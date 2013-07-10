Книжки для самых маленьких

Выбирай книгу так - как выбираешь друга. (пословица)

Хорошая книга – точно беседа с умным человеком. (Лев Николаевич Толстой)

Помнится, когда я только начинала свою педагогическую деятельность, лет так 30 назад, то никакой литературы в магазинах не было, а если и было, то в крупных городах и небольшое количество. Тогда я покупала в магазинах все издания, в которых было хоть какое-то упоминание об обучении, воспитании и развитие ребенка. А теперь… Зайди в любой книжный магазин и... можно потеряться в разнообразии книжной продукции!

Именно поэтому (чтобы не потеряться!) я и предлагаю вам обзор десяти книг, которые, на мой взгляд, полезны и нужны для каждого ребенка в возрасте 2-4 лет.

А начну свой обзор книг с раскрасок.

Раскраски

Для малышей этого возраста контур в раскраске еще не играет роли ограничения. Они узнают образ, радуются и начинают рисовать. Поэтому первые раскраски для малышей должны иметь крупные образы без мелких деталей. Во вторых, лучше, что бы была широкая контурная линия (1 см) она скроет погрешности неумелой руки ребенка. Очертания рисунка должны быть плавными, без углов и сложных изгибов. И конечно же, чтобы все образы были легко узнаваемые, симпатичные, добрые и интересные. Я выбрала следующие книги–раскраски, отвечающие этим критериям.

Книги издательского дома КАРАПУЗ «Первые раскраски»

Также для развития первых художественных навыков я бы рекомендовала книги ООО «Феникс» или аналогичные им книги ИД «Стрекоза» - Нарисуй пальчиками.

Эти книги научат ребенка рисовать точки, линии, обучат элементам пальчикового рисования. А пальчиковое рисование это не что иное, как развитие мелкой моторики рук, а следовательно - и развитие речи.

Каждый разворот страницы сопровождается текстом, который поможет вам правильно провести занятие с ребенком.

Развивающие книги

Для знакомства с аппликацией есть множество книг с наклейками. На мой взгляд, очень удачны книги из серии ШКОЛА МАЛЫШЕЙ – эти издания помогут гармонично и в комплексе развить ребенка. И в книгах этой серии есть множество наклеек, которые нужно вклеить на страницы.

Так же в эту серию входят книги для развития логики, памяти, для рисования и развития речи.

Хотелось бы отметить еще книги из серии развивающих, в которых так же сочетаются познавательные сведения и развитие творческих способностей. Это книги издательства «МАХАОН» Грамотейка, Тесты.

В книге О. Земцовой разработаны 30 занятий. Одно занятие включает в себя 4 странички, всё занятие имеет общую тематику и на одном таком занятии ребенок получит математические навыки, познавательные, потренирует память, мышление и поработает над развитием мелкой моторики и речи.

Первые словари

В возрасте от года до трех ребенок накапливает словарный запас, учится классифицировать предметы по группам: Одежда, Посуда, Овощи, Фрукты, Животные, Птицы, Транспорт и т.д. и обязательно в каждой семье должен иметь место первый иллюстрированный словарик. Очень удачны словарики издательств: АСТ–ПРЕСС «Мой первый Словарь (формат А4) и ООО «Дрофа-Плюс» (формат А3). Отличаются эти издания друг от друга размером и во втором словарике помимо словарных картинок имеются развивающие задания.

Познавательные книги

Очень нравятся книги издательства «АЗБУКВАРИК» из серии "Собираем вместе": «Гуляем по Африке», «Гуляем по лесу», «Гуляем по ферме». Из этих книг ребенок узнает первые сведения о животных, как называются детеныши, чем питаются, как называется жилище этого животного. А также еще и имеет возможность собрать изображение животного (с помощью кубиков).

Для того, чтобы познакомить ребенка с первыми познаниями о временах года, возьмите замечательную книжку издательства «Белфакс» ИДЕМ ГУЛЯТЬ.

Благодаря этой книге ребенок увидит и узнает, когда цветут подснежники, спеют яблоки, когда можно купаться в реке или кататься на коньках и т.д. Выучит стихотворение про времена года. А также поможет мишке собраться на прогулку, одев его по погоде. И конечно же, как и во всех рекомендованных мною книгах, здесь замечательные, яркие, веселые иллюстрации.

Обучение чтению

У каждого родителя возникали вопросы по обучению ребенка чтению. Какую азбуку приобрести. Я бы посоветовала две Азбуки.

1. Букварь для малышей от 2 до 5. Автор Елена Бахтина. Этот Букварь уникален тем, что в каждой букве соответствует свой неповторимый образ, поэтому дети с удовольствием играют с ними и никогда не путают даже внешне похожие буквы. И благодаря этому очень легко и просто научить ребенка читать, даже не имея педагогического образования.

2. И Азбуку для малышей Олеси Жуковой. Буквы из Азбуки Жуковой можно создавать самим, делая их из пластилина, ягод, конфет, ниток, карандашей и т.д. Крупный шрифт и красочные иллюстрации вызовут у малыша неподдельный интерес. А сами занятия будут простыми и увлекательными.

Книга-пазл

И пара слов о книгах–пазлах издательства УМКА. В этих книгах удачно сочетаются сказки- мультфильмы и обучение малыша собирать пазлы из 6 деталей. Сами книги очень яркие и красочные. В серию входят такие сказки как Чебурашка, День рождения кота Леопольда, Винни- Пух и день забот, Трое из Простоквашино, Бременские музыканты и мама для мамонтенка.