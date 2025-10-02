Кто такие тоддлеры и как понять, что этот возраст начался

Слово «тоддлер» прижилось в родительской речи, хотя до сих пор иногда вызывает протесты. Оно обозначает возраст, когда ребенок делает рывок в развитии и из милого пирожочка превращается в противоречивую кричащую осьминожку, с которой невозможно договориться. На английском «to toddle» означает «неуверенно шагать», это возраст примерно от года до трех. Растить тоддлера непросто, но после этого вас ждет кризис трех лет, поэтому предлагаем лучше изучить этот период и наслаждаться им.

Много раз повторяет одно и то же

В этом возрасте дети готовы сто раз читать одну и ту же сказку, слушать по кругу одну песенку, пересматривать любимый мультик, каждый день одинаково разбирать и собирать сортер — и это не просто так. Родители тоддлеров знают наизусть песни из самых диких детских мультиков и разговаривают друг с другом цитатами из них.

Повторение помогает лучше запоминать информацию и делает прочнее связи между нейронами детского мозга. Когда ребенок в очередной раз слушает сказку или разбирает коробку с игрушками, он делает это немного по другому и обращает внимание на новые слова, новые звуки или формы. Так он к старым и понятным знаниям добавляет новые.

Кроме этого повторение знакомых ситуаций, игр и движений помогает детям чувствовать себя в безопасности. Мир большой, непонятный и часто пугающий, и очень здорово, когда в нем есть островки, где ты ощущаешь контроль. Поэтому для малышей так важны режим и ритуалы.

Его невозможно нормально накормить

Часто тоддлеры не хотят отказываться от грудного молока или смеси и переходить на общий стол, а иногда соглашаются есть только хлеб или макароны. Такие отношения с едой тоже во многом строятся на идее повторения: все знакомое понятно и безопасно. Поэтому накормить ребенка новым блюдом или полезным продуктом бывает очень непросто.

Согласно исследованиям, тоддлеры менее избирательны в еде, если в семье несколько детей. А вот от пола ребенка такое поведение не зависит.

Старайтесь кормить ребенка по расписанию, реже перекусывать и «кусочничать», давайте на выбор 2-3 понятных ребенку блюда или продукта. Кормите его за столом, а не на бегу и не заставляйте малыша есть. И наблюдайте за его вкусами: если видите, что он оценил сырники, предлагайте их регулярно, в компанию к ним можно будет «подложить» новые продукты.

Закатывает истерики, щиплется и ссорится

В этом возрасте дети не умеют сами справляться со своими эмоциями, и гнев сразу просится наружу, страх вызывает плач, грусть часто превращается в отчаяние или злость — и тоже просится наружу. Зоны мозга, которые отвечают за самоконтроль, созреют только через несколько лет вместе с речью, и все это время ребенку нужен любящий взрослый, чтобы справляться с сильными чувствами. А истерики и некоторая агрессивность — это нормальный этап развития.

Еще у тоддлеров пока не сформирована эмпатия: они не всегда ощущают чувства другого человека, особенно когда злятся. И не понимают, что не стоит делать больно даже родной маме. Здесь взрослому важно следить, чтобы никто не пострадал, терпеливо и последовательно объяснять ребенку, как называются его чувства: ты боишься, злишься, радуешься — и показывать, как еще можно справляться с эмоциями.

Хочет все делать сам

После полутора лет фразы «я сам» и «неть» — одни из любимых у детей. Многое зависит от характера ребенка, но если родители не разрешают проявлять самостоятельность, часто это заканчивается истерикой.

Это очень неудобно, но есть повод для радости: через такую упрямую самостоятельность и негативизм ребенок ощущает, что он отдельный человек, и это ведет к огромному прыжку в развитии. Тоддлер начинает видеть, что он управляет чем-то в мире, он чувствует себя в большей безопасности, чтобы учиться, исследовать мир и испытывать себя.

При этом в каких-то областях он очень нуждается в любви и заботе родителей. И важно опекать его в таких вещах, но не подавлять самостоятельность в других, где он готов идти вперед. Постепенно все выровняется.

Крушит все вокруг

Детям все интересно, и они пробуют предметы на ощупь, на вкус, трогают, кидают, роняют, пинают — это помогает понять устройство вещей. Этот возраст — время экспериментов, а не раздумий, это липкий пол и раскрашенные стены. Поэтому многие игрушки будут сломаны, испачканы, книжки порваны и скомканы, вы будете отклеивать макароны от мебели и десять раз в день переодевать ребенка. А стирать его вещи продолжите по-прежнему отдельно, просто потому что класть свои футболки в одну стирку со штанами в песке, яблочном пюре и соплях рука не поднимается. При этом вам обещали, что «после года станет легче».

Как видим, тоддлеры — это очень интересные люди, со своим переменчивым мнением обо всем на свете, особыми отношениями с едой и горшком, их надо беречь от самих себя, постоянно восхищаться их новыми умениями и стараться узнать получше. И тогда ваши отношения будут все глубже и ближе с каждым днем.