Как выбрать хороший частный садик

Выбор детского сада - дело весьма кропотливое и не терпящее спешки. Психологи, методисты и вдумчивые родители единодушны: малышу от 3 лет гораздо лучше ходить в хороший детский сад, чем сидеть дома с мамой, бабушкой или няней; ходить же в плохой - неизмеримо хуже. Так как же выбрать этот хороший?

Есть давно уже сформулированное правило, о котором следует вспомнить, отдавая малыша в детский сад: ищем не столько сад, сколько воспитателей, на их личные и профессиональные качества следует делать ставку родителям . Ведь именно от первого воспитателя зависит, как сложится детсадовская судьба вашего ребенка.

Еще одно важное правило: связь между престижностью детского сада, громким именем и качеством, теплотой внутренних отношений есть, но далеко не всегда.

Довольно надежный источник информации - «сарафанное радио». Заранее начинайте собирать отзывы о детских садах вашего района в интернете, у соседей, знакомых, родителей «детсадовцев» на детской площадке, в поликлинике, у участкового врача.

Начинать выбирать сад желательно не позднее, чем за год до предполагаемого поступления, поскольку в хороших садах существует очередь. Если изначально выбранный вариант вам вдруг не понравится, останется время найти и рассмотреть другие.

Отобрав адреса учреждений, о которых вы узнали что-либо вас заинтересовавшее, отправляйтесь на разведку. Советуем вам взять с собой книжечку и напротив каждого из нижеперечисленных пунктов проставлять плюсы и минусы. Придя домой, подсчитайте все плюсы и минусы, подумайте и обсудите в семье: будете ли вы спокойны за свое чадо, оставляя его на целый день именно в этом детском саду.

Итак, обратите внимание на следующее:

* Каково соотношение количества детей и взрослых в каждой возрастной группе. Общеевропейский стандарт – 1 взрослый на 5-6 детей. В государственных ДОУ вы такого не найдете, количество детей в группах колеблется от 15 до 30, в лучшем случае с детьми работают одновременно двое взрослых. В частных детский садах европейский стандарт выдерживается почти всегда.

* Приезжайте в детский сад к прогулке (приблизительно в 10.30 час. - 11.30 час.). Начинать надо с беседы с заведующей, затем - осмотр сада и его территории.

Беседа с заведующей

Каков статус учреждения (ухода и присмотра, оздоровительной или коррекционной направленности, центр развития, др.), какова общая концепция, по какой образовательной программе работает детский сад, включены ли в нее здоровьесберегающие и оздоровительные технологии. Эту информацию вы должны соотнести со своим собственным представлением об образовательных задачах для своего ребенка и выбрать то, что ему наиболее подходит.

У заведующей поинтересуйтесь режимом дня. Достаточно ли времени уделяется на дневной сон и прогулки, не перегружены ли дети занятиями, есть ли утренняя гимнастика. Выбирайте такой садик, где количество детей в группе не более 15 и не менее 6.

Если в группе нет помощника воспитателя (нянечки) и второго (сменного) воспитателя - ищите другой сад, несмотря ни на какие доводы. Это говорит о текучести кадров. Воспитатель будет много времени заниматься уборкой группы, мытьтем посуды и пр. Страдать будут дети.

Помните, важен не факт присутствия в штате логопеда и психолога, а то, скольких детишек ему придется «вести». Один психолог (логопед, дефектолог) на 70-80 детей - несерьезно.

Выясните, работает ли в саду медсестра, что входит в ее обязанности, график ее работы, какие профилактические, оздоровительные и закаливающие мероприятия проводятся.

Ознакомьтесь с примерным меню. Уточните, меняется ли оно в зависимости от времени года (весной и осенью - больше овощей и фруктов; супы не гороховые, а овощные; не макароны и картошка, а кабачки и капуста). Возможно ли кормить малыша отдельно, если он аллергик.

Попросите рассказать о занятиях, праздниках, музыкальных и спортивных досугах и проводящем их персонале. При наличии в детском саду многочисленных дополнительных занятий (логика, психология, риторика, информатика, раннее обучение чтению, письму, шахматам и др.) тщательно взвесьте, действительно ли так необходимы вашему малышу все эти науки, или от чего-то имеет смысл отказаться. Опытными педагогами и психологами установлено, что ребенок «готов» для сознательного восприятия большого количества разнообразных «наук» и знаний лишь к 5-6 годам и общее количество занятий в течение всего дня не должно превышать трех -четырех, включая индивидуальные занятия.

Осмотр помещения и территории

Попросите заведующую показать вам группы. Обратите внимание на то, как они обустроены, достаточно ли игрушек, книг, материалов. Самое главное – чем заняты дети: они вовлечены в игры, в деятельность, в группе деловая и творческая атмосфера или все сидят смирно – чинно и «слушают тишину». Приоритеты отдавайте тому детскому саду, где из музыкального зала доносится музыка и пение, дети активны и радостны, персонал приветлив и улыбчив, педагоги ориентированы на открытость в отношениях с родителями.

Во время знакомства с садиком обращайте внимание: как разговаривают между собой воспитатели, дети; насколько заинтересованно относятся взрослые к малышам; не повышают ли голос; зовут ли по имени; организовывают ли игровую деятельность; реагируют ли на просьбы и жалобы детей. Ваша задача - понять, готовы ли здесь уважать и понимать вашего ребенка.

Если окажется возможным, побеседуйте с потенциальной воспитательницей вашего ребенка или хотя бы посмотрите на нее со стороны. Она приятна и корректна в разговоре? Ласково обращается к детям? Приглашает вас побыть в группе вместе с ребенком? Внимательно выслушивает вопросы детей и обстоятельно на них отвечает? Она не на высоких каблуках и не в короткой юбке. Это уже много! Запомните, как ее зовут!

Обратите особое внимание:

- на выставку детских работ; есть ли информация для родителей, рекомендации специалистов; разнообразны ли игрушки, доступны ли они детям, по возрасту ли подобраны, будут ли интересны вашему малышу или призваны лишь «пустить пыль в глаза», создать в группе «яркое пятно»;

- есть ли уголки для сюжетно-ролевых игр; предусмотрено ли место для рисования и конструирования в свободное время; есть ли книжная выставка;

- если для еды не оборудовано отдельное место, и прием пищи и занятия происходят за одними и теми же столами - это не так важно. Гораздо важнее - подходит ли эта мебель вашему малышу по росту и не испортит ли осанку неправильная спинка стула;

- существуют ли специально оборудованные музыкальный и физкультурный залы (в некоторых садах они могут быть совмещены, что вполне допустимо). Приветствуется зал с оборудованием для лечебной физкультуры, однако занятия ЛФК ни в коем случае не заменяют обычную физкультуру!

- при наличии в саду сауны или бассейна - предусмотрены ли сушуары для волос; есть ли специальные резиновые коврики и дорожки; есть ли при сауне специальная комната отдыха, или распаренным малышам придется сразу бежать в свою группу; на чистоту и безопасность туалетных комнат.

* В хорошем детском саду должно быть чисто: чистый пол повсюду, чистые стены, двери, окна.

* Принюхайтесь: в ухоженном помещении не будет неприятных застоявшихся запахов.

* Присмотритесь: нет ли признаков разрухи, долгого отсутствия ремонта. Есть ли место для прогулок, каково состояние участка?

* Будьте открыты, доброжелательны, позитивно настроены. Интересуйтесь, узнавайте, спрашивайте, выбирайте до тех пор, пока не почувствуете, кому смогли бы доверить ваше сокровище.

А уж если остановитесь на каком–либо варианте, не придирайтесь к мелочам, не критикуйте воспитателей и детский сад при ребенке, демонстрируйте только положительное отношение.

И у вас, и у вашего малыша должно быть ощущение уверенности в том, что вас ожидают приятные перемены.

Желаем успехов!!!

