Чем занять малыша, чтобы он поиграл самостоятельно. Идеи для мам

Если у вас есть ребенок двух-трех лет, то, скорее всего, он будет следовать за вами, чем бы ни вы ни занимались. И порой мама и пяти минут не может побыть в одиночестве. Не в том, конечно, когда ты совсем один - малыша ведь не оставишь без присмотра! А в таком, когда можно, наблюдая за ребенком, просто выпить чашку кофе, или кулинарить двумая руками, а не одной, потому что на второй висит ребёнок...

Предлагаем вам идеи, чем занять ребёнка на 15-20 минут, чтобы вы немного выдохнули:

1. Уложили ребёнка спать и хотите посмотреть серию-другую любимого фильма - займитесь вырезанием и склеиванием. Это отлично успокаивает и дает возможность для креатива! Вырезайте любые картинки (из буклетов, открыток, журналов, упаковок от продуктов), приклеивайте на картон и собирайте в тематические конверты: продукты, животные, машины, посуда. Вот вам и материал для игры, в которую ребенок поиграет сам, рассматривая карточки или собирая их по тематике, в соответствии с вашим заданием.

2. Задумайте три любимые игрушки ребёнка и попросите их принести вам, например: «Большой экскаватор, синий мяч и юлу». Только задание должно быть конкретным, чтобы ребёнок его понял.

В процессе поисков ребёнок, возможно, увлечется другими игрушками и у вас будет немного времени. После выполнения просьбы похвалите малыша, спросите, какие игрушки он хотел бы вам принести. Попросите убрать на место эти и давайте следующее задание. Сложность заданий должна быть по возрасту ребенка: только круглое, пять куколок, три разных по цвету игрушки... Так играть будет ещё и полезно: тренируется внимание и память, счет, формы, цвета.

3. Дайте малышу старые журналы, которые можно листать, сминать у них страницы и рвать. Покажите ему, как сминать бумагу в комки и попросите сделать таких «много». Нет, он не начнет рвать все свои детские книжки, если вы объясните, что именно в этом месте лежат старые, ненужные мамины или папины журналы и они специально нужны для ребенкиной игры. Если малыш умеет резать детскими ножницами, сейчас они тоже пригодятся.

4. У вас наверняка есть какая-то движущаяся игрушка. Включайте ребёнку его любимую музыку, предложите потанцевать вместе с игрушкой, повторять её движения.

5. Создайте сами аудиокнигу. Можно создать её в зависимости от предпочтений малыша - его любимые сказки и истории, но записать маминым голосом, папиным или голосом бабушки. Ещё лучше - разыграть аудиоспектакль по ролям! Малыш будет ждать и узнавать ваши голоса, это ему обязательно понравится.

6. Соберите картонные коробки разного размера, из-под техники или обуви. Вот вам и строительный материал! Поставьте их друг на друга или сложите одну в другую. Пусть ребёнок разбирает их и составляет башню, это увлечет его на несколько драгоценных минут.

7. Просите малыша помогать вам с работой по дому. Сложить кастрюльки в ящик, вытереть пыль, развесить свои носочки после стирки на своей отдельной веревочке или разложить по местам свои игрушки.

8. Предлагайте малышу игровые «взрослые» задания, используя взрослые настоящие предметы. Попросите искупать кукол, вымыв им голову маминым шампунем (отлейте его немного заранее в использованную бутылку), починить машину папиным гаечным ключом, накормить всех зверей (возьмите пластиковую или металлическую посуду).

9. Заведите мамин «волшебный мешочек». Собирайте в него различные мелкие предметы (размер имеет значение - те, что ребенок не сможет проглотить!) Это могут быть маленькие игрушки, коробочки, цветные пробки от пластиковых бутылок, пузырьки, ленточки, кусочки меха и шишки и другие природные материалы. Ребенок, получивший доступ к такому мешку, надолго будет увлечен! Время от времени обновляйте содержимое мешка.

Для более габаритных «взрослых» игрушек можно использовать старый чемодан, положив туда пустые бутыльки из-под духов, сломанные гаджеты, ненужные папины инструменты, а можно дать мамину шкатулку с заколками или резиночками для волос, изъяв опасные предметы.

10. Предложите ребенку сесть рядом и заняться тем же, что и вы, а может быть, даже в точности повторять ваши действия. Читаете - ему можно смотреть картинки в детской книжке, говорите по телефону – дайте малышу старую трубку, пьете кофе - и у него чашка с блюдцем, печатаете - достаньте ненужную клавиатуру, пусть и малыш понажимает клавиши.

11. Новую игрушку, которая увлекла ребенка, через день прячьте, не дожидайтесь, пока он наиграется. Достать её можно в нужный момент, когда вам необходимо несколько минут передышки, через день или два.

10. Давайте ребёнку важные поручения «Посмотри, есть ли птички на балконе? Что они делают? Выключила ли я свет во всех комнатах? Предварительно его можно включить и попросить выключить! Узнай, закипел чайник, крутится ли бельё в стиральной машин?е» – есть возможность остаться в одиночестве на минуту-две.

11. Надуйте их не слишком сильно воздушные шары, чтобы не лопнуть шар в моменте игры. Предложите ребёнку спрятать несколько шаров в другой комнате, покажите как играть ими в футбол или подбрасывать, либо удерживать на одной руке, прохаживаясь по комнате.

Эти свободные минуты нужны, чтобы вы могли отдохнуть и расслабиться. А вот хлопоты по дому можно разделить и вместе с ребенком. Это даже бывает весело.