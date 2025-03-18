Сон без слез. Популярные методы обучения сну

После кормлений и бесконечных укачиваний ребёнок, едва коснувшись кроватки, тут же просыпается, заставляя измученных родителей снова браться за старое. Знакомо? Тогда это статья для вас!

Все родители стремятся к тому, чтобы их малыш радовал их спокойным дневным сном и безмятежным ночным отдыхом. Разве найдётся мама, которая не мечтает о редких пробуждениях по ночам или даже о полноценном ночном сне?

В первые недели жизни младенец проводит в объятиях Морфея большую часть суток, но по мере взросления ситуация может измениться, и ранее налаженный режим сна нарушается – наступает регресс сна.

Как ни удивительно, но традиционные ритуалы – колыбельные и покачивания – могут привести к возникновению такой проблемы. Младенец воспринимает эти действия как сигнал к наступлению сна, поэтому полагается только на них и использует как необходимое условие для засыпания.

Чтобы малыш мог эффективно справляться с периодами нарушения сна и быстрее возвращаться к здоровому режиму, необходимо начинать обучение сну с самого раннего возраста.

Обучение сну

За термином «обучение сну» скрывается многогранное понятие, которое не ограничивается лишь практикой оставления плачущего младенца в одиночестве. Разнообразие методов обучения сну позволяет родителям выбрать тот, который наилучшим образом соответствует темпераменту их ребёнка, их собственному стилю воспитания и укладу семьи. Обучение сну – это не универсальное предложение.

Через освоение навыков здорового сна малыш не только учится правильно отдыхать, но и развивает важные качества независимости и уверенности.

Навыки здорового сна – это важнейший жизненный навык, и подбор подходящей методики обучения, учитывающей возраст и развитие вашего малыша, станет ключом к успеху.

Метод Фербера или контролируемого плача

Этот метод является одним из популярных вариантов обучения сну. Суть метода, независимо от его вариаций, состоит в том, что плачущему ребёнку дают побыть одному заранее установленное время, прежде чем подойти утешить его.

Вы заходите проверить малыша через удобные для вас промежутки времени (минимум 3 минуты), но не помогаете ему заснуть с помощью кормления или укачивания. Вместо мгновенной реакции вы даёте ребёнку возможность самому справиться с эмоциями, отводя на этот процесс нужное время.

Спустя заданный промежуток, проявите заботу: вернитесь в комнату и утешьте ребёнка нежными словами или нежными похлопываниями.

Сохраняйте практику регулярных проверок, ежедневно увеличивая временной промежуток минимум на 2 минуты, пока ребёнок не научится самостоятельно засыпать. Многие эксперты рекомендуют вести журнал сна, чтобы отслеживать прогресс и записывать результаты.

Метод Ким Вест или «метод стула»

Если вы ищете мягкий способ научить малыша засыпать самостоятельно, «метод стула» может оказаться именно тем, что вам нужно. Хотя метод отличается мягкостью воздействия на ребёнка, он предъявляет более высокие требования к самоорганизации и терпению родителей.

Выполните привычный ритуал подготовки ко сну, приведите малыша к состоянию сонливости, но не позволяйте уснуть полностью – ребёнок должен быть сонным, но бодрствующим, – и вместо ухода из комнаты, расположитесь на стуле возле детской кроватки.

Если малыш проснулся, сохраняйте положение сидя на стуле до тех пор, пока он не уснёт снова. При этом брать ребёнка на руки, качать или прикладывать к груди по-прежнему нельзя.

Каждые несколько ночей сдвигайте стул на небольшое расстояние от кроватки, до тех пор, пока не выйдете из комнаты полностью и не прекратите успокаивать малыша.

Метод «обнять и положить»

Этот мягкий метод особенно хорош для детей младше семи месяцев.

Во время подготовки ко сну вы приводите ребёнка в состояние дремоты, не позволяя полностью уснуть. Следуя методу «обнять и положить», вы подходите к ребёнку при первых признаках плача, успокаиваете его лаской, но возвращаете в постель до наступления сна.

Суть метода заключается в том, что вы создаёте условия для успокоения ребёнка и не избегаете тактильного контакта, а навык самостоятельного засыпания малыш должен развить сам.

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока ребёнок не научится засыпать без вмешательства родителей.

Молчаливое возвращение

Метод идеально подходит для ситуаций, когда ребёнок постоянно встаёт из своей кровати или приходит к родителям, а родители хотят, чтобы малыш наконец научился спать в своей кровати.

Всякий раз, когда ребёнок покидает свою комнату и/или свою кровать, ваша задача – спокойно и без лишних слов вернуть его обратно. Важно не разговаривать с ребёнком, а молчаливо уложить его в кроватку, заботливо укрыв одеялом.

Последовательность – ключ к тому, чтобы этот метод сработал. Если малыш будет знать, что иногда вы делаете исключения и позволяете ему оставаться с вами, давать ему питье или читать сказки, он не перестанет просыпаться. Не идите на компромиссы, будьте сильными и у вас все получится!

Метод Пэнтли или постепенного ослабления (фейдинга)

Суть техники «фейдинга» заключается в постепенном снижении зависимости малыша от определённых ритуалов (например, кормления или укачивания) при переходе ко сну.

Несмотря на то, что этот способ менее травматичен для ребёнка и родителей, он предполагает длительную работу и последовательность в действиях. Основная стратегия, по мнению Элизабет Пэнтли, заключается в сохранении привычного ритуала засыпания, но с постепенным уменьшением его продолжительности.

Родителям рекомендуется сохранить привычный ребёнку метод засыпания (например, кормление), постепенно сокращая его продолжительность.

Если сейчас ваш ребёнок засыпает у груди, метод Пэнтли рекомендует постепенно менять эту привычку: сначала забирать грудь немного раньше засыпания, потом всё раньше и раньше, до полного разделения процессов кормления и засыпания.

Если вы сомневаетесь в выборе методики обучения сну, подумайте о том, что сейчас лучше всего соответствует потребностям вашего малыша, ведь качественный сон играет ключевую роль в развитии ребёнка.

Период обучения сну, который может сопровождаться плачем или недовольством, часто становится сложным испытанием. Но если вы читаете эту статью, скорее всего, существующий режим сна малыша создаёт неудобства для семьи, а привычные подходы к решению проблемы перестали работать.

Будьте настойчивы и последовательны в своих действиях, и через некоторое время вы с радостью заметите, как ребёнок научился самостоятельно и спокойно засыпать в установленное время, спать всю ночь и просыпаться бодрым и счастливым!