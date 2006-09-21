Календарь развития: Двенадцатый месяц

Ваш малыш все больше и больше осознает себя как личность. Он уже рассматривает себя как самостоятельного человека, знающего свои размеры, нужды, пристрастия.

К началу месяца Ваш ребенок уже понимает почти все, что касается повседневной жизни. К концу месяца его активный словарный запас будет состоять из нескольких слов, время от времени проскальзывающих в его детской речи. Западные педиатры говорят о 2-3 словах, российские «требуют» 8-10. Скорее всего, ваш ребетенок либо уже ходит, либо пойдет в течение этого важного месяца.

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».

Освоение мира слов. По мере освоения ребенком удивительного мира слов вы все больше убеждаетесь, что малыш полностью понимает вас, хотя, может быть, и не всегда исполняет ваши указания. Простые и часто повторяющиеся вопросы будут получать совершенно понятные ответы. "Хочешь на ручки?" Малыш не скажет ни "нет", ни "да", но язык его жестов абсолютно понятен вам (конечно, за исключением того случая, когда он сам толком не знает, чего же ему хочется). В возрасте около года малыши по-прежнему говорят немного слов, но понимают очень многое и владеют развитым языком жестов. Восприятие ребенком речи (способность понимать) всегда на несколько месяцев опережает его способность выражать свои мысли. Из того, что ребенок говорит пока очень мало, вовсе не стоит заключать, что он недостаточно хорошо понимает вас. Если вы примерно удвоите то, что, по вашему разумению, малыш в состоянии сейчас понять, вы получите приблизительный уровень его языкового понимания в этот момент. Причем такой подход справедлив для детей любого возраста. Первые слова: Наряду с лучшим пониманием вашей речи, мимики и жестов, малыш начинает расширять и свой словарный запас. Хотя часто в этом возрасте ребенок в основном по-прежнему что-то бессвязно болтает, время от времени он будет удивлять вас интересными интонациями в своем монологе, тем самым давая вам понять, что уж по крайней мере сам он знает о чем говорит, хотя вы и не понимаете его. Термин "слово" означает набор звуков, используемых для обозначения какого-то предмета или действия. Это справедливо и в том случае, если произносятся эти звуки недостаточно четко. Так, первые слова малыша - это все равно слова, хотя понимают их, может быть, только родители. Большинство детей на этом этапе развития владеют лишь несколькими знакомыми словами ("папа", "мама", "киса"), но очень любят имитировать вашу речь, а также кашель, сопение носом, чихание, цоканье и щелканье языком. Голос детей к этому времени становится значительно громче прежнего. Берегите собственные уши в этот период крика и воплей и радуйтесь, что скоро он кончится - просто малыша интересует, какой силы звук способен он издать и как это отзовется в барабанных перепонках. Чтобы с непривычки не вызвать шок у своих гостей, постарайтесь научить малыша, как нужно говорить шепотом. Такой "таинственный" голос обязательно привлечет его внимание и он захочет попробовать "говорить" так же».

Уфф, пора подводить итоги. Ваш малыш уже не такой уж и маленький. За год он вырос на 25 сантиметров (в полтора раза!) и утроил свой вес. Месячные прибавки совсем небольшие – 350 грамм и 1-1,5 см.

Вот такой вот взрослый ляль! А впереди еще множество достижений, эверестов/джомолунгм, которые ребенок обязательно преодолеет с вашей помощью! Но сначала первый "настоящий" день рождения ребенка, с первой в жизни горящей свечкой, украшающей праздничный торт - это действительно праздник и для детки, и, конечно, родителей годовалого малыша!

Дневничок развития: нашим малышам - уже ГОД!

dianИЩa:

Грудь – 48, голова – 45. Встает без опоры, с корточек. В год говорит: ки (киса), авав, биби, мама, папа, бабушка, писька (очень важное слово для мальчика, виима), трр (в зависимости от контекста может обозначать и машину, и глагол ехать и просто ничего не означать – чиста звук хороший), дать, нада, да, не, чик-чик (птички так разговаривают, кто не знает), муууу, беееее, па! (упало… ага, само прямо взяло и упало), титя… вроде бы все. Офигенный словарный запас для годовалого бармалея. Правда, ходить ребеныш так и не желает... Ничего, подождем.

Принчипесса:

Мы только МАМА говорим осмысленно, и постоянно, везде за многй ходит и мамкает. Одно время говорил довольно осмысленно НАДО, пару раз получалось дай-дай, и все..... больше ничего. ни кисок, ни тик-так. А еще мы всех стали передразнивать, а расчесываюсь , и он за мной, я язык покажу и он, и т.д. многое может повторить и ржет.

LenaV:

Говорим мама, папа, баба осмысленно, обращаясь к нам. Правда папа - говорит, когда и в дверь звонят и в телефон. Не очень осмысленно говорим - надо, ня-ням, тать (читать, когда книгу дает), изображаем миксер (очень похоже) и начинаем смеяться, если собираемся гадость делать. Например подползет к тапкам, посмотрит вокруг, что не видит ни кто и в рот, а если кто видит, то посмеется - для отвлечения внимания и медленно в рот начинает тянуть.

Еще машем ручкой, делаем ладушки, танцуем, включаем музыку и отдаем предметы, если попросят. Переворачивает странички (мы читаем два раза в день книжек по 7-10).

Медведка:

11 сентября - вот и пролетел годик... Казалось бы, вот недавно вышли из роддома со сверточком, в котором пищал красный комочек, а уже Сонька с восторгом бегает по улице и лезет во все урны подряд...Вот так в хлопотах и заботах пролетел наш первый год жизни. Говорим мама, папа, баба, дайда (дядя), дада (деда), кока (кошка), на-на, дай-дай, лопочем целыми предожениями на своем языке.

Coalla:

Полюбила книжки – мойдодыр рулит! Ест пищу уже кусочками. Гуляет много, днем спит в коляске на улице. Ходит уверенно, уже не падает. Ездили в гости к родствнникам в Челябинск и Алапаевск – увидела озеро – ломанулась, еле поймали. Обожает купаться. Постоянно висит на груди, очень жаркое лето (в деревне гоняет босиком, ест все, что не приколочено с грядок. Оч любит чеснок и клубнику. Малину не оценила :))

Береза:

Зубов 4/2.

Вот нам уже 11 мес, а скоро и годик! Сегодня на приеме у врача нам делали ЭМ-эхо, т.к. 4 дня назад Саша сильно упал и стукнулся затылком, но все обошлось, слава Богу! Через месяц нам предстоит обойти всех врачей-специалистов, сдать кучу анализов и поставить прививки. Саша до сих пор сосет грудь утром, вечером, ночью и в обед, но вот обеденное кормление я хочу попробовать убрать - мне скоро курс лечения проходить, меня и так уже врач ругает, но будем все делать постепенно. Как тоскливо от того, что скоро мы прекратим кушать титю.... Сегодня не решилась лишить груди в обед, но завтра уж точно.... Саша уже довольно хорошо ходит, и на улице топает, гулей гоняет. Пытается все повторять: слова, жесты, жвижения. Очень любит детей.

16.09.2004: Саша хорошо ходит, приседает, снова встает, залазит на все, что попадается на его пути. Подносит телефон к уху и говорит: "Але", а потом делает вид, что разговаривает по-своему. Научился проявлять свой характер, упрямничает, ест плохо, только если его при этом развлекать, но если пойдешь у него на поводу и прекратишь кормление, т.е. ну не хочешь - не ешь, то все, минут через 20 тебе будет обеспечена истерика голодающего создания.

Ура-а-а! Нам год! Вчера отметили Санькин день рождения! Как время быстро летит! Саша был очень доволен, завален подарками и затискан родственниками, глазенки по 5 копеек, столько удивления и радости! Весь вечер вел себя спокойно, не капризничал, бегал с детьми! Чему же мы научились за этот год? Саша хорошо ходит, приседает, наклоняется, выпрямляется, начинает бегать, залазит на диван, кровать, с кровати на стол, умеет правильно слазить, машет "пока", щелкает пальцами, как цыган, кокетничает, завлекает, стесняется, забирает у мамы сумки и тащит на кухню разбирать, говорит "мама, папа, баба, дядя, Иа (Ирина), дитя (дети), ай-яй-яй, низя, алло", очень много болтает на своем тарабарском языке. Спит 2 раза днем по 1 часу, если просыпается утом позже 10.00, то спим 1 раз. Сесем маму. Вот как всего много!

lyuchia:

11 месяцев 1 день: Первый раз пописил в горшок. Выполняет инструкцию - положи в банку. Включает свет по просьбе.

11 месяцев 2 дня: Вес 8200, рост 77 см. Подходит к кровати, качает и припевает: аааа, ааа

11 месяцев 5 дней: Научился залазить на диван.

Lenka-Penka:

Любим смотреть рекламы, под рекламу мы и мясо немного можем съесть даже. Ходим за ручку одну, сам боится пока ходить, обожает качаться на качелях.

Вес ляликов в год: dianИЩa: 10540 (+730) Медведка: 8700 S_K_B: 7200 (+400) Coalla: 8075 (+145) Береза: 11300 (+200) Lenka-Penka: 10200 Sova: 11500 (+200) Рост ляликов в год: dianИЩa: 75 (+3) Медведка: 77 S_K_B: 70 (+1) Coalla: 72 (+2) Береза: 78 (+1) Lenka-Penka: 78 Sova: 77 (+1)

А вот такими были наши годовасики:

прислал папа: Сергей Клоуниченко Матвей и Богдан, мама Prosto_Mama Златёна, мама Мега Алиска (мама Coalla) Матвей и Богдан, мама Prosto_Mama Вета, мама Льва Сынка, мама Мафаня Полина, мама сеньора акварель Катюша, мама Nady

Фото с наших первых дней рождения: