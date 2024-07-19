Как научить малыша быть самостоятельным к 3 годам

К трем годам у ребёнка наступает возраст «Я сам!» - в психологии это возраст первого кризиса: ребёнок начинает стремиться к самостоятельности, осознает себя как отдельную личность и хочет, чтобы все считались с его мнением. При этом малыш во многих ситуациях физически не может обойтись без помощи взрослых.

Как же не начать всё делать самому (ведь так быстрее) и помочь ребёнку в его развитии? Родителям не стоит ограничивать желание малыша сделать что-то самому, ругать, если он что-то делает не так, ведь так желание научиться чему-то пропадёт.

Что малыш умеет к трем годам

Развитие ребенка от одного года, когда малыш уже уверенно передвигается, и до трех лет - очень важный и насыщенный этап в его жизни За это время ребенок совершает настоящий скачок в развитии, овладевая основными базовыми навыками: есть, соблюдать гигиену, следить отправлением своих нужд.

* В возрасте 1,5 года малыш уже не просто ходит, но и сам поднимается по лестнице, пытается есть ложкой, держит кружку сам и пьет из нее. Ребёнок может сам снять носки и обувь, с желанием моет руки и вытирает их (пока не очень успешно).

* В 2 года ребенок самостоятельно пьёт из чашки, ест, используя ложку. Не справляется с застежками, но сам снимает расстегнутую куртку и шапку. Уже сам умывается и моет руки, может вытереть нос платком, по просьбе взрослых. Делает попытки сесть на горшок самостоятельно.

* В 3 года ребенок уверенно ест, используя вилку, с удовольствием помогает взрослым, выполняя просьбы что-то подать, унести. Самостоятельно надевает одежду и обувь с несложными застежками (липучки, пуговицы, молния). По просьбе взрослого вымоет руки с мылом, может чистить зубы (но взрослым нужно их дочищать). Может сам сходить в туалет: раздеться, сесть на горшок, надеть обратно по очереди трусики, шорты или другую нижнюю часть одежды.

Может ли ребенок научиться всему сам?

Все полезные и важные для ребенка навыки он усваивает, наблюдая за взрослыми и слушая их наставления. Все новые предметы вызывают неподдельный интерес у малыша, ему нужно понять, что с ними делать и их назначение.

Взрослый же - наставник и помощник, а также непосредственный участник любого дела, который подсказывает, поддерживает и подбадривает, даря одобрение и похвалу.

Иногда родителям советуют «стать радио» - то есть все время говорить с малышами, комментировать любое свое действие, показывать назначение предметов и способ действия с ними. Если постоянно комментировать все сопровождаемые действия поэтапно, ребенок постепенно всё запомнит, каждый алгоритм.

Невозможно научить ребёнка дейстовать самостоятельно, ругая и стыдя его, так можно отбить всякое желание у ребёнка познавать и предпринимать что-то самому. А разлитые жидкости, мокрая одежда и разбитая посуда - нормальны, ведь моторика ещё недостаточно развита, понимая это и поддерживая ребёнка взрослые дают ребёнку веру в свои силы.

А если ребёнок уже всё умеет, но не хочет делать что-либо сам? Главное - помнить, что он именно не хочет, ведь дети не умеют лениться и получать удовольствие от ничегонеделанья! Для бездействия у ребёнка есть веские причины: ему хочется получить ваше внимание, он устал, не проснулся с утра, еда или одежда ему не нравится.

Не заставляйте и не ругайте ребенка. Имейте запас времени на любое действие, разберитесь в причинах, помогите ребёнку. Именно это приведет к тому, что в дальнейшем малыш будет делать всё сам с удовольствием.

Как научить ребёнка убирать игрушки

- Определите место для каждой книжки и игрушки ребёнка. Напоминайте, что псоле того, как закончилась игра и хочется взять следующую игрушку, предыдущую надо убрать на место.

- Просьба убрать игрушки - заключительная часть игры, а не наказание, пусть звучит доброжелательно.

- Взрослый - естественный и обязательный пример для ребёнка, порядок во всем доме поможет ребёнку ощутить необходимость наведения порядка и в своем царстве.

- Начинайте уборку вместе, комментируя каждое действие - вот здесь спят все машинки, куколки сели в ряд на полку, книжки закрыли страницы, чтобы отдохнуть... Обязательно похвалите малыша за успехи. Когда в его пространстве есть место для каждой вещи, малыш этот порядок запоминает и ему легко и понятно следовать алгоритмам.

- Чтобы ребёнку было интереснее и легче прибираться, используйте яркие цветные коробки и маркировку на стеллажах.

- Играйте в укладывание игрушек спать, если у вас есть время на такой вечерний ритуал.

- Не старайтесь всё сделать сами, потому что так ребенок быстро сообразит, что взрослые могут и умеют сделать уборку лучше, и будет стараться не принимать в не участия.

Приучаем ребенка есть самостоятельно

- Давайте ребёнку ложку каждый раз, как он садится за еду. Надевайте ребёнку манишку, защищающую одежду и набирайтесь терпения. пусть ребёнок пытается есть ложкой, а взрослый в этот момент помогает ему - кормит со второй ложки, рассказывая, что он делает. Подсказывайте малышу, что ему нужно делать с ложкой, чтобы еда попала к нему рот. И нельзя ругать малыша за неудачи.

Говорите ребенку просто так, что вы его любите. Пусть ребёнок знает, что он любим, потому что он - это он, а не за то, что он слушается, съедает всё, что вы приготовили или не размазывает кашу. А за эти действия хвалите обязательно.

Читайте наши подробные материалы о том, как научить ребёнка есть самостоятельно

Часть 1 Часть 2

Учим одеваться

* Начинайте рассказывать малышу порядок одевания ещё когда он совсем маленький, проговаривая что и как нужно надевать, как правильно. Сто раз повторите, ребёнок обязательно запомнит.

* Наблюдайте, какие вещи ребенок носит с удовольствием, какие охотнее надевает. Когда вы предлагаете малышу учиться одеваться самому, начинайте именно с этих вещей, так он будет получать положительные эмоции.

* Закладывайте на самостоятельное одевание много времени, при этом вам нужно находиться рядом и помогать ребенку. Если торопитесь, оденьте ребенка сами, ведь, подгоняя, испортите настроение и себе, и ребёнку.

* Поиграйте в костюмированную вечеринку, дайте малышу покрутиться перед зеркалом, предложите ему надеть то, что он хочет.

* Важно учить ребенка сразу надевать все вещи правильно, ведь переучивать всегда сложнее.

Приучаем ребенка к горшку

* Горшок не должен быть похож на игрушку, ведь малыш может отвлечься на игру и забыть, для чего он сидит.

* Выбирайте удобный горшок будет неудобным, иначе ребёнок от него откажется. Нельзя держать на горшке насильно, иначе вас ждёт провал - у малыша с горшком возникнут неприятные ассоциации.

* Постарайтесь заметить, когда малыш писает и сажайте его на горшок примерно в это время.

* Запомните, что крохе не понятно, чего от него хотят. Не раздражайтесь. Совсем.

* Каждый раз, увидев мокрые штанишки, объясните ребенку, что писать надо в горшок. Поясните последовательность действий. Снять штанишки, трусики, сесть на горшок...

К трем годам ребёнок уже может приучаться садиться на унитаз на детское сиденье.

Развитие у ребенка самостоятельности - долгий процесс, требующий от взрослых терпения и последовательности. Показывать и, не раздражаясь, объяснять малышу, что у него не получилось, а также хвалить за успехи. Стать ребёнку наставником и другом. Называть кроху своим помощником, давать понять, что вы видите и цените его старания.