое чтение, чтение готовыми словами. Первый используется в школе. Учащиеся подробно изучают звук: гласный, согласный; твёрдый, мягкий; звонкий, глухой; йотированный. Для домашнего обучения очень сложно, поэтому я всегда предупреждаю родителей, не учите ребёнка читать побуквенно, потому что потом его трудно переучить читать слогами. Слоговое чтение подразумевает повтор готового слога за родителями, чтение готовыми словами аналогично. Особенно оно ценно для детей с отклонениями в развитии, например, у меня сын глухонемой, и именно так я научила его читать и говорить.

Начинаем обучение:

Принесли домой новую игрушку: азбуку. Она может быть в картинках, кубиках, звуковая, книжка с буквами и стихами к ним. Начинаете её с ребёнком рассматривать. Его привлекут картинки. Задаёте вопрос: «Что нарисовано на картинке?» Два-три дня просто знакомство с рисунками, не торопите процесс, пусть родится интерес.

Теперь можно приступать к изучению гласных звуков: а, и, о, у, ы, э.

Их 6.

А – первая буква в вашей азбуке. Называем картинку словом (арбуз) и протяжно тянем первый звук.

С какого звука начиналось слово? Показываем ребёнку букву А, внимательно её рассматриваем. На что похожа? Чаще всего дети говорят «крыша», но чем больше вы с ними придумаете ассоциаций, тем прочнее она запомнится. Если в доме есть предметные картинки, то выкладываем те, где слово начинается с А.

Сначала 3–5 (апельсин, рыбка, автобус, арбуз, слон), произносим с ребёнком и просим его выбрать те, что начинаются на А. Если у вас есть книга В. Волиной «Учимся играя», то начинайте по ней обыгрывать букву. Если нет, то проявите свои творческие способности, придумайте стихи про букву или сказку, в которой много слов на А.

«Два столба наискосок, посредине поясок. Посмотрите, какова! Перед вами буква А.»

«Аист ест большой арбуз. С виду алый. А на вкус? Он и сам не разберёт, то ли сахар, то ли мёд.»

Надеюсь, вы вспомнили эти стихи из вашего детства?

Азбука в стихах "Веселый зоопарк" Учим алфавит в игровой форме - с помощью животных и веселых стихотворений про них! Читать дальше

Дидактические игры:

«Кто больше придумает слов на А?» (можно имён), «Кузовок» (сложить в корзинку предметы на А). Напечатайте на цветном принтере гласные звуки красным цветом, крупным шрифтом и по мере изучения наклеивайте на домашние предметы (А - аквариум) и т.д.

После изучения этих букв начинаем ежедневно петь песенку гласных, именно петь, а не читать: А А А А А, У У У У У, О О О О О, И И И И И , Ы Ы Ы Ы Ы , Э Э Э Э Э.

Затем составляем первые слоги из гласных (печатаем на листе, шрифт 72) и протяжно произносим, тянем первый звук до тех пор пока ребёнок сообразит, какой второй (Занятие ведём не более 5 минут).

АУ АИ АО АЫ АЭ УА ИА ОА ЫА ЭА УИ ОИ ОЫ УЫ до полного усвоения, это на первых порах займёт 2-3 дня.

Теперь начинаем изучать согласные

(М Ш Б В Г Д Ж К Л Н П Р С Т) и составляем с ними таблицы скорочтения (первая крупным шрифтом, следующие уменьшаем постепенно). Читаем, используя приём «Эхо», читаете сами по 5 слогов, ребёнок повторяет.

Приклеиваем такие же слоги на отдельные картонки и играем в «Прятки». Прячете карточки по комнате, так, чтобы легко было найти. Когда ребёнок нашёл карточку, он должен прочитать слог или слово, вернее, это получается повтор наизусть, слоги запоминаются зрительно. Ищете по очереди, то вы, то ребёнок. Это помогает в игре повторить слоги несколько раз и вселяет в него уверенность, что он может читать.

Таблица 1.

ма ша да па ба га жа ра са ла ка ва мама Маша Мара жара сажа каша Кама сама Сара дама лама Лара наша ваша Даша рама рада папа Паша пара палата баба тара Наташа панама гагара (это же разрезать на отдельных карточках для игры в прятки).

После медленного усвоения переходим к игре: «Финиш». Кто прочитает быстрее. Если интерес к чтению не проявляется, то подключите игрушки, читайте за кукол, мишек, играйте в школу.

Таблица 2.

мо ро бо до по ло но со то мода вода сода роса коса лото болото долото борона борода порода погода колода сорока ворона ворота корова солома нога гора дорога лопата

Таблица 3. (перед зеркалом покажите постановку губ при произношении И, Ы)

ми мы би бы ви вы ги ди ды ки ли лы ни ны пи пы ри ры си сы ти ты жи ши мыло мило мышка мишка были били выли вилы гири ноги воды диво кино лиса липа лыко кони они слоны пили пыль рыба рыси норы сила сыны сыры тина паутина малина калина Полина помыли выбили гитара диваны бараны жили шили шина шило шалаши машина малыши шипы животы ножи хороши лыжи кожи дороги пироги

Таблицы ежедневно надо повторять для беглого усвоения. Взрослый может читать иногда слово неправильно. Пусть ребёнок вас поправит. Это развивает внимание к слову и поддерживает читательский интерес. Теперь изучите гласные Е, Ё, Ю, Я ( произносятся ЙЭ, ЙО, ЙУ, ЙА)

Таблица 4. (У, Ю) (Э, Е) (Ё ,О) (А, Я)

му мю бу бю гу гю ду дю пу ту тю ру рю су сю ну ню мука рука бусы гуси дуда душа дума пума дюна тура тюря рука порю сума сумма сюда нуга нюня бумага рукава супы меню дарю пою играю солю это ели эти енот мэр мел мёл мол вол вёл вели пол пел тётя дядя мал мял ёж ерш Тома Тёма Таня Маня

Таблица 5. (Изучаем буквы: З, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, Й)

за фа ха ца ча ща заря заряд фара фаза фазан хата хала халат цаца цып чаща роща дача удача задача чай чайка чудо хочу лечу учу май мой пой пей лей сей жалей налей рой майка сойка дойка мойка лейка

Таблица 6. (Учимся читать слова с закрытым слогом)

он сон сок сорт там тот ток тут тир бок бук бак кол ком кот крот дом сом лом рот сел мел вол зол мыл мил

боч-ка кош-ка мыш-ка миш-ка шиш-ка лож-ка печ-ка рыб-ка дыр-ка кор-ка лод-ка бул-ка гор-ка пуш-ка

Таблица 7. (Отрабатываем произношение твёрдых и мягких согласных)

Мал-мол-мыл-мул-мил-мел вал-вол-вёл-вил бак–бок–бык–бук был–бил-бел кот-кит лак–лик-лом–лес–лис нос–нёс сук–сок-сыр–сер– сел рыл–рёв-рот-рис–рад ток-тик–тук

Дидактические игры со словами

Если у вас есть разрезная азбука букв или набор пластмассовых, деревянных букв без картинок, то можно закреплять изученные слоги и слова в игре «Наборщик». Называете слово, ребёнок складывает его из букв и читает, но нельзя при наборе вслух произносить побуквенно, пусть без вашей помощи соберёт слово целиком. Когда научится бегло читать, то в эту игру играют по другому: выкладывают большое слово, например, первоклассница, и из его букв придумывают новые слова (перо, класс, кол, сон, нос и т.д.)

«Если взять большое слово,

Вынуть буквы раз и два.

А потом сложить их снова,

Станут новые слова.»

Игра "Авария" (напечатать слоги, вразброс по листу: зеб – ра, бе – ге - мот, жи - раф, кро - ко - дил, шим - пан - зе, ге - пард, пан - те - ра, дико - браз, ли - си -ца, ма - ка - ка)

«Дело было в воскресенье

У слона на день рожденья.

Гости пели, веселились

И на части развалились.

Помогите поскорей

Из слогов собрать гостей».

Игра "Слово в слове". (Отыщите другие слова в большом слове)

Удочки (дочки, очки), марка (арка), дорога (рога), машина (шина), собаки (баки).

Игра "Перевёртыши". (анаграммы), (составьте слово наоборот).

Нос – сон, кот – ток, кит – тик, насос – сосна, мала – лама, лом – мол, налим – лиман, вол-лов, лес – сел.

Цепочки. (Меняем только одну букву и получаем новые слова).

Коса- коза, роза, поза, лоза, Лиза, луза, лупа, липа, лира, лиса, Лида, Люда, люди, люки, луки, луни.

Буква заблудилась. (Отыскать слово с ошибкой)

«Неизвестно что случилось.

Только буква заблудилась.

Забежала в чей-то дом

И хозяйничает в нём.»

Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме. Там ползёт зелёный лук С длинными усами. *** Забодал меня котёл На него я очень зол. Говорят, один рыбак В речке выловил башмак. Но зато ему потом На крючок попался дом. *** Бежит волна за кораблями. Летают майки над волнами. На верхушке каланчи День и ночь кричат врачи. А о чём они кричат? Вы спросите у врачат. *** Врач напомнил дяде Мите: "Не забудьте об одном - Обязательно примите Десять цапель перед сном".

Наращивание слов. (Добавьте новый слог)

Рог – пирог, бок – грибок, бор – забор, ход- поход, сук- барсук, нос – поднос, пар- парта, жар- жарко, пожар; лик- суслик, ролик, столик; стол- столбик, низ – карниз, лук- каблук, розы- морозы, лиса- кулиса.

Собери слова в корзинку.

Скок, скок, поскок.

Мы отправились в лесок.

Соберём слова на –ОК

И положим в кузовок.

Грибок, лесок, голосок, колобок, песок, носок, чулок, колосок, волосок, замок, мысок, сучок, щенок.

Колодец (нарисуйте колодец, на ведёрках А О У Е Ё И Ы) (на месте тире прорези)

Б ___К Л_____К М____Л С ____К В______Л Н____С

Б ___К Л_____К М____Л С ____К В______Л Н____С

Б ___К Л_____К М____Л В______Л

Б ___К Л_____К М____Л

бак лак мал сок вал нос

бок лук мол сук вол нёс

бук лес мул выл

бык лис мыл

Лишнее слово (Прочитать, назвать лишнее слово, объяснить, почему)

Чашка ложка кошка тарелка. Лиса рыба волк рысь. Шкаф кровать диван слон. Дождь лето осень зима весна. Лыжи санки коньки велосипед. Зебра крокодил тигр медведь.

Дидактические игры помогают не только научить ребёнка читать, но и постоянно поддерживают интерес к чтению. После того, как появятся первоначальные навыки чтения, начинаем читать книжки, в которых слова разделены на слоги. Если ребёнок боится начинать читать сам, то прочитывайте сами предложение, а ему оставляйте одно знакомое слово. И лишь после нескольких таких совместных прочтений ребёнок начнёт читать сам.

Первичное чтение отводится взрослому, при чтении следите пальцем по словам, затем научите этому ученика. Современные дети, которые много сидят у телевизора или компьютера приобретают синдром скачущего зрения, поэтому при чтении часто теряют строку. Когда ребёнок будет читать бегло, можно применять закладку или короткую линейку, сдвигая её вниз по строке.

Не отчаивайтесь, если вам кажется, что никогда не научите читать своего ученика, знания должны перейти в умения. У разных детей процесс протекает по-разному. Кто-то за месяц усвоит технику чтения, кому-то надо полгода, а некоторым и года не хватает. Но любого ребёнка можно и нужно научить читать, тем более, что лучшая память у детей от 3 до 9 лет.

Читайте ежедневно своему ученику стихи, сказки, учите его пересказывать, отвечать на вопросы, интересуйтесь ежедневно, чему новому он научился в школе. Только тогда ребёнок поймёт, что он в первом классе занят важным и нужным делом.

Подбадривайте, хвалите почаще, даже если вам кажется, что он не так уж много усвоил на домашнем уроке. Спрашивайте, а где ему было трудно. Почаще повторяйте трудный материал.

Поймите, что если ребёнок начинает отставать в первом классе, то он становится «изгоем» на всю жизнь и до окончания школы учёба превращается в муку для него и вас. Судьба вашего ребёнка в ваших руках, помогите ему освоиться в этом сложном мире знаний.

Фото: https://www.pexels.com, http://www.globallookpress.com/