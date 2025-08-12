Как подружить малыша с горшком: современные подходы и полезные советы

В каком возрасте ребенок учится пользоваться горшком? — исследования говорят, что это зависит не только от индивидуальной скорости развития ребенка и его особенностей, но и от условий, в которых он живет. Например, в странах с теплым климатом и невысокими доходами дети быстрее приучаются к горшку, а в обеспеченных обществах могут носить подгузники до трех лет.

Что поможет подружить малыша с горшком

Учитесь распознавать сигналы ребенка. Родители могут с самого рождения замечать, когда ребенок собирается «сделать свои дела». Например, он начинает беспокоиться, ерзать или, наоборот, замирает. В каком бы возрасте вы не начали приучать малыша к горшку, наблюдайте за ним и ловите такие сигналы — так вы сможете вовремя усаживать его на горшок, и он тоже научится обращать внимание на свои позывы.

Познакомьте ребенка с горшком заранее. Подарите ему горшок как игрушку, покажите, как усаживать на него куклу или зайчика. Пусть горшок стоит в комнате, чтобы ребенок привык к нему, до того как придет время «дружить» с ним.

Покажите, что все «ходят на горшок». Если у малыша есть старшие брат или сестричка, он может наблюдать, как это делают они. Не скрывайте, что вы тоже ходите в туалет, и ничего таинственного там не происходит. Подражание — великая сила, так ребенок сможет быстрее начать пользоваться горшком.

Высаживайте малыша и «ловите моменты». Когда ребенок спокойно воспринимает горшок, начинайте регулярно его высаживать после еды или питья. Замечайте его позывы и предлагайте скорее сесть на горшок. Увлекайте малыша книжкой или игрушкой, чтобы он привыкал сидеть подольше, а не убегал сразу.

Хвалите за успех. Если все получилось — хвалите ребенка, радуйтесь, объясняйте, что штанишки остались чистыми и сухими. Но никогда не ругайте малыша за испачканную одежду, иначе обучение может затянуться, а у ребенка добавится психологических сложностей. Просто объясняйте: чтобы в следующий раз не испачкаться и не обмочиться, нужно сесть на горшок.

Читайте книжки про горшок. Сегодня есть много книжек с картинками про приучение к горшку: «Макс и горшок», «Что в твоем подгузнике? Я иду на горшок» или «Каю. Пора на горшок». Выберите парочку и читайте вместе.

Запаситесь терпением. После первых успехов не стоит слишком радоваться. У малышей часто бывает регресс, например, если в семье происходят какие-то тревожащие события или при смене обстановки. Поэтому просто рассчитывайте на небыстрый путь, который будет состоять из удач и маленьких поражений, но точно приведет ребенка к дружбе с горшком: он поймет, что сухие штанишки лучше, чем мокрые и грязные, и будет следить за собой.

Чего не надо делать, приучая ребенка к горшку

Не заставляйте ребенка силой. Если вы хотите побыстрее наладить процесс, скорее всего, кто-то надавил на вас. Например, бабушка рассказала, что вы в этом возрасте давно все умели. Подумайте о своих мотивах и не давите на ребенка, этим вы вызовете только протест и кризис доверия.

Не высмеивайте малыша. Нельзя дразнить, унижать, обзывать ребенка за неудачи или отказ от горшка и тем более — наказывать за «аварии». Ребенок не должен испытывать дополнительную психологическую неловкость за промахи, достаточно мокрых или грязных штанов. Если приучаете ребенка к унитазу, не смейтесь, если он пугается звуков смыва или боится провалиться в унитаз. Просто объясняйте, что все в порядке.

Не злитесь. Иногда очень хочется поорать — даже не на ребенка, а из-за того что снова ничего не получается. Но держитесь и не пугайте ребенка, постарайтесь расслабиться: приучение к горшку не обходится без «аварий», и в спокойной атмосфере с понимающими родителями все проходит легче.

Не расстраивайтесь из-за регресса. Ребенок осваивает не только горшок, но и весь остальной мир. Иногда ему сложно уместить все в голове, и откаты будут происходить. Кроме того, малыши «забывают» про горшок, если в семье или в садике произошло что-то особенное или тревожное.

Не ругайте за страх или интерес к содержимому горшка. Малыши в 1-2 года могут интересоваться тем, что из них вышло и теперь лежит в горшке. Они воспринимают это как часть себя или то, что они создали, и могут огорчаться, если вы это выкидываете. Объясняйте, как все устроено и куда отправляется поплавать эта красота. А еще смиритесь с тем, что в определенном возрасте «какашечная» тема кажется детям смешной.

Не сравнивайте с другими детьми. Кто-то из сверстников уже научился пользоваться горшком, — прекрасно, а ваш ребенок развивается в своем темпе. Он никогда не будет таким, как дети соседей или малыши из группы развития. Даже от своих старших братьев или сестер он отличается. Поэтому не сравнивайте его с другими детьми и не рассказывайте ему, что Катя или Ваня уже ходят на горшочек, а он нет.

Не жалуйтесь при ребенке на неудачи с горшком. Не рассказывайте об этом родным или друзьям, не обсуждайте это как неуспех в поликлинике. Не говорите пренебрежительно: «А наш никак не сообразит», — и другие подобные фразы.

Отнеситесь к делу освоения горшка, как к новой вершине, которую рано или поздно ваш малыш возьмет. Будьте ему надежным тылом и помощником, наберитесь терпения, купите детские книжки про горшок, время от времени читайте статьи для родителей на эту тему, чтобы «проветрить» свое беспокойство. И постепенно все обязательно наладится!