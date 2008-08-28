Игрушки для детей от года до трех лет

Итак, ваш малыш достиг того возраста, который многие исследователи называют «ходячим». И это веселое название дано ему не зря. Ведь теперь ваша кроха умеет ходить и начинает активно исследовать окружающий мир. И для гармоничного развития ребенку нужны уже совсем другие игрушки.

Эта потребность в новых игрушках объясняется психологическими особенностями развития в этот период. Ребенок становится более независимым и самостоятельным, ему все хочется потрогать и попробовать: о плюшевого мишки до — увы! — горячего чайника. Постепенно у малыша появляется интерес к другим детям и совместным играм. А еще ваш малыш теперь — настоящий полиглот! Его словарный запас очень быстро пополняется. Ребенок уже усвоил, что между предметом и его функцией есть определенная связь: шваброй моют пол, а полотенцем — вытираются. Все эти перемены отражаются и на игре ребенка. Теперь он не просто катает машинку по полу, но представляет, что она несется по гоночной трассе и вот-вот придет к финишу. Причем в роли машинки может выступать обычный кубик. Это не важно, ведь в возрасте от года до трех в игре появляется элемент под названием «как будто», «понарошку». Ведь именно понарошку девочка кормит свою куклу и следит, чтобы она «все-все съела», а мальчик играет в покорителя галактик. При этом у ребенка еще недостаточно развита концентрация внимания, он часто отвлекается от игры, переключается с одной игрушки на другую. Хотя, конечно, эти характеристики приблизительны, ведь каждый ребенок развивается индивидуально. Но основываясь даже на этих особенностях, легко понять, какие именно игрушки не только больше всего порадуют малыша, но и будут ему полезны. Итак...

В один годик ребенка заинтересуют:

Игрушки для ванны. Например, лягушка, утка с утятами или пароходик. Они помогут малышу развить познавательные способности, ведь эти «поплавки» не тонут и при этом двигаются.

Кубики. Строительство башенок развивает моторику, координацию движений. Главное, чтобы кубики были легкие и обязательно с закругленными углами.

Музыкальные игрушки. Развивают слух и внимание. Это может быть как специальная панелька с клавишами и кнопочками, так и поющая кукла. Подойдут и игрушечные шумовые и ударные инструменты: барабан или ксилофон. Главное, выбирать вместе с ребенком — и купить именно то, что ему приглянулось. Ведь некоторые подобные игрушки - с резким и громким звуком, который может не понравиться малышу.

Мячик. Всеми любимая игрушка! Развивает активность, координацию движений. Можно купить несколько: например, большой, маленький, надувной или матерчатый.

Игрушечный телефон. Как сотовый, так и обычный, с диском. Дети с удовольствием понарошку разговаривают по нему. Игрушка, необходимая для социализации, развития речи. Особенно хороша для «молчунов» - будет повод наконец-то начать говорить.

Пирамидки, матрешки и наборы стаканчиков. Они прививают пространственное мышление и знакомят непоседу с понятиями «большой», «поменьше», «маленький».

Юла. Она способствует развитию координации движений. Главное, чтобы она не была очень большой — иначе ребенку будет сложно с ней справиться.

Первые игрушки для сюжетных и ролевых игр. От кукол и мягких игрушек до посудки и набора «доктор». Главное, чтобы там не было мелких деталей, которые ребенок обязательно захочет открутить или попробовать на зубок. В наборе не должно быть слишком много предметов — ребенку еще сложно концентрировать внимание сразу на нескольких объектах.

Первые наборы для творчества. А не рано ли? - спросят некоторые родители. Нет, в самый раз! Все это здорово развивает мелкую моторику. Это могут быть не только восковые мелки, но и пластилин, магнитная доска для рисования... Есть и новинка — краски для ванны: они не токсичны, легко смываются водой и делают купание веселее. Ребенок еще не умеет рисовать, но его уже интересуют цвета карандашей и текстура пластилина.

Игрушки для песочницы — ведерки, совочки, формочки для песка. Прекрасное занятье на прогулке летом — полепить куличики! Главное, следить, чтобы ребенок не попробовал песочек на вкус.

Двухлетку порадуют:

Детский набор мебели — специальный столик и стул для сидячих занятий: будь то рисование, лепка или разглядывание картинок. Ведь ребенок теперь стал чуточку усидчивее! А если купить с функцией «на вырост» (с возможностью изменять высоту стола), то мебель прослужит почти до школы.

Игрушечные музыкальные инструменты — теперь уже не только шумовые и ударные. Например, можно купить гитару или маленький синтезатор. У ребенка уже более развитая моторика и он с удовольствием будет нажимать на клавиши или кнопочки. Сейчас в продаже много игрушечных электро-гитар, которые издают очень интересные звуки. Все эти игрушки не только развивают слух, но и фантазию — ребенок сможет поиграть в музыканта.

Паззлы. Малыш уже стал внимательнее, ему интересно складывать картинки. Главное, чтобы составные части были крупные, а рисунок — понятный. Например, известное ребенку животное.

Куклы, звери, персонажи мультфильмов, сказок и прочие игрушки для ролевых игр. Главное, чтобы в них не было излишне мелких деталей, которые можно открутить или откусить. Особенно это касается мягких игрушек — не зря же у многих плюшевых мишек в первый же день отрывается нос, а то и глаз. Прежде чем дать игрушку ребенку, проверьте ее на прочность сами!

Набор фруктов, овощей и ягод. Играя с ними, ребенок узнает новые формы, учится сравнивать и находить отличия.

Калейдоскоп. Развивает фантазию (а на что похожа эта фигура? а вот эта?). Главное, чтобы корпус калейдоскопа был прочным и небьющимся. Ведь внутри — мелкие и травмоопасные детали!

Пальчиковый театр — маленькие куклы на пальчик. Например, персонажи всем известной «Репки». С ними можно не только разыграть сюжет из известной сказки, но и создать новый. Прекрасно развивает творческие способности ребенка.

Наборы для творчества, но уже усложненные. К мелкам и большим восковым карандашам следует добавить фломастеры и маркеры. Ребенок уже более уверенно держит эти предметы в руке, ему легче изображать простые объекты. Он активно пользуется разными цветами, постепенно появляются любимые.

Кубики с картинками. Чем-то похожи на паззл. Но они — это первый шаг к кубикам с буквами, которые следует приобрести ближе к трем годам.



В три года подойдут:

Счеты. Пора постепенно учится считать! Тем более, это так интересно делать, передвигая цветные кружочки. Главное, не заставлять это делать насильно. Так можно и всю охоту отбить.

Наборы небольших игрушек: от гоночных машинок до солдатиков и фигурок зверей. С ними интересно не только придумывать сюжетные игры, но и легко научиться считать (а сколько у нас коровок на лугу? а сколько машинок в гараже?).

Кубики с буквами. В игровой форма ребенок легче запомнит буквы и слоги. Главное, не делать из этого обязаловку. Если не хочет «читать» по ним, то пуст строит баррикады.

Более сложные игрушки для ролевых игр: «магазин», «парикмахерская», «доктор», «мастер». Трехлетки уже прекрасно играют в ролевые игры и легко управляются с множеством разных предметов, не путают их и с удовольствием комбинируют.

«Серьезные» наборы для творчества: цветная бумага, ножницы с тупыми концами, краски и кисти. Пластическая масса — она, в отличие от пластилина, быстро застывает. А значит, поделки ребенка можно сохранить на память и показать ему через несколько лет. Трехлетнему ребенку очень нравится работать руками, что-то соединять, лепить, клеить... Его рисунки уже не каляки-маляки, они узнаваемы и сюжетны: вот бежит собачка, а вот — машинка катит по дорожке, а на деревце — птичка.

Шоколадное яйцо с сюрпризом. Ребенку понравится, что это не только лакомство, но и что-то новое, загадочное внутри. Развивает фантазию (мама, а что там?) и мелкую моторику. Правда, собирать эти игрушки без помощи родителей он пока еще не сможет, но будет активно участвовать в процессе сборки.

Это — далеко не все игрушки, но самый основной минимум. Дополните его сами, руководствуясь характером и интересами ребенка. Но помните главное требование к игрушкам для детей этого возраста: они не должны быть однотипными! И конечно же, должны быть безопасными.

Игрушки безопасные:

произведены известной фирмой;

соответствуют санитарным нормам (см. упаковку);

крепкие, с закругленными углами, хорошо прокрашенные, без видимых изъянов;

легко моются и стираются.

Игрушки опасные:

имеют сильный «химический» запах;

у них подозрительно низкая цена;

их мелкие детали наклеены, а не пришиты (если речь идет о мягкой игрушке);

имеют острые края, они непрочные, с дефектами.

Самое главное

И в заключение — самое важное. Игрушки должны быть яркие, запоминающиеся, а главное — должны нравиться ребенку. Не удивляйтесь, если ваш ребенок однажды попросит купить ему «смешарика» или человека-паука. Не смотря на свою странность, а порой и кажущуюся агрессивность, эти игрушки идеально подходят для ролевых игр. Не следует опасаться и игрушечного оружия. Ребенок к трем годам вполне осознает, что стреляет понарошку, а настоящая война — это плохо. Если вас что-то все-таки смущает, то просто объясните: нельзя целиться в посторонних людей или родителей, а вот когда играешь с Колей в пиратов — тогда можно. Но не следует на этом слишком заострять внимание. Главное — уделяйте ребенку как можно больше времени, играйте с ним и... учитесь у него! Да-да, учитесь мечтать, творить и фантазировать вместе со своим малышом! Это очень сближает. А помогут вам в этом любимые игрушки.