Испытание ревностью или Между мамой и бабушкой

Ревность: немного теории

Многие молодые мамы сталкиваются с ситуацией, когда малыш слишком мал, чтобы посещать садик, или же вариант воспитания в коллективе вообще не рассматривается. Но для некоторых мам жизнь складывается таким образом, что выходить на работу необходимо. И часто именно бабушки – незаменимые помощники молодых родителей, готовые переложить ежедневный груз забот о малыше на себя. Но иногда случается так, что мама начинает ревновать малыша к бабушке. Почему же это происходит?

Слово «ревность» в словаре Ушакова определяется как «страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-то верности, любви, полной преданности». Есть и еще одно значение этого слова: «боязнь чужого успеха; опасение, что другой сделает лучше; мучительное желание безраздельно владеть чем-то».

Как же это выражается, когда предметом ревности становится малыш, находящийся на попечении бабушки? Получается, что внутри мамы бушует целый ураган эмоций. Она боится, что ребенок будет любить бабушку больше, ведь именно она находится с ним целый день. Маме важно быть уверенной, что ее кроха предан именно ей всем сердцем, а в этой ситуации у нее возникают сомнения. Кроме того, она опасается, что бабушка будет успешнее ее в деле ухода за малышом, и мама сталкивается с этим, когда не может успокоить кроху, пока не подоспеет на помощь бабушка. И иногда, вопреки всему, мама хочет почувствовать, что ее малыш только ее, что именно она – главный человек в его жизни. В каждом из этих случаев у ревности свое «лицо». Но человек имеет право на любое чувство, которое возникает у него внутри. И ревность – не исключение. Мы расскажем несколько типичных историй, объясним, откуда и зачем берется ревность, а также подскажем пути, как справиться с этим неприятным и мучительным чувством.

Ревность естественная

Нина – одинокая мама. У нее была высокооплачиваемая работа, и она работала «до последнего». В течение всей беременности Нину поддерживала ее мама, у которой как раз подошел пенсионный возраст. Было решено, что как только Нина восстановится после родов, всю заботу о ребенке примет на себя моложавая и активная Анна Федоровна. «Я справлюсь! – говорила она. – Иди и работай спокойно, а уж за ребенком я послежу!» Как только Ване исполнилось 2 месяца, Нина вышла на работу. Приходя вечером домой, она слушала рассказы своей мамы о том, как Ваня научился переворачиваться или ловко хватать погремушку. Затем малыш научился садиться, потом пошел. Но молодая мама не увидела ни первых неуверенных попыток сесть, ни первых шагов. Первым свидетелем этих важных событий была ее мама. Нина понимала, что должна быть благодарна маме, поддержавшей ее в столь сложной ситуации, но больше всего ей хотелось схватить ребенка и не отдавать никому, даже ей. В душе неизменно возникало острое чувство, что она находится не там, где должна быть, и ощущение несправедливости: почему не она, а ее мама находится рядом с малышом в эти бесценные минуты его взросления и первых достижений?

Ревность ли то, что испытывает Нина? Отчасти – да. Ей хочется, чтобы малыш принадлежал только ей, и это желание идет из глубин подсознания. Умом она понимает, что мама – ее бесценный помощник, вот только чувства сопротивляются этим разумным доводам. И эти чувства очень трудно победить, да и невозможно, т.к. называются они «материнским инстинктом». Пока малыш совсем маленький и ему не исполнилось еще и года, многие мамы, и даже те, которые находятся в декретном отпуске, замечают в себе иррациональное чувство, которое почти невозможно побороть. Они не хотят, чтобы кто-то подходил к ребенку, брал на руки, ласкал его. И очень часто это чувство направлено на бабушек, ведь именно они зачастую находятся рядом с молодой матерью. У молодой мамы включаются мощнейшие инстинкты, связанные с уходом за ребенком. И с ними трудно, да и вредно бороться.

Этап отвержения других помощников во многом необходим, чтобы мама почувствовала собственную ответственность за малыша, чтобы эмоциональная связь оставалась сильной, чтобы мама освоилась в новой для себя роли. Многие женщины отмечают, что они почти перестали ревновать ребенка к бабушкам и другим родственникам, когда малышу исполнился год. Дело в том, что первая годовщина жизни ребенка – это первый микроэтап отделения малыша, когда он начинает ходить, проявляет самостоятельность и желает общаться с окружающими. В это время «ревность» мамы снижается, т.к. «шестое чувство» подсказывает ей: чтобы кроха развивался, ему необходимо общение, в первую очередь с родней.

К тому же за первый год очень накапливается усталость, и молодая мама даже рада, что есть «добровольцы», желающие нянчить малыша! А что же наши работающие мамы? Конечно, им вдвойне труднее. Природу обмануть сложно: они знают, что им необходимо в это время быть с малышом, осознают противоестественность такой ситуации. Отрыв от ребенка очень болезненный, и это ощущается как чувство несправедливости. Ее ревность в это время носит естественный характер и говорит о том, что разделение произошло слишком рано.

Не переживайте и не корите себя . Вероятнее всего, ревность постепенно уйдет по мере взросления крохи.

Что делать и чем себе помочь?

Во-первых, старайтесь уделять столько времени малышу, сколько есть. Именно работающие мамы понимают, что главное – качество общения, а не количество.

Во-вторых, интересуйтесь всем, что происходит с малышом в ваше отсутствие, расспрашивайте подробно. Так вы сохраните в себе ощущение, что участвуете в жизни малыша, даже когда находитесь на работе.

В-третьих, долой чувство вины! Вина – очень частый спутник ревности. Вы ревнуете к бабушке и одновременно испытываете чувство вины перед ней за ревность и перед ребенком за нехватку внимания от вас. Но чувство вины ослабляет, отнимает жизненные силы. Постарайтесь осознать, что обстоятельства иногда сильнее нас, и если вы должны работать, значит этот вариант наилучший в данное время. А если так – не терзайте себя. Пусть время общения с малышом ничто не омрачает!

Ревность благотворная

Света – работающая мама. Ее сыну Славику 5 лет. Уже три года она уходит по утрам на работу, оставляя его с бабушкой. Сначала Славик плакал, скучал, часто спрашивал: «Где мама?», а потом, казалось, привык. Слава в основном был «бабушкиным» ребенком. Именно она знала его маленькие секреты, его каждодневные огорчения и радости. А мама ограничивалась «педагогическими внушениями» по поводу шалостей. И Света была вполне довольна такой ситуацией, пока не случился один эпизод на даче. Сын с бабушкой выехал на летний отдых, а Света должна была приезжать на выходные дни. И вот, приехав, она обнаружила, что ее сын… не хочет к ней подходить! Он бегал за бабушкой, обращался с просьбой то поиграть, то почитать, то накормить только к ней. Он как будто не замечал маму, которая была рядом. Свету это открытие неприятно задело. Она попыталась проявить инициативу в общении, но это не принесло плодов. Казалось, мальчик вздохнул с облегчением, когда бабушка уговорила его выйти проводить маму до калитки. Та же история повторилась еще и еще раз. Света почувствовала огромную ревность: почему же бабушка стала для Славы ближе и роднее, чем она, родная мать? И что же теперь ей делать, чтобы вернуть доверие ребенка?

Почему начала ревновать Света? Потому что она отчетливо поняла: ребенок отвергает ее, предпочитая общение с тем человеком, который все эти годы был действительно близок ему, – с бабушкой. Возможно, тревожные «звоночки» звучали и раньше, вот только Света не слышала их.

А что же в этой ситуации происходит с ребенком? Ему, как никому другому, сложно. Он нуждается в маме, в ее внимании и заботе, которые она, в силу определенных обстоятельств, не может дать ребенку в достаточном количестве. Только такое яркое проявление позиции «мне нужна только бабушка» всколыхнуло волну ревности и помогло маме в результате осознать проблему. В этом случае ревность благотворна, хоть и была основана на страхе потерять любовь ребенка, на страхе, что малыш предпочтет бабушку вместо мамы. Ревность – это очень сильное чувство, оно помогает сосредоточиться на проблеме. Не будь ревности, Света бы вернулась в привычный график: работа – приход домой к спящему ребенку – «дежурный» вопрос «как дела?», обращенный к бабушке. Но теперь все мысли Светы сконцентрировались на проблеме ее отношений с сыном, она начала понимать всю неправильность такой ситуации. Именно ревность запустила механизм поиска решения этой проблемы. Понятно, что в данном случае надо бороться не с ревностью как таковой, а с причинами, приведшими к такому положению дел.

Если ваша жизненная ситуация в чем-то похожа на описанную, то можно предпринять вот что.

Во-первых, нужно менять структуру отношений с ребенком. Ему не хватает материнского тепла. Мама, которая лишь дает наставления по поводу плохого поведения, – это «холодная» мама. Такой маме не хочется рассказать секрет, поделиться печалью или радостью. Уделяйте побольше внимания малышу, играйте с ним, разговаривайте. Но если больше времени на общение с малышом все-таки сложно найти, то придумайте какую-нибудь ежедневную традицию или ритуал, когда вы будете хотя бы непродолжительное время полностью посвящать общению с ребенком. Например, можно читать на ночь книжку или всегда расспрашивать малыша, как прошел его день, и делиться своими мыслями, что вы думали о нем и спешили домой, чтобы поскорее его увидеть. Подбадривайте его, чаще хвалите.

И, во-вторых, стройте, не ломая. Помните, что ребенок – не «переходящий приз», и ситуация «смены на троне» тут недопустима. Будет идеально, если у вас наладятся теплые отношения с ребенком и такие же отношения останутся у него с бабушкой. Восстановление отношений между вами и малышом – гарантия облегчения чувства ревности.

Ревность разделяющая

Когда Маше исполнилось 3 года и Насте настало время возвращаться на работу, свекровь предложила сидеть с малышкой, лишь бы не отдавать в садик. Любовь Викторовна начала называть внучку «доченькой», не стеснялась порой сказать: «Что же это за мама у тебя такая, Машенька, даже шапочку не умеет завязать (башню из кубиков построить, сварить кашу и т.д.)?» Настя закипала внутри, но поначалу молчала. Постепенно она пришла к мысли, что необходимо поговорить с Любовью Викторовной. Но разговор не получился. Свекровь сказала: «Что ты, Настенька, такое говоришь? Ты просто ревнуешь. Вы работаете, Маша теперь моя девочка. И конечно я справляюсь лучше, чем ты. Нечего на меня обижаться, я правду говорю!» Дальше отношения стали еще напряженнее, разговоры стали вестись на повышенных тонах, борьба за то, «чья девочка», продолжалась, а отношения становились все хуже и хуже. Несмотря на сопротивление свекрови, родители все же решили отдать Машу в садик, когда ей исполнится 5 лет. Отношения между Настей и Любовью Викторовной так и остались холодными, наполненными взаимной обидой.

То чувство, которое испытывала Настя к свекрови, можно назвать ревностью. Это ревность, основанная на боязни, что кто-то займет ее место в отношениях с дочкой. И боязнь эта была обоснованной: свекровь действительно стремилась занять место мамы: и слово «доченька», и желание открыто критиковать действия Насти говорят об этом. Скорее всего, оставаясь с девочкой вдвоем, бабушка не заботилась о том, чтобы поддерживать родительский авторитет, желала безраздельно владеть внучкой. Более того, со стороны бабушки-свекрови тоже была ревность к маме девочки. В этой истории проявилась еще одна грань ревности: агрессивность. Часто ревность и агрессивность идут рука об руку. Разговоры на повышенных тонах, скандалы, взаимные обвинения – все это случается между женщинами, борющимися за право быть «главной» в жизни ребенка. Со временем дело доходит до открытого выяснения отношений. Дальше, если стороны не проявят «добрую волю», агрессия и ревность нарастают, и отношения могут почти разрушиться (как, например, в нашей истории, когда воспитание девочки было решено доверить воспитателям в саду, а отношения между женщинами так и не нормализовались). Если же обе стороны проявят мудрость и поймут, в чем первопричина их конфликта, то ситуация вполне может разрешиться вполне благополучно.

Что же делать, если вы попали в ситуацию, когда ваша ревность основана на желании бабушки занять ваше законное место?

Во-первых, не спешите с выводами. Вы должны быть уверены, что это действительно так. Основные признаки таковы: бабушка называет ребенка «доченька» или «сынок», причем не эпизодически, а часто; бабушка не поддерживает уважение к вам, стремится принимать все важные решения в одиночку; в словах бабушки проявляется неуважение к вам как к матери.

Во-вторых, постарайтесь поговорить с бабушкой, чтобы разобраться с этой путаницей ролей: вы – мама, а она бабушка. Конечно, вы очень благодарны ей за помощь, но, несмотря на то, что она прекрасно справляется, все-таки мамой остаетесь именно вы.

В-третьих, признайте значимость ее опыта. Иногда бабушки начинают бороться за единоличное «право на ребенка», потому что они жаждут признания своих заслуг. Хвалите ее чаще, подчеркивайте при ребенке уважение к ней и ее опыту. Но в этих похвалах обозначайте ее позицию: она бабушка. Употребляйте именно это слово, разговаривайте о том, как она воспитывала своих детей. Это поможет упорядочить путаницу в голове малыша.

Ревность капризная

Оксана – молодая мама, ее сыну Артемке почти 2 года. Уже несколько месяцев за Артемом присматривает бабушка Кира Владимировна, свекровь Оксаны. С Кирой Владимировной у Оксаны и раньше были моменты непонимания: по некоторым вопросам (питание, одежда, режим и т.д.) у них было противоположное мнение. Оксана видит, как Артемка бодро ест манную кашу, против которой она так восставала, без капризов помогает бабушке убирать игрушки (у Оксаны это никак не получается!), надевает любимую мохеровую жилетку, связанную бабушкой. И внутри себя она чувствует уколы ревности: как же так – у нее не получается, а у бабушки все выходит! Оксана желает, чтобы бабушка опиралась на принципы, выдвигаемые ей, мамой малыша. Но Кира Владимировна, хоть и слушает, особенно не споря, но придерживается своей линии поведения. Заметно, что с бабушкой Артем более спокоен и послушен. Когда же мама приходит домой, ей достается большая порция капризов. «Это вы его разбаловали, – говорит Оксана свекрови, – построже надо быть». «Нет, – возражает Кира Владимировна, – со мной он так себя не ведет. Капризы начинаются, только когда ты приходишь». Однако при Артемке бабушка никогда не позволяла себе резких выражений в сторону Оксаны, поддерживала ее авторитет. Но несмотря на это, недавно Оксана призналась самой себе, что ревнует бабушку и чувствует себя лишней и ненужной.

Может показаться, что эта ситуация похожа на предыдущие. Но корни ревности здесь другие. В этом случае бабушка воспитывает внука, вовсе не стараясь занять место мамы, она просто пользуется в воспитании своими методами, которые не всегда нравятся молодому поколению. А так как именно эти методы приносят свои плоды в виде хорошего поведения ребенка, то мама ревнует. Эта ревность основана на боязни, что кто-то сделает лучше, на боязни, что успех бабушки в деле воспитания ребенка будет выше. Испытывая такие чувства, мама не может выступать как полноправный партнер в деле воспитания ребенка. Она чувствует себя «выключенной» и начинает проявлять активность.

Но активность эта своеобразная, капризная. Молодая мама начинает настаивать, чтобы бабушка придерживалась других воспитательных стратегий. Часто для мамы эти стратегии – лишь теория, почерпнутая из книг или рассказов знакомых и никак не проверенная на практике. Но беда в том, что целью таких разговоров является не улучшение методов воспитания ребенка, а как раз наоборот. Подсознательно мама желает, чтобы бабушка стала менее успешной, тогда разница между ними может стать не такой очевидной. Если на форуме для молодых родителей в Интернете или в разговоре на площадке вы включаетесь в тему о том, как бабушка «неправильно» воспитывает внука и не слушает маму, как надо воспитывать «правильно», не спешите поддерживать молодую женщину и низвергать опыт старого поколения.

Вполне возможно, что эта мама хочет восстановить «справедливость» не путем собственного подъема до уровня бабушкиных умений, а путем внесения смуты в бабушкину воспитательную позицию. Если этот трюк удается, ребенок начинает вести себя хуже и с бабушкой. У мамы есть время для кратковременной радости («Что ж, и ты, бабушка, оказывается, не идеальна!»). Затем мудрая бабушка возвращает все на «круги своя», ребенок успокаивается, а мама снова испытывает муки ревности.

И в этом случае, как ни странно, ревность несет свою положительную роль.

Она показывает, что маме пора менять свое отношение, пора «расти» и набираться опыта.

Во-первых, признайтесь себе, что у вас опыта воспитания малыша гораздо меньше. Все-таки бабушка прошла эту дорогу длиною в несколько десятков лет, и возможно не раз. С высоты возраста бывает видно то, что совершенно не очевидно в молодости.

Во-вторых, оцените поведение ребенка. Если малыш весел, свободно общается и выражает свои эмоции, стремится играть с вами, когда вы приходите домой, значит с воспитательной позицией у бабушки все в порядке. Следовательно, не нужно эту позицию менять. Ее надо изучать и брать для себя этот опыт.

В-третьих, будьте критичны к новым теориям воспитания. Конечно, современные мамы – это читающие мамы. Они изучают журналы о воспитании детей, ищут информацию в книгах и Интернете. Но не все современные теории будут существовать через 30 лет. Часть из них, даже если сейчас они кажутся правильными, пройдут «выбраковку опытом» и будут забыты. И, возможно, именно бабушкина мудрость поможет вам и ребенку не тратить силы на их воплощение сейчас. Конечно, вы можете пробовать и экспериментировать, и, возможно, это принесет пользу, но обойдитесь без крайностей.

Ревность можно победить!

Итак, мы рассказали несколько историй о ревности молодых работающих мам к бабушкам, воспитывающим ребенка. И в каждой истории ревность, хоть и являлась неприятным чувством, несла свою положительную функцию. Любое негативное чувство, возникающее у нас внутри, – это сигнал: «что-то идет не так, нужно обратить внимание!» Конечно, от гнетущих чувств обиды, раздражения, ревности хочется быстрее избавиться. Но для этого нужно бороться не с самим чувством, а с причиной, его породившей. Чтобы не дать ростку ревности прорасти, в идеале нужно, чтобы мама и бабушка были «на одной волне», а также, чтобы мама имела внутри себя четкую позицию.

Ревности не будет места, если…

* бабушка будет проявлять уважение к маме в словах и поступках;

* бабушка будет оставаться бабушкой, а не стараться занять место мамы;

* именно мама будет принимать все важные решения в жизни ребенка, и советоваться с ней будет делом обязательным;

* мама ежедневно будет общаться с ребенком, и этому важному делу будет выделено определенное время, когда никто и ничто не сможет отвлечь ее от этого важного занятия;

* мама будет уверена: ребенку дома с бабушкой действительно лучше, чем с няней или в детском саду.

Для ребенка замечательно, если кроме мамы его любят и другие люди. Поэтому если бабушка любит его, а он любит бабушку, то от этого развитие и внутренняя гармония малыша только выиграет. А значит, он будет еще счастливей. А это именно то, к чему стремится любящая мама!