Первая дружба и конфликты: как общаются малыши

Одни дети легко знакомятся и играют со сверстниками, другие долго привыкают к детской площадке или группе в детском саду и играют одни. Расскажем, нормально ли это, надо ли вмешиваться и помогать ребенку искать друзей, а еще — что делать при детских конфликтах.

Когда дети начинают общаться и дружить

Исследования показывают, что малыши могут общаться еще в доречевой период — мимикой, жестами. Маленькие дети умеют смешить и поддерживать друг друга, без слов приглашать в свои игры и даже пытаются утешать расстроенных малышей.

При этом все равно приблизительно до трех лет дети большую часть времени играют рядом, а не вместе. Это называется «параллельная игра».

Такой процесс закладывает базу для навыков общения: малыши постепенно понимают, какие ребята им нравятся больше — шумные или тихие, активные или сосредоточенные. Затем им проще выбирать сверстников для общения и вступать с ними в контакт.

А вот после трех лет дети охотнее затевают дружбу и совместные игры. Но так бывает не всегда. Если ребенок стеснительный или боязливый, если он быстро устает от общения, ему будет сложнее привыкнуть к детям и участвовать в играх. Тогда первая дружба может зародиться позже.

Надо ли помогать ребенку налаживать контакты

Наблюдайте за ребенком: если с вами он активно общается, но теряется рядом с другими детьми, возможно, он просто стесняется или боится. Тогда помогите справиться с нерешительностью и застенчивостью. Расскажите, как поздороваться с детьми на площадке или в садике, придумайте фразы для простого разговора, который можно начать с другим ребенком: про мультики, игрушки, домашних животных. А еще другим детям можно предложить играть вместе. Разыграйте такой разговор с помощью любимых игрушек — и ребенку будет легче.

Застенчивость нужно отличать от проявлений аутизма, когда малыш избегает зрительного контакта даже с родителями, не подражает им, постоянно играет в одни и те же игры, не говорит, сильно расстраивается из-за некоторых звуков или запахов. Если вы замечаете такие признаки, проконсультируйтесь с детским психиатром.

Если ребенку сложно общаться, не заставляйте его дружить хотя бы с кем-то — лучше подождать. Некоторые дети находят приятелей только в школе, а кто-то — даже в колледже или университете. Если маленькому ребенку комфортно быть одному, не навязывайте общение, это не приведет к хорошим результатам. Но создавайте возможности для игр во дворе, в садике, в секциях и кружках, встречайтесь с друзьями, у которых есть дети. Рядом с дружески настроенными взрослыми малышам проще налаживать контакты.

Если другие дети не хотят играть с ребенком

Дети не всегда бывают доброжелательными и могут игнорировать или отталкивать даже тех, кто ищет общения.

Предложите ребенку понаблюдать за другими детьми и понять, кто ему больше нравится, а после этого пообщаться с этими мальчиками или девочками поодиночке. Может быть, он сблизится с одним-двумя детьми и через них сможет сойтись ближе с другими ребятами.

Но если в какой-то детской компании не получается наладить контакт, стоит поискать другую — на новой площадке, в школе развития или на спортивных занятиях.

Иногда проблема оказывается в самом ребенке: например, он может грубить другим детям, быть нетерпеливым, отбирать игрушки. Присмотритесь, как он общается на площадке, и если что-то идет не так, помогите ему исправить неприятные привычки.

Как реагировать на детские ссоры

В разном возрасте причины ссор и способы их решения тоже разные.

* В 2-3 года дети ссорятся и дерутся из-за игрушек, сломанных домиков и растоптанных куличиков. Они могут сильно переживать, когда у них что-то отнимают или ломают, но пока не могут выразить эмоции словами. Вмешивайтесь, утешайте ребенка, объясняйте происходящее и наводите порядок.

* В 4-5 лет дети чаще ругаются из-за желания или нежелания играть вместе, из-за выбора игр и по-прежнему из-за игрушек. В этом возрасте взрослый должен стать посредником в споре и помочь найти решение, которое устроит всех. А еще понять причину ссоры и устранить ее, насколько возможно.

* В 6-7 лет у детей могут быть разные идеи о правилах игры, поведении игроков и ролях. Они способны всерьез поругаться, потому что «машина» едет слишком медленно, что «мама» принесла из «магазина» листики вместо цветочков. Здесь тоже нужна помощь взрослого: он поможет договориться о правилах, распределить роли, переключить внимание на новый сюжет или новую игру.

- Если малыши только немного повздорили — они могут разобраться сами. Но если дело доходит до драки или обзывательств, родители должны вмешаться: выслушать версию каждого ребенка и помочь детям решить конфликт. Спросите, что дети готовы сделать, чтобы все остались довольны, — и если они не разберутся сами, предложите свое решение.

- В затяжном конфликте не ругайтесь с другим ребенком, общайтесь через его родителя. Если родитель не готов на конструктивный разговор, уходите вместе со своим малышом. Так вы покажете, что не нужно тратить время и силы на людей, которые не могут цивилизованно общаться. А затем дома или в спокойной обстановке обсудите ситуацию и объясните, почему вы ушли.

- Поддерживайте ребенка, обсуждайте его игры и конфликты, помогайте разбираться в сложных ситуациях, подсказывайте, как можно сойтись с другими детьми. И чуть раньше или позже ребенок откроет для себя дружбу, которая сможет принести ему много радости и многому научить.