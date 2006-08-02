Кто есть кто в детском саду?

В каждом детском саду работает множество сотрудников, и у каждого из них свой круг обязанностей. Но порой родителям довольно сложно разобраться, к кому обраться со своими проблемами. Так с кем же лучше всего обсудить вопросы воспитания? О чем можно спросить методиста? За что отвечает воспитатель? И чем занимается педагог-психолог?

Руководство

К администрации дошкольного учреждения относятся заведующий детским садом, старший воспитатель и заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.

Заведующий детским садом. Поскольку в реальной жизни детскими садами руководят в основном женщины, то и название этой должности обычно употребляют в женском роде - заведующая.

Заведующая осуществляет общее руководство детским садом. В своей деятельности она опирается на Закон РФ «Об образовании», Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, Устав дошкольного учреждения, и на другие законодательные акты. Она занимается комплектованием групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием их здоровья, индивидуальными особенностями и запросами родителей, подбирает кадры, руководит педагогами, и обслуживающим персоналом. Кроме того, заведующая отвечает за рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других источников.

Родители могут обращаться к заведующей за консультациями и вносить собственные предложения по улучшению работы с детьми, в частности, предложения по организации дополнительных услуг. Родители также в праве требовать от нее, чтобы руководимый ею коллектив обеспечивал ребенку подобающий уход, воспитание и обучение, охрану и укрепление здоровья - в соответствии с условиями договора.

Старший воспитатель занимается методической работой и организует весь воспитательно-образовательный процесс в детском саду, поэтому в повседневном общении его также называют методистом.

Вместе с заведующей он руководит коллективом детского сада, участвуя в подборе кадров, в разработке и внедрении программ развития и педагогических планов. Комплектует группы учебными пособиями, играми, игрушками, организовывает сотрудничество с другими дошкольными учреждениями, школами, детскими центрами, музеями и т.п.

Старший воспитатель проводит обширную методическую работу в педагогическом коллективе: открытые занятия для воспитателей, семинары, индивидуальные и групповые консультации. Кроме этого он участвует в работе с родителями: готовит стенды, папки-передвижки, посвященные семейному воспитанию и пр.

Заместитель руководителя по воспитательно-образовательной работе. Иногда эту должность можно встретить в штатном расписании детского сада вместо должности старшего воспитателя. Но это не вполне одно и то же. Если старший воспитатель занимается исключительно вопросами воспитательно-образовательного процесса, то заместитель по воспитательно-образовательной работе кроме этого координирует работу всех служб, участвует в принятии управленческих решений.

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (завхоз) руководит работами по хозяйственному обслуживанию детского сада. Следит за состоянием помещений, занимается закупками мебели, посуды, оборудования и игрушек. Руководит работами по благоустройству и озеленению территории, следит за выполнением противопожарных мероприятий и других условий безопасности детей и взрослых.

Основной педагогический состав

Воспитатель (воспитательница) - педагог, непосредственно отвечающий за жизнь и здоровье вверенных ему детей. Однако воспитательница не просто «приглядывает» за малышами, она планирует и проводит занятия, игры, прогулки и развлечения в соответствии с возрастом детей. Создает условия в группе для успешной реализации воспитательно-образовательной программы и, собственно говоря, сама же ее реализует. Совместно с музыкальным руководителем и воспитателем по физической культуре готовит праздники, развлекательные и спортивные занятия. Руководит работой помощника воспитателя.

Кроме того, воспитатель ведет работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским садом. Согласовывает с родителями профилактические прививки детей, планируемые в дошкольном учреждении.

Если детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, в каждой группе работает по два воспитателя, которые работают в тесном сотрудничестве друг с другом. У воспитателя семичасовой рабочий день, поэтому первая смена начинается рано утром - в 7.00 до 14.00, вторая начинается в 12.00, а заканчивается в 19.00. В период с 12.00 до 14.00 оба воспитателя работают вместе. В это время педагог, работающий с утра и проводивший занятия, рассказывает о событиях первой половины дня, сообщает, с кем необходимо позаниматься дополнительно, кому из детей сделаны прививки, какие вопросы обсудить с родителями и пр.

Музыкальный руководитель отвечает за музыкальное воспитание. Организует и проводит музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники, вечера. Выявляет музыкально одаренных детей и занимается с ними индивидуально и в группе. Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий и развлечений, обеспечивает музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня, проводит музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры.

Воспитатель по физической культуре проводит физкультурные занятия и во время их проведения полностью отвечает за безопасность воспитанников. Контролирует двигательную активность детей в течение дня. Вместе с медсестрой контролирует гигиенические условия для проведения занятий. Организует разъяснительную работу с родителями по вопросам физического воспитания.

Как и другие педагоги, воспитатель по физкультуре руководствуется утвержденными программами, учитывающими возрастные особенности детей, и во время занятий учитывает индивидуальные возможности каждого ребенка.

Инструктор по плаванию проводит занятия в бассейне, также в соответствии с программой. Детей раннего и младшего дошкольного возраста учит не бояться большого количества воды (с помощью специальных игр-занятий), а со среднего дошкольного возраста начинает обучение разным стилям плавания (кроль, брасс, «дельфин»). Полностью отвечает за безопасность детей на воде. Совместно с медсестрой контролирует гигиеническое состояние бассейна.

Инструктор помогает детям при раздевании и принятии душа, приучает их к строгому соблюдению требований гигиены.

Вопросы коррекции

Педагог-психолог - его работа направлена на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников. Его задача - помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Педагог-психолог проводит психологическую диагностику, определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии воспитанников, выявляет нарушения социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ, в образовательной деятельности. Содействует развитию творчески одаренных воспитанников. Формирует психологическую культуру педагогических работников, а также детей и их родителей.

Логопед занимается коррекцией отклонений в развитии речи детей. Обследует воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющихся у них дефектов. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений.

Дополнительное образование

Последнее время в некоторых детских садах появилась такая должность, как педагог дополнительного образования по различным направлениям (экологии, изобразительной деятельности, театрально-игровой деятельности, ритмике, обучению иностранному языку и др.).

Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности организует работу с детьми по одному или всем видам изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация). Выявляет и развивает творческие способности детей, совместно с воспитателями изучает индивидуальные особенности воспитанников, планирует в ходе занятия задания разных уровней сложности соответственно подготовке и развитию каждого ребенка, а также ведет индивидуальную работу. Кроме стандартных занятий проводит занятия в форме беседы, наблюдения, экскурсии, вовлекает детей в поисковую и экспериментальную работу, формируя их творческую активность в изобразительной деятельности.

Педагог дополнительного образования по экологии отвечает за экологическое воспитание дошкольников на основе систематических наблюдений за объектами и явлениями природы. Эколог формирует у детей экологические знания и навыки с помощью игры, изобразительной деятельности и т.д. Прививает своим воспитанникам уважительное отношение к миру природы.

Педагог дополнительного образования по театрально-игровой деятельности использует в своей работе различные виды и формы театральной деятельности. Цель его работы - развитие творческих способностей, эстетического вкуса детей. Этот педагог, знакомя детей с артистическими приемами, стимулирует выразительность речи каждого ребенка, формирует его интонацию, жест, позу, походку. Учит произвольно управлять своими движениями, и движениями изображаемых персонажей. Под руководством «театрального» педагога дети готовятся к выступлениям на утренниках, к участию в досугах, викторинах, спектаклях, а другие педагоги и родители участвуют в организации театрально-игровой деятельности (оформление помещений, обеспечение театральными костюмами, атрибутами и аксессуарами).

Педагог дополнительного образования по обучению детей иностранному языку проводит занятия иностранным языком. Его задача - расширение словарного запаса детей с постепенным переходом к грамматическим конструкциям, формирование правильного произношения звуков. Этот педагог консультирует педагогов и родителей по вопросам развития языковых навыков детей, проводит отчетные мероприятия, готовит с детьми мини-спектакли.

Педагог дополнительного образования по ритмике обучает детей музыкально-ритмическим движениям и танцам с учетом их физиологических и возрастных особенностей. Формирует и развивает у детей музыкальные, двигательные навыки, координацию движений и пластичность. Готовит детей к фестивалям.

Медицинские работники

Медицинскими вопросами в детском саду занимаются старшая медицинская сестра, медсестра по бассейну, диетсестра, медсестра по массажу. Реже, в специализированных детских садах, можно встретить медсестру по физиотерапии и медсестру по лечебной физкультуре.

Старшая медицинская сестра контролирует санитарно-эпидемический режим в детском саду, а также следит за соблюдением режима дня, питанием детей, правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий и прогулок. Организует мероприятия по закаливанию детей и участвует в организации оздоровительных мероприятий. Ведет ежедневный учет детей, отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей.

Кроме того, старшая медсестра готовит детей к врачебным осмотрам и сама участвует в них, проводит взвешивание, антропометрические измерения детей, осуществляет профилактические прививки и выполняет назначения врача.

Медсестра по бассейну - эта должность имеется в садах с плавательным бассейном и иногда совмещается с должностью старшей медсестры. Медсестра по бассейну проводит осмотр детей перед каждым занятием по плаванию, освобождает их от занятий при недомоганиях и жалобах на плохое самочувствие, наблюдает за состоянием детей во время занятий. Контролирует санитарное состояние всех помещений бассейна и оборудования.

Диетсестра составляет и раскладывает ежедневное меню и следит за качеством приготовления пищи. Она ежедневно производит пробу готовых блюд и закладывает ее на хранение в соответствии с требованиями СЭС. Следит за выполнением графика получения пищи группами и проводит ежедневный обход групп, проверяя организацию питания в группах.

Младший обслуживающий персонал

К младшему обслуживающему персоналу относятся помощник воспитателя, повар, кладовщик, прачка и др. Все эти сотрудники обеспечивают бесперебойную работу дошкольного учреждения, но только помощник воспитателя работает непосредственно с детьми.

Помощник воспитателя, или младший воспитатель (в повседневном общении - просто няня) помогает воспитателю в организации воспитательно-образовательного процесса, и вместе с воспитателем отвечает за жизнь и здоровье воспитанников. Помощник воспитателя приносит с кухни пищу и помогает в раздаче, затем убирает и моет посуду, готовит воду для умывания детей, для полоскания рта; в старших группах организует сервировку детских столов. Помогает воспитателю выводить детей на прогулку и заводить их в группу, раздевать малышей перед тихим часом и одевать после него. Готовит все необходимое для проведения закаливающих и гигиенических процедур, принимает участие в организации занятий по обучению детей плаванию.

Также няня отвечает за чистоту в помещениях; два раза в день она проводит влажную уборку в группе. В соответствии с требованиями СЭС проводит санитарную обработку посуды, игрушек. Следит за чистотой полотенец, меняет их по мере загрязнения, помогает воспитателю в проведении гигиенических процедур с детьми. Один раз в 10 дней проводит смену постельного белья.

К кому обратиться?

Все педагоги детского сада должны иметь высшее профессиональное или среднее специальное образование. У заведующей и старшего воспитателя образование должно быть высшим. Каждый из педагогов (логопед, психолог, педагоги дополнительного образования, воспитатель по физкультуре) работает в паре с воспитателем в группе, и те знания, которые ребенок получает на занятиях, закрепляются затем в повседневной деятельности.

К любому сотруднику детского сада родители могут обратиться с вопросами и получить квалифицированный ответ. Так, старший воспитатель может ответить на вопросы, касающиеся организации досуга детей дома, рассказать о программах и методах работы, используемых в детском саду, о том, что должен знать и уметь ребенок к определенному возрасту, посоветовать, какие книги и игрушки стоит покупать малышу.

С воспитателями можно обсудить некоторые вопросы воспитания: что сделать, чтобы ребенок убирал игрушки? чем занять ребенка во время подготовки к ужину? как обсуждать с ребенком прочитанное произведение? какие вопросы следует задавать ребенку во время рассматривания иллюстраций в книге? и др.

Инструктор по плаванию расскажет, как сделать, чтобы ребенок с удовольствием шел в бассейн или как научить ребенка не бояться воды. Педагог-психолог проконсультирует по поводу страхов, капризов, упрямства у детей. Логопед подскажет эффективные приемы коррекции речи. Педагог по театрально-игровой деятельности расскажет, как лучше заучивать стихотворения с ребенком.

Помощник воспитателя (младший воспитатель) ответит на вопросы, касающиеся культурно-гигиенических навыков, аппетита ребенка, объяснит, когда и как проводится проветривание в группе.

Все сотрудники детского сада работают в тесном контакте друг с другом, создавая наилучшие условия для физической и психической жизни ребенка.

Режим работы

У каждого специалиста в детском саду имеется свой график работы.

Заведующая работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, который обычно составлен так, чтобы можно было контролировать работу всех структурных подразделений. Таким образом, рабочий день руководителя детского сада может начинаться и в 7, и в 8, и в 9 часов утра, а заканчиваться соответственно и в 5, и 7 часов вечера.

У воспитателя семичасовой рабочий день. Первая смена длится с 7.00 до 14.00 , вторая начинается в 12.00 , а заканчивается в 19.00 . Период с 12.00 до 14.00 - часы, когда оба воспитателя группы работают вместе.

Музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре и инструктор по плаванию работают по графику, который зависит от количества групп, которые они ведут.

Педагог-психолог, как и воспитатель, работает 7 часов в день. График его работы может охватывать как на первую, так и вторую половину дня, чтобы была возможность заниматься не только с детьми и педагогами, но и общаться с родителями воспитанников.

У педагога дополнительного образования рабочий график составляется, исходя из 18-часовой рабочей недели, т.е. он может приходить на работу как каждый день, так и несколько раз в неделю - от этого зависит продолжительность его рабочего дня.

Старшая медсестра начинает работу в 7.15. В это время она проводит утренний прием, оценивает состояние детей, особенно тех, что пришли после болезни и были в контакте с инфекционными больными.

Ирина Мирко

старший воспитатель детского сада №1504, г. Москва

Журнал "Мама и малыш", №10 2005 г.