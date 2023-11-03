Водонапорная башня на Плотинке: мамы с шестилетками узнали, что внутри!

Водонапорная башня в Историческом сквере на Плотинке – памятник промышленной архитектуры конца XIX века и один из символов Екатеринбурга. Давайте узнаем, что в ней есть интересного для детей!

За полтора столетия башня несколько раз башня меняла свое назначение. Она была частью железнодорожных мастерских, коммунальной квартирой, сувенирным киоском, а в 1995 году стала филиалом Музея истории Екатеринбурга.

На втором этаже башни работает музейная экспозиция, посвященная истории завода XVIII-XIX вв., самой Башне и ее обитателям. Здесь можно узнать, как менялась территория Исторического сквера, увидеть настоящий бак XIX века и полюбоваться из окна на исторический центр Екатеринбурга.

Маршрут по Башне рассчитан на самых маленьких гостей Фестиваля музейных маршрутов 2023: для детей в возрасте от 4 до 7 лет.

В этом году юные исследователи вместе с родителями побывают в гостях у улитки Клепы и ее семейства. Ребята будут отвечать на вопросы от МамУли, ПапУли, БабУли, ДедУли и самой Клепы. Участники маршрута-квеста узнают, для чего была построена башня, что находилось внутри нее и как с одним из самых компактных музеев города связано семейство улиток.

Рассказывает Александра, мама двух шестилетних близнецов, Даниэля и Демида:

Музей в башне произвел огромное впечатление на детей уже на первом этапе. Купив билеты билеты, ты по наружной винтовой лестнице поднимаешься в сам музей на второй этаж!

Две небольших комнаты, в одной из них есть наушники с записью воспоминаний людей, которые раньше жили в этой башне. Во второй комнате фотографии «тех лет», когда башня принадлежала заводу.

Конечно, дети запомнили то, что их больше всего впечатлило: рассказывали дома, что раньше был завод, потом его снесли, а башня осталась. Теперь везде, где видят похожий материал стен, начинают утверждать, что здание - бывший завод, которое скоро станет башней :).

Играют сейчас в "башню": устроили похожую зону со стулом и наушниками дома, вспоминают, что слышали в наушниках, пересказывают.

Марина, мама Ульяны, 6 лет:

Поднятие по винтовой лестнице (осторожнее в гололед!) на второй этаж башни сразу впечатляет! Далее мы попали в круглое (точнее, шестигранное) помещение, разделенное на две комнатки. Со стеклянным полом в одной из частей и минимумом экспонатов.

Очевидно, что без объяснений водонапорная башня не станет интересным объектом для ребенка, особенно дошкольника. И большой вопрос, как сделать интересным и понятным такой объект ребенку 6 лет или даже младше...

Оказалось, это возможно! Если давать маленьким посетителям информацию с учетом детского восприятия. А еще поможет путеводитель с квестом и вопросами от Водонапорной башни (квесты проходят в рамках фестиваля «Время открытий»).

Подсказки находятся в самом музее, поэтому проще всего ответить на вопросы на месте. А если что-то непонятно, обратиться за помощью к куратору музея Анастасии.

Интерес к квесту появился у моей шестилетней дочери только после рассказа о башне. Куратор Анастасия сравнила функции водонапорной башни со слоном, который с помощью хобота с водой тушит горящий дом.

Внутреннее устройство башни она описывала на примере гигантского чайника, внутри которого мы находимся прямо сейчас. При этой фразе дочь замирает. «Дно чайника» можно рассмотреть через стекло в полу. Тут, конечно, все кидаются смотреть.

При этом во время рассказа дочь гоняет по территории музея кругами, что-то трогает, смотрит, но, как потом выяснилось, все слышит и улавливает суть.

Период, когда башня стала домом, куратор музея ассоциирует с улиткой с домиком. После Великой Отечественной войны водонапорную баню приспособили под квартиры для трех семей. То, что башня была когда-то жилым домом, поражает мою шестилетку. Она начинает рассматривать на стенах фотографии семей, живших в башне. Пробует надеть наушники с записями воспоминаний о знаковых событиях 60-х годов прошлого века.

А вот факт, что одной из бывших жительниц башни недавно исполнилось 102 года, ее вообще не впечатляет. Еще бы, она и мамино с папиным детство считает «древними временами».

Но, пожалуй, больше всего мою шестилетку вдохновляет история о том, что в музее в теплое время года живет настоящая улитка Клепа. Сейчас, по словам куратора, улитка в спячке – зимует в другом месте, что, конечно, расстроило ребенка. Но дочь утешилась тем, что куратор Анастасия показала ей погрызенный улиткой бумажный макет башни.

Тест буклета дочь читает сама, ей нравится, что большинство вопросов «задают» улитки. Вопросы в основном связаны с башней: кто жил в ней, что находилось внутри емкости, для чего в башне была нужна вода и так далее.

Некоторые задания можно сделать, только находясь в этом компактном музее. Например, подсчитать сколько здесь предметов зеленого, голубого и черного цветов или послушать в наушниках аудиоистории. Большинство вопросов не вызывает у дочери сложности, к тому же она знает, что за подсказкой может обратиться к куратору Анастасии.

Народу после проведенной экскурсии много, дочь стоит в кругу взрослых, задающих вопросы Анастасии, ждет свой очереди. Просит куратора помочь с вопросом «Как называются скрепляющие элементы на дне емкости?». Анастасия не дает сразу прямого ответа, пытается дать подсказку, идут к стеклу на полу, смотрят железные элементы на «дне кастрюльки», потом рассматривают «заклепки» на обычной куртке, чтобы понять, как работают заклепки, вписывают ответ.

Рядом с нами сидят дедушка с внучкой 7 лет, тоже с азартом проходят квест, воодушевленный дедушка читает, подсказывает внучке.

Часть заданий квеста «умилительные». Например, «Где в жаркую погоду прячется улитка?», нужно найти место, выбрав правильную дорожку на рисунке, после чего попросить смотрителя башни показать это место в реальности. Жаль самой улитки не было в башне, но, с другой стороны, ей, наверное, было бы сложно выдержать столь пристальное внимание маленьких посетителей музея.

Фото предоставлены сотрудниками Водонапорной башни на Плотинке.