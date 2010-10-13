Форум
От года до трёх

Палка, палка, огуречик… Рисуем с малышом

Предлагаем вам использовать сюжетно-игровые задания, для того чтобы занятия рисованием были более интересными

Рисовать нравится всем детям без исключения. Может быть, именно поэтому, пока родители не догадываются купить краски, первые этюды малышу приходится рисовать подручными средствами: манной кашей или мыльной пеной в ванной.

Если вы заметили у своего ребенка тягу к такому рисованию, значит, пора брать этот процесс в свои руки. Ведь рисование - это не только увлекательное, но и очень полезное занятие для малыша.

Чем будем творить

Обычные карандаши и фломастеры пока еще не для него – они неудобны и могут быть просто опасны. На рынке детских товаров есть все для маленьких художников, нужно лишь искать на упаковках соответствующую возрасту маркировку.

1. Фломастеры для маленьких (от 1 года) – они достаточно толстые, чтобы удобно было держать в маленькой руке, а красящее вещество нетоксично и легко отстирывается с одежды. А в колпачках обязательно есть отверстия, чтобы малыш не задохнулся, если вдруг нечаянно засунет такой колпачок в нос.

2. Восковые мелки. (от 1 года) Короткие (иногда в форме колпачков на пальцы), толще обычных и абсолютно безопасны.

3. Уличные мелки. (от 2 лет) для рисования на асфальте. Также более толстые, иногда бывают в комплекте со специальным «футляром», в который вставляются как стержень, чтобы не пачкать руки.

4. Пластилин. Более мягкий и менее липкий, нетоксичный и без запаха, ярких цветов. Он как раз по силам малышу и знакомит со свойствами этого материала. Скульптуры из него не получится, зато ребенок самостоятельно слепит свои первые шарики и колбаски.

5. Пальчиковые краски. Нетоксичны, легко смываются водой, но все же лучше не оставлять юного художника с ними один на один, чтобы не пришлось отмывать от них ковры, телевизор, подол маминого нарядного платья и сотовый телефон.

6. Бумага. Чтобы рисовать, подойдет обычная бумага. Но лучше, если формат будет как минимум А3.

7. Раскраски для малышей. Специальные раскраски с очень простыми рисунками, от 1.5 лет. Не везде есть в продаже, но их легко сделать самостоятельно, даже не потребуется никакого художественного образования, достаточно на листе бумаги крупно изобразить толстым фломастером простейшие, понятные малышу формы: воздушный шар, листик, елочка, пирамидка, рыбка, яблоко, облако, луна, звезды, солнце.

Изобразительная деятельность способствует развитию эмоциональной отзывчивости и воспитанию чувства прекрасного, развитию воображения, самостоятельности, аккуратности, трудолюбию, умению доводить работу до конца.

Для того чтобы занятия рисованием были более интересными, предлагаем вам использовать сюжетно-игровые задания, которые вызывают у детей желание выполнить свою работу как можно лучше.

"Мячики для котят"

Для занятия потребуется: альбомные листы, поролоновый тампон, гуашь, мисочка с водой, мягкая игрушка - котенок.

Прочитайте малышу какое-нибудь стихотворение про котенка (например, В.Берестова "Котенок" или отрывок из "Усатый-полосатый" С.Я.Маршака). Попросите малыша угадать, кто сейчас придет в гости. Если он угадает - скажите: "Правильно! Молодец! К нам в гости пришел котенок! Но он очень грустный. Давай спросим, что у него случилось. Оказывается, котенку скучно, ему не во что поиграть. А во что любит играть котенок?" (Мячики, клубки ниток, веревочки).

Положите перед малышом альбомный лист и предложите нарисовать мячик для котенка. Покажите, как надо держать поролон, как набирать на него краску.

Сначала предложите крохе потренироваться - рисовать мячики сухим поролоновым тампоном в воздухе и на листе бумаги, а потом уже - краской.

В конце занятия скажите малышу: "Теперь наш котенок стал веселым - у него много красивых круглых мячиков!"

"Аквариум с рыбками"

Для этого занятия понадобится: альбомный лист, на котором восковыми мелками нарисованы рыбки, акварельные краски, кисточка, баночка с водой, игрушечная кошка.

Положите перед малышом альбомный лист с изображением рыбок. Покажите игрушечную кошечку. Кошка: "Здравствуйте! Сколько у вас рыбок! Мне хочется поскорее их съесть!"

Предложите малышу нарисовать аквариум округлой формы и "налить" в него воду (закрасить). Объясните, что, рисуя акварельными красками, на кисточку нужно набирать побольше воды - тогда рыбки останутся незакрашенными.

В конце занятия похвалите малыша: "Какой ты молодец! Кошка не успела съесть ни одной рыбки!"

"Осенний дождик"

Для занятия потребуется: альбомный лист с изображением зайца и тучек, цветные карандаши, игрушечный заяц.

Покажите малышу игрушечного зайца и прочитайте стихотворение А.Барто "Зайка". Спросите: "Кого бросила хозяйка? Где остался зайка? Почему зайка промок? Какой зайка стал?" Предложите крохе нарисовать дождик. Покажите, как надо правильно держать карандаш и рисовать им короткие штрихи.

Помните, что одно занятие с малышом не должно быть более 15 минут. Не забывайте хвалить своего юного художника, даже если не все получается!

Удачи и успехов!

Источник: Детский сад.Ру

