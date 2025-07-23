Упражнения для формирования двигательных навыков у детей до года

Какие упражнения нужна для новорожденного ребенка и детей до года? От того, насколько правильно кроха будет приобретать новые двигательные навыки по мере взросления, зависит его здоровье. Тут только вы можете помочь своему малышу.

И это не столь сложно, как может показаться на первый взгляд, достаточно лишь:

- создать все условия для приобретения крохой новых двигательных навыков и умений;

- избегать типичных ошибок;

- выполнять с малышом упражнения в соответствии с его возрастом и уже полученными навыками.

Какие условия необходимо создать?

* Измените обстановку в вашем доме таким образом, чтобы она была интересна малышу и способствовала его желанию познавать окружающий мир. Например, в первые месяцы жизни подвешивайте к кроватке крохи яркие погремушки, а когда он немного подрастет, покупайте развивающие игрушки и так далее. Лучше, если вы проявите фантазию: будете менять обстановку в доме, отталкиваясь от предпочтений маленького человечка и учитывать его возраст.

* Во время занятий всегда разговаривайте с малышом и хвалите его за достижения.

* Детям не нравится рутина, поэтому позаботьтесь, чтобы занятия по усвоению новых навыков были веселыми, недолгими и проходили в игровой форме.

* В процессе обучения разбивайте новые сложные движения на несколько составляющих, поскольку карапузу нелегко их сразу усвоить.

* Все упражнения выполняйте на твердой поверхности: на столе или на полу.

* Узнавайте как можно больше информации о развитии здоровых детей. Ведь вам необходимы некие усредненные нормы, на которые можно ориентироваться.

* Во время занятий стимулируйте малыша яркой игрушкой.

* Каждое упражнение повторяйте от 3 до 5 раз, затем делайте небольшой перерыв и переходите к следующему. Сами занятия проводите 2-3 раза в день.

Типичные ошибки родителей

1. Бытует мнение, что маленький непоседа должен усвоить определенные навыки к тому или иному возрасту. Например, переворачиваться с живота на спину и обратно, сидеть, ползать и так далее.

Но каждый малыш развивается по предусмотренному природой индивидуальному плану, который может соответствовать общепринятым стандартам, несколько опережать их или отставать от них.

Однако придерживаться определенных норм развития здорового ребенка вы все же должны, а в случае отклонений от них обязательно обращаться к педиатру.

2. Не стоит переходить к приобретению следующего навыка по возрасту, пока малыш еще не усвоил хорошо предыдущий.

Всего за какой-то год малыш должен научиться удерживать голову, переворачиваться с живота на спину и обратно, удерживать равновесие тела во многих положениях, сидеть, ползать и ходить. А помочь ему формировать все навыки правильно можете только вы, выполняя комплексы упражнений согласно возрасту и уже усвоенным навыкам.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Новорожденный

Рефлекторная ходьба

Возьмите малыша за подмышки, поверните спиной к себе таким образом, чтобы он слегка наклонился вперед. Затем ведите его, перенося вес с одной ножки на другую. Обязательно следите за тем, чтобы кроха наступал на полную стопу, а не на цыпочки.

Рефлекторное ползание

Положите малютку на животик, ножками к себе, выведите ручки вперед, а локоточки разведите в стороны. Затем приставьте свои ладони к ножкам малыша, чтобы он мог оттолкнуться от них.

Укрепляйте мышцы шеи и спины

Выкладывайте ребенка на животик три-четыре раза в день на 1-2 минуты перед едой. По мере его взросления постепенно увеличивайте продолжительность занятия, чтобы к трехмесячному возрасту малыша длительность упражнений достигла 10-15 минут.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Первый месяц

Способствуйте раскрытию кулачков и разведению пальчиков

Положите кроху на спину, соедините его кулачки и постучите ими друг о дружку, при этом поглаживайте тыльную сторону ладошек и пальчиков. Затем совершайте поглаживающие движения от кистей крохи к локоткам и далее к плечам.

Развивайте мелкую моторику

Вкладывайте погремушку в ладошку малютки. После нескольких попыток он сможет удержать ее на несколько секунд.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Второй месяц

Тренируйте силу пальцев

Когда кулачки маленького человечка начнут самостоятельно раскрываться, положите его на спину и вложите в ручку погремушку. Как только он крепко ухватит игрушку, тяните ее на себя. Во время выполнения упражнения следите, чтобы большой палец крохи был противопоставлен остальным.

Укрепляйте силу рук и плечевого пояса

Положите малыша на животик, возьмите его одной своей рукой за голеностопные суставы («вилочкой»), а другую подставьте ему под грудь. Затем приподнимите карапуза и опустите таким образом, чтобы он ручками слегка оперся об опору, но не опускайте ножки. В таком положении «провезите» кроху по поверхности стола так, чтобы он как бы погладил ее.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Третий месяц

Учите переворачиваться с живота на бок

Положите малютку на животик, заведите одну ножку за другую и слегка подтолкните в бочок. Повторите это же движение, только в другую сторону. Для стимулирования малыша положите яркую игрушку в ту сторону, в направлении которой выполняется упражнение.

Координируйте движения рук

Выкладывайте на грудь малышу погремушки, чтобы он смог обхватить их обеими руками и потрясти.

Укрепляйте мышцы ног и живота

Положите малютку на спину, ногами к себе. Возьмите его за лодыжки своими руками, затем поочередно сгибайте и разгибайте ноги в коленях, имитируя езду на велосипеде.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Четвертый месяц

Учите переворачиваться со спины на животик

Положите ребенка на спину, ножками к себе, возьмите его за голень (например, за левую), согните ножку в колене и тазобедренном суставе. Затем согнутую ножку крохи заведите на противоположную сторону (вправо) и поверните таз. Дождитесь, когда ребенок приподнимет голову и повернет верхнюю часть туловища в туже сторону (вправо) и перевернется.

Если у крохи не получается выполнить движение, помогите ему: дайте свой палец, чтобы он ухватился за него и перевернулся, но не тяните сами. Выполняйте упражнение в обе стороны поочередно.

Укрепляйте мышцы спины, шеи, туловища и развивайте вестибулярный аппарат

Положите карапуза на спину, ножками к себе. Обхватите его туловище с боков таким образом, чтобы ваши пальцы оказались на спине, под грудной клеткой, а большие пальцы на груди. Далее медленно поднимите малыша, сохраняя горизонтальное положение его тела, и уприте его ножки о вашу грудь. Затем слегка покачайте малютку влево, вправо, вниз и наверх. Выполняя упражнение, следите за тем, чтобы ребенок не пугался.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Пятый месяц

Формируйте опору на ручки

Положите малютку животиком на свои колени и бочком к себе. Затем одной рукой возьмите за голеностопные суставы, а на спину малыша положите вторую руку, чтобы он не скатился. Из такого положения начните медленно поднимать ножки ребенка вверх. Во время выполнения упражнения кроха должен опустить голову вниз, выбросить вперед свои ручки и опереться на них.

Укрепляйте ножки

Расположите малыша на спине и на краю стола, чтобы его ножки слегка свисали в вашу сторону, а одну свою руку для страховки положите ему на грудь. Затем второй своей рукой согните одно колено ребенка, прижмите к его животу и оставьте в таком положении. Спустя некоторое время он сам согнет вторую ногу. Повторите упражнение и для второй ножки.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Шестой месяц

Укрепляйте мышцы плечевого пояса и спины

Возьмите небольшой мяч, положите на него кроху животиком. Затем, удерживая его своей рукой за крестец и поясницу, совершайте движения вперед и назад в виде покачиваний.

Учите раскачиваться на четвереньках

Ребенка расположите на четвереньках и, придерживая за ягодицы и бедра, начните раскачивать его вперед и назад.

Укрепляйте мышцы ног и таза

Положите малыша с выпрямленными ножками на спину, по направлению к себе, а затем обхватите руками его коленки. Медленно и плавно поднимайте ножки до вертикального положения: вначале поочередно, а затем вместе.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Седьмой месяц

Укрепляйте мышцы плечевого пояса и глубокие мышцы спины

Расположите кроху на четвереньках и слегка похлопывайте его по животику. Это заставит его подтянуть живот и выпрямить спинку.

Формируйте правильную осанку

Поставьте ребенка на четвереньки, а недалеко расположите яркую игрушку. Затем подложите свои руки ему под грудь, поднимите над столом или полом, таким образом, чтобы руки и ноги малыша слегка упирались об опору. Далее стимулируйте карапуза «переступать» руками по направлению к игрушке.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Восьмой месяц

Тренируйте мышцы туловища

Расположите кроху в положении стоя на столе или полу, прижмите спиной к себе, а в его ногах положите яркую игрушку. Затем обнимите одной рукой его коленки, не давайте им сгибаться. Далее наклоните кроху вниз, побуждая его нагнуться и взять игрушку в руки.

Укрепляйте мышцы ног и живота

Положите малыша на спине, ногами к себе. Возьмите его ножки в свои руки, выпрямите их максимально. Затем совершайте ими параллельные поверхности движения, напоминающие ножницы.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Девятый месяц

Учите управлять своим телом и развивайте вестибулярный аппарат

Посадите маленького непоседу на пол с раздвинутыми ножками и сядьте напротив него в таком же положении. Затем возьмите его ручки или плечи в свои руки и совершайте медленные покачивающие движения из стороны в сторону, назад и вперед. Конечно, у крохи не сразу все получится: он может завалиться на бочок. Однако со временем цель будет достигнута: он научится удерживать равновесие.

Учите правильно вставать на всю стопу

Положите маленького непоседу на спину, согните его ноги в коленях, а тыльные поверхности стоп хорошо зафиксируйте одной рукой. Другой рукой возьмите малыша за обе кисти и потяните к себе, побуждая встать. Выполняя упражнение следите за тем, чтобы карапуз всегда опирался на всю стопу.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Десятый месяц

Укрепляйте мышцы бедер

Расположите кроху спиной к себе, поддерживая его под мышками своими предплечьями, а кистями слегка согните колени. В таком положении подталкивайте ребенка к приседаниям. Выполняя упражнение следите за тем, чтобы его спина всегда была вертикальная.

Укрепляйте мышцы спины

Встаньте на колени, а малыша положите на животик, ножками к себе, чтобы он ими обхватил ваши. Затем подведите свои руки под грудную клетку крохи, слегка приподнимите его и переместите тяжесть тела на руки. При этом следите за тем, чтобы таз ребенка не был выше уровня плеч. В таком положении стимулируйте его передвигаться на руках вперед к интересной игрушке.

Комплексы упражнений согласно возрасту. Одиннадцатый месяц

Учите самостоятельно вставать и опускаться на четвереньки

На некоторое время поставьте возле опоры маленького непоседу, затем снимите его, удерживая под мышками и за таз, и посадите посредине комнаты. Малыш, в стремлении самостоятельно познавать мир, поползет обратно и вновь встанет на ножки возле опоры.

Учите перешагивать через предметы

Расположите на полу две параллельные ленты на расстоянии 15-20 см друг от друга, возьмите кроху за обе ручки и стимулируйте перешагивать через них. По мере усвоения навыка вместо лент используйте любые невысокие предметы (например, кубики).

Комплексы упражнений согласно возрасту. Двенадцатый месяц

Учите малыша приседать

Если ребенок уже хорошо и устойчиво стоит на ножках, то возьмите его за ручки и приседайте вместе с ним, пока он не устанет.

Учите ходить вдоль опоры (если кроха еще не ходит самостоятельно)

В этом возрасте, как правило, малыш уже уверенно ходит вдоль опоры. Учите его делать это правильно: обхватите голеностопные суставы крохи своими руками и переставляйте его ножки вбок (приставным шагом).

Вот, пожалуй, и все, что можно было рассказать о том, как правильно формировать двигательные навыки у ребенка до года.

Однако на практике родителям не всегда удается следовать столь четкому алгоритму, поскольку развитие каждого ребенка индивидуально. Поэтому ориентируйтесь только на то, что ваше чадо уже умеет делать самостоятельно, а не на соседского малыша. Ведь «соревнования» в этом виде «спорта» неуместны.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения