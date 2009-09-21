Как мы выбирали мини-садик

Выбрать хороший мини-садик не так просто. Хотя в Интернете можно найти немало советов, я решила поделиться своим опытом. Не секрет, что хотя мини-садиков много, найти хороший - это целая проблема.

Расположение

Для меня важно, чтобы садик был на первом этаже. Поначалу мы выбрали садик, расположенный высоко, из-за этого, мне кажется, детей реже выводили гулять, чем могли бы. Воспитателей можно понять – даже при наличии большого хорошего лифта в таких условиях вывести детей на прогулку – это целое дело. Кроме того, про пожарную безопасность тоже забывать не стоит.

Нам нравится, чтобы садик был расположен в новом доме. Обычно в таких домах квартиры больше по площади, кроме того, территория дома огорожена. Обязательно обратите внимание, какая возле дома площадка , и уточните, гуляют дети на этой площадке или нет. Около некоторых домов вообще нет подходящего места для гуляния. В нашем первом садике была проблема: во дворе была отличная площадка, но жильцы дома были против того, чтобы детки из миника там гуляли. Из-за неприязни жильцов садик даже чуть не закрыли. Наученные горьким опытом мы, выбирая садик, уточняли, как относятся жильцы к тому, что в их подъезде расположен садик.

Естественно, садик должен находиться в нежилом помещении. Садик, расположенный в квартире, где кто-то живет, заметно отличается, обычно там гораздо меньше места для детей, кругом «лишняя» мебель, поэтому негде поставить, например, детские шкафчики. Там также присутствует больше «опасных» для детей предметов, например те, которые можно уронить на себя.

Договор – это не просто формальность, а очень важный документ, в котором должно быть прописано, какой размер оплаты, и когда вы должны ее вносить, есть ли перерасчет за пропуски, какие услуги предоставляют воспитатели, со скольки и до скольки рабочий день и т.д. Например, у нас есть договор, но я не обратила внимание, что там не указано до скольки работает садик, и оказалось, что он работает на полчаса меньше, чем нам говорили первоначально.

Атмосфера в садике

Я все садики смотрела только в рабочее время, чтобы увидеть в какой атмосфере там находятся детки. Например, если не хватает воспитателей сразу видно, что дети заняты сами собой, и смотреть за ними не успевают. В одном садике нам сразу бросилось в глаза, что пока воспитательница отвлекается на детей, которых приводят (там детей приводили вплоть до часу дня, как нам пояснили), остальные остаются без присмотра. А в другом садике обратили внимание, что когда дети поругались было из-за игрушки, воспитательница сразу это заметила, обиженного малыша взяла на руки, второму сказала, что игрушки отбирать нельзя, и оба быстро успокоились. Вообще можно оценить, как дети относятся к воспитателю – идут к нему, или наоборот стараются держаться подальше, весело детям или нет.

Можете спросить, во сколько детки гуляют, и как-нибудь посмотреть за ними на прогулке (по крайней мере, увидите, на самом ли деле они гуляют ).

Обратите внимание, есть ли в группе дети с насморком и кашлем (я, конечно, не считаю, что из-за малейшего чиха нужно оставлять ребенка дома, но если невооруженным глазом видно, что ребенок болеет, и ему разрешают посещать детский коллектив, это не есть хорошо). Если воспитатели не следят, чтобы больных детей не водили в садик, то ваш ребенок будет болеть чаще.

Желательно, чтобы в помещении не было вообще телевизора . Этого добра большинству детей и дома хватает, хоть в садике нужно отдохнуть. Если телевизор есть, его обязательно будут включать, а это не особенно полезно. Например, моя подруга жаловалась, что когда спрашивает ребенка, чем он занимался в садике, он отвечает только «мультики», и так каждый день.

Спальня не должна быть в той же комнате, что и игровая комната. Некоторые малыши могут не сразу привыкнуть к режиму, и должны быть условия, чтобы малыша можно было уложить спать в любое время, если он начнет засыпать.

У входа должно быть вывешено меню . На него тоже нужно обратить внимание.

При оценке режима дня в садике я смотрела, чтобы режим был максимально приближен к тому, который малыш сам определил себе дома, чтобы ему легче было адаптироваться.

Уточните, какого возраста дети ходят в одну группу. Нам встречались садики, где в одну группу набирают детей с 2х лет и чуть ли не до школы. Мне кажется это не очень хорошо, так как детям разного возраста требуются разные игры и разные занятия.

Отзывы в интернете тоже немаловажная вещь при выборе садика. Практически про все миники при желании можно что-нибудь найти. Даже если положительных отзывов намного больше, не оставляйте и отрицательные без внимания.

Когда ребенок уже ходит в садик

Внимательно смотрите, с каким настроением ребенок идет в садик, и с каким настроением оттуда уходит.

Конечно, каждая мама знает, в какие игрушки любит играть ее малыш. У меня например ребенку необходима большая машина, на которой можно кататься верхом. А еще он любит собирать деревянные планшетки, в которые нужно вставлять фигурки животных, и я обрадовалась, что в садике такие штуки есть. Можно и купить «нужную» игрушку в садик, и вместе с малышом ее отнести. Мы в «приданое» купили большую пирамидку.

Советую как-нибудь без предупреждения прийти за ребенком пораньше. В одном садике я как-то пришла в тихий час, и была неприятно удивлена, что в квартире, где спят детки, никого не было как минимум минут 20 (там была еще одна группа в соседней квартире, видимо воспитательница ушла туда пообщаться с другими воспитателями). В том же садике как-то пришла во время полдника, и обнаружила, что детям почему-то дали совсем не то, что указано в меню.

Мне также важно, чтобы вечером, когда я прихожу за ребенком, мне рассказывали, что он делал, и как провел день, поэтому когда я собирала отзывы про садики спрашивала про этот момент.

Желаю всем, кому нужно, найти хороший садик, чтобы посещение садика было ребенку только на пользу.