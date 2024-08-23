Как подготовить ребенка к яслям?

Выход ребенка в ясли, как и выход мамы на работу, лучше спланировать за несколько месяцев. Для чего? Чтобы успеть подготовить к резкой смене режима жизни и себя, и малыша. В первую очередь, успокоиться самой, затем - начать формировать у малыша полезные для самостоятельной жизни навыки, укрепить иммунитет, наладить режим дня.

Вот несколько рекомендаций, собранных из разных источников: опытные мамы, психологи, педиатры.

Подготовка мамы. Покой в душе

Поколениями мам проверено: если мама будет страдать от одной лишь мысли от необходимости расставания с малышом, если её будет мучить чувство вины или страх, всё ли хорошо с её деточкой, ребёнок будет испытывать самые отрицательные эмоции при посещении детского сада.

Как говорит Вадим Зеленд в легендарной книге «Трансерфинг реальности»: «создайте намерение; если вы хотите купить газету, вы же идёте и покупаете её, а не полгода думаете об этом». Так же и в вопросе о переменах в жизни: «примите их, если вы сами притянули эти изменения». Не стоит грызть себя, душа – не яблоко.

Практика

* Если решение о выходе на работу уже принято, а ясли выбраны, надо превратить «начало социализации» в праздник! Больше радости, больше совместных походов: в магазин за вещами для садика, к зданию, где кроха скоро будет играть.

* Если есть возможность, стоит познакомить ребенка с воспитателями. Для этого нужно самой показывать ребенку спокойствие и доверие к этим людям, доброжелательное к ним отношение. Если ребенок видит, что мама в присутствии другого взрослого спокойна и уверенна, то ребенок спокойнее будет оставаться с этим человеком.

* Большинство опытных мам считают, что «вводить» сад в жизнь ребенка нужно неспешно и деликатно: от одного-двух часов, наподобие игры в детской комнате, оставаясь вместе с ним в течение нескольких дней, затем оставлять малыша, ко времени пребывания прибавлять по часу. Первое время, возможно, даже первые две недели, водить до дневного сна.

Вместе читаем

В помощь маме: книги о жизни в детском саду для совместного с малышом чтения. Бесспорный бестселлер в тематике «мамы всегда возвращаются» — это Сара Нэш «Самые нежные объятия в мире».

Как устроена жизнь в новом месте? Замечательные краткие ответы в книге Эмили Бомон «В детском саду. Энциклопедия для малышей». Или книга «В Детском саду» из серии «Первые книги малыша. Учим новые слова». Эти книги ребенок сможет листать и рассматривать самостоятельно.

И ещё парочка: Ольга Громова «Зайка идет в детский сад» (из серии книг про Зайку) и «Мишка Ушастик в деском саду» Чеслава Янчарского (истории жизни игрушек из детского сада).

Сохрание грудного вскармливания

Есть ещё один важный пункт в подготовке, в первую очередь, мамы: сохранение ГВ. Момент спорный: одни мамы за прекращение грудного вскармливания — оборвать все связующие нити, чтобы бы ребенок был эмоционально стабилен. Этого же мнения придерживаются и владельцы частных яслей.

Вторые за сохранение ГВ — та самая естественная связь, оберегающая, защищающая и поддерживающая ребенка в момент кризиса (а ясли - это все-таки стресс для малыша, как бы весело их не называли «игрой»). Утром и/или вечером малыш прикладывается к груди, и оба успокаиваются во время сокровенного ритуала. «Мама рядом - и я в безопасности».

Когда малыш уже пошёл в ясли, пригодится такой совет одной из наших читательниц: «не выпускать из рук» ребенка, то есть компенсировать дневную норму ласки и нежности вечерними объятиями и вниманием. Замечательная традиция, полезная каждому и в любом возрасте!

Подготовка ребенка

Режим дня

Если ребенка приучить к детсадовскому режиму загодя, ему будет проще адаптироваться к незнакомым условиям, его организм уже привыкнет к определенному графику:

- сдвиньте время утреннего подъема малыша близко к тому, когда вам придётся подниматься в ясли; обязательно с запасом времени на "понежиться и раскачаться";

- прогулки и прием пищи лучше тоже сдвигать на определенное, "садичное" время;

- высаживайте малыша на горшок перед и после сна, а также после еды.

Самостоятельность

Чем больше ребенок умеет в полтора года, даже в год, тем проще ему в обиходе с посторонними людьми. Если ясли уже маячат на горизонте, то вопросами формирования навыков тоже стоит озаботиться заранее:

1. Держать ложку и пытаться есть самому. Во время кормления ребенка нужно обязательно класть рядом с тарелкой его ложку, вкладывать её в руку, давать возможность самому отправлять еду в рот.

Заметка на полях! Во время перевода малыша на взрослое меню, пищу надо резать на кусочки. Это делается для формирования привычки тщательно пережевывать пищу. Первое: в слюне человека содержатся все необходимые вещества, способные оттолкнуть вредоносные бактерии и не дать им попасть в организм. Второе: проглоченные гигантские куски пищи не перевариваются и затрудняют работу кишечника, а именно его работа влияет на защитные свойства организма перед вирусами и бактериями.

2. Замените бутылочку поильником. Учитесь пить из стаканчика или кружки с двумя ручками.

3. Если ребенок умеет просить о помощи, значит, он будет в сухих штанах, с чистыми руками, сытый и, возможно, даже довольный. А если он может даже участвовать в сборке игрушек – он станет любимцем воспитателей. Как приучать к порядку? Взрослый, держа маленькие руки в своих руках, вместе с ребенком наклоняется и поднимает игрушку, далее кладет на место с таким приговором: «Саша, поиграл — Саша убрал». Практика показывает, чем усидчивее взрослый в этом вопросе, тем аккуратнее ребенок в дальнейшем.

4. Поощряйте все попытки одеваться и раздеваться самостоятельно. Конечно, у малыша пока ещё ничего не получается, но сейчас главное - не отбить всякое желание. Рассказывайте и показывайте, как правильно надевать одежду, в какой последовательности.

Какие бы ассоциации не вызывало слово «тренировать», но в контексте подготовки маленького человека к яслям оно отчетливо всплывает в сознании. Да, родитель прививает, оттачивает основные навыки самостоятельности у своего малыша. И лучше, чтобы эти научения шли все-таки от родного человека, а не от воспитателя. Почему? Потому что авторитетом, самым лучшим на планете человеком для этого крошки остаетесь именно Вы.

Профилактика болезней

Предугадать, как отреагирует организм маленького человека на изменения, сложно, но болезни неминуемы. В силах родителей укрепить иммунитет ребенка, чтобы любые хвори протекали кратковременно и легко.

* Посоветуйтесь с врачом, если нет противопоказаний, постарайтесь ввести в привычку пить ромашку на ночь. Это природный антисептик – самое мягкое средство очищения организма. Есть сезонные овощи и фрукты, зелень между приемами пищи, как отдельное блюдо. На дворе начало июня? Значит на столе абрикосы, черешня и клубника; июль – персики, сливы и так далее по календарю. Зимой – это замороженные ягоды (брусника, клюква, облепиха).

* Закаливать себя и ребенка обливанием. Есть научное название старинному обычаю — криотерапия. Не холод является причиной болезней, и даже не сквозняки, а боязнь холода. Начинают прививать привычку обливаться с прохладной воды, только ножки. Постепенно градус понижают и приучают обливаться с макушки (или с лица).

И все-таки такие вещи, как больничный, стоит обговорить с работодателем заблаговременно: можно ли вам спокойно "сидеть на больничном" с малышом или есть варианты выполнения работы дома. Чтобы в случае недомогания малыша не «стрессовать» ещё и из-за недовольства начальника.

Как бы ни осуждало общество работающих мам, отдающих детей в год в ясли, ещё больше оно осуждает тех, кто их вообще в сад не отдает. Поэтому, права только та мама, которая уверена в своем выборе!