Меню-o-fish. Прикорм из рыбы для самых маленьких

Рыба - полезный и питательный продукт. Она служит источником полноценного, легкоусвояемого белка (ее белки усваиваются на 93-98%, в то время как белки мяса - на 87-89%), жира, некоторых витаминов группы В (В2, В12, РР), а также содержит в достаточных количествах некоторые минеральные вещества - цинк, медь, магний. Жиры рыбы отличаются высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, в том числе группы омега 3, которые активно участвуют в регуляции обмена веществ. Их, кстати, практически нет в других продуктах. Они необходимы для выработки целого ряда биологически активных соединений, участвующих в регуляции обмена веществ.

Все виды рыб отличаются высоким содержанием минеральных веществ, особенно железа, что важно для профилактики малокровия у детей. А морская рыба богата такими редкими элементами, как фтор и йод, который необходим для развития и функционирования щитовидной железы.

Важное достоинство рыбы - ее нежная структура. Этот продукт не содержит грубых волокон соединительной ткани и пленок, характерных для мяса. Поэтому более легко переваривается, а белок рыбы усваивается легче, быстрее и полнее, чем белок мяса

Когда и сколько?

Однако врачи не спешат с введением этого продукта в рацион детей первого года жизни. Его рекомендуют ребенку с 8-9 месяцев. Как правило, начинают давать спустя 2-3 недели после ввода мясного пюре. И связано это в первую очередь с тем, что рыба относится к группе аллергенных продуктов. Поэтому даже здоровым детям, не склонным к аллергическим реакциям, ее не советуют давать чаще, чем два раза в неделю и в небольших количествах. Ребенку на первом году жизни можно дать 5-30 г, к 9,5 месяцам количество увеличивается до 50 г, к году - до 60-70 г рыбного пюре в одно кормление, малышу постарше - 85-90 г рыбы в виде пюре, котлет, отварной рыбы, но не жареной. В дальнейшем рекомендуется один-два раза в неделю заменять мясное пюре рыбным. А вот давать детям до трех лет рыбный бульон не стоит. Никаких особо ценных веществ, которых нет в другой пище, в нем нет, а вот экстрактивных веществ предостаточно.

Малышам с аллергическими проявлениями рыбу следует вводить в рацион питания особенно осторожно, с учетом их индивидуальной переносимости, начиная с очень малых доз (1/2 чайной ложки), лучше - в утренние часы, с тем чтобы в течение дня была возможность тщательно наблюдать за реакцией ребенка. В это же время в рацион крохи не следует вводить какие-либо другие новые виды пищи (фрукты, овощи, соки, мясо), чтобы правильно определить переносимость рыбного блюда. При отсутствии аллергических проявлений постепенно увеличивают дозу до возрастной нормы.

Кстати, часто, если у ребенка есть аллергия на ряд низкоаллергенных продуктов, рыбу он, наоборот, переносит совершенно нормально. Все индивидуально. Также аллергия может возникать на определенные сорта рыб, например исключительно на морскую или только на речную. Так что, если при введении рыбного прикорма у малыша появилась аллергия, необходимо переждать некоторое время (1-2 недели) и попробовать дать другие сорта рыбы.

Рыбка в банке

Выбирать рыбу для ребенка первого года жизни лучше из ассортимента специализированных рыбных консервов. Они не только легки в приготовлении и экономят время мамы, но и гарантируют полноценное и безопасное питание малышу. Рыбные консервы изготавливают, как правило, с добавлением овощей или овощей и круп. Рыба бедна рядом важных пищевых веществ, хорошим источником которых являются овощи. Включение их и круп в рыбные консервы значительно повышает пищевую ценность «баночки».

При изготовлении детских рыбных консервов используют разные сорта рыбы: океаническую - хек, треску, минтай, лосось; речную - судак, форель. В овощной компонент входят картофель, морковь, белокочанная или цветная капуста, кабачки, тыква, зеленый горошек, фасоль или репчатый лук. Из круп в состав консервов включают рис, перловую, гречневую, манную крупы, кукурузу, овес. Консервированные рыбные блюда наряду с небольшим количеством рыбьего жира содержат и растительные масла: подсолнечное, кукурузное, оливковое, соевое, рапсовое. В состав некоторых консервов могут входить жиры животного происхождения - сливочное масло.

Для улучшения вкусовых качеств консервов добавляют томатную пасту, экстракты укропа, петрушки, крахмал.

Важно выбирать «баночки» не только с учетом их содержания, но и степени измельчения продукта. Рыборастительные консервы бывают пюреобразные - для малышей с 8-9 месяцев, крупноизмельченные - 11-12 месяцев, и кусочками - для детей 12-18 месяцев.

Специалисты, конечно же, рекомендуют баночное питание, которое изготовлено с соблюдением всех гигиенических норм и проходит ряд проверок, а это гарантия безопасности. Но если вы решили готовить сами, необходимо помнить, что правильная тепловая обработка и хранение рыбы во многом определяют пищевую ценность и безопасность готового блюда.

Меню девятимесячного малыша:

6 часов - грудное молоко или смесь

10 часов - каша + фруктовый сок и/или фруктовое пюре

14 часов - овощное пюре + мясное пюре (или мясо-овощное пюре; рыба 2 раза в неделю) + желток + фруктовый сок

18 часов - кефир + детское печенье + творог + фруктовое пюре

23 часа - грудное молоко или смесь

Готовим сами

Для детского питания необходимо покупать только филе нежирных сортов рыбы (хек, треску, минтай). Оттаивать лучше в соленой воде (8-10 г поваренной соли на 1 л воды), чтобы уменьшить потерю минеральных веществ при размораживании. Филе не рекомендуется полностью размораживать. Слегка оттаявшую рыбу моют в холодной воде и подвергают тепловой обработке, которая, в отличие от мяса, не должна быть слишком длительной.

Правильно готовить рыбу нужно следующим образом. Ее кладут только в кипящую воду, так сохраняется больше полезных веществ, после чего сразу убавляют огонь. При сильном кипении рыба разваривается и становится невкусной.

Небольшие куски варят около 10-15 минут, а потом протирают до консистенции пюре. Готовое пюре хранят не более 48 часов в закрытой посуде при температуре 2-6 градусов.

Надеемся, что говорить о том, что покупать рыбу нужно только в специализированных магазинах, заслуживающих доверия, а не на уличных лотках, рынках, - не нужно. При нарушении условий хранения и транспортировки в рыбе происходят необратимые изменения. Они опасны для здоровья и взрослого человека, что уж говорить о маленьких детях.

Рыбное пюре

Филе рыбы (без кожи) - 60 г, молоко и растительное масло по 1 чайной ложке.

Проварите филе в небольшом количестве воды в течение 15-20 минут, охладите, пропустите через мясорубку, добавьте молоко, масло, соль, хорошо перемешайте и на слабом огне доведите до кипения.

Тефтели «Морские»

Рыба (филе) - 60 г, хлеб пшеничный - 10 г, желток - 1/4 шт., вода - 10 мл, растительное масло - 4 г.

Рыбу (филе трески) освободить от кожи, пропустить вместе с размоченным в холодной воде хлебом через мясорубку, немного посолить, добавить желток, растительное масло, тщательно перемешать, взбить (лучше миксером). Из полученной массы сформировать небольшие шарики, уложить их в посуду, наполовину залить водой и поставить на очень маленький огонь на 20-30 минут.

Пудинг «Русалочка»

Рыба 100 г, картофель 1/2 шт., масло 2 ч. ложки, молоко 2 ст. ложки, яйцо 1/4 шт., соль 1/2 ч. ложки.

Сварить очищенный картофель до полной готовности, слить воду, размять деревянным пестиком так, чтобы не было комков, и развести молоком. Рыбу очистить, вымыть, сварить в подсоленной воде, отделить кожу, кости. Мякоть мелко нарубить, смешать с картофелем, добавить растопленное масло (1 ч. ложка), соль, желток и взбитый в густую пену белок. Формочку смазать маслом, выложить в нее массу, закрыть крышкой, поставить в кастрюлю с водой (водяная баня) и варить 20-30 минут.

Рулет «Шторм» (старше 1 года)

Рыба 200 г, хлеб пшеничный 40 г, молоко 1/4 стакана, яйцо 1/2 шт., масло сливочное 1 ст. ложка, раствор соли 1/2 ч. ложки.

Из мякоти рыбы готовят котлетную массу. Фарш готовят из рубленых вареных яиц. На смоченную водой марлю выкладывают котлетную массу слоем 1,5-2 см, на него по всей поверхности - фарш. Края марли приподнимают так, чтобы накрыть фарш слоем котлетной массы. Изделию придают форму рулета и укладывают его швом вниз на смазанный маслом противень. Поверхность рулета полить маслом и проколоть вилкой в нескольких местах, чтобы рулет не деформировался при запекании. Запекать рулет надо в духовке при температуре 220-230°С.

Некоторые принципы рыбной кулинарии