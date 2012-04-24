Как отучить ребенка от пустышки

Пустышка всегда была предметом споров, есть группа родителей, категорически выступающих против нее, и есть те, кто категорически за использование пустышки. Их мотив – «Не всегда можно обойтись без соски-пустышки», то есть родители сознательно дают пустышку малышу, чтобы успокоить малыша или отвлечь. Но стоит помнить, что ребенок может плакать не только из-за того, что не удовлетворен сосательный рефлекс, но и из-за того, что малышу просто скучно или он хочет видеть маму и приласкаться. Возникает вопрос: а зачем вообще нужна пустышка ребенку?

А зачем она нужна?

Чтобы удовлетворить сосательный рефлекс, малыш должен «насосать определенное количество часов». При естественном вскармливании все эти принципы прекрасно соблюдены, и не нужно ребенку давать дополнительно пустышку, его рефлекс полностью удовлетворен. Другое дело - малыши, которые получают искусственное вскармливание, они нуждаются в сосании соски-пустышки. Того времени, которое ребенок тратит на сосание бутылочки, не хватает, чтобы удовлетворить рефлекс, да и не все мышцы вовлечены в процесс, следовательно, ребенку необходимо больше работать мышцами. Поэтому детки начинают плакать и капризничать, а как только малышам дали соску и они удовлетворили рефлекс, капризы сразу проходят.

Если ребенку не дали пустышку, он найдет чем ее заменить, это может быть пальчик, щека, язык, все что попадается под руку. Стоматологи называют это вредной привычкой. Такие вредные привычки необходимо вовремя диагностировать и устранять, они могут привести к серьезным патологиям прикуса. Но, это не говорит о том, что у всех малышей-искусственников имеется патология прикуса, хотя в большинстве случаев так оно и есть. Бороться с этой проблемой нужно, достаточно просто подобрать правильно пустышку, и ограничить время ее пребывания в полости рта. Такие простые правила позволят в разы снизить риск развития патологии прикуса.

Виды сосок

Родители, которые интересовались данным вопросом, слышали об ортодонтических сосках, производители обещают, что эти соски не приносят никакого вреда зубочелюстной системе ребенка, а даже наоборот – помогают ее развитию. Но, с точки зрения ортодонтии, любая пустышка - это вред, и она создает помеху развития передней группы зубов. Из-за длительного сосания пустышки, язык занимает неправильное положение, что может также привести к возникновению храпа по ночам.

Современные модели пустышек отличаются тонкой шейкой, она расположена как раз в месте контакта передних резцов, кроме того есть специальная ступенька, которая так же регулирует взаимодействие резцов. Бабочка соски плотно прилегает к щекам ребенка, тем самым обеспечивается правильное положение соски в полости рта. На бортах соски имеются специальные отверстия, которые обеспечивают дополнительное поступление воздуха. Такая конструкция менее опасна для прикуса ребенка, но все, же не дает 100% гарантии.

При выборе соски родителям стоит обратить внимание на возраст, для которого предназначены данные пустышки. На каждой упаковке соски есть специальная маркировка, римскими цифрами. Маркировка с «Ӏ» говорит о том, что эти соски предназначены для самых маленьких, а именно для крох от 0 – 6 месяцев, маркировка «ӀӀ» - от полугода до полутора лет и «ӀӀӀ» от полутора лет.

Как правильно использовать пустышку?

После покупки пустышки ее необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать. Хранить ее необходимо в специальном резервуаре, современные соски в комплекте имеют специальные колпачки, которые обязательно должны одеваться на соску. Лучше всего купить несколько одинаковых пустышек, так как часто детки роняют пустышки на пол. Пустышку ни в коем случае нельзя облизывать самим родителям перед тем, как дать ее малышу.

Если малыш плохо засыпает, ему не всегда нужна пустышка, как кажется многим родителям, необходимо набраться терпения и укачать ребенка на руках. Если ребенок спит и пустышка выпала, давать ребенку снова пустышку не надо.

Эти правила актуальны для детей до года, как раз в это время сосание пустышки является целесообразным, т.е. у ребенка есть сосательный рефлекс. К году у ребенка рефлекс угасает, и необходимости в соске уже нет, это стоит четко уяснить всем родителям.

Если этап отказа от соски затягивается, то можно говорить уже о привычке, а не о потребности. Кроме того, сосание пустышки после года - это недочет родителей, таким образом, ребенок просто просит внимания или наоборот испытывает его избыток. В этом случае сосательный рефлекс срабатывает как защитный механизм на стресс, впоследствии ситуация может перерасти в заикание или даже недержание мочи.

Если малыш все еще сосет соску к 2 годам, это часто заканчивается деформацией челюстей, и, как правило, приводит к неправильному прикусу, в большинстве случаев передние резцы выпирают вперед. Дальше следует цепочка реакций и формируется не только патология прикуса, но и другие патологии, например ротовое дыхание, хейлит (воспаление красной каймы губ), и что самое печальное, в такой ситуации ребенок не может самостоятельно отвыкнуть от пустышки, и потребуется длительная психологическая работа вплоть до психотерапевта.

Если зависимость от соски велика, для отлучения ребенка от пустышки без помощи родителей никак не обойтись, на этот период необходимо запастись терпением. Неправильно отбирать у ребенка пустышку и запрещать сосать палец, тем более шлепать по ручкам ребенка. Нужно заменить пустышку, а именно - с доктором подобрать вестибулярную пластинку.

Она выполнена из эластичной пластмассы и внешне напоминает соску, но только в этой конструкции отсутствует соска. Такая конструкция показана деткам от 3 лет, а для совсем маленьких разработан заменитель, который называется «Стоппи». Такая конструкция похожа на вестибулярную пластинку, но имеет и отличия - здесь присутствуют накладки для жевательной группы зубов, выполненные из специального силикона. Благодаря этим элементам пластинка правильно и удобно располагается в полости рта ребенка и активно заменяет пустышку, при этом такая конструкция выполняет и лечебную функцию.

Когда надо начинать отлучение от пустышки

Возраст от трех до шести месяцев - это время, в котором появляются первые признаки готовности отказаться от сосания пустышки. В идеале, пустышку необходимо убирать у ребенка уже к полугоду – это мнение современных стоматологов и педиатров.

В этом периоде важно следующее:

- Если малыш может засыпать без пустышки при укачивании и не требует ее, пока она не появится в его поле зрения, нужно ее постепенно убирать совсем. В первый же день, когда кроха смог заснуть без нее, пустышку мы еще не убираем, но вот сократить количество чесов ее сосания уже можно.

- Начинаем этап отказа от соски. Перед укладыванием малыша постарайтесь отвлекать его внимание песенками, сказками, укачиваниями или любыми другими действиями, пустышка будет лежать у вас, как самое последнее средство. Зачастую у родителей просто не хватает терпения выждать 20-30 минут процедуры укладывания, и они дают малышу соску, не давая малышу сформировать правильных сонных ритуалов.

- Днем постарайтесь убирать соску из поля зрения малыша, отвлекайте его играми или прогулкой, чтоб он не начинал скучать. Многие дети сосут пустышки от того, что им скучно – родители заняты делами.

В возрасте от года до двух лет не стоит задаваться вопросами о вреде пустышки и слушать чужие упреки о том, что чьи-то дети «уже до года пустышки не сосали». Для ребенка после года пустышка – это уже не просто предмет, это его друг или любимая игрушка, он привык к ней, и только с нею у него связан условный рефлекс на засыпание.

Малышу сложно понять, что пустышка вредна после года – ведь ее малышу давала мама. А маме он безгранично доверяет. И вот вдруг с тем, что давала мама, нужно расстаться, потому что вдруг это стало вредным!

В вопросах отлучения от пустышки нельзя слушать советов других – нужно полагаться на себя и на малыша. Если вы видите и чувствуете, что малыш не готов расставаться с пустышкой – подождите немного еще.

Нужно уловить момент, когда малыш будет сам готов расстаться с пустышкой – а вы можете подготовить для этого благодатную почву. Пробуйте «забыть ее по дороге» или предложить поделиться пустышкой с малышами или животными – если малыш готов – он согласится на ваши условия. Если нет – «найдите» чудесным образом его пустышку, и начните понемногу и в доступной форме объяснять малышу, что пустышка – друг, но скоро вам нужно будет с ней расставаться.

Если же забрать пустышку резко, можно сформировать у малыша плохой сон, нервозность и обиду на вас. Дети по жизни консерваторы. У них все должно быть постоянно и неизменно, и расставание с тем, что всю его предыдущую жизнь помогало спать, успокаиваться, развлекаться, может пройти болезненно. Поэтому требование соски - это не каприз ребенка, это его желание вернуть все на свои места.

Чтоб было проще отлучаться, стоит придерживаться некоторых советов:

- предлагайте ребенку примерно с 6-9 месяцев питье только с чашки, чтобы быстрее забывались навыки сосания соски.

- не давайте и не показывайте пустышку малышу сами, давайте ее только при настойчивых требованиях крохи.

- отвлекайте малыша, занимайте свободное время ребенка занятиями для ручек, мелкой моторики.

Если процесс затягивается…

Если малыш к двум годам никак не может расстаться с пустышкой, придется применять особые психологические приемы.

* Дети очень любят сказки со своим участием. Расскажите ему сказку о маленьких и беспомощных детишках, которых спасает храбрый малыш, отдавший им свою пустышку. Если сказки не впечатляют, когда вы дома или в гостях, поможет прием «забыли пустышку», но если ребенок остро реагирует – лучше вернуть пропажу.

* При засыпании укладывайте малыша без пустышки, отвлекайте внимание от нее, уберите ее с глаз. Но если он ее нашел и потребовал дать, не запрещайте. Сейчас вам необходимо заменить пустышку во все моменты жизни крохи, так что откладывайте все дела и находитесь рядом с малышом. Пустышка в возрасте после 2 лет – способ «засосать» одиночество, скуку, стрессы и проблемы.

* Есть еще один психологический прием – это исполнить заветное желание малыша в обмен на пустышку. Расскажите о волшебной фее, которая забирает из уголка (из-под кровати, из коробки) пустышки и кладет в обмен на них то, что хочет малыш. Так не вы выступаете в роли инициатора расставания, а малыш. Он не перенесет на вас обиду, если отдаст пустышку сам.

* Иногда помогает разрезание пустышки и рассказ о старых вещах, которые начинают ломаться. Обязательно посочувствуйте малышу, но расскажите, что он подрос и уже может обходиться и без старой поломанной пустышки. Обычно малыши не понимают, что можно купить новую, и теряют к поломанной интерес.

* Можно постепенно отрезать от соски продольные кусочки, рассказав, что это зверюшки уносят кусочки для своих малышей. Возможно, малышу какое-то время еще захочется хранить колечко от пустышки. Но обычно они быстро расстаются с «покалеченной» соской.

* Если в семье есть маленькие дети, попросите подросшего карапуза отдать соску младшеньким, она им будет нужнее, ведь свою они потеряли (только не забудьте спрятать заранее «потерянную пустышку»).

* Если малыш не может засыпать без пустышки, пробуйте заменить ее в кровати крохи на любимую игрушку. Пусть первое время он спит вместе с пустышкой и игрушкой, а потом предложите только игрушку – без соски. Можно попросить отдать пустышку любимой игрушке, с малышом этого возраста уже можно договориться.

Вам нужно представить решение расстаться с пустышкой как самостоятельное мнение малыша. Рано или поздно каждый ребенок понимает, что пустышка уже не нужна. Важно подтолкнуть малыша к этому, но не давить и не формировать.

Чего не стоит делать!

Чтобы отлучение от пустышки прошло психологически спокойно, нельзя делать следующее:

- намазывать соску неприятными веществами – горчицей, перцем, солью. Представьте себя на месте вашего малыша – вам бы это понравилось, вы бы не обиделись?

- кричать и ругать малыша за сосание пустышки;

- пугать малыша развитием болезней и неприятностями;

- дразнить малыша из-за сосания соски, причем, не только самим, но и позволять дразнить его другим людям;

- обманывать ребенка, если вы обещали купить новую взамен старой пустышки – нужно выполнять, даже если это и вредно…