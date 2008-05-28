Игра «во-взрослых» или зачем двухлетка вам подражает?

«Игра – путь детей к познанию мира,

в котором они живут»

А.М. Горький

Вы никогда не задумывались, отчего ваш двухлетний малыш практически со стопроцентной достоверностью пытается повторять ваши действия и слова? Причем делает это легко, играючи. А все потому, что подобные игры «во взрослого» помогают ему самоутвердиться, усвоить основные правила жизни и даже разрешить внутренние конфликты.

Наши дети учатся у нас даже тогда, когда мы абсолютно уверены, что они заняты своим делом и не замечают ничего вокруг. А потом с огромным удовольствием повторяют наши жесты. Игра в «делать все как мама и папа» приводит их в восторг.

Правила этой игры усвоены каждым ребенком с рождения – это одно из самых первых его умений, необходимое для того, чтобы выжить. На протяжении девяти месяцев малыш жил в среде, совершенно отличной от нашей с вами. А после рождения он вынужден очень быстро адаптироваться в новом для него мире. И что же он делает? Имитирует окружающих. И уже в роддоме, отвечая на материнский взгляд, маленький человечек учится вступать в отношения.

Подражалки

Мы уже выяснили, что способность повторять за взрослыми появляется в детском поведении еще с колыбели. В возрасте двух лет дети все чаще и с большим наслаждением обращаются к играм-подражалкам. Именно в это время, по мнению психологов, ребенок уже может превращать свои впечатления в символы. Другими словами, он представляет себе отсутствующий предмет и воображает ситуации, в которых на самом деле еще не участвовал. И теперь, если мамы нет рядом, он может самостоятельно развлекаться, воспроизводя игры, в которые она с ним играла.

Имитаторство – один из важнейших результатов психологического созревания ребенка. Ребенок от двух до четырех лет способен подражать взрослым потому, что понял: он не составляет с мамой и папой единого целого. Период взаимопроникновения закончился – и малыш теперь восхищается родителями, подражает им.

Между прочим, подобные игры помогают ребенку определить контуры собственной личности. И как раз в этот период взрослые для детей – привлекательные примеры для подражания. Вы наверняка не раз наблюдали, как двухлетнее чудо, прикладывая к уху трубку телефона, пытается «поговорить» с папой.

Не стоит забывать, что маленькая обезьянка с легкостью усваивает и те ваши привычки, которыми вы совсем не гордитесь. Однажды двухлетний Руслан уселся за обеденный стол с маминым детективом в руках и стал «читать». А все потому, что мама предпочитает обедать как раз в компании книги…

Так, играя, дети вступают в «большую» жизнь. Чувствуя себя беззащитными в мире взрослых, они пытаются присвоить себе немного нашей, как им кажется, безграничной власти при помощи маминых туфель на шпильке или папиного галстука.

Мальчики и девочки

В возрасте трех лет ребенок начинает осознавать принадлежность к определенному полу. И наступает период совсем других игр, с помощью которых он пытается утвердить свою половую принадлежность.

Девочки предпочитают «дочки-матери» и светские беседы с собственным куклами. Мальчиков же привлекают игры в стиле экшн, подбирая для них самый «мужественный» реквизит. Но стереотипы мужского и женского поведения не всегда четки – все зависит от тех примеров, которые дети ежедневно наблюдают у себя дома.

Многие взрослые считают, что если мальчик копирует маму – это не совсем нормально. Однако беспокоиться здесь не о чем. Если ребенок однажды решил поиграть «в девочку», знайте, что это всего лишь небольшие экскурсии в женский мир. Как правило мальчики подражают мамам только лишь за тем, чтобы выяснить, что такое другой пол. А стоит им уяснить для себя его выгоды и недостатки, они спокойно возвращаются к своим «мужским» занятиям. Стоит насторожиться только в том случае, если мальчик берет пример только с мамы. В этом случае озадачьтесь вопросами: достаточно ли ребенок общается со своим папой и есть ли у папы время, чтобы поиграть с сыном в «мужские» игры?

Недетская красота

Наверняка многие мамы маленьких девочек задаются вопросом: а надо ли покупать детскую косметику своей дочке? Заметим, что детская косметика предназначена в первую очередь для игры, в которой маленькая девочка осваивает роль красавицы – она же видит, что мама красится, и ей тоже надо! Специальные помады и кремы вряд ли навредят здоровью малышки. Производители избегают любых возможных рисков возникновения раздражения или аллергии. В состав их продукции обычно входят натуральные экстракты и масла. К тому же, если у девочки есть собственная косметика, меньше вероятности, что она разорит мамины флакончики и баночки.

Используя детскую косметику, девочка учится ухаживать за собой, быть красивой и привлекательной. С косметикой простые и обычные процедуры (умывания, уход за волосами) превращаются в интересный, занимательный процесс. Многие мамы скажут: «Рано им еще думать об этом, у них еще все впереди». Но ведь никто не может сказать, где грань между «еще рано» и «уже поздно» – поздно учить ребенка следить за собой, за своей прической, ногтями, лицом.

Следует заметить, что вряд ли возглас мамы «еще рано!» останавливает от использования декоративной косметики. В таком случае они тайком, используя остатки помады непонятно происхождения, будут все равно красить губы и разрисовывать ногти лаком. Так может поступить проще – и безопаснее – купить девочке детскую косметику, которая специально разработана для нее. Мамы будут уверены в безопасности для здоровья, а дочки смогут реализовать свое желание быть модной и красивой. Кстати, подобные действия помогут установить теплые доверительные отношения между поколениями, направят ребенка по «правильному» пути, воспитают хороший вкус.

Выбирая косметику, обратите внимание на производителя и наличие сертификатов. Отдавайте предпочтение только специальным детским продуктам: если блеск для губ, то без красителей, если лак для ногтей, то он должен смываться водой. А пластиковая упаковка защитит от возможных травм.