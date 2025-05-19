Календарь развития ребёнка. Седьмой месяц

Новые эмоции, новые движения, новые звуки. Этот месяц - начало перехода к вертикальному положению тела малыша в пространстве и осовения новых пространств и вещей.

Нормы сна: 14-15 часов в сутки Нормы роста: мальчики — 65,6 - 69,8 см, девочки — 63,5 - 68 см. Нормы веса: мальчики — 7,1 - 8,9 кг, девочки — 6,5 - 8,3 кг. Средние прибавки: 650 г, 2 см.

Что умеет ребенок на седьмом месяце жизни

Спокойные дни остались в прошлом. Ребенок активно изучает мир, тянется ко всему и требует новых впечатлений. Теперь за ним нужно все время приглядывать и обезопасить дом с помощью заглушек на розетки и ящики, накладок на острые углы.

Ближе к шести с половиной месяцам дети обычно умеют сидеть сами, но это может произойти и на пару месяцев позже. Они умеют лежать на боку с опорой на локоть. Многие малыши учатся вставать на четвереньки и раскачиваться. Некоторые начинают ползать — на животе, по-пластунски, перекатываясь, несимметрично. Это «предползание», которое через пару недель сложится в более надежный навык. Еще именно в полгода чаще всего прорезывается первый зуб.

Ребенок начинает увереннее хватать предметы: протягивает руку, одновременно двигаясь всем телом, может захватить предмет всей ладонью и пальцами, перекладывать из руки в руку. Учится брать большие предметы двумя руками и крутить их. Одно из любимых занятий в полгода — доставать и перекладывать предметы, оно может увлечь малыша на 10-15 минут, и это очень много для грудничка.

Малыш различает все больше цветов, лучше видит мелкие предметы и детали. Он хорошо дифференцирует звуки, ему становится интереснее слушать музыку или извлекать звуки из предметов.

Как ест ребёнок в 7 месяцев

Основа питания в полгода — по-прежнему грудное молоко или смесь. Малыши едят 5-6 раз через каждые 3-3,5 часа с перерывом на ночной сон. Ночные кормления чаще сохраняются при грудном вскармливании, чем при искусственном. В полгода по рекомендации педиатра родители чаще всего вводят прикорм: детские каши, овощное, мясное и фруктовое пюре, детское быстро растворяющееся печенье.

Прикорм сразу меняет запах, цвет и количество кала: он начинает пахнуть неприятнее, по форме становится, как у взрослого. Зато ребенок может начать пачкать подгузники реже, а если график кормлений регулярный — это может происходить в одно и то же время.

При введении прикорма можно предложить ребенку силиконовую ложку, чтобы он тренировал движения рук, повторяя за взрослыми. Еще в полгода малыши готовы пить из кружки-поильника, постепенно они учатся удерживать кружку и пить самостоятельно.

Как спит

Днем малыши спят два или три раза, продолжительность сна — от получаса до двух часов. Зато ночной сон уже почти полноценный и может длиться до 10-12 часов, даже если ребенок просыпается, чтобы поесть или проверить, где мама. В период, когда режутся зубы, дети могут просыпаться гораздо чаще.

Перед ночным сном самое время ввести вечерний ритуал: плотный ужин, ванна, легкий массаж, чтение книжки или пение колыбельной. Такие регулярные действия помогут ребенку настроиться на сон и крепче заснуть.

Как общается малыш на седьмом месяце жизни

Малыш уже знает названия многих предметов. Когда их называют, он поворачивает голову в их сторону или указывает на них. Дети осваивают язык жестов, особенно когда родители показывают ему, как можно попросить есть или пить, указать на нужный предмет, выразить злость или любовь. Ребенок может выучить несколько жестов, и даже незнакомые люди поймут его просьбы. Он пока издает бессвязные звуки и слоги, пытается петь.

В полгода дети много общаются, многие еще не боятся чужих людей, тянутся к ним и пытаются общаться даже с игрушками, у которых приятные мордочки. Они отлично считывают эмоции и вовлекаются в них: если мама грустит, ребенок может огорчиться и раскапризничаться. Дети начинают понимать причинно-следственные связи: если меня одевают в комбинезон, значит мы идем гулять.

При этом малышам уже важно, чтобы их чувства понимали и реагировали на них: даже если вы совершенно не представляете, что хочет сказать лепечущий ребенок, пытайтесь понять его эмоцию, кивайте в ответ, выражайте заинтересованность. Так ребенок будет чувствовать себя понятым и станет общаться чаще.

Как играть с малышом

Дети становятся очень целеустремленными и любопытными, отказываются от занятий или общения, когда им это наскучит, и ищут новых ярких впечатлений. Простой способ развлечь ребенка и показать что-то новое — гулять с ним по дому: смотритесь вместе с ним в зеркало, открывайте дверцы шкафов, мойте ручки в раковине, покажите ему книги, расскажите, какого они размера и цвета.

Прячьте игрушки в коробку, учите малыша открывать и закрывать крышку, доставать игрушки и снова прятать, перекладывать их из одной емкости в другую. Полезно все, что развивает моторику и помогает понимать причинно-следственные связи. Катайте мячики разных размеров, поощряйте ребенка ползти за игрушками. Давайте ребенку предметы разной фактуры — мягкие и жесткие, скользкие, шершавые, пушистые.

В этом возрасте можно уже по-настоящему играть с малышом в «ку-ку», «забодаю-забодаю», читать книжки и рассматривать картинки, дети уже учатся считывать эмоции изображенных зверей и людей, если мама и папа рассказывают об этом. А еще дети начинают петь и двигаться под музыку — и это тоже хороший способ поиграть.

Что должно насторожить родителей малыша в возрасте 6-8 месяцев

не переворачивается самостоятельно;

не может сидеть даже с поддержкой;

не пытается ползать;

если брать малыша на руки, он не оживляется, а просто висит на руках;

не пытается изучать обстановку, не ориентируется в ней;

не удерживает в руках небольшие игрушки;

не может переложить предмет из одной руки в другую;

не интересуется игрушками;

не проявляет эмоций;

не меняет интонации, когда издает звуки;

не отталкивается ножками от пола, когда его держат на руках и опускают на поверхность;

не реагирует на голос мамы или папы, не стремится к общению с ними;

не узнает родных;

во время прикорма появляются рвотные позывы;

теряет навыки, которые приобрел раньше.