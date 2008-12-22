Как мы помогали своим детям адаптироваться в садике

Дети – народ очень и очень непредсказуемый. И никто заранее не скажет, с чего начнется их самостоятельная жизнь в социуме. У кого-то она начинается со страха и истерики. У кого-то с любопытства и новых исследований. А у кого-то возникает полное неприятие общественной жизни и долгая и тяжелая адаптация. Некоторые дети вливаются в общество лишь в школе.

Мой первенец пошел в садик в полтора года. Сердце ныло – рано! Но путевка в садик нам досталась почти чудом, откуда не ждали (это при баснословных очередях). Я, будучи к тому же глубоко и надежно беременна, скрепя сердце решила – пробуем. В народе бытует пословица «все, что ни делается – все к лучшему». И положившись на народную мудрость, повела ребенка в детский сад.

Надо сказать, что кроме слова «мама» он совершенно не умел говорить. Но! К нашей родительской гордости ребенок в этом возрасте умел сам есть, медленно, но достаточно хорошо одеваться во все, кроме верхней одежды (сейчас уже не верится), сам ходить на горшок, даже ночью. И вот наш первый день. Я его раздеваю, надеваю на него шортики, пытаясь сдержать слезы, замираю в ожидании истерики и подвожу к дверям группы. Он молча (естественно, он же не умеет говорить) заглядывает в группу, минуты две изучает обстановку и, не оглядываясь, уходит. Я обижена. А как же истерики, слезы, сопли? Я помню, мне рассказывали, меня пугали. Глубоко разочарованная, удаляюсь. Как мне потом сказала воспитательница: «мамочка, радуйтесь, не каждому дано такое счастье». Сама воспитательница тоже радовалась такому неприхотливому воспитаннику.

Но я рано поставила точку в адаптации моего ребенка в садике. В период садичных реформ группа с моим сыном оказалась самая заброшенная. Воспитатели менялись так, что перчатки отдыхают. Ребятишки часто болели, и порой оставшихся малявок рассовывали в группы к более старшим, потому что некому было с ними сидеть. И, едва научившись говорить и складывать слова в предложения, от таких перемен сын начал заикаться. Я испугалась, начались обследования, лечения, психотерапевты, логопеды. Все было бесполезно. Сын, и так отличавшийся очень спокойным характером, вообще замкнулся. Я с грудной дочерью на руках не могла водить ребенка в садик, но начала понимать, что вся проблема идет именно оттуда.

Решение проблемы я начала со знакомства с новой воспитательницей. Звучит дико, но в садике я практически не появлялась. Исключение - утренники. И то по очереди с бабушками и папой. Мы с воспитательницей просто поговорили. Но как много вопросов сразу решилось! Воспитатель – это же педагог - профессионал, чего мы не всегда понимаем. Воспринимаем его, как няньку дневного пользования. Будучи действительно профессионалом (в чем нам очень повезло), наш воспитатель быстро оценила ситуацию. Проработав немного времени, она мне много нового рассказала о моем сыне. Выслушала мои пожелания, дала несколько хороших советов.

По поведению ребенка дома я поняла, на моего ребенка обратили более пристальное внимание. Дальше я предложила свои услуги по помывке окон на зиму, а на новый год притащила украшений для группы. С сыном мы сделали новогоднюю картину. И надо было видеть радость ребенка, когда он всем ее показывал и говорил «Это мы с МОЕЙ мамой сделали». В педагогике это называется создание ситуации успеха. Когда ребенок сделал что-то лучше других. Это добавляет уверенности.

На праздник дети были петрушками, как и во многих других садах. Я решила не отписываться одним колпаком, а сшить костюм. Шить я не умею совсем. Поэтому просто взяла кусок яркой ткани. Положила на него футболку и штаны, обвела все это карандашом, и сшила, прибавив немного вширь, чтоб налезло. По краям пришила мишуру. Сынишка был такой слатенький в этом костюме. Костюм кстати мы потом даже напрокат сдавали. Удался он. А счастья то сколько!

Потихоньку ребенок стал более раскованным и общительным. Сколько еще мы сделали всей семьей для садика. И пусть папа всего лишь забил гвоздь в рамку, а дети бегали вокруг и помогали советами. Пусть! Главное - участие. И ребенок у нас перестал заикаться, решаются многие речевые и психологические проблемы. Я попросила в садике дать ему слова на утренник. Ему никогда раньше не давали из-за его речи. Дело идет. Подумываю в школе пойти в родительский комитет. Но об этом рано.

Вот выводы,

которые я вынесла для себя из садичной жизни старшего сына, и довольно успешно воплощаю в садике младшей дочери.

1. К началу общественной жизни ребенка нужно подготовить на бытовом уровне.

Научить его самостоятельно кушать (не лениться, потерпеть, если ребенок медлителен), надевать хотя бы колготки, трусики и футболку. Тогда родитель спокоен: ребенок в садике не замерзнет, и не уйдет на улицу в шубе, надетой на майку. Были такие случаи. К слову, моя родственница не заморачивалась над этим вопросом. И ее сын почти шести лет от роду до сей поры ест дома с ложки, а в садике всегда доедает последним холодные блюда. Наверное, противно.

2. Желательно сразу найти общий язык с воспитателем.

Хотя бы выучить, как его зовут. Воспитатель – это первый педагог вашего ребенка. Его влияние малыша огромно. И в его руках в большей теперь степени развитие вашего ребенка. Моя младшая рано начала разговаривать. Отметив это в первые дни, воспитательница, чтобы успокоить ее (доча тяжелее адаптировалась) научила малявку фразе «не переживай, мама придет, куда она денется». В итоге кроха, когда вспоминала о маме, подходила к воспитательнице, гладила ее по пухлой коленке и говорила «не пе-езивай, мама пидёт, куда дениться!» Я бы не додумалась. Даже если кажется, что воспитатель безнадежен, это не так. Все любят давать советы. И если искренне попросите совета, то обязательно получите его. И, скорее всего, хороший.

3. Участвовать в общественной жизни детского сада.

Хотя бы иногда, хотя бы чуть-чуть. Путь это и означает раз в год пронести ведро песка на три метра. Это оценят и воспитатели и дети. В конце концов, для своих детей делаем. И возможно выучат ваше имя и отчество

4. Не игнорировать детские праздники и конкурсы.

Их не так много, как кажется. И не так уж напрягают родителей с новогодними костюмами. По крайней мере, в среднестатистических садиках. Петрушки, снежинки, зайчики, конфетки… Все это можно сделать самим при желании и купить при возможности. Особенно при нынешнем выборе. И как приятно ребенку видеть родное лицо на празднике, знать, что у него есть свой зритель. Пусть это и бабушка, или другое знакомое лицо. Но он знает, что пришли именно к нему. У нас в группе одна мамочка прибегала на праздник с грудным ребенком на минут 10-15, пока малявка не закряхтит. Все ради того, чтобы увидеть счастливое личико старшей дочери. А на конкурсы почти все родители делают со своими детьми работы по заданной тематике. Дети с азартом соревнуются, у кого лучше. Все это способствует налаживанию отношений в детском коллективе. Ребенок учится высказывать свою точку зрения.

5. Отмечать вниманием самих педагогов.

Так делает несколько родителей в наших садиках, причем, не сговариваясь. На Новый год, День педагога, Восьмое марта (излишне говорить, что 23 февраля неуместно, хотя со сторожем я незнакома) и на дни рождения, мы от себя лично дарим хотя бы по гвоздичке или простенькому сувенирчику (кто на что способен, или на что хватает средств). Я еще сама не дарю, а отправляю с тем же цветочком детей. Пусть и с «деревом» наперевес (дочь в этом году была почти одного роста с гвоздичку на Восьмое марта), но ребенок счастливее самого одариваемого. Как говорят: «доброе слово и кошке приятно».