Большое будущее маленьких садиков

Досье: Мария Фоминых, председатель правления Некоммерческого партнерства «Мини-садики Свердловской области». С отличием окончила Уральский государственный педагогический университет по специальности «Учитель начальных классов, воспитатель детского дома», работала в школе сначала учителем, затем - организатором внеклассных мероприятий. Образовательным бизнесом занимается 10 лет. В течение трех лет владеет сетью из четырех мини-садиков. Замужем, сыну 14 лет.

U-mama: Как долго существует ваше некоммерческое партнерство и почему владельцы мини-садиков решили объединиться?

М.Ф.: Некоммерческое партнерство «Мини-садики Свердловской области» официально образовано 14 февраля 2009 года. На данный момент оно объединяет 20 брэндов, это около 40 садиков. Цель у всех одна: добиться возможности работать. Так или иначе, мы все встречаемся в своей деятельности с одними и теми же проблемами: взаимодействие с органами Роспотребнадзора, СЭС, с пожарной инспекцией, с недовольными соседями. Решать эти проблемы поодиночке долго и дорого. У многих не хватает на это сил, и иногда людям проще закрыться, чем бороться. Поэтому мы решили объединить наши усилия.

U-mama: На форуме прозвучало обвинение в том, что вы просто хотите занять свободную на рынке нишу…

М.Ф.: Возможно, это и не лишено смысла, и мы действительно ее займем. Объединились те, кому не все равно. Это наиболее качественные и развитые в городе садики, часто – сети. Их владельцам есть, что терять. И они имеют право защищать свой бизнес, свой рынок.

U-mama: Открыты ли вы для новых членов и какие требования к ним предъявляете?

М.Ф.: Конечно, мы открыты для новых членов, недавно были приняты требования, которым должны соответствовать все садики, входящие в партнерство. У нас есть свое понятие о том, что такое мини-садик. Во-первых, это нежилая квартира, переоборудованная и зонированная на зону приема детей, игровую и обеденную зоны, санблок, должны быть выделены спальные места для каждого ребенка. Во-вторых, это определенное соотношение персонала и количества детей, а также квадратных метров и наполняемости. В-третьих, наличие детской площадки, пусть не огороженной, но в исправном состоянии. Об этажности пока речь не идет, хотя лично я считаю, что садик должен располагаться не выше третьего этажа, а проще – на первом. В-четвертых, это определенные требования к персоналу, к организации режима дня и досуга детей.

U-mama: Вы будете это проверять, выезжая к потенциальным членам партнерства?

М.Ф.: Внутри союза мы планируем разработать и ввести рейтинговую систему, оценивая мини-садики аналогично оценке звездности у отелей. По ряду параметров, наиболее важные из которых я перечислила, будут выставляться баллы. Максимальное количество баллов – 100; установим и нижнюю границу для членства в партнерстве.

U-mama: Кто будет экспертом, ведь тут возникают вопросы конкуренции?

М.Ф.: Это могут быть либо независимые эксперты, либо члены партнерства, которые не заинтересованы в конкурентной борьбе. Например, если мой садик находится на Юго-западе, у меня никогда не пересекутся интересы с владельцем садика на Уралмаше.

U-mama: Вообще подобный рейтинг – это уже несомненная польза от объединения и хороший критерий для родителей, даже если с легализацией деятельности мини-садиков придется подождать. Кстати, по твоим прогнозам, долго ли ждать, и есть ли шансы на успех?

М.Ф.: Если бы шансов не было, я бы не стала тратить на это силы. Я считаю, что все реально. Необходимость изменений признают все: и власти, и люди, которые занимаются этим бизнесом, и родители, которым было бы спокойней знать, что эта деятельность легальна.

U-mama: Что вообще подразумевается под легальным статусом для мини-садика?

М.Ф.: В основном, все мини-садики сейчас работают как индивидуальные предприниматели. Эта форма собственности лицензированию не подлежит. Но нам необходимы упрощенные санитарные и пожарные нормы, применимые и выполнимые в нашей работе. И наша цель – добиться принятия таких норм.

U-mama: Как это может быть организационно оформлено?

М.Ф.: Это может быть либо постановление на уровне области, либо областной закон. Но ведь и за пределами области проблема точно такая же. Поэтому если наша область сможет стать флагманом в этом направлении, я думаю, впоследствии можно будет выходить и на федеральный уровень.

U-mama: Что удалось сделать на сегодняшний день?

М.Ф.: Самое главное – нам удалось объединиться. В городе чуть больше 100 мини-садиков, которые нам известны, и то, что треть из них вошло в партнерство, – это очень неплохие результаты за такой короткий срок. На сегодня мы провели ряд встреч с представителями властей, прежде всего, с начальником Управления образования Администрации г. Екатеринбурга Е.Л. Умниковой, которая одобрила нашу инициативу. Направили письмо с нашими предложениями В.А. Власову, заместителю председателя областного Правительства по социальной политике. Встречались с Е.А. Копеляном, председателем областного Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области, и по его рекомендации написали письмо с просьбой внести нашу деятельность в разряд приоритетных, что позволило бы и членам нашего союза, и тем, кто занимается этим бизнесом, претендовать на льготное кредитование. Большую поддержку нам оказал Д.Ф. Вершинин, депутат Областной думы, заместитель председателя комитета по социальной политике. С ним мы достигли договоренности о создании рабочей группы, которая и займется разработкой нормативных актов. Кроме того, внутри нашего партнерства постоянно собираются инициативные группы для анализа СанПиН: мы «переписываем» эти нормы под нужды мини-садиков, чтобы понимать, какие из них выполнимы в наших условиях, а какие - нет.

U-mama: И много ли выполнимого?

М.Ф.: В принципе, я не против СанПиНа. Он написан не случайно; это то, что детям и тем, кто с ними работает, действительно необходимо. Но давайте подходить разумно и понимать, что мы – не огромные садики, и к нам нельзя применять многое из того, что применимо для них.

U-mama: Какие нормы нуждаются в упрощении?

М.Ф.: Самая главная претензия у СЭС к нам, которая является непреодолимым противоречием и основанием для закрытия садиков, – это отсутствие отдельного входа и огороженной площадки. Все остальное, в принципе, решаемо. С пожарной инспекцией – то же самое отсутствие отдельного входа и отсутствие пожарной сигнализации, которая стоит очень дорого, а ведь часто садики находятся в арендованных квартирах, и люди не могут позволить себе такие вложения. Но они могут позволить себе огнетушители, отсутствие решеток на окнах, размещение на низких этажах.

U-mama: Что с организацией питания в мини-садиках, противоречит ли она санитарным требованиям?

М.Ф.: По большому счету, нет. Каким-то пунктам она, конечно, противоречит (например, мы не выделяем отдельный цех для холодных, отдельный – для горячих блюд), но нужно понимать, что мы готовим не на 100, а на 10 детей. И один повар вполне может соблюсти разумные требования – оформить санкнижку, выделить посуду для приготовления, промаркировать ее, хранить продукты в соответствующих условиях и так далее. Кроме того, действующие нормы устанавливались давно и некоторые из них сейчас устарели, поскольку появились другие продукты, другие упаковки. То же молоко теперь не надо ежедневно завозить в садик, оно спокойно хранится в тетрапаках. Существуют и другие продукты длительного хранения, которые могут применяться в дошкольных учреждениях. И здесь нужно прийти к разумному компромиссу. Кстати, в мини-садиках крайне редко бывают случаи массового отравления, в отличие от «больших» садиков, которые постоянно контролируются СЭС. Потому что мы понимаем, что отвечаем за качество. Не дай бог у меня случится что-то подобное: на моем имидже можно будет поставить жирный крест, никто и никогда ко мне ребенка не приведет. И в смысле приготовления пищи мы контролируем себя так, как не контролируем дома.

U-mama: Вопрос с форума: Жизнеспособна ли идея о том, чтобы организовать питание детей в мини-садиках по принципу школьно-базовой столовой, то есть централизованного приготовления обедов для детей и развозки готовых комплексов по мини-садикам в соответствующих санитарным требованиям автомобилях?

М.Ф.: У меня была мысль заняться подобным бизнесом. Я думаю, ничего невозможного нет. Ведь существует же кухня, которая снабжает самолеты. Почему бы не сделать кухню, снабжающую мини-садики? Если найдется человек, которые сумеет это организовать, если это будет четко работать, если мы как владельцы мини-садиков будем уверены, что это соответствует всем нормам и не дороже того, что мы можем сделать сами, то почему бы и нет?

U-mama: Больной для многих мини-садиков вопрос – взаимоотношения с соседями и ТСЖ. Цитирую с форума «взгляд с той стороны»: «Дети – это шум, визг, топот, песни, пляски. Если мини сад находится жилом доме, не кажется Вам, что нарушаются права других жильцов?»

М.Ф.: Посмотрим на эту проблему с точки зрения Жилищного кодекса. До 23 часов я в своей квартире могу делать все, что угодно: могу сверлить стены, могу включать громко музыку и так далее. И ничьих прав при этом не нарушаю. Садик работает с 8 до 19 часов, из которых дети топают и скачут не так уж и долго. Мне, наоборот, иногда жалко наших деток, которые настолько заорганизованы, что у них не остается времени на игры: то они гуляют, то они кушают, то они спят, то они чем-то централизованно занимаются. И при этом в семь вечера квартира закрывается; вечером, ночью и все выходные дни в ней тишина. С моей точки зрения, в некоторых случаях соседствовать с мини-садиком даже спокойней. Другое дело, когда садик находится «над головой»: вот этих жильцов я понимаю, и именно по этой причине все мои мини-садики размещены на первых этажах.

U-mama: Вопрос с форума: имеет ли ТСЖ право отказать мини-садику размещаться на его территории?

М.Ф.: Думаю, здесь приоритет за собственником квартиры. Исключение – когда мини-садик зарегистрирован как организация: коммерческой деятельностью в жилом помещении организация заниматься не имеет права. Но если это ИП, который в рамках своего предпринимательства оказывает услугу на дому, то почему нет? Кто ему может запретить этим заниматься?

U-mama: Будет ли союз предоставлять защиту владельцев мини-садикам в спорах с властями и различными органами, спрашивают на форуме.

М.Ф.: Да, союз создан, в том числе, и для этого. Члены союза могут рассчитывать на поддержку и всяческую защиту.

U-mama: Есть ли механизмы для легальной работы, которые владельцам мини-садиков можно использовать уже сейчас?

М.Ф.: Есть. Если бы их не было, позакрывали бы всех и давно. Мы все являемся индивидуальными предпринимателями. И мы оказываем услугу, которая во всех кодах называется «Социальная услуга населению без предоставления жилья». Мы осуществляем уход за ребенком в отсутствие его родителей, и запретить нам заниматься этим никто не может. На основании этого наша сеть мини-садиков подала иск в арбитражный суд о том, что те нормы, которые к нам применяет Роспотребнадзор, не могут быть к нам применимы, поскольку мы занимаемся другой деятельностью. Мы хотим создать прецедент: мы занимались изучением этого вопроса и выяснили, что такого опыта по Свердловской области пока нет. Если иск удовлетворят, то даже до принятия законов и постановлений всем владельцам мини-садиков станет легче жить.

U-mama: С форума: как вступить в союз?

М.Ф.: Нужно связаться с нами – либо через сайт U-mama, либо через наш сайт, который будет к концу апреля зарегистрирован на имя нашего партнерства. Встретиться, прочесть устав, согласиться с ним, написать заявление.

U-mama: Следующий вопрос с форума: нормы и требования станут обязательными для всех мини-садиков, или следование этим нормам будет добровольным?

М.Ф.: Если эти нормы будут приняты на уровне постановления или закона Свердловской области, тогда всем, так или иначе, придется их соблюдать, в противном случае, деятельность будет прекращена. Если мы говорим про рейтинг, внутреннюю сертификацию нашим некоммерческим партнерством, то это, конечно же, только по желанию.

U-mama: Позволит ли легализация мини-садиков получать родителям возврат подоходного налога за оплату образовательных услуг или использовать средства материнского капитала на частичную оплату садика, спрашивают на форуме.

М.Ф.: Ничего невозможного нет, но пока в вопросе заложено противоречие. Родители хотели бы вернуть деньги за образовательные услуги, а мы говорим о том, что центры по уходу за детьми (так мы сейчас будем называться) таких услуг не оказывают.

U-mama: Иными словами, ваша борьба за легализацию своей деятельности на сегодня не включает сферу образовательных услуг?

М.Ф.: Это следующий этап. Давайте пока его отложим, сейчас это не самое главное. Пусть нам разрешат заниматься уходом, мы его наладим в соответствии с новыми требованиями, а уж потом поставим перед собой следующую цель. Конечно, в той или иной степени мы занимаемся и развитием, и воспитанием. Но у нас нет четких программ, и мы не ставим себе задач во что бы то ни стало обучить ребенка по какой-то программе. Для этого существуют образовательные центры, деятельность которых лицензируется.

Другие вопросы с форума

U-mama: Планируете ли вы обсуждать с администрацией города идею административной поддержки размещения мини-садиков на первых этажах жилых домов аналогично программе, которая действовала в начале 90-х годов для развития торговой деятельности на первых этажах?

М.Ф.: Саму идею мы поддерживаем. Но если не будет целенаправленной программы по переводу таких помещений под мини-садики, своими силами мы этого сделать не сможем. Помещения магазинов, которые неминуемо в кризис будут освобождаться, нам не подходят – как минимум потому, что они имеют выходы на оживленные улицы, а нам нужен выход во двор.

U-mama: Не планируете ли вы выпуск единого каталога легальных мини-садиков города?

М.Ф.: Мы отвечаем за тех, кого объединяем. По этим садикам у нас есть вся база данных, которая будет выложена на нашем сайте. Собирать сведения обо всех мини-садиках города мы не будем.

U-mama: Будут ли мини-садики вести детей до школы? Как правило, возраст детей в мини-садиках – до 4-5 лет, потом сложнее пристроить ребенка.

М.Ф.: Да, будут; многие ведут и сейчас. Группы до 4-5 лет пока более востребованы, потому что в 4-5 лет родители все-таки дожидаются путевок.

U-mama: Что, по вашим предположениям, произойдет с ценами на мини-садики после легализации?

М.Ф.: Думаю, произойдет расслоение садиков на определенные группы: общедоступные, средний класс, элитные. Возможно, появятся те, кто займется какой-то специализацией – например, у нас давно есть мысль о создании садика для детей с ограниченными возможностями. Садики станут разными – и цены на них тоже будут разными.

U-mama: Есть ли возможность делать легальные мини-садики с оплатой 6-8 тыс. руб. в месяц?

М.Ф.: Нет. Себестоимость такова, что 8 тыс. рублей – это нижняя граница. Я не представляю себе садика за шесть тысяч в месяц. При такой цене неизбежна экономия на питании, на персонале – то есть за счет качества услуг. Ниже 8 тысяч бизнес будет нерентабельным. Сейчас средняя по городу цена мини-садика – 9-10 тыс. руб. в месяц.

U-mama: Какая польза от легализации мини-садиков для родителей и их детей?