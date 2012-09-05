Когда малыш начинает ползать? Как его научить?

Сейчас большинство родителей хорошо осведомлены, когда малыш должен начать держать головку, переворачиваться, сидеть, ползать и ходить. Но что стоит за этими нормами? Какие психические механизмы запускают или тормозят развитие малыша?

Развитие ребенка напрямую зависит от ожиданий, страхов и родительских установок в воспитании. Если активность малыша не радует маму и папу, а, наоборот, пугает, раздражает или оставляет их равнодушными, то интерес начинающего исследователя постепенно сворачивается. Не получающие родительского одобрения навыки (в частности, ползания) подавляются и за ненадобностью отсеиваются.

Ползать полезно!

Допустим, семья живет на первом этаже, в квартире с холодным полом. Чтобы малыш не простудился, ему не позволяют лежать на полу. Мама очень радуется, что в период бодрствования ребенок находится либо на руках, либо в чистой и теплой кроватке, либо в манеже. Но и в кроватке, и в манеже малыш может дотянуться до любого предмета, просто поворачиваясь на животе вокруг себя. У него нет необходимости ползти к чему-то.

Как только ребенок подрастет и окрепнет, он научится вставать около бортика кроватки или манежа и ходить вдоль него. А чуть позже будет гордо вышагивать по квартире с мамой за ручку и, таким образом, вообще минует фазу ползания. А ведь именно ползая, малыш изучает самого себя и экспериментально устанавливает границы своих возможностей.

Это умение прежде всего необходимо для формирования важных качеств личности ребенка, таких как:

* целеустремленность — т.е. оформление собственных желаний и намерений: "чего я хочу?";

* целесообразность — соизмерение желания достижения цели с реальными возможностями "что я могу?";

* самостоятельность в достижении цели — т.е. действия с опорой на реальные возможности: "я делаю сам". Вышагивая вдоль бортика манежа, малыш не преследует достижение какой-то конкретной цели. В самом деле: игрушки лежат рядом в манеже, а те, что далеко, все равно доступны лишь при помощи взрослого.

Для формирования гармоничной личности очень важно, чтобы ребенок вдоволь "наползался". Но иногда в силу некоторых причин движения ребенка могут быть ограничены, и родители должны обратить на это внимание.

* Тормозить развитие навыков ползания может рахит. Вызываемая им мышечная слабость делает процесс ползания неприятным и даже болезненным для ребенка. Если малыш "ленится", то стоит проконсультироваться с врачом по поводу рахита.

* Повышенный и пониженный мышечный тонус тоже может оттягивать фазу ползания. Консультация невролога и курс оздоровительного массажа помогут родителям разобраться и с этой проблемой.

* Если ребенок очень крупный, это тоже создает предпосылки для торможения двигательной активности. Чаще такое происходит с теми детишками, которые находятся на искусственном вскармливании (крупные естественники обычно начинают ползать вовремя). Стоит обратить внимание на питание ребенка и помочь ему укрепить мышечный аппарат посредством массажа и гимнастики.

* Бедность эмоциональных контактов взрослых с ребенком, формальное обращение с ним тормозят развитие исследовательского интереса. Такие детки часто сами не проявляют большого желания двигаться. Переломить ситуацию можно без особого труда, если родители сами "спустятся на пол" и какое-то время поползают вместе с ребенком, как бы "заражая" его своей активностью.

* Недостаток знаний у родителей об этапах психического развития ребенка иногда приводит к тому, что они просто не создают необходимых условий для новых достижений малыша.

Практикум для малыша

Как же организовывать условия для того, чтобы ребенок научился ползать? Здоровые детки начинают самостоятельно передвигаться в возрасте от 4 до 8 месяцев. Не имеет большого значения, в 4 или в 7 месяцев пополз малыш, но важно, чтобы до начала устойчивой ходьбы он проползал не менее 3 месяцев. За это время как раз успеют сформироваться необходимые функциональные связи между отделами головного мозга для развития целеустремленности и самостоятельности. Ползание — лучшая зарядка для ребенка в этом возрасте. Она укрепляет мышечный аппарат, улучшает координацию, повышает устойчивость нервной системы.

Большинство психоневрологов рекомендуют с 4 месяцев спускать малыша на пол. То есть большую часть периода бодрствования кроха должен проводить на полу. Если пол холодный или скользкий (например, линолеум или ламинат), то лучше выкладывайте малыша на пенопленовый (туристический) коврик. Легкая домашняя одежда, не стесняющая свободных движений, — лучший вариант для крохи. Если малышу мешают двигаться подгузники, а в доме тепло, то их можно на время снять.

Разложите на различном расстоянии игрушки (предметы). Их не должно быть слишком мало или слишком много, чтобы ребенок не потерял интереса к ним. Обычно 3-5 предметов вполне достаточно. Часть игрушек ребенок может достать, поворачиваясь вокруг своей оси, а часть — только при движении вперед.

Иногда взрослый как бы подманивает ребенка лежащей в отдалении игрушкой. Обстановка при этом должна быть доброжелательной. Сначала малыш будет тянуться за игрушкой, вращаться на животе вокруг себя и экспериментировать с переворотами с живота на спину и обратно. Затем он начинает раскачиваться, стоя на четвереньках, прицеливаясь к какому-то предмету, и иногда ему удается "нырнуть" вперед.

Следующим этапом освоения ползания является ползание назад. И, наконец, после нескольких месяцев упражнений малыш осваивает произвольное умение ползать в нужном ему направлении.

На этапе самостоятельного активного ползания ребенка родителям понадобится следить за чистотой пола и убирать все опасные и нежелательные объекты. Ну и, конечно, когда родители радуются появляющимся у крохи новым видам двигательной активности, это помогает подрастающему человечку учиться любить свое тело, управлять им, чувствовать себя красивым, сильным и здоровым.

