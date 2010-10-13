Палка, палка, огуречик… Рисуем с малышом

Рисовать нравится всем детям без исключения. Может быть, именно поэтому, пока родители не догадываются купить краски, первые этюды малышу приходится рисовать подручными средствами: манной кашей или мыльной пеной в ванной.

Если вы заметили у своего ребенка тягу к такому рисованию, значит, пора брать этот процесс в свои руки. Ведь рисование - это не только увлекательное, но и очень полезное занятие для малыша.

Чем будем творить

Обычные карандаши и фломастеры пока еще не для него – они неудобны и могут быть просто опасны. На рынке детских товаров есть все для маленьких художников, нужно лишь искать на упаковках соответствующую возрасту маркировку.

1. Фломастеры для маленьких (от 1 года) – они достаточно толстые, чтобы удобно было держать в маленькой руке, а красящее вещество нетоксично и легко отстирывается с одежды. А в колпачках обязательно есть отверстия, чтобы малыш не задохнулся, если вдруг нечаянно засунет такой колпачок в нос.

2. Восковые мелки. (от 1 года) Короткие (иногда в форме колпачков на пальцы), толще обычных и абсолютно безопасны.

3. Уличные мелки. (от 2 лет) для рисования на асфальте. Также более толстые, иногда бывают в комплекте со специальным «футляром», в который вставляются как стержень, чтобы не пачкать руки.

4. Пластилин. Более мягкий и менее липкий, нетоксичный и без запаха, ярких цветов. Он как раз по силам малышу и знакомит со свойствами этого материала. Скульптуры из него не получится, зато ребенок самостоятельно слепит свои первые шарики и колбаски.

5. Пальчиковые краски. Нетоксичны, легко смываются водой, но все же лучше не оставлять юного художника с ними один на один, чтобы не пришлось отмывать от них ковры, телевизор, подол маминого нарядного платья и сотовый телефон.

6. Бумага. Чтобы рисовать, подойдет обычная бумага. Но лучше, если формат будет как минимум А3.

7. Раскраски для малышей. Специальные раскраски с очень простыми рисунками, от 1.5 лет. Не везде есть в продаже, но их легко сделать самостоятельно, даже не потребуется никакого художественного образования, достаточно на листе бумаги крупно изобразить толстым фломастером простейшие, понятные малышу формы: воздушный шар, листик, елочка, пирамидка, рыбка, яблоко, облако, луна, звезды, солнце.

Изобразительная деятельность способствует развитию эмоциональной отзывчивости и воспитанию чувства прекрасного, развитию воображения, самостоятельности, аккуратности, трудолюбию, умению доводить работу до конца.

Для того чтобы занятия рисованием были более интересными, предлагаем вам использовать сюжетно-игровые задания, которые вызывают у детей желание выполнить свою работу как можно лучше.

"Мячики для котят"

Для занятия потребуется: альбомные листы, поролоновый тампон, гуашь, мисочка с водой, мягкая игрушка - котенок.

Прочитайте малышу какое-нибудь стихотворение про котенка (например, В.Берестова "Котенок" или отрывок из "Усатый-полосатый" С.Я.Маршака). Попросите малыша угадать, кто сейчас придет в гости. Если он угадает - скажите: "Правильно! Молодец! К нам в гости пришел котенок! Но он очень грустный. Давай спросим, что у него случилось. Оказывается, котенку скучно, ему не во что поиграть. А во что любит играть котенок?" (Мячики, клубки ниток, веревочки).

Положите перед малышом альбомный лист и предложите нарисовать мячик для котенка. Покажите, как надо держать поролон, как набирать на него краску.

Сначала предложите крохе потренироваться - рисовать мячики сухим поролоновым тампоном в воздухе и на листе бумаги, а потом уже - краской.

В конце занятия скажите малышу: "Теперь наш котенок стал веселым - у него много красивых круглых мячиков!"

"Аквариум с рыбками"

Для этого занятия понадобится: альбомный лист, на котором восковыми мелками нарисованы рыбки, акварельные краски, кисточка, баночка с водой, игрушечная кошка.

Положите перед малышом альбомный лист с изображением рыбок. Покажите игрушечную кошечку. Кошка: "Здравствуйте! Сколько у вас рыбок! Мне хочется поскорее их съесть!"

Предложите малышу нарисовать аквариум округлой формы и "налить" в него воду (закрасить). Объясните, что, рисуя акварельными красками, на кисточку нужно набирать побольше воды - тогда рыбки останутся незакрашенными.

В конце занятия похвалите малыша: "Какой ты молодец! Кошка не успела съесть ни одной рыбки!"

"Осенний дождик"

Для занятия потребуется: альбомный лист с изображением зайца и тучек, цветные карандаши, игрушечный заяц .

Покажите малышу игрушечного зайца и прочитайте стихотворение А.Барто "Зайка". Спросите: "Кого бросила хозяйка? Где остался зайка? Почему зайка промок? Какой зайка стал?" Предложите крохе нарисовать дождик. Покажите, как надо правильно держать карандаш и рисовать им короткие штрихи.

Помните, что одно занятие с малышом не должно быть более 15 минут. Не забывайте хвалить своего юного художника, даже если не все получается!

Удачи и успехов!

Источник: Детский сад.Ру