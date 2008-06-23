Ребенок от года до трех лет: Программа Развития

Ребенок от года до трех лет… Какие только ассоциации не возникают к этой фразе. Слава Богу, ему уже год, он такой большой! Младший дошкольный возраст, или золотое время детства. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Маленькое, шустрое, и такое милое создание в коротких штанишках (платьице). И, конечно же, «кризис» трех лет.

Развитие каждого нового человека начинается с зародыша, и с трудновообразимой скоростью проходит через стадию внутриутробного развития, повторяя каждый раз все ступени эволюции. После родов скорость развития чуть замедляется, но все равно ошеломляет – от беспомощного младенца к ходящему и даже говорящему годовичку. Но и тут еще не конец. После физической самостоятельности приходит социальная адаптация, за ней психическая состоятельность. И лишь к 30 годам человек «состоялся», стал человеком «в полном расцвете сил».

Почему люди отсчитывают возраст ребенка так неравномерно? Сначала днями, неделями, потом месяцами, отмечая каждый «юбилей» очередные достижения любимого чада, а после первого года – сразу годами? Вспоминаю себя и свои мысли «Ну, наконец-то первый год прошел! Дальше будет легче, ведь ребенок уже большой». Как бы не так! Народная мудрость гласит: «Маленькие детки – маленькие бедки; большие детки – большие бедки». Хотя, конечно же, это не беды, а скорее, заботы. Но слишком завышенные ожидания матери могут привести к тому, что она начинает относиться к годовичку как к маленькому взрослому, что не отвечает действительности. Кроме того, их неоправданность может привести даже к нервным срывам мамы. Ребенок следует заложенной в нем природой Программе Развития, а наша, мамина задача - не пытаться ускорить события и не мешать их естественному ходу.

Как же почувствовать этот естественный ход событий, как не навредить и помочь ребенку на протяжении всего периода развития?

* Можно читать книги – их сейчас огромное количество, однако в большинстве из них подробно рассматриваются вопросы грудничкового периода, а вот дальше кратко рассматриваются младший (до 3 лет) и старший (до 7 лет) дошкольный периоды, затем период школы (до 12-14 лет) и полового созревания. Можно искать специальную литературу – исследования и научные работы о проблемах и особенностях развития детей любого возраста. Их достаточно, но многие из них противоречат друг другу, и как не ошибиться рядовой маме в выборе метода воспитания своего любимого чада?

* Можно прислушиваться к своей интуиции – ведь мы сами выросли, следуя той же Программе Развития, и неужели мы не поймем, что лучше для нашего малыша? Интуитивный путь проб и ошибок длиной в 7 лет пройден мной и моими тремя детьми, и я с любопытством наблюдала, к чему приводят наши усилия. В наш век невозможно оставаться на уровне первобытных племен, доверяя только себе и сложно жить, следуя законам общества, во многом противоречащим Законам Природы. Как найти компромисс между взглядами, принятыми в обществе и голосом своего сердца?

* Можно учиться у более опытных матерей. Но ошибиться легко, особенно когда вокруг много советчиков, и у каждого свое мнение. Когда информации слишком много, а традиции передачи материнского опыта утеряны, мама рискует пойти на поводу чужого авторитета: «так все делают», «меня так вырастили», «кто-то так говорит». Поэтому авторитет должен быть подкреплен опытом – опытом успешного вынашивания, успешных родов, успешного грудного вскармливания и успешного воспитания не одного-двух, а трех-пяти детей. Поэтому, хочу выразить особую благодарность Елене Павловне Михалковой (Центр «Рожана»), читавшей в начале августа в Новосибирске курс лекций «Мама+малыш. Ребенок от года до трех», который позволил мне структурировать ощущения, догадки, а также неизвестные прежде знания и свести их в некую вполне обоснованную систему.

Итак, вашему ребенку один годик, вы счастливы и горды его достижениями. Но впереди не менее важные события. К году ребенок становится самостоятельным существом (а также самосидетельным, самоходятельным и так далее), а к трем годам – существом социальным. Он научится общаться в группе, осознает свое место в семье, и сформирует правила отношений в обществе, социуме, в котором мы живем. Одним из признаков такой зрелости является фраза «Я сам!» и стремление ребенка справиться с поставленной задачей своими силами (всем известный признак «кризиса трех лет»). Всего за два года, до первого решительного «Я сам!», ваш малыш успешно выполнил несколько задач, поставленных Программой Развития:

- Развитие нервной системы.

- Развитие иммунной системы.

- Развитие сердечно-сосудистой системы.

- Формирование пищевого поведения.

- Формирование полового поведения.

- Первичная социальная адаптация.

Развитие нервной системы и психики ребенка является первостепенной и самой важной задачей. В течение первого года жизни мозг развивается на 60%, а к трем годам – на 80%. В самом деле, это впечатляет!

В этот период жизни очень важно создать комфортные условия для психофизиологического развития ребенка, чтобы избежать нарушений его поведения и психики. Но это развитие происходит не за счет появления новых клеток мозга, а за счет разветвления нервной сети, миелинизации нервных волокон и образования связей между ними. Это говорит о том, что задачей развития головного мозга является не столько накопление информации, сколько ее систематизация. Для развития нервной системы необходимо не только достаточное количество витаминов и микроэлементов. Главное – чтобы ребенок получил как можно больше сенсорной информации. Великое множество нервных точек, находящихся на ладонях, ступнях, и других частях тела связаны с мозгом. Ребенок должен все рассматривать, щупать, нюхать, облизывать и слушать. Дайте ребенку свободу познавать мир. Вам самой будет любопытно посмотреть, что он с этой обычной вещью вытворит. Чего стоит одно надевание горшка на голову вместо шляпы!

Развитие иммунной системы происходит через тренировку. Организм ребенка готов к тому, что вся бытовая грязь окажется в детском ротике. Это даже необходимо, иначе выращенный в стерильной обстановке ребенок легко заболевает, ведь его иммунитет не развился. Если ребенок подобрал вещь с пола и засунул в рот – меня это не смутит, потому что ничего опасного он там не найдет. Пол я мою, и комья грязи с обуви там валяться не будут. Также как и таблетки, или стиральный порошок. Пусть ребенок играет с кошкой, если она домашняя и даже на лестничную площадку не выходит. Разумеется, на улице такое недопустимо. Но надо давать ребенку возможности покопаться в песке, в опавших листьях, поваляться в снегу… Запрещая брать в рот окурки и гладить бродячих собак. Потом вы вернетесь домой, и отмоете свое чадо.

В развитии ииммунной системы ребенка важную роль играет также грудное вскармливание. Материнское молоко очень богато иммуномодуляторами. При этом основой для роста собственного иммунитета ребенка служит пассивный иммунитет мамы, который передается ребенку не абстрактно, а с материнским молоком. Малыш «подпитывается» маминым иммунитетом, пока растет свой собственный.

Для полноценного развития сердечно-сосудистой, а также дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата ребенка ему следует много двигаться, бегать и прыгать. Кто не знает лозунга – «Движение это жизнь!». К 3 годам активно развивается капиллярная сеть кровообращения. Движение также укрепляет крупные сосуды, подходящие к сердцу, улучшает кровоснабжение внутренних органов, тренирует вестибулярный аппарат, развивает координацию движений. Дети от года до трех любят качаться, кружиться, мотать головой и свешиваться с разных предметов головой вниз. А мама должна обеспечить этим маленьким шустрикам безопасное, чтобы избежать травм, пространство. И лучше всего не создавать его специально, а использовать имеющееся дома или в природе приспособления. Например, диван, стол и стулья, на которые малыш может залезть, деревья на улице. А еще лучше – мама или папа, которые его раскачивают, дают залезать на колени (а дальше на плечи), и крутятся вместе с ним в одну, а затем в другую сторону. И обязательно место для бега, иначе ребенок просто будет бегать по кругу, как звери в клетке.

В возрасте от года до трех лет у ребенка проходит первичная социальная адаптация и формируются основные стереотипы поведения, которые впоследствии будут ведущими. Их качество кардинальным образом зависит от поведения взрослых. Основой являются стереотипы и нормы, которых придерживаются взрослые. Поддерживающее окружение, спокойная семейная обстановка обеспечивают малышу возможность успешной первичной социальной адаптации и формирования у него базы для основных морально-нравственных понятий, таких как чувство сострадания, стремление к справедливости, искренность, общительность, контактность, уверенность в себе.

Задачи формирования пищевого и полового поведения ребенка

Обычно вызывают у мам повышенное внимание. Как прикармливать и как приучить к горшку – самые частые вопросы молодых мамочек. По каждому из них можно написать не только отдельную статью, но целую книгу. При этом, если не противиться программе развития, то приучение к общему столу и горшку происходит как бы само собой, между делом.

Формирование пищевого поведения включает в себя как адаптацию к новой, твердой пище и переход на питание продуктами с общего стола, так и формирование первых навыков поведения за столом и умение пользоваться посудой. Некоторые навыки не приходят сами собой, им приходится учиться. И к таким навыкам относятся умение жевать, общаться с ложкой, вилкой, чашкой, а также различными видами пищи. Как много проблем возникает вокруг еды – и «мой ребенок совсем не ест», и «мой все время ест», и «мой не ест кашу», а «мой не пьет чай», и «мой давится мясом», а «мой пьет только из бутылочки», и «мой разбрасывает все по столу или сидит по полчаса над каждой ложкой». И ведь всего этого можно избежать, если следовать самым простым принципам формирования пищевого поведения. Приведу только три главных моих принципа. Они обязательны для исполнения даже моей младшей, несмотря на то, что у нее аллергия и ей всего один год:

- Кормить, только когда ребенок сам просит еду.

- Кормить тем же и так же, как всю семью.

- Показывать пример поведения за столом.

Эти простейшие принципы позволяют не только избежать проблем и переживаний из-за «отсутствия аппетита» и «безобразного поведения за столом», но и значительно упрощают жизнь. Например, когда нет времени (или денег) на специальную еду для малыша, можно покормить его обычным в вашем доме блюдом (если конечно это не чипсы с газировкой и лапша быстрого приготовления, но тут уж надо задуматься над коррекцией Вашего рациона). Если ребенок отказывается доедать суп, я спрошу его «Ты уже наелся?», и, получив утвердительный ответ, доем остатки супа сама. А ребенок выпьет компот, скажет «спасибо», уберет посуду и побежит играть. Все довольны. Однако до ужина он не получит никаких «кусков», так же как и я сама. Что касается последнего принципа, то вы сами должны определить, станете ли придерживаться тех правил, исполнения которых требуете от малыша. Если папа не в силах отказаться от чтения газет за столом, то сын притащит за стол книжку. Если никто не говорит «приятного аппетита» дома, то в гостях вы не заставите ребенка это сказать.

Ребенок подстраивается под семейную среду, поэтому: «Начните перестройку с себя!» если Вас что-либо не устраивает в поведении Вашего ребенка. И это касается не только еды и поведения за столом.

Главная цель задачи формирования полового поведения ребенка в возрасте от года до трех лет – установить контроль за сфинктерами и приобрести социальные навыки мочеиспускания и дефекации. Этот этап в формировании полового поведения особенно важен, поскольку он является основой сексуального здоровья и профилактикой психосексуальных расстройств. От успешности его прохождения зависит в дальнейшем процесс идентификации с полом (совершается к 5-7 годам) и само половое поведение (в юношеском возрасте). Этот этап наиболее сложен и ребенок осваивает его постепенно, шаг за шагом приобретая определенные навыки.

До года ребенок осознает сначала, что «процесс» происходит у него, а затем устанавливает связь между действием и продуктом действия. Затем начинает заглядывать вниз, определяя, где это у него происходит. Он ловит струйку руками, размазывает лужицы и свои «произведения», шлепает по ним ладошками. Можно для облегчения этого этапа позволять малышу находиться дома голышом, без штанишек. Наконец, после года начинается овладение контролем над функцией – малыш писает в разных местах (забирается под стол или в угол) и на разных поверхностях (на подушки, в баночки). Моя годовалая Маруська очень любила встать над горшком, сделать свои дела, а затем вылить содержимое из горшка на кофточку, наблюдая как оно впитывается. В результате мокрыми оказывались кофточка, трусики, горшок и еще на полу лужица оставалась. После 1,5 лет функция приобретает социальную окраску: ребенок смотрит, как это делают другие – родители, братья и сестры. Именно в этот момент ребенок и приходит к горшку. Раньше горшок стоял среди игрушек, как «предмет мебели», и ребенок на него иногда усаживался. Теперь же малыш бежит к горшку «по делу» сам, да еще и устаивается на нем со всеми удобствами. Он берет с собой игрушки, книги, поет специальные песни, встает в определенном порядке – функция становится ритуалом. И вот когда этот ритуал доведен до совершенства, повторяется каждый день по много раз, ребенок начинает относиться к нему как к обыденному и привычному делу.

Принципы приучения к горшку также просты, как принципы формирования пищевого поведения:

- Позволяем ребенку ознакомиться с процессом.

- Не заставляем, если не хочет.

- Относимся как к естественному процессу.

Мамы (а также и вся остальной семья) не должна проявлять чрезмерных эмоций по отношению к горшку. Горшок не должен быть центром внимания, он обычный бытовой предмет, такой же, как диван или тарелка. Что такого ужасного, когда ребенок намочил штаны и хлюпает ручками в луже? Намочил – переоденем, лужу вытрем и руки вымоем. Не стоит развивать у ребенка чувство отвращения к своим действиям и их продуктам, ведь для малыша это часть его самого. Если ребенок правильно воспользовался горшком, то мама должна отметь, что это хорошо и правильно, а восторги по этому поводу могут вызвать неверную реакцию – ребенок начинает садиться на горшок просто так и потом вскакивать, требуя очередных восторгов мамы. Ребенок учится на примерах, и поэтому нет ничего предосудительного, если он смотрит, как мама или старший ребенок «это делает». Мы просто показываем ему, что и как делают все, а затем доводим до него принятые в обществе правила по отношению половым вопросам. Чем спокойнее мама относится к вопросам полового воспитания, тем легче проходит знакомство ребенка с этой стороной жизни. Это касается и знакомства ребенка со своими половыми органами. Ведь для него они такая же часть тела, как нос или руки. В сознании ребенка нет разницы между голой попой и голой коленкой, например. Вся «сексуально черная» окраска всегда навеяна взрослыми. Фраза «тебе не стыдно с голым задом?...», ребенку совершенно не понятна. Стыдно в 15 лет…

Все указанные задачи должны пониматься мамой, чтобы ребенок не остался наедине с проблемой их разрешения. Но мама должна помогать, а не заставлять и приучать. «Из меня выйдет хорошая мать, - говорила одна моя знакомая и добавляла - Потому что я ленивая». Я заменила бы слово «ленивая» на «занятая». Занятая мать не станет варить отдельно еду для ребенка, подсчитывая калории, и перетирая мясо на мясорубке. Она не станет кормить ребенка в течение часа, не будет долго уговаривать сходить на горшок. Она даст ему кастрюлю и ложку, пока будет готовить ужин. Вручит газету и ножницы, пока будет шить. Не станет бегать за ребенком с тряпкой в руках и мыть полы и мебель (не говоря уж об игрушках) по три раза в день с хлоркой. На улице ребенок у занятой мамы не доберется до урны и не успеет зайти в лужу по колено, потому что ей надо не «прогуливаться», а зайти в магазин. Одним словом, ребенок будет при маме, а не мама при ребенке. Мама является главным организатором в жизни маленького ребенка.

Узнать, насколько мама успешно справляется со своей ролью, можно лишь после окончательного взросления человека. Но первый педагогический результат можно оценить уже в 3 года. Это некий ориентир биологической нормы Homo sapiens:

Если все происходит в соответствии с Программой Развития, то у него спокойный и ровный сон, он всегда просыпается довольным и счастливым, способен занять себя сам. У него нет тревожности, настроение ровное и спокойное. Плачет он редко, и только по серьезному поводу. Он не агрессивен, не ищет повода для ссоры с мамой, и другими членами семьи, он послушный. Он трудолюбив и целеустремлен, адекватно реагирует на раздражители. Имеет определенные культурные и бытовые навыки, способен себя обслужить и несет за себя ответственность. Ему знакомы понятия опасности и безопасного расстояния. Он умеет вести себя безопасно на чужой территории, не привлекая внимания. Ребенок должен быть физически здоров, и не склонен к травматизации. Он обладает способностью к партнерству, то есть умеет выслушать, объяснить и понять другого человека, умеет найти компромисс. Он хороший «едок», у него хороший аппетит, он не копается в еде. Он полностью контролирует функции мочеиспускания и дефекации.

Все это необходимо, чтобы успешно встроиться в группу, и является основой для развития в дальнейшем полноценной социально-адаптированной личности. Оценить окончательно результат педагогического воздействия можно после достижения человеком 30 лет, а в этом возрасте коррекция допущенных ошибок возможна лишь усилиями самого человека, большой работой над собой. А наиболее серьезные последствия имеют ошибки, допущенные мамами именно в воспитании ребенка раннего возраста, до 3-х лет.

Давайте совершать как можно меньше ошибок в воспитании с самого рождения, чтобы нашим детям не пришлось сталкиваться с проблемой их исправления!!!

По материалам Сибирского семейного сайта Sibmama.ru