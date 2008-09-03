Вводим прикорм. Подготовка ребенка к первому прикорму

Вопрос введения первого прикорма ребенку, находящемуся на грудном вскармливании, волнует любую маму. В нашей статье: сроки введения прикорма, признаки готовности к прикорму, часто задаваемые вопросы и многие другие важные вещи!

Что такое прикорм? Это пищевые добавки, назначаемые ребенку в дополнение к грудному молоку или молочным смесям. То есть прикорм – это не основная еда. Основным питанием до года является грудное молоко или смесь, потому что они содержат все полезные вещества, необходимые для ребенка в наиболее усваиваемой форме. А прикорм – это знакомство с новыми для малыша вкусовыми ощущениями.

Почему лет 20 назад прикорм вводили рано, а теперь его отодвигают все дальше? Раньше в вопросах питания, да и воспитания детей в принципе наблюдалась большая спешка. С самого рождения детей приучали быть самостоятельными, многие мамы выходили на работу через два месяца после родов. Сейчас введение раннего прикорма можно оправдать только крайней нуждой. Ферментная незрелость в возрасте до 4-х месяцев (у некоторых детей этот срок равен полугоду, году и даже полутора годам) не позволяет усвоить все полезные вещества из продуктов. Научные исследования по этой теме заставили наших медиков передвинуть срок прикорма с трех недель до 4-х месяцев. Доподлинно известно: прикармливать детей до 4-х месяцев – не нужно, и очень вредно.

Врачи – создатели новой российской схемы прикорма – допускают, что в скором будущем они пересмотрят свои взгляды на сроки ввода прикорма, в последний раз эти взгляды менялись аж в 1997 году. В нашей стране все еще многие продукты вводят детям не потому, что они – полезны и нужны, а потому, что они не очень вредны. Мол, большого вреда не будет. К примеру, сок, в котором содержится мизерная доза витаминов (а в промышленных соках их нет вовсе, кроме искусственных добавок), до сих пор назначается детям с 4-х месяцев с единственным обоснованием «не повредит».

Отрывок из известного интервью доктора медицинских наук, профессора, академика РАЕН Игоря Яковлевича Коня. Именно его ведомство разрабатывает схемы ввода прикорма. - Игорь Яковлевич, начнем с самого удивительного - почему соки грудничкам теперь рекомендуются только на 4-м месяце? - Имейте в виду - речь идет только о детях, получающих материнское молоко. Им действительно не нужны соки в первые месяцы жизни. И знаете, почему? Проведенная нами общая оценка рациона показала: даже со свежеприготовленным соком никаких особых витаминов, которые не входили бы в состав женского молока, 2-3 месячный ребенок не получает. С консервированными соками и того хуже - в них часть витаминов все-таки разрушается, да и минеральных веществ не очень много. А вот то, что большинство детей в таком раннем возрасте неважно переносят соки, - доказанный факт. Мы провели специальное исследование, наблюдали 100 детей, поделенных на две группы. Одна исправно пила соки с трехнедельного возраста согласно прежним рекомендациям, а другая "познакомилась" с ними только на 4-м месяце. У детишек из первой группы появилось в несколько раз больше аллергических реакций, гораздо чаще наблюдались нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Словом, выяснилось: пользы от соков в этом возрасте практически никакой, а неприятности могут быть. Так что лучшим временем знакомства грудничка с морковной, яблочной и лимонной влагой станет 4-ый месяц. - Интересно, точка зрения наших специалистов совпадает с рекомендациями западных педиатров? - Да, тут мы солидарны, причем западные коллеги часто рекомендуют давать соки еще позже. Не исключаю, что и мы, проведя новые исследования, согласимся с ними.

Недоумевающий постскриптум: в три месяца у ребенка от сока будут нарушения в ЖКТ, а через месяц почему-то нет… Наверное, так: у большинства их не будет. А меньшинство опять ожидает, когда же эти схемы будут учитывать пользу необходимую, а не вероятную.

Миф о деревенском здоровье

Когда в форуме возникает очередной спор по поводу сроков ввода прикорма, некоторые оппоненты говорят: в деревнях детей с рождения кормят взрослой пищей, и они здоровее городских! Этот миф не имеет под собой никаких научных обоснований, но чрезвычайно стоек. Наверное, его породил образ крепкого деревенского молодца, одним махом семерых убивахом. Либо вездесущие бабушки нашептали: «раньше-то в деревнях…» Так что же там было на самом-то деле?

Из-за недостаточной информированности по вопросам ГВ деревенские мамы исстари и самопроизвольно делились на «молочных» и «немолочных». Считалось, что стать «немолочной» очень даже просто, и первой причиной оставалось невежество. «Немолочная» мама, ставшая таковой от излишней мнительности – или от необходимости кормить еще десятерых – очень рано вводила младенцу прикорм (от хлебного мякиша до козьего молока). Официальная статистика гласит, что на таком режиме умирало до 40 процентов грудничков. В деревнях смертность среди детей издавна была очень высокой. Этот неоспоримый факт любителями «деревенской теории ранних прикормов» почему-то упускается из виду. А теперь вернемся к пресловутому деревенскому краснощекому младенцу, который здоровее всех городских вместе взятых: выживали только сильные! Выживали дети, которые почему-то не умерли от многочисленных болезней, обморожения, угара, раннего прикорма и других нелицеприятных факторов выживания в старинной русской деревне. Чему же удивляться: оставались в живых и радовали глаз своим здоровьем, только воистину добры молодцы. Сейчас на селе младенцам предлагают коровье молоко, отдавая дань традиции, а также из-за отсутствия грамотной информации, а не из-за исключительной пользы парного молочка, которое предназначено для теленка, а не для ребенка. Самым близким к составу грудного молока считается молоко ослицы. На втором месте стоит молоко кобылье. Коровье, несмотря на усиленную рекламу со стороны любителей «своего парного» плетется в хвосте списка.

А вот, что пишет очевидец, врач-педиатр с форума Русмедсервер, работавший в деревне нашего времени:

Я уже писал, что в 2000 году стал работать участковым педиатром в отдаленном районе Новгородской области. Где увидел странные традиции. Большая часть матерей для своих детей с месячного возраста, боясь недокорма, варила «геркулес». Т.е кипятили молоко и разбавляли его овсяным отваром. Как результат 99% детей к двум месяцам становились «искусственниками», а рахит, анемии, атопии - зашкаливали. За год мне удалось победить эту традицию, убедить в критических ситуациях давать качественные смеси, поднять грудное вскармливание до 85% (трехмесячный возраст) и 50-60% (к 6 месяцам).

В сельской местности детям давали ранний прикорм не от мудрости, а от нужды или невежества. И повторять этот опыт современной маме, окруженной супермаркетами, пароварками и дачными урожаями очень странно и совсем не мудро. А теперь о «молочных» деревенских мамах. Эти матери выкармливали грудью десятерых подряд – и еще соседских прихватывали. В большинстве деревень всегда была нищета: неужели русская женщина-хозяюшка столь неумна, что откажется от бесплатного источника питания для детей? По официальным данным в деревнях выкармливали грудью детей до 2-6 лет. Кстати, городских младенцев часто отправляли в деревню для выкармливания, этот факт был вполне официальным. Новорожденных, попавших в Дом ребенка («Дом воспитания», и др.), еще в царские времена до определенного возраста отправляли в деревню, где «приставляли» к ним кормилиц. Ни у кого почему-то не было идей заменить бесплатное и доступное питание чем-то еще.

Современные рекомендации по прикорму

Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения:

Для обеспечения наилучшего роста, развития и здоровья младенцев в течение первых шести месяцев жизни они должны находиться исключительно на грудном вскармливании, то есть получать только грудное молоко. "Исключительно грудное вскармливание" подразумевает исключение из рациона младенца любой другой пищи и напитков, даже воды, помимо грудного молока. Однако при этом младенцам можно давать капли и сиропы (витамины, минералы и лекарства). Грудное молоко является идеальной пищей для обеспечения здорового роста и развития младенцев; оно также является составной частью репродуктивного процесса, имеющего большое значение для здоровья матерей.

По рекомендациям ВОЗ, младенцам в возрасте шести месяцев (180 дней) в дополнение к грудному молоку следует начинать давать прикорм. В возрасте 6-8 месяцев прикорм следует давать 2-3 раза в день, а в возрасте 9-11 месяцев - 3 раза в день при одной легкой закуске между приемами пищи. В возрасте 12-24 месяцев ребенка следует кормить три раза в день и, при желании, давать две легкие закуски между приемами пищи. Эти кормления должны быть достаточными, то есть снабжать растущий организм ребенка достаточным количеством энергии, протеинов и питательных микроэлементов. Еду необходимо готовить и давать безопасным способом в целях снижения до минимума рисков заражения. Во время кормления необходимо активное поощрение к еде детей младшего возраста.

Таблица 1

Источник: официальный сайт ВОЗ

Возраст Способ приготовления пищи Частота кормлений Количество в каждый прием пищи С 6 месяцев Жидкая или тщательно протертая пища 2 раза в день плюс частое кормление грудным молоком 2-3 полных столовых ложки 7-8 месяцев Протертая пища 3 раза в день плюс частое кормление грудным молоком Постоянно увеличивать до 2/3 250 мл чашки в каждый прием пищи 9-11 месяцев Мелко порезанная или протертая пища, а также пища, которую ребенок может взять рукой 3 кормления плюс одна закуска между приемами пищи плюс кормления грудным молоком 3/4 250 мл чашки/миски 12-24 месяца Обычная пища для всей семьи, порезанная или протертая при необходимости 3 кормления плюс 2 закуски между приемами пищи плюс кормления грудным молоком Полная 250 мл чашка/миска

А вот, какую схему прикорма разработали наши врачи на основе рекомендаций ВОЗ.

Таблица 2

Источник: материалы сайта «Мама и малыш».

Наименование продуктов и блюд Возраст, мес. 6 7 8 9 10 11 12 Фруктовое пюре, мл. 5-30 40-50 50-60 60-70 80-90 90-100 100 Овощное пюре, г. 5-30 40-50 50-60 60-70 80-90 90-100 Каша, г. 50-100 100-150 150 150-180 180-200 200 Творог, г. 10-30 30-40 40-50 50 50-80 Желток, шт. 0.25 0.5 0.5 0.5 Мясное пюре, г. 5-30 50 60-70 70-80 Кефир и др. кисломолочные продукты, мл. 100 100-150 150-200 Цельное молоко, мл. Фруктовые соки, мл. 5-30 40-50 50-60 60-70 80-90 90-100 Рыбное пюре, г. 5-30 40-60 70-80 Хлеб (пшеничный), г. 3-5 5 5 5-10 10 Сухари, печенье, г. 3-5 5 5 5-10 10 Растительное масло, г. 1-3 3 3 5 5 6 Сливочное масло, г. 1-4 4 4 5 5

В последние годы во всех странах отмечена тенденция к введению прикорма в более поздние сроки, чем считалось ранее. Это происходит потому, что раньше свойства грудного молока не были так хорошо изучены, как сейчас, а качества молочных смесей оставляли желать лучшего. В наше время ребенок до полугода получает самое лучшее питание (грудное молоко или качественный заменитель), поэтому у здорового ребенка нет потребности в раннем прикорме.

Когда-то считалось, что искусственникам прикорм вводят гораздо раньше, чем детям на грудном вскармливании. Сейчас и этот постулат отменили. Как уже было сказано, молочные смеси были невысокого качества. И ребенок недополучал ценных веществ, поэтому его начинали прикармливать раньше. Современные смеси хоть и не способны полностью «скопировать» грудное молоко, но имеют достаточно богатый состав. Малыш на ИВ лишен поддержки ферментов из грудного молока, поэтому ему прикорм по логике нужно вводить не раньше, а позже, чтобы пищеварительные системы созрели. Детям на ИВ обязательно предлагают педагогический прикорм, чтобы они постепенно знакомились с новой едой.

Педагогический прикорм

Примерно с 4-х ребенок начинает интересоваться родительской едой. Это не означает, что ему уже не хватает грудного молока, это всего лишь желание подражать взрослым. Ведь ребенок как локатор сканирует мимику папы и мамы, жесты. Он всегда знает, в каком настроении его родители. И вообще понимает их лучше, чем можно подумать. Ребенок видит, как взрослых увлекает процесс еды - и хочет получать такое же удовольствие. Как вводят педагогический прикорм: ребенку выдают микродозы (одна крошка или один глоток) любых продуктов. Это может быть суп, каша, даже жаркое, крошка сыра – все, что угодно. Также ребенку выдают куски овощей, чтобы он ощутил запах и потрогал их языком: морковка, яблоко без кожуры, сушка, огурец. Педагогический прикорм выдают за месяц до начала основного прикорма. Таким образом, мы сохраняем у ребенка интерес к еде, если пищевой интерес у него уже появился, а вводить основной прикорм еще рано. Если ребенку понравился какой-нибудь продукт, и он просит еще, нужно дать на пробу что-нибудь другое.

Основной прикорм

Современные специалисты сходятся в том, что для ввода прикорма нет единого рекомендуемого возраста. У каждого ребенка индивидуальная ситуация. Возраст – всего лишь один из факторов, а судить о готовности к прикорму можно лишь по совокупности следующих факторов:

Возраст 4-6 месяцев. Удваивание веса от рождения. Ребенок умеет сидеть. Он может наклониться к ложке или отвернуться от нее, уверенно вертит головой. Ребенок крепко держит в кулачке маленькую вещь и может целенаправленно засунуть ее в рот. Ребенок проявляет большой интерес к питанию родителей и просит попробовать. Прорезывание первых зубов. Исчезновение защитного рефлекса «выталкивания» языком твердых частичек пищи. Этот рефлекс ослабевает к 6-ти месяцам. У некоторых детей он может задержаться до года и даже до трех лет. Прикорм предлагают только здоровому ребенку. Противопоказаниями к вводу прикорма являются: аллергические проявления, подготовка к прививкам и период после прививок, кишечные болезни, восстановительный период после болезней ЖКТ.

При введении прикорма следует соблюдать некоторые правила:

Прикорм предлагают перед кормлением грудью, начиная с небольшого объема (1/2 чайной ложки), постепенно увеличивая порцию до необходимой возрастной нормы.

Следующий вид прикорма вводят только после того, как ребенок привыкнет к первому (1-я неделя – постепенно увеличиваем объем, 2-я неделя – привыкание, с 3-й недели – новый прикорм). Нельзя вводить два продукта одновременно.

Если ребенку не нравится какой-то продукт, нужно выдержать паузу (3-7 дней) и предложить ему что-нибудь другое.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если…

…появилась кожная реакция на прикорм.

Диатез на введение прикорма возникает тогда, когда организм ребенка, его ферментативные системы не готовы переварить новый продукт. Не зная, как переварить яблоко, кашу или кефир, поджелудочная железа напрягается, пытаясь выработать необходимые ферменты в нужном количестве. Перенапряжение поджелудочной железы приводит к небольшому воспалению (на УЗИ она у таких детей обычно увеличена). Иммунная система ребенка должна реагировать на любое воспаление и излечить его, но у ребенка все системы еще недозрелые, несформированные и неадекватная реакция иммунной системы "вылезает" на кожу в виде диатеза. В случае кожной реакции прикорм отменяют до выздоровления. Ситуация решается индивидуально с врачом.

…ребенку почти год, а он все еще выталкивает кусочки пищи!

Рефлекс выталкивания может сохраняться дольше полугода, у некоторых детей он держится аж до трех лет. Наверняка многие знают и взрослых (среди знакомых), предпочитающих разваренную пищу или супы. Если педиатр не нашел никаких отклонений – значит, это индивидуальное качество. На свете очень много полезной еды существует в жидком и пюреобразом виде – с голоду ребенок не пропадет.

…не удается заменить хотя бы одно кормление – прикормом.

Наберитесь терпения и подумайте, почему так происходит. Ребенок может просить грудь в режиме новорожденного по многим причинам. Например, мама и ребенок завязаны друг на друге, маме не удается отлучаться. Либо у ребенка прорезывание зубов превратилось в бесконечную эпопею. Еще бывает причина вполне тривиальная: мама устала, у нее мало помощников, и ей легче дать ребенку грудь, чем заниматься с ним развивающими занятиями. Ребенок, может, и отвлекся бы, но его некому отвлекать.

…6 месяцев давно позади, а у ребенка все еще не появился пищевой интерес!

Самая частая причина: отсутствие примера перед глазами. Ребенок не видит, как едят его родители. Ему неинтересно. Возможно, его родители слишком рано начали «сдавать» его бабушкам или няне. Либо они едят хаотично, хватая куски и разнося их по квартире. У ребенка должны быть авторитеты перед глазами. Ешьте при нем (а ему не давайте – вот, какие жестокие матери нынче), ешьте чаще, ешьте со вкусом, усаживайте всю семью за стол. Введите ритуалы, связанные с едой. Показывайте ему, что это ВАЖНО.

…ребенок отказывается от прикормов.

В периоде до года ребенок не ест - он подражает. Ему хватает грудного молока или смеси для сытости. Прикормы – это знакомство с едой, а не основная еда. Оказывая давление или нервничая по поводу «все едят, а мой не ест», мама сбивает аппетит у ребенка. Она показывает ему, что еда – дело нервное и ненужное. Прежде всего, маме нужно самой прикормиться успокаивающим чаем. А потом начать прикорм заново. Не нравится цветная капуста – попробуйте брокколи. Не идет никакая каша – кушайте овощи и фрукты. У вас нет задачи ввести ВСЕ продукты до года. Ваша первостепенная задача: научить ребенка правильному отношению к еде. Поэтому ни в коем случае нельзя впихивать, уговаривать, плясать и петь вокруг мирно играющего ребенка, вталкивая ему еду по ложке. Сейчас не хочет – потом съест. История знает немало детей, пристрастившихся к еде после года или после двух лет. И не знает детей, которые не ели-не ели, ну, и заболели или померли. Это миф. Не завидуйте мамам с детских площадок, утверждающим, что их 8-месячный ребенок уже трескает прикормы тарелками. У детей аппетит приходит и уходит периодами. После года этот же ребенок может резко отвернуться от всех тарелок сразу. А ваш «малоешка» – наоборот, полюбит сразу все.

…ребенок не хочет пробовать новый вид прикорма.

Специалист по грудному вскармливанию, педиатр Лидия Казакова утверждает: если ребенок хорошо кушает один вид прикорма и не соглашается на второй, это означает, что он перекормлен первым. Например, если каша хорошо «пошла», любая мама сознательно увеличит ее количество. С одной стороны, детское питание сделано по такому принципу, что им невозможно перекормить. В нем нет веществ, которые грузят неокрепший организм (соль, сахар, специи, химические добавки и прочее). С другой стороны, ребенок наедается грудным молоком/смесью и ранее введенным прикормом – зачем ему что-то еще. Есть смысл в уменьшении дозы прикорма, который уже введен.

…хочется ввести прикорм позже, а бабушка давит: мол, ты лишаешь ребенка еды!

Ради спокойствия бабушки (свекрови, мамы) можно пойти на многое. Натянуть на ребенка лишние носочки. Отобрать ножницы, которые он освоил уже давно. Закрыть форточку… не нужно делать только одного: серьезно экспериментировать со здоровьем. Ребенок – ваш, а не бабушкин. У пожилых родственников может быть очень много причин для настойчивых советов. Например, самоутверждение («она сделает так, как я говорю!»), самолюбование («я – хорошая бабушка, я пекусь о здоровье ребенка!»), моральная неустойчивость и мнительность («а баба Клава сегодня рассказывала, что их ребенок с рождения кушает мясо, а наш-то так и останется доходягой!»), нетерпимость ко всему новому («эти ваши новомодные штучки, а ребенок-то страдает!») Все эти причины не имеют никакого отношения к здравому смыслу. Тем более, во времена бабушек информация о пользе грудного молока была нулевой, и многие из них все еще весьма и весьма несведущи.

Непонятно, кого слушать, у всех свое мнение по прикорму!

Слушайте себя, свою материнскую интуицию. Ведь она у вас есть (?). Изучайте своего ребенка: его характер, настроение. Учитывайте состояние его здоровья! Никто не знает вашего ребенка лучше, чем вы сами. Абсурдна ситуация, когда здоровому ребенку, хорошо прибавлявшему в весе, вводят прикорм в 4 месяца по совету педиатра. У врача есть табличка, она одна на тысячу детей. А у вас есть ваш родной ребенок, которого вы начали чувствовать, наблюдать и понимать еще до рождения на свет.

Если прикорм введен слишком рано:

ребенок выталкивает любую еду, ему не нравятся даже фрукты.

появились кожные высыпания, запоры или понос.

ребенок плачет и капризничает во время еды.

Главное, о чем не следует забывать: для родителей не существует возрастных норм ввода прикорма. Они существуют для врачей, для их УДОБСТВА. Потому что сравнивать потребности и проблемы тысячи малышей без сводных таблиц – неудобно. Это отнимает много времени. Поэтому ни в коем случае не надо волноваться, если ваш ребенок не ест кашу. И ему «уже» 9 месяцев, а вот другие дети… Иногда в форумах появляются воистину страшные советы: например, давать ребенку с прикормом ферменты (креон), укропную воду, эспумизан – или, что еще страшнее, не обращать внимания на появившиеся тревожные симптомы. Мол, перемучается и съест. Эта ошибка может перечеркнуть все последующие победы за столом. Одному ребенку нравятся овощи, другой готов есть одну кашу, третий пристрастится к прикормам только в 10 месяцев… и это НОРМАЛЬНО. Это проявления индивидуальности, а не отклонения от нормы. Почему взрослому человеку разрешается не любить те или иные продукты, а ребенку – нет? А ведь у взрослого человека нет даже уникальной подпитки в виде грудного молока.

До года прикорм не имеет статуса обязательной еды. И получить этот статус он может в том случае, если ввод прикорма не был слишком ранним, не стал причиной расстройства кишечника и не заставил обоих, маму и малыша, испытывать ненужный стресс.

Во второй части статьи мы распишем все продукты по возрастам и граммам: Вводим прикорм! Часть II: сколько вешать в граммах?

В третьей части подробно о масле, яйцах, соли, сахаре и проч. Вводим прикорм! Часть III: какие еще продукты можно ввести до года?

