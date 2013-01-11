Игры-занятия для детей от полутора до трех лет (часть 1)

Дорогие ю-жители, хочу предложить вашему вниманию познавательные, развивающие игры для детишек от 1,6 лет (можно пробовать некоторые задания и раньше этого возраста). Если за окном непогода и вы с ребенком вынуждены сидеть дома, проведите этот день плодотворно! К тому же, некоторыми занятиями ребенок может заниматься и самостоятельно, поэтому у вас будет время для себя любимой или для необходимых дел по дому.

С самого рождения я наблюдала за дочкой, набиралась опыта общения с ней, пыталась понять, в каком возрасте и что именно будет ей интересно, а главное необходимо для ее развития, и сегодня я хочу поделиться этим с вами, давайте же вместе попробуем играть и развивать наших детишек, надеюсь моя статья будет для вас полезной и интересной!

Мозаика

Потрясающе простое и интересное занятие для детишек от 1,6 лет, но если ребенок всё еще тянет мелкие предметы в рот, советую играть только под присмотром! У нас она самая простая, 60 деталей, основание в дырочку. Это игра прекрасно развивает у детишек мелкую моторику, во-первых потому что детали разные по размеру, во-вторых – не так то просто с первого раза попасть в дырочку, да и чтобы засунуть деталь, тоже требуется определенное усилие. Можно сидеть с малышом, подсказывать, выкладывать цветочки, домики, а можно и просто наблюдать, как ребенок их выложит сам. С 2 лет я стала доверять дочери в этом занятии, поэтому выкладыванием мозаики она занимается самостоятельно, если мама поглощена другим делом.

Деревянные пазлы, вкладыши

Интерес к вкладышам наша дочь проявила еще с 1,6 лет. Это была большая деревянная доска с изображением животных, подаренная нашим папой на Новый год, причем для облегчения самой игры, эти животные были нарисованы и в отверстиях для вкладыша, и на самом вкладыше, что помогло ребенку ориентироваться, куда что нужно вложить. Первый раз мы сложили его всей семьей, с подсказкой мамы, минут за 10, второй-третий разы уже быстрее и почти без подсказки, в итоге на следующий день ребенок складывал их с такой скоростью, что я задумалась, а не просто ли это для нее?

Поэтому на следующий же день были куплены еще вкладыши, но сложность заключалась уже в том, что вкладыш нужно было подобрать по очертанию в деревянной основе, а не по изображению. Сначала мы все вечера сидели вместе и беспорядочно тыкали в каждое отверстие (авось подойдет ), потом постепенно ребенок начал отличать, куда какую картинку нужно вложить, вот с тех пор то и пошло, поехало! Вкладышей в нашем доме становилось всё больше и больше, а к двум с копейками годам дочь стала горой вываливать их на диван и сама складывать каждую деталь в нужную дощечку (мама, то есть я, при этом не присутствует, а занимается делами по дому, по окончанию процесса меня зовут посмотреть на завершенные «труды»).

Деревянные пазлы – это был следующий этап в нашей игре. Не так то просто сложить детали для завершения правильной картинки, особенно, если на эту картинку негде глянуть! Пазлами мы заинтересовались уже в возрасте 2,4 лет, естественно, поначалу тоже только с мамой, помоги, подскажи, тыканье в разные стороны и складывание непонятных изображений, но со временем стало получаться, и уже через месяц мы освоили и эту методику!

Совет мамам: не покупайте сразу что-то сложное, мы начали с большого пазла, всего в 4 кусочка, с простым изображением лица Маши (есть на фото). Занятие на самом деле интересное не только малышу, но и даже маме, особенно когда картинку собираешь вместе в первый раз!

Рыбалка

Первая деревянная рыбалка появилась у нас в возрасте 1,7 лет, я до сих пор жалею, что не приобрела ее раньше, потому как до этого момента мы ходили в гости к одному мальчику, и завидовали тихой завистью его игрухе–рыбалке. Рыбалка не совсем простая, она скорее как 2 в 1, нужно вроде как сначала сложить вкладыши – рыбки в основание, а потом уже поймать их удочкой –магнитиком.

Некоторое, совсем недолгое время она пользовалась у нас популярностью, но видно скоро наступил тот возраст, когда дочери она стала скучна, и вот в 1,11 года я купила ей магнитную рыбалку Дракоша. И, о чудо, она стала нашим хитом на протяжении двух (!!!) месяцев, каждый день с утра дочь бежала ловить рыбок, а потом в течении суток постоянно к ней возвращалась…

Суть игры в том, что картонная папочка вся магнитная, рыбки же сами – тоненькие, намагниченные изображения, как те магниты, что попадаются в растишке и т.п, прекрасно липнут к холодильнику и к этой папке! Очень важный момент в игре – это то, что к ней прилагается описание всех представленных морских обитателей, то есть поймал рыбку и можно ее назвать ребенку и прочитать про нее краткую характеристику.

Игра эта групповая, к ней идут 2 удочки, несмотря на то, что написано, будто она рассчитана на детей от 4 лет, ребенку в возрасте 2 лет она будет не менее интересна (нашей 4-летней подруге игра тоже пришлась по вкусу). Добавлю, что рыбок поймать не так то просто, магнитик на удочках не очень большой и сильный, поэтому маленькие рыбки вытягиваются с первого-второго раза, а вот над большими пришлось попотеть даже мне, когда мы ее открыли. Если сильно дергать и тянуть, вроде уже пойманная рыбка срывается с «крючка» и падает обратно в море, кита, например удается поймать только за рот и тянуть ну очень плавно…

Рыбок мы и ловим, и раскладываем, и разглядываем и даже кормим игрушечную кошку ими .

Развивающий куб, сортер, цепочка

Первый наш сортер-домик и черепаха, купленные мною в возрасте 1,5 лет, были благополучно заброшены подальше после первых попыток впихнуть квадрат в круглое отверстие. Дочка нервничала, что у нее ничего не выходит, то, что мама помогает, ей не нравилось, поэтому я на время отстала от ребенка с этой игрой. Вспомнили мы о них уже в возрасте 2 лет и вот тогда то наконец уже стало получаться, появился реальный интерес к деталям, да такой, что я отважилась приобрести куб с геометрическими деталями и деталями в виде животных, причем если у сортера–домика фигуры проталкивались во внутрь целиком, то тут задача состояла в том, чтобы объяснить ребенку, что проталкивать деталь дальше, чем нужно, не следует, иначе куб полетит по швам!

Ну с этой задачей мы быстро справились, вернее уяснили, но вот с геометрическими фигурами подружились только в возрасте уже 2,5 лет, да и то периодически бывают нервные концерты, что у меня вот не получается ее вставить и тогда детали летят в сторону – подальше от дивана.

Цепочка – с моей точки зрения, должна бы быть интересна для детишек, но вот именно с ней мы так и не нашли контакта, у дочки получается только на 1 штуку надевать все остальные, а вот цепочкой - ну никак, такое задание моего ребенка не заинтересовало и она была забыта до лучших времен.

Кубики

Наши кубики с изображением любимых детских сказок, и приобрела я их (о ужас!) в 7 ребенкиных месяцев . Конечно рано, не спорю, просто не удержалась, но зато как же интересно было их раскидывать в то время, когда мама пытается собрать и показать дитю картинку! Собирать из них высокую башню мы стали в возрасте 1,4 лет, а потом так же упоительно ломать ее и разбрасывать кубики, а потом искать их под стульями и т.д. А вот выкладывать картинки стали уже с 2,5 лет, причем как-то неожиданно, попросила достать их со шкафа и помочь ей собрать изображение Аленушки с братцем Иванушкой, сначала только его, а потом и остальные 5 сказок.

На коробке написано, что для детишек от 3 лет, наверное, тогда они уже смогут собирать сами картинки, а сейчас же весь фокус заключается в том, что дочка находит нужную сторону у кубика, от определенной картинки, а я сама выкладываю в правильном порядке (ну или подсказываю ей, какой кубик к какому приложить).

Игры с цветными мячами, кубиками, треугольниками, кольцами

Казалось бы обычная детская игра, когда ребенок и мама садятся друг напротив друга и катают мячики, ан нет, эти увлекательные задания подсказала мне мама, когда мы гостили у нее в деревне (дочке исполнилось 2 года).

Берутся мячи разного цвета (у нас они от сухого бассейна: желтый, красный, синий, зеленый), катите ребенку и называете по цветам, когда чувствуете, что ребенок запомнил цвета (а это происходит не за один, и даже порой не за 2 дня), просите его покатить вам именно желтый мячик и т.д, если ребенок умеет уже говорить, то просите еще и повторить название цвета того мячика, что он вам покатил.

Также играть можно не по цветам, а по размерам, мячик самый маленький, еще больше, еще больше. Просите ребенка: «дай мне самый маленький мячик, дай средний, дай самый большой…» Можно называть не по порядку. Когда поймете, что с цветами ребенок разобрался окончательно, усложняете задачу и добавляете разноцветные кубики, опять просите: «Дай маме красный кубик, дай синий мячик», через время можно еще усложнить, добавив кольца (можно взять из разноцветной пирамиды) и треугольники. Еще лучше если они будут не только разные по цвету, но и по размеру, то есть дай мне большой желтый кубик и маленький красный мячик…

Такая методика подойдет для деток начиная с 2 лет, постепенно усложняя этапы в игре. Хотя могу добавить, что каждый ребенок по своему уникален и индивидуален, и если у вас в этом возрасте еще ничего не получилось, не переживайте, отложите на месяц-два и попробуйте снова!

С мячами можно провести и еще одну игру на развитие ребенка, когда катите мяч, говорите –Один. Второй покатили, называете - Два и т.п, думаю, что для начала 3-5 мячей достаточно. Со временем, когда ребенок запомнил счет, да еще и научился называть количество предметов, можно просить самого считать, покатил мяч – говорит ОДИН, а также самой спрашивать: «У мамы сейчас сколько мячей, а у тебя сколько?» Если не интересно с мячами, можно заменить их машинками!

На этом пока всё, увлекательных, познавательных и развивающих игр вам вместе с детишками!