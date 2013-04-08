Игры-занятия для детей от полутора до трёх лет и старше (часть 2)

Продолжение. Первая часть: Игры-занятия для детей от полутора до трех лет (часть 1)

Дети - это наша радость, дет и- это наше счастье, цветы жизни, но в то же время, дети, как ни странно, также испытанье, дети это труд, дети сами не растут… И маминых сил, а также нервов порой не хватает на целый день. И вот тогда встает вопрос, чем же занять ребенка, чтобы хоть пару минут успеть полежать на диване в более или менее относительной тишине, а не бегать по квартире с криками: «Мама, догоняй меня… ты за мной, я за тобой!» Продолжаем вместе покупать и придумывать всё новые и новые занятия, задания–развивашки для своих деток.

Лото

Эх, вспоминаю наше беззаботное, веселое и интересное детство… Как говорит мой муж: «Тогда и трава была зеленее, и конфеты вкуснее, и игры интереснее, и компании больше, веселее, когда собирался весь двор…» А я вот лично вспоминаю, что у меня было большое лото с деревянными бочонками, дома собирались мои подружки-девчонки, один был ведущим, вытаскивал эти бочонки из матерчатого мешочка и называл цифру на нем, остальные скорее искали ее на своих карточках и если находили, то брали бочонок и закрывали нужное поле. У кого быстрее закроются все карточки, тот и победитель. Для нас эта игра была номер один!

Недавно я совершенно случайно наткнулась на сайте с игрушками на это лото, такие воспоминания нахлынули… А знаете ли вы, что лото с 30-ю карточками выпускалось в России до конца 1930-х годов? Позднее оно было урезано до 24-х карточек, ради экономии бумаги. Лото обеднело! Но и сегодня игру продолжают выпускать только с 24-мя карточками.

В XIX веке в России существовали 60-ти и 120-ти карточные версии лото - ручного, почти филигранного исполнения бочонков и фишек! К сожалению, нашим современным детям наши игры порой кажутся уже не таким интересными, как нам в свое время. Сейчас интернет, телевизор, всякие телефоны и планшеты вытеснили уличные игры. Всё чаще видишь ребенка, сидящего за столом, уткнувшись в ноутбук, вместо того, чтобы гулять, играть во дворе с ребятами своего возраста. Ну, да это просто моё ностальгическое отступление, а вот теперь я хочу рассказать вам о том лото, в которое мы играем с моей дочкой.

Почти на всех лото написано, что детям с 3 лет, на самом деле, первое лото появилось у дочери в возрасте 1,5 лет и сразу стало самым популярным занятием моего ребенка, со временем они менялись и пополнялись, с каждым разом всё усложняя задачу. Сейчас существует великое множество разновидностей лото: предметы, животный и растительный мир, дорожные знаки, самолеты, машинки, наряды, азбука, счет, математика, ассоциации, специальные умные лото для девочек и отдельно для мальчиков, развивающее лото геометрические фигуры и прочее, прочее… Опишу самые распространенные, что есть у нас. (Если что, смотрите фото).

Умные лото для девочек (мальчиков) - целая серия от фирмы Smart. Я бы сказала, что это самое простое лото для самых маленьких, хоть на коробке и указан возраст 3+.

В коробке содержится 6 карточек лото и один пазл на 24 элемента. Пазл довольно сложный, впервые дочь собрала его самостоятельно без моей подсказки только в возрасте 2,8 лет, а до этого момента просила собирать меня. А лото немного необычное, на одной карточке нарисован только зайка, вернее 6 вариантов зайки, сначала он с мячом, потом он же с пирамидкой, он же с юлой, он же с ведром… вроде для взрослого совсем раз плюнуть, а ребенок в первые разы даже не понял, в чем разница, на самом деле это лото очень хорошо тренирует внимательность, поэтому для малявок советую его. Детям же в возрасте 2,5 лет будет уже слишком просто и возможно, уже неинтересно.

Лото животный (зоопарк) и растительный мир (деревянные фишки) - познакомит с дикими, домашними животными, овощами и фруктами. Игра поможет в развитии речи, коммуникативных навыков, умения играть всем вместе, внимания и разовьет кругозор малыша. Ведь на кубиках этого лото нарисованы самые разные представители растительного и животного мира. Способствует развитию словесно-логического мышления, наглядно-образного мышления, активного словаря, познавательной активности, представлений о предметах и явлениях окружающего мира, внимания.

Кроме этого у нас есть лото Дары лета, тоже не совсем стандартное на вид: большие карточки формата А4, как альбомный лист, яркие красочные фрукты, овощи, а вот фишки наоборот маленькие по размеру, кроме того, на каждой из них внизу под картинкой написана загадка к данному плоду. Красочные рисунки позволят запомнить внешний вид, а загадки - узнать уникальные особенности каждого плода.

Интеллектуальное развитие взрослого человека закладывается в раннем возрасте. Оно начинается с познания окружающего мира. А познание во время игры становится для детей радостным и легким! Возраст указан 3-7 лет, в реальности в такое лото можно запросто играть с 2 лет. Мой ребенок очень быстро запомнил названия плодов и их вид, а вот загадки к ним мы стали разгадывать только в возрасте 2,8 лет, да и то угадывает только самые простые, например, сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает (лук)… ну и другие самые легкие про капусту, морковь, помидор… Хотя многие загадки даже для меня трудны, поэтому видимо производителем и указан возраст 7 лет.

Лото геометрические фигуры (цветные) – Такое лото есть у разных производителей, например, Томик - у него фишки деревянные, представленные в разных цветах, а у нас попроще по ценовой категории, но и не хуже, фишки пластмассовые, карточки картонные. Это обучающее, развивающее лото, предназначенное для детей в возрасте 3-6 лет. Однако мы начали в возрасте 2 лет. Благодаря этому лото моя дочь очень быстро овладела фигурами и научилась с легкостью различать и называть цвета.

До того, как начать играть "по-настоящему", рассмотрите фишки, назовите нарисованные на них фигуры, их цвет. Рассортируйте их вместе сначала по цвету, а потом по форме. Затем пусть ребенок сделает это самостоятельно. Потом дайте ребенку карточку. Дайте ему фишку с фигурой и попросите найти такую же фигуру на карточке и закрыть ее фишкой. Когда малыш освоит сам принцип игры – лото, можно играть вдвоем или втроем. Обязательно меняйтесь местами, отводя ему роль ведущего. Он должен научиться выделять у предмета характерные признаки, группировать их по заданным качествам.

Что нам дает такое лото?

Во-первых - учит распознавать предметы по цвету. Перемешайте геометрические фигуры и предложите ребенку отобрать фигуры определенного цвета (например, только желтые фигуры или только зеленые и т.д.)

Во-вторых – учит распознавать по форме. Перемешайте геометрические фигуры и предложите ребенку отобрать фигуры определенной формы (например, только круг или только квадрат и т.д.)

В-третьих - учит использованию геометрических фигур как элементов, плоскостного конструктора. Очень полезно для развития творческого воображения и мелкой моторики. Составьте с ребенком одну из нарисованных картинок и предложите ему самостоятельно сложить остальные картинки. Подскажите ребенку тему для самостоятельного составления картинок.

Лото математика (веселый счет) – для детей в возрасте от 3 лет, раньше будет сильно сложно. Картонные карточки и фишки тренируют внимательность, учат счету, а также сложению. Например, на фишке нарисованы три мячика, но при этом два из них вместе, а третий немного подальше и между ними стоит знак плюс.

Лото весёлые картинки в папке – это скорее разновидность лото, но по заданию уже немного другое. Возрастная категория 5-8 лет, в реальности, если ребенок уже хорошо знает цвета, предметы и фигуры, то с 2,6 лет уже можно играть с помощью мамы, ибо поначалу ребенок будет путаться, в какой ряд положить фишку.

Игра "Веселые картинки":

- развивает навык классификации объектов по разным признакам,

- развивает математические способности,

- знакомит с основными геометрическими фигурами,

- учит ориентироваться в таблице и находить нужную ячейку.

Смысл игры в том, что нужно не просто найти нужную картинку определенного цвета, но и правильно положить ее в клетку поля. Рассуждаем так: вверху на поле нарисованы домик, машина и цветок, а слева нарисованы цвета - голубой и красный. Следовательно, наш красный домик должен находится напротив красного цвета под нарисованным домиком. А голубой цветок напротив голубого цвета под картинкой цветка (на пересечении первого ряда и третьего столбца). Условия более усложненного варианта игр написаны на обратной стороне папки.

П.С: Вот чем мне нравится лото, так это тем, что мой ребенок может полчаса-час абсолютно без меня сидеть, раскладывать картинки самостоятельно. Совет от меня мамам. Почти у всех лото если не фишки, то карточки – точно картонные, пока ребенок мал, он может их порвать, пожевать, случайно сесть на них и смять, изрисовать ручкой, пролить на них воду, компот – для меня это всё пройденный этап, поэтому совет будет заключаться в том, что как только вы открываете лото, вы первым делом обклеиваете картонные фишки и карточки прозрачным скотчем, тогда им не будут страшны никакие игры, а у вас будет хоть какая –то гарантия, что они прослужат вам и ребенку не один год.

Пуговицы

Возраст детей от 1,3 лет и до… обязательно под присмотром одного из родителей, во избежание засовывания мелких предметов в рот, можно начать и немного раньше, а вот до – это уж до какого возраста вашему ребенку будет интересно в них играть, моей дочке и в 3, и в 4 года еще интересно было. Берете пустую баночку от кофе, лучше от нескафе (там крышка мягкая), можно просто большую банку от смеси, но крышка там тугая и быстро расползется само отверстие, можно и любую коробку, прорезать отверстие, но она будет скорее как копилка для складывания, потому что не будет нужной упругости.

Делаете в крышке небольшую узкую прорезь, обязательно меньшего размера, чем будут у вас пуговицы, чтобы ребенок засовывал пуговицу немного с усилием, покупаете пуговицы разного размера и цвета – всё, игра готова! Чем больше пуговиц, тем дольше ваш ребенок будет их в банку складывать через узкое отверстие. Сначала просто вразноброс, потом можно усложнять задачу и просить сложить пуговицы по цветам - сначала только белые, потом черные, красные… потом еще усложнить - сложить по размерам – сначала только маленькие, потом только большие, потом только маленькие белые и большие черные и т.п. Затем еще сильнее, с возрастом, усложняете, просите ребенка складывать пуговицы и считать, сколько белых и сколько красных...

Дартс

Произнося это слово, я сразу представляю острые стальные дротики для метания, как во всех фильмах… это было до того момента, пока я в нашей школе развития не увидела детский дартс, где дротики заменены на шарики с липучками, а доска вовсе не деревянная, а матерчатая, типа флиса.

Возраст указан почему–то с 4 лет, видимо, чтобы игра была более осознанной, потому что задача игроков - попасть шариками по мишени, так чтобы они прилипли к ней, и заработать максимальное количество очков. Игра способствует развитию глазомера, меткости, ловкости и координации движений.

Я купила дочке в возрасте 2,4 лет. Скажу честно, первые недели две игра была на первом месте, потом интерес угас, вспоминает только изредка, да и то, без особого интереса. Хотя я лично видела, как в ШР детки даже в возрасте 1,6 лет чуть не растерзали эту игруху, лишь бы первому ухватить шарик и попасть в нужную цель. Поэтому прежде, чем ее приобрести, убедитесь, что она реально нужна вашему ребенку. Кроме того существуют еще: классический дартс, магнитный для детей старше 6 лет и электронный для детей от 7 лет и взрослых.

Интересных, занимательных и познавательных вам игр с вашим ребенком! И пусть ваши папы кричат: «Ну куда ты накупаешь ему (ей) столько игрушек? У нас уже шкафы не закрываются!» Главное ведь это что? Мамино спокойствие, несколько часов тишины на диване, или в интернете за нужной работой, и развитие ребенка в разных направлениях - выбирать вам!