«Мама, а почему слон больше верблюда?», «Почему одуванчик желтый?», «Почему у зайца длинные уши, а хвост короткий?» — такая любознательность сына или дочки поначалу радуют родителей, рождая в них законное чувство гордости за свое чадо. И взрослые стараются соответствовать – смотрят энциклопедии, спрашивают у специалистов, объясняя детально самому умному на свете ребенку, почему взлетает самолет, а корабль не тонет в море. Но вопросы не прекращаются, и родительский энтузиазм постепенно угасает под напором новых «почему», на которые становится невозможно ответить. «Мама, а почему чеснок пахнет колбасой? Почему наступает ночь, если выключишь свет? Почему свинку не стирают в машине?» Постепенно чрезмерное любопытство ребенка становиться настоящей пыткой для мамы и папы, которые уже не в состоянии отвечать на многочисленные вопросы. Что же делать в этом случае? Как реагировать и поступать? Прежде всего, не надо пугаться. Ваш малыш дорос до самого интересного, забавного и незабываемого возраста – «возраста почемучек». Постарайтесь понять собственного ребенка.

Интересный детский возраст

Когда и почему малыш превращается из сосредоточенно молчащего человечка в интересующегося всем на свете говорливого непоседу? Обычно такой период приходится на самый исследовательский детский возраст - от 3 до 5 лет. Именно в это время у ребенка появляется "зверский аппетит" к познанию мира. Ему интересно абсолютно всё. Вопросы сыплются как из рога изобилия, застигая родителей врасплох и часто ставя в тупик непонятной детской логикой.

Как поступает в этой ситуации взрослый? Он либо честно пытается отвечать на вопросы или с помощью различных уловок уходит от ответа, отмалчивается, ссылаясь на "потом", всеми способами стараясь избежать ответа "не знаю", роняющего родительский авторитет в детских глазах. Но подобные уловки вряд ли подействуют. Если вы попытаетесь отмолчаться, малыш не успокоится, пока не услышит ответа на интересующий вопрос. Попробуйте отговориться и тут же "почемучка", почувствовав фальшь, задаст массу дополнительных вопросов, потребует понятных разъяснений. Не думайте, что это знакомо только вашей семье. Помните "Маленького принца", где Антуан де Сент-Экзюпери с легкостью и любовью показал самую суть "почемучного" состояния:

"Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц уже не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпенья, и я ответил наобум:

- Шипы ни за чем не нужны, цветы выпускают их просто из злости.

Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:

- Не верю я тебе!"

Особенности детской логики

Очень интересно, в плане словесного выражения, начало этого периода. Ребенок совсем не сразу начинает задавать вопросы: "почему?" и "как?" На начальном этапе он осторожно, и как бы про себя констатирует интересные ему факты. Чаще всего кроха делает это тихим голоском и с интонацией легкого удивления: "Странная какая-то собака - сама белая, а голова черная. Может в краску упала, а может ее разрисовал кто, а может сама такая…". Как будто малыш и не ждет от взрослого никаких пояснений. А если такие объяснения поступают, он, вроде как, и не слушает их. Просто смотрит и отмечает какую-то непонятную странность. Эти размышления об окружающем мире и есть первое, еще не озвученное "Почему?" Просто он надеется, что вы сами поймете намек и невзначай ответите на незаданный вопрос. Но эта нерешительная мягкость ненадолго.

Но с каждым днем малыш становится все более и более настойчив, требуя необходимых разъяснений. Он задает вопросы и ждет ответов, потому что хочет, нет, требует, чтобы вы признали его взрослым и говорили с ним серьезно, правдиво и без сюсюканья - для ребенка это очень важно. Поэтому ответы должны быть максимально просты и доступны детскому пониманию.

Кроме того, родители должны проявить терпение, доброжелательность и постоянную готовность отвечать на вопросы. Ведь "почемучки" требовательны и упрямы. Они хотят все знать, здесь и сейчас. Они обижаются, если вы молчите и сердятся, если вы врете. Они беспардонно, забыв про вложенные хорошие манеры, отвлекают взрослых от дел. Отнеситесь к этому спокойно и уважительно: такая настойчивость - не что иное, как стремление донести, что сейчас маленький человек занят самым важным делом на свете - исследованием окружающего мира, пытается проникнуть в его устройство и сущность, познать таинство предметов, слов, явлений и событий. В этом возрасте дети пропускают естество жизни сквозь себя, через собственное восприятие.

Познавательная активность ребенка подобно торнадо, набирающему силу, вовлекает всё и вся в свое изучение мира. Стремительно развивается мышление, поражая неожиданностью и неординарностью выводов. С геометрической прогрессией пополняется словарный запас, дети играючи пробуют, как будут звучать слова в той или иной грамматической форме. Они с легкостью иллюзиониста сочетают несочетаемое, фонтанируя интересными, творческими решениями. Фантазия в этом возрасте работает настолько бурно, что родители часто упрекают своих детей в придумывании того, чего на самом деле нет.

Какой должна быть реакция родителей?

Не стоит обижать "почемучку" своим недоверием. Лучше пофантазируйте вместе, и вы получите бесконечное удовольствие, вернувшись в мир детства, где мысль свободна и может принимать любые формы и создавать любые волшебные миры.

Обязательно оцените старания "почемучки" найти и объяснить свое понимание мира. Ведь теперь из маленького скучного практика, манипулирующего предметами, он превратился в великого мыслящего ученого-теоретика! Он ждет от вас науки! Дискуссий! Сенсаций! Для него очень важно родительское участие в этом захватывающем процессе. Но если вы не сможете составить ему компанию, малыш особо не растеряется: он отправится исследовать мир самостоятельно. В поисках правды исследователь разберет будильник, радиоаппаратуру или пылесос до последнего винтика, замкнет электросеть, побывает всюду - от чердака и подвала до дальнего леса.

Чтобы понять и помочь "почемучке", маме и папе необходимо вновь стать ребенком. При этом ни в коем случае нельзя ущемлять его интересы. Малыш должен считать, что это он сам стал таким большим и умным. А вам надо увидеть мир его глазами. Включитесь в эту игру. Ведь без поддержки кроха не сможет быть уверен в правильности своих выводов. Стимулируйте ребенка, поощряйте познавательную активность, и не забывайте хвалить, показывать свое уважение. Сейчас как никогда важно, чтобы сказанное им воспринималось серьезно. Так малыш почувствует свою значимость.

Чем чревата родительская лень или усталость от бесконечных вопросов "почемучки"? Не помогая ребенку в этом возрасте, мы можем стать виновниками множества упущенных им возможностей. Не поддержанный вовремя интерес может сникнуть, "почемучка" перегорит, и его любознательность сведется к нулю. Позже, на уроках в школе он будет мучиться от скуки и зевать. Учителя станут разводить руками - "Ему ничего не интересно". А ведь малышу было интересно, было, но никто его не поддержал, и фитилек любознательности потух.

Замечательные слова о любознательности есть в книге С.Л. Соловейчик "Педагогика для всех": "Любознательность - крючья, выставляемые в мир. Чем больше крючьев, тем больше и улов, тем богаче человек. С любознательным ребенком интереснее, его все любят. Поэтому, пересиливая себя, будем хвалить ребенка за всякий интерес, за всякий вопрос, за всякую попытку исследовать мир, даже если это исследование дорого нам обходится".

Поэтому обязательно хвалите ребенка за каждое открытие, за выводы, за само проявление интереса, восторгайтесь им, будите чувство гордости. Удивляйтесь его уму и наблюдательности. Если ваш исследователь ходит в сад, первый вопрос, который вы должны задавать ему вечером при встрече не "Что ты сегодня кушал?", а "Что интересного ты узнал сегодня? Что видел?" Новые открытия - вот самое главное лакомство для вашего ребенка.

Совместное познание мира

Как взрослому включиться в процесс детского познания? Это не совсем просто. Вот несколько практических советов, которые помогут в этой ситуации.

* Чтобы познания малыша развивались эффективнее, помогите ему, включитесь в деятельность, сорганизуйте неуправляемый поток вопросов.

* Обязательно приобретайте детские иллюстрированные энциклопедии. Совместное чтение не только расширит кругозор малыша, но и эмоционально сплотит вас.

* Используйте всевозможные игры и упражнения, вовлекайте всех членов семьи и друзей "почемучки".

Можно порекомендовать упражнения, которые вы узнали или придумали, воспитателям детского сада. Можно, напротив, поинтересоваться у воспитателей и психологов в саду, какие они посоветовали бы игры, помогающие поддерживать любознательность и развивать познавательную деятельность ребенка.

Например, такие упражнения, помогающие взрослому систематизировать процесс познания мира. Они позволят ребенку увидеть взаимосвязь процессов и явлений.

Упражнения

1. "Цепочка вопросов"

Начните задавать ребенку бесконечную цепочку вопросов, начиная, например, с вопроса: "Откуда берется вода в озере?" Примерный ответ: когда идет дождь, в озере накапливается вода. Затем вы спрашиваете: "Почему идет дождь?". Эту цепочку можно продолжать и продолжать, пока ребенок будет в состоянии на них отвечать.

Время от времени можно блеснуть собственными познаниями, особенно если малыш затрудняется с ответом. Это значительно повысит его тягу к знаниям и ваш родительский авторитет. Ну, а если некоторые вопросы поставят вас в тупик, не бойтесь признаться в этом, ведь главное не знания, а желание и умение их получать!

2. "Что каким бывает"

Взрослый спрашивает, что бывает высоким, а ребенок отвечает, например, дерево, столб, человек. Здесь же можно провести сравнение: что выше - дерево или человек? Дети учатся сравнивать, обобщать и начинают понимать значение абстрактного, отвлеченного слова "высота".

На вопрос о том, что бывает широким, ребенок отвечает: река, дорога, улица, лента. Затем можно предложить сравнить: "А что шире - ручеек или река?"

Такую игру следует проводить с самыми различными словами: играя, малыши будут учиться классифицировать предметы по цвету, по форме ("Что бывает красным, зеленым, круглым?").

Когда ребенок рассматривает игрушку и мама просит ее описать, то надо назвать побольше признаков, присущих этому предмету. Когда же берется только один признак, то дети припоминают самые разнообразные предметы, обладающие этой особенностью. В таких упражнениях, когда ребенок ищет слово (а взрослый помогает при затруднениях), уточняется смысл слов, они выступают для ребенка в самых разнообразных сочетаниях.

3. "Вопрошайка"

В качестве материала можно использовать любую сюжетную картинку. Малышу предлагается задавать вопросы маме и папе обо всем, что ему интересно. Если взрослые не смогут ответить, то ребенок выиграл. После этого попросите дитя составить небольшой рассказик по этой картинке.

4. "Что нового?"

Ребенку предлагается придумать новые способы использования обычных предметов - полиэтиленовых крышек, использованных стержней от шариковых ручек, гвоздей, пенопласта, мороженого и т.д.

5. "Перевоплощения"

Ребенку предлагается превратиться в какую-нибудь вещь и от лица этого предмета рассказать, как ей живется, что ее окружает, о заботах, о прошлом и будущем.

Игры

1. "Кто летает"

Выбирается ведущий. Он спрашивает: "Ворона летает?", "Самолет летает?", "Дом летает?" Вопросы надо задавать очень быстро, и реакция должна быть мгновенной - да/нет или машем руками/не машем. Если игра на площадке, где есть лесенка, при ответе "да" можно подниматься на одну ступеньку вверх или просто шагать вперед. Игра прекращается, когда играющие дойдут до определенного места (об этом договариваются заранее).

2. "Продолжи фразу"

Для этой игры хорошо использовать какой-нибудь небольшой предмет (например, небольшой мячик, варежку, ключи и т.п.), чтобы передавать друг другу в зависимости от того, чья сейчас очередь.

Вы начинаете предложение, а ребенок его заканчивает. Например, "Зимой идет снег, а летом…..", и кидаете ему мяч (передаете варежку и т.п.). Ребенок отвечает и возвращает мячик.

"Яблоки растут на дереве, а морковка……"

"Во Франции говорят по-французски, а в Англии….."

3. "Продолжи слово"

Игра похожа на предыдущую. Вы говорите первый слог, а концовку придумывает ребенок. Можно несколько раз давать одно начало, но заранее договориться, чтобы конец всегда был разным. Поменяйтесь с ребенком, пусть теперь он придумывает начало, а вы - окончание. Это хорошая возможность для малыша пополнить свой словарный запас.

4. "Профессии"

Вы задаете вопрос: "Что делает…..?" и называете представителя любой профессии, а ребенок отвечает. Поначалу лучше брать названия профессий, из которых следует ответ - воспитатель воспитывает, пекарь печет, уборщик убирает. Перемежайте хорошо знакомые профессии с незнакомыми, и заодно расскажите о неизвестных ребенку профессиях. Интересно получается, если спросить подряд "Что делает врач?", "Что делает ветеринар?" и объяснить ребенку разницу между этими профессиями.

5. "Кто больше знает…"

Посоревнуйтесь с ребенком: кто больше знает, например, предметов круглой формы? Скажите: "Я знаю круглое колесо, а ты?" Если ребенок ничего не вспомнит, добавьте к колесу шар. Когда же малыш поймет, что от него требуется, по очереди произносите "круглые" слова: мяч, голова, яблоко и т.д. И пусть последнее слово будет за ним. Эта игра способствует повышению самооценки, дает ощущение значительности. Итак, кто больше знает…холодного, теплого, зеленого, поющего и так далее.

Ваши старания обязательно принесут пользу, научат ребенка видеть взаимосвязь, а вас приобщат к пониманию собственного умника.

Замечательно, если вы испытываете радость, отвечая на каверзные вопросы, и с удовольствием наблюдаете это удивительное явление. А может, вы растеряны, рассержены и раздражены? Да, несомненно, "почемучкины" вопросы порой утомительны. Кажется, что спокойной жизни наступил конец, и тишина в доме возможна только в ностальгических воспоминаниях? Нет, не спешите впадать в уныние. Этот возраст, увы, быстро проходит, суматошное время надо просто пережить, но пережить с наслаждением.

Подумайте о том, что обращаясь именно к вам, ребенок тем самым показывает, насколько авторитетным, значимым и знающим человеком вы для него являетесь. Таким образом, помимо познания, бесконечными "почему?" он демонстрирует доверие и любовь. Так оцените это по достоинству.