Как захотеть играть с ребенком. Простые развивающие игры для малышей от года до трех лет

С наступлением дождливой осени хочешь-не хочешь, а приходится развлекать малыша, играть в веселые домашние игры, развивать и увлекать. Но как играть с ребенком, если не умеешь или не хочется? И какие развивающие игры ему можно предложить?

Как захотеть играть с ребенком?

Ваша вовлеченность в игру очень важна для малыша. Поверьте, он почувствует ваше настроение, и игра сменится раздражением и плачем. А игра и постоянное общение с мамой в возрасте от года до трех - главные условия развития ребенка, пробуждения его интереса ко всему миру, который выходит за рамки мама+ребёнок.

Пожалуй, самое главное для возникновения у вас желания играть - это почувствовать себя первооткрывателем!

Вспомните свое состояние, когда кто-то из близких по-настоящему интересуется тем, что вы делаете - сутью вашей работы, вашим хобби, новым проектом. Или просит вас показать детские фото, и вы увлеченно рассказываете, погружаете собеседника в свой мир, для него пока неизведанный. Вы - открыватель мира для другого человека.

И если этот человек - маленький ребёнок, то ваша роль первооткрывателя особенно почетна и важна - ведь именно вы покажете ему абсолютно всё! Буквально каждую мелочь.

Опуститесь на уровень возраста вашего ребенка и ощутите, как ему интересно знакомиться с удивительным миром с вашей помощью. А делать это в игре - огромное удовольствие!

Мама - всемогущий волшебник, у которой могут исчезать и появляться предметы, которая может познакомить с непонятными существами, которая может дать почувствовать ребёнку своё тело и ощущения, показать, как весело и приятно играть с водой, изменять цвет мира с помощью красок и многое другое.

Мама-волшебник делает и ребёнка всемогущим!

Как игры с малышами превратить из необходимости в удовольствие

Мама-волшебник видит своего ребёнка каждый день: он меняется, узнаёт новое, и сегодня уже умеет делать то, что совсем недавно не получалось. Мама наблюдает за чудом, которое растёт благодаря её любви, вниманию и заботе.

И вот уже мама видит не примитивную, с точки зрения взрослого, игру, а путь развития малыша, в котором она может стать важным участником. Видеть эмоции, чувства, расширять круг его познания.

И вот уже перед нами ребенок, понимающий и умеющий объяснить, чего он хочет, с огромным потенциалом, который он начинает чувствовать, построив башню, которая, наконец, не падает, победив непослушный мяч, который всё-таки попал в корзину для игрушек!

И именно мама стала первооткрывателем нового мира для своего малыша.

Простые игры с малышами от года до трёх

Попробуй, повтори!

Вам понадобятся две куклы или другие игрушки с подвижными частями тела. Одна из них у мамы, вторая - у малыша. Мамина игрушка принимает разные позы (а мама в это время рассказывает, что сделала её кукла): наклонилась, подпрыгнула, спряталась за мамину спину, подняла ручки.

И каждый раз приглашает игрушку в руках у малыша повторить за ней веселые позы. Ребенок помогает своей игрушке всё повторить.

Когда малыш освоит такой начальный этап игры, можно её усложнить - мама спрячет свою куклу и ребёнок не увидит, как та усаживается. А его куколка будет повторять движения только по описаниям мамы.

Коробочки

Приготовьте несколько легко открывающихся коробочек, они могут быть разного цвета и размера. И маленькую игрушку, которую можно в них положить.

Любимая игрушка вашего малыша (зайка, мишка, кукла, машинка) пришла к нему в гости, и принесла подарок (маленькую игрушку). Мама от имени игрушки здоровается и общается с малышом, рассказывает о себе. В это время большая игрушка "кладет" маленькую в одну из коробочек. Задаёт простые вопросы малышу - покажи, как ты вырос, где твоя любимая книжка и т.д.

А потом спохватывается: ой, забыл, где подарочек, в какой коробочке. Малыш ищет, а потом, когда игра повторяется, уже начинает сразу подмечать, где маленькая игрушка.

Усложняйте игру добавлением коробочек, маленьких предметов, длительностью разговоров игрушки и ребёнка.

Домики для игрушек

Вам понадобится конструктор из крупных деталей или большое количество кубиков. Поделите их с малышом поровну. Возьмите несколько любых игрушек разного размера.

Игрушкам нужно построить домики. Выберите вместе с ребёнком игрушку, для которой он сперва будет строить домик. Для себя возьмите игрушку большего или, наоборот, меньшего размера. И проговаривайте, что дом для большой игрушки нужен большой, вы для этого возьмете много кубиков-деталей. Спрашивайте, какая игрушка у ребёнка - большая или маленькая. Малыш строит большой домик для большой игрушки, а для маленькой - маленький.

Кто развеселит слонёнка?

Главная игрушка может быть любой, слонёнок, единорог, собачка или медвежонок, зайчик или кукла. Понадобятся и другие игрушки, которые придут в гости к слонёнку. А также соберите музыкальные инструменты: погремушки, бубенцы, свистульки, барабан, деревянные ложки, по количеству игрушек-гостей. Для начала достаточно двух-трех игрушек - и двух-трех музыкальных инструментов.

Слонёнок загрустил один (покажите малышу мимикой, как грустно слонёнку и попросите его повторить это выражение лица), а другие игрушки решили прийти к нему в гости и развеселить его (опять покажите эмоции малышу и повторите с ним, какой он, когда ему весело). У каждой игрушки свой музыкальный инструмент.

Игрушки приходят по очереди, спрятавшись за какой-то небольшой ширмой, стучатся, издавая звуки своего инстумента (тут мама приходит на помощь, если малышу трудно: что это свистит? Помнишь, как гремит погремушка? Наверное, это она? А как звенит колокольчик? Динь-динь, наверное, это он!). Ребенок со слонёнком угадывают, с каким инструментом пришел гость.

Когда все в сборе, устраиваем веселый оркестр и танцы!

Более сложный вариант игры, когда малыш уже подрос: ребёнок запоминает, какой инструмент у каждой игрушки, а затем они все прячутся под платок или за ширму. Малышу вместе со слонёнком только по звукам нужно догадаться, кто из гостей сейчас играет.

День рождения у белочки

Вам понадобятся несколько разных фруктов, орешки, печенье. Расскажите ребёнку, что гости придут на праздник к белочке, а гостей принято угощать.

Вместе с ребёнком разложите по комнате угощения. Яблоко - под подушку, банан - под платок, орешки - в коробку, печенье - в вазочку.

Чтобы отпраздновать весной день рождения, белочка (ёжик, мишка, зайчик) с осени делала запасы, и прятала их ко дню рождения. Да только за зиму позабыла, что где.

Нужно помочь белочке! Ты не знаешь, куда белочка положила яблоко? А орешки?

Радуйтесь большим и маленьким успехам вашего малыша, придумывайте веселые игры, растите и развивайтесь вместе!