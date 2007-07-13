Разборки двухлеток

http://www.kid.ru/

Чем радуют нас наши крошки?



Гуляя с ребенком на детской площадке в парке, я невольно становилась свидетельницей многочисленных разборок между двухлетками. Одни просто вырывали игрушки, другие толкались, третьи царапали лицо, а некоторые даже кусались.



Интересно, что реакция мам при этом была разная. Существуют мамы, которые слепо следуют принципу сами разберутся. Другие вмешиваются, и если их малыш представляет опасность для другого ребенка, стараются остановить своего нападающего, убеждаясь при этом, что сделать это чрезвычайно сложно: требуется сноровка и изобретательность.

Откуда этот кошмар?



Многие изменения в поведении малыша это приметы возраста. Ведь в это время ребенок открывает самого себя и пробует свои силы. Он исследует границы дозволенного: что можно делать, если немного поднажать, а что не следует делать никогда. Он противится любому давлению со стороны других людей.



Давно известно, что выяснение отношений между родителями при ребенке, даже просто на повышенных тонах, дезориентирует и огорчает его. Малышу непонятно, почему ссорятся двое его любимых людей, он просто чувствует отрицательное эмоциональное напряжение. При этом он может либо открыто проявлять свою нервозность, либо погрузиться на время пререканий в игру. Но не стоит заблуждаться на его счет он всё видит и слышит. И не удивляйтесь потом, если в игре на детской площадке ваш малыш будет кричать и драться, применяя соответствующий лексикон из домашних ссор. Поэтому, дорогие мамы и папы, переносите выяснение отношений друг с другом на потом, когда малыша не будет рядом (кстати, аргументируя на холодную голову, вы будете более последовательны).



Трудно избежать и влияния внешней среды. Встреча с драчливыми детьми на улице, агрессия с телевизионного экрана, громкая музыка также не способствуют мирному детству. Не секрет, что в некоторых семьях дети просто растут под шум телевизора. Но, согласитесь, что взрывы, стрельба и крики не лучшая колыбельная для малыша, отправляющегося спать.



А есть ли выход?



Прежде всего, не расстраивайтесь у малыша начался новый период развития, который включает не только познание предметного мира вокруг себя, но и познание межличностных отношений, при этом возможны вспышки агрессии. Но это оттого, что по-другому он пока ещё просто не умеет: хорошим манерам еще не обучен, зато природой наделён импульсивностью и возбудимостью.



Когда вам захочется накричать или даже наказать агрессора, попробуйте не делать этого. Это может вызвать невротическую реакцию или еще большую агрессию. Если к вам в гости пришел другой малыш, а ваш карапуз не дает ему играть своими игрушками, то, как бы вам не было неловко за него, не старайтесь отобрать их силой и не стыдите его. Это лишь усилит собственнические чувства крохи.



Если ребенок чересчур активно нападает или отбирает игрушки у других, можно временно ограничить его общение с детьми, так как период до трех лет это еще время параллельных игр. Приблизительно к трем годам малыш начнет получать удовольствие от общества друзей и делиться своими игрушками.



Старайтесь, чтобы дети разрешали свои проблемы сами, но (понятное дело!) в определенных границах. Небольшие драки с толканием и визгом вполне допустимы. Так малыши учатся общаться.



Ну, а если вы экспериментатор по натуре и не из трусливых, можно допустить общение вашего ребенка с более старшими детьми, которые уже могут постоять за себя. Тогда он быстро поймет, как неприятно быть в роли атакуемого. В его сознании закрепится отрицательный опыт, на который можно будет опираться в дальнейшем. "А помнишь, как тебе было неприятно, когда Коля не дал тебе свой самосвал?"; "А помнишь, как тебе было больно, когда Саша тебя толкнул и ты упал, содрав коленку?". Научить ребенка сочувствовать и сопереживать другим возможно только в том случае, если он из своего личного опыта знает, что такое неприятные ощущения и переживания по тому или иному поводу.



Однако главный воспитательный приём это переключение и отвлечение. Конечно, это значительно тяжелее для вас, чем прямая реакция +агрессия на агрессию+. Но ведь вы-то уже не ребенок и умеете владеть своими эмоциями. Подключите свою фантазию и изобретательность. Пробуйте разные варианты. Начните с простейшего обмена игрушками. Удивите ребенка чем-нибудь, например, можно неожиданно нагнуться, что-то поднять с земли и далеко забросить или положить в карман; показать фокус и т. п.



Ограничьте просмотр телевизора малышом до 15 мин в день. Несмотря на то, что многие родители считают, что диапроектор (фильмоскоп) это далекое прошлое, мы настоятельно рекомендуем его тем родителям, которые заботятся о нервно-психическом благополучии своего ребенка. В чем его преимущества? Судите сами: содержание и темп просмотра подбирается и регулируется непосредственно вами; по ходу просмотра вы можете объяснять те или иные поступки героев, достойные осуждения или одобрения; при совместном просмотре устанавливается непосредственное общение и эмоциональный контакт, что сближает вас и ребенка духовно; в отличие от телевизора не сажает зрение. Непреложные составляющие успеха в прохождении первого трудного периода жизни вашего малыша любовь, терпение и юмор.



В качестве утешения для вас всегда может служить широко известная поговорка: Маленькие дети маленькие хлопоты, большие дети большие хлопоты. Могу вас уверить, что буквально через пять лет вы будете с умилением вспоминать этот период, как самый интересный, и с сожалением отметите, как быстро он прошел (ибо это всего лишь часть пути, по которому идут все дети).



Агрессивный всегда плохой?



До того, как я столкнулась с этой проблемой лицом к лицу, наблюдая агрессивных малышей на улице или в магазине, я досадовала на родителей, что те не в состоянии воспитать и контролировать своих детей. Лишь теперь я поняла, что дело не только в воспитательных талантах взрослых.



Ведь агрессивный это не только непослушный и сопротивляющийся, но и предприимчивый и активный, это не только замкнутый и враждебный, но и инициативный. И проблема не в том, чтобы искоренить агрессивность, а в том, чтобы контролировать её и направлять в дальнейшем на созидание.



Считается нормальным, если двухлетний ребенок не желает расставаться со своей собственностью. Поверьте, он станет добрым постепенно, когда подрастет и дух его окрепнет. Со временем он научится любить других людей. Если же вы заставите отдать его бесценную тележку, то он будет думать, что все и дети, и взрослые против него и хотят отнять у него то, что принадлежит ему. Это не сделает его чувство собственника меньше, а только усилит его. Примерно к трем годам, когда ребенку станет нравиться играть с другими детьми, вы сможете научить его делиться своими игрушками во время игры: "Сначала Дима повезет стройматериалы для строительства дома на грузовике, а Андрюша на полицейской машине будет охранять покой города. А потом наоборот!". Такой подход приведет к тому, что ребенок будет с удовольствием делиться своими игрушками, не считая это неприятной обязанностью.