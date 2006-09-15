Календарь развития: Десятый месяц

К этому возрасту уже практически все дети ползают, многие могут стоять у опоры, некоторые ходят вдоль мебели, некоторые уже могут сделать один-два шага самостоятельно, и только очень немногие уже умеют ходить. Ваш малыш уже прекрасно сидит, поворачивается сидя, наклоняется, меняет положение, ложится из положения сидя. Восторг от овладения новыми навыками мешает спать многим детям, даже во сне они продолжают ползти, садиться и даже вставать в своей кроватке.

Скорее всего, ребенок любит рассматривать картинки в книжках и слушать, как вы читаете ему, хотя и понимает далеко не все. Когда его просят показать что-либо, он «тыкает» в некоторые предметы.

Уберите подальше низко свисающие скатерти и ядовитые вещества, цветочные горшки и аптечку. Убедитесь, что дверь в ванную комнату всегда закрыта, для большинства детей нет места приятнее туалета с ванной.

Категорически невозможно заставить маленького упрямца заниматься делом, которое ему неинтересно (например, спать (шутка)… или есть).

Физическое развитие:

Может вставать у опоры;

Ходит, держась обеими руками за опору или руки родителей;

Может залезать и слезать с невысокого дивана и садиться из положения стоя;

Танцует под музыку: раскачивается, кружится, притопывает, «подпевает»;

Может унести два-три мелких предмета в одной руке, главное, чтоб поместились.

Становится явным правшой или левшой.

Интеллект:

Обожает играть с водой;

Осознает себя как личность;

Ищет одобрения со стороны взрослого, а также внимания и сотрудничества мамы и папы;

Может неуютно себя чувствовать в незнакомых местах.

Малышу нравится подражать действиям других: он жует зубную щетку, трет себя мылом, невзирая на свою половую принадлежность «бреется» или «красит губы»;

Понимает и выполняет некоторые просьбы;

Открывает ящики и исследует их содержимое.

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».

«Умственная защита. На этом этапе развития дети начинают реагировать на неприятные ситуации и вредные предметы. Но пока эта способность очень своеобразна и проявляется по-разному, поэтому особенно рассчитывать на "сознательное" его поведение не стоит. Страх высоты. Обычно к году у детей развивается страх высоты, что прекрасно демонстрирует классический визуальный эксперимент с обрывом. Закройте поверхность стола стеклом. Под него на половину стола положите ткань в клетку. Еще один кусок такой ткани расстелите под столом с другой стороны. Малыша кладут на ту часть стола, где лежит ткань, и он ползет вперед. Когда ребенок достигает края этой части стола, его руки продолжают опираться на стекло, но глаза говорят, что впереди пропасть, поэтому малыш останавливается, не заползая на другую половину стола. Этот эксперимент показывает, что в таком возрасте дети могут определить край и высоту и принять решение: дальше ползти нельзя. Тем не менее никогда не оставляйте ребенка играть на столе! У импульсивных малышей темперамент иногда берет верх над осознанием грозящей опасности, и они вполне могут поползти вперед, за край пропасти (их так и зовут "барьеристами"). Доверяя маме. Интересным вариантом визуального эксперимента с обрывом является ситуация, когда малыши смело ползут вперед через "видимую" пропасть, если на другом конце стола их дожидается мама со спокойным лицом, не выражающим опасения по отношению к этой ситуации. Если же на лице матери страх, то малыш замирает на месте. Вывод: матери являются для детей эмоциональными регуляторами. Малыш получает информацию о том, как вести себя, "считывая" ее с лица матери или схватывая ее отношение к своим сигналам. Малыши читают на наших лицах абсолютно все и особенно, конечно, то, что относится непосредственно к ним. Если вы постоянно пребываете в подавленном, раздраженном состоянии, то выражение, какое малыш увидит на вашем лице, он, возможно, перенесет на всю свою последующую жизнь. Лицо, озаренное улыбкой, которое видит ваш малыш, запомнится ему на всю жизнь.»

450 грамм – месячная прибавка, в росте около полутора сантиметров.

Дневничок развития: нашим малышам - 10 месяцев!

dianИЩa:

Грудь – 46, голова – 43,5. Стал слушать книжки. Показывает на картинках лялю, носики-ротики-глазки на картинках и живых людях (признаться, у некоторых живых людей носики-глазки уже побаливают). Находит смешными странные вещи: кормил меня печеньем и хохотал, потом причесывал и ржал уже до икоты. Танцует сидя и стоя (если слегка держится рукой) под музыку. Издает множество трудновоспроизводимых инопланетянских звуков.

ptica_we:

Когда такая ляля разговаривает, это жутко интересно. Что вы говорите? Нам завтра 10, и только неделю назад банальные слоги перешли в свой нанайский язык, зато беспрерывно. Из осмысленного давно говорим "пока-пока" и "тик-так", кису каждый раз по-разному зовет и передразнивает ее: нн, ннн! Потому что наша киса не мяукает, а мычит вот так, сама виновата. Папу пытаемся назвать "кака" (мама желчно ухмыляется). Иногда говорим "дай" (тай-тай), передразниваем маму, когда та сюсюкает всякими звуками. Машем, да, тоже с месяцев 8-ми примерно. Потому что я сильно этим достаю. Причем, у нас и махать-то некому, она же никого не видит, кроме меня, папы и сестры. Одно время считала, что папа - это и есть "пока-пока", раз только ему показывает, в результате махала ему так ВСЕГДА. Некультурно получалось как-то.

Еще она стала соображать, что "пока-пока" - это именно когда кто-то уходит, я так удивилась. Слышит, как дверь входная скрипит, и сразу поворачивается в ту сторону - пока-пока! Один раз сказала "я тебе, я тебе" (это я ей говорю "я тебе!", когда хулиганит), редко, но вспоминает "низзя!"

Coalla:

Все больше встает на ноги. Ползает очень быстро на четвереньках. Машет пока-пока, показывает пальцем на предметы, которые называешь. Обожает гулять на улице. Днем спит 2 раза по 1-1.5 часа.

Береза:

Зубов 2/2.

Ну вот, нам уже 9 месяцев! Сегодня ездили на прием к врачу и нам поставили третью прививку против гепатита. Сказали, что здоровый хороший мальчик с умным взглядом.

Мы научились стоять без ручек и ходить около опоры, очень любит кряхтеть и рычать, повторяет за мной: низзя, мама, папа, тетя, дяд, но не осмысленно как-то. Кушаем все так же. Сейчас мы на улице не спим, а рассматриваем все вокруг, спим дома.

3.07.2004: появился легкий насморк и капризничать стал.

4.07: вроду получше стало. Завтра нас будут показывать в программе "Растем вместе!" Что-то я так волнуюсь...

13.07: у Саши появились еще 2 зуба наверху.

6 июля сына окрестили!!! Вел он себя очень спокойно и не плакал, а все разговаривал с ботюшкой, когда тот молитвы читал. Вчера Мишу отправили в лагерь и я лишилась главного помощника. Трудновато будет без него. Ну вот, только ребенок в лагерь уехал, и погода испортилась.

Саша научился играть в ладушки с показом всех действий, показывает, где у игрушек глазки и пытается говорить "гля-гля" (глазки), очень любит кидать мячик, разбирать пирамидку, он ее просто переворачивает, чтобы каждое колечко не снимать, хитрец! Любит толкать стул и идти за ним. Еще очень нравится Саше кричать в какую-нибудь банку или бутылку.

25.07: Саша начал ходить за одну ручку.

27.07: Саша сделал первый шаг, а потом сразу 4!!!! В пятницу Сашеньке 10 месяцев!

lyuchia:

9 месяцев 2 дня: 5 зуб вылез

9 месяцев 3 дня: В ладушки стал сам играть

9 месяцев 21 день: Сделал первый шаг

9 месяцев 23 дня: Начали массаж делать

9 месяцев 28 дней: Делает 4 шага, уверенно ходит за одну ручку

Вес ляликов в 10 месяцев: dianИЩa: 9095 (+505) S_K_B: 6600 (+100) Coalla: 7775 (+290) Береза: 10650 (+550) Liliana: 8700 (+200) Рост ляликов в 10 месяцев: dianИЩa: 70 (+3) S_K_B: 68 (+1) Coalla: 70 (+3) Береза: 75 (+1) Liliana: 76 (+1)

А вот такими были наши 10-месячные карапузики:

прислал папа: Сергей Клуниченко Златёна, мама Мега Алиска (мама Coalla) Матвей, мама Prosto_Mama Богдан, мама Prosto_Mama Полинка, мама lyolyka Коля, мама Sash Лиза, мама Ladybird

А как прошел Ваш десятый месяц с малышом??? Поделитесь с другими мамочками: как Ваш малыш прибавлял в росте/весе, что научился делать, с какими проблемами Вы столкнулись?