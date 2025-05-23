Форум
Календарь развития ребёнка. Восьмой месяц

Ваш малыш становится все более любопытным. Он обо всем хочет узнать сам, исследовать этот мир самостоятельно, пока не понимая, что его действия могут причинить ему вред. Поэтому он с беззаботной беспечностью путешествует по дому и лезет повсюду, куда может добраться.

Нормы роста: мальчики — 67 - 71,3 см, девочки — 65 - 69,6 см.

Нормы веса: мальчики — 7,4 - 9,3 кг, девочки — 6,8 - 8,6 кг.

Средние прибавки: 600 г, 2 см.

Что умеет ребенок

Ребенок все активнее и целеустремленнее. Он требует играть с ним, отказывается от занятий, которые ему не нравятся, у него появляются привычки и предпочтения. Большинство детей к этому возрасту хорошо сидят без опоры, уверенно переворачиваются со спины на живот и обратно, умеют вставать на четвереньки и начинают ползать. Активные дети пробуют вставать возле опоры.

Некоторые дети не пытаются ползать, а сразу начинают подниматься и ходить вдоль опоры. Это вариант нормы. Иногда малыши активно ползают, но не могут сидеть без поддержки, это тоже нормально. Само ползание не всегда бывает «классическим»: дети могут передвигаться по-пластунски, подтягиваться на руках, ерзать на попе, отталкиваться только одним коленом, ползать перекатом, боком или задом наперед. Но чаще всего после таких тестов они переходят к обычному перекрестному ползанию. 

Развивается мелкая моторика: малыш может захватывать при помощи большого и указательного пальцев и перекладывать из руки в руку средние и крупные предметы. Мелкие вещи он пока захватывает плохо, но может найти, например, горох и отправить в рот, поэтому нужно следить за обстановкой. Зубы в семь месяцев обычно уже есть, хотя не всегда.

Кухня, несомненно, самое любимое место для игр ребёнка на 8 месяце. Обязательно проверьте, до каких полочек и шкафчиков может добраться сокровище, храните там только небьющиеся, безопасные вещи. Закройте все шкафы и ящики, куда лазить не стоит. 

Малыш уже может показать на то, что он хочет, и проследить глазами, куда вы показываете, называя предмет. Его зрение и наблюдательность очень развиты, он может определить, какая вещь появилась в его поле зрения.

Как ест малыш на восьмом месяце

Ребенок получает все больше прикорма, хотя некоторые дети предпочитают по-прежнему питаться маминым молоком. Основных кормлений 5 через каждые 3-3,5 часа. При грудном вскармливании могут быть еще ночные кормления. Если дети видят, как едят взрослые, они интересуются едой с семейного стола и могут активно пробовать разные блюда.

Если пищевой интерес высокий, малыши могут кормить и поить себя сами, правда, маме нужно быть готовой, что и ребенок, и все вокруг будет в еде. 

На восьмом месяце важно учитывать пожелания малыша в еде, не кормить насильно - тут формируется пищевое поведение в будущем. 

Стул с введением прикорма становится почти как у взрослых. После введения новых продуктов он может становиться мягким или задерживаться. Наблюдайте за ребенком: если он хорошо себя чувствует, значит все в порядке.

Как спит ребёнок на 8 месяце

Сон в семь месяцев почти не меняется: два, реже три дневных сна от получаса до двух часов и длинный ночной с 1-2 пробуждением на кормление. В общей сложности 13-15 часов.

На фоне режущихся зубов, смены обстановки, резкого скачка в развитии может наступить регресс сна. Тогда ребенок может чаще просыпаться и беспокоиться. Но обычно это нормализуется за несколько дней.

Как общается малыш

Дети пробуют произносить слоги, повторяют их и могут уже в этом возрасте неосознанно сказать первые «мама» или «папа». Но это неосознанные слова, чаще всего ребенок просто беспорядочно лепечет, и это тренировка будущей речи.

Продолжайте разговаривать с ним, даже если ваша беседа больше похожа на монолог. Вы заметите, что он повторяет за вами движения губ, пытаясь повторить то, что он услышал.

С близкими у ребенка сильная эмоциональная связь, он любит обниматься, прижиматься к родителям, братьям, сестрам. Ему по-прежнему важно обмениваться эмоциями и репликами, поддерживать зрительный контакт. Еще малыш хорошо знает свое имя и его ласковые вариации.

Достижение возраста: ребенок начинает понимать слово «нет», но ему трудно быть послушным. Если важно его остановить, повторяйте «нет» несколько раз, пока он не прекратит движение. В ответ малыш может возмущаться и ворчать, копируя ваш недовольный тон.

В семь месяцев ребенок еще не понимает, что предметы и люди могут существовать вне его поля зрения, поэтому из-за долгой разлуки с мамой он может расстроиться и испугаться. Малыш хорошо отличает близких людей от чужих и настороженно относится к каждому незнакомцу. Может идти на контакт, если «новенький» человек дружелюбный и улыбчивый.

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».

Боязнь остаться в одиночестве, как правило, начинает проявляться около 6 месяцев (когда малыш учится ползать) и сохраняется и может даже усиливаться с 12 до 18 месяцев (когда ребенок начинает ходить). Мудрые родители будут считаться с этой совершенно нормальной стадией развития малыша и постараются так спланировать свои дела, чтобы как можно больше быть вместе с ребенком. То, как малыш справится со своим страхом, во многом зависит от родителей.

Дайте ему понять, что все в порядке. Пусть вас не беспокоит перспектива воспитать ребенка чрезмерно зависимым от вас и нездорово прилипчивым. Все обстоит как раз наоборот. Зная, что вы рядом, малыш не будет испытывать страха одиночества, сможет увереннее чувствовать себя в окружающей обстановке и вести себя независимо. Присутствие человека, к которому ребенок сильно привязан, действует на него ободряюще. В этом случае он не боится незнакомой ситуации, а спокойно начинает осваивать ее. 

Как сделать, чтобы малыш не переживал, оставаясь один? Если он не может вас видеть, а умом пока не осознает, что вы где-то рядом, нужно поддерживать с ним контакт голосом. Это не только ободряет малыша, но и позволяет ему ассоциировать ваш голос с вашим воображаемым образом и успокоиться.

Умение сохранять в памяти ментальный образ родителей позволяет малышу легче переходить от знакомых ситуаций и предметов к незнакомым. Тесная взаимная привязанность родителей и детей усиливает независимость последних.

Как играть с малышом на восьмом месяце жизни

Ребенок становится все активнее и может требовать от родителей игр и развлечений, исследовать все углы дома. В этом возрасте дети очень радуются предсказуемости, поэтому какие-то занятия и игры могут стать любимыми. Приготовьтесь одинаково играть в «ку-ку», выполнять одни и те же движения, читать один и тот же стишок.  

По-прежнему стимулируйте малыша больше ползать или ходить вдоль опоры, перекладывать предметы из коробки в коробку, разрешайте ему доставать из ящиков вещи. 

Читайте вместе книжки с яркими картинками, показывайте персонажей и комментируйте, как они выглядят, какое у них настроение, сопровождая это подходящей интонацией. Показывайте ребенку его фотографии, где он улыбается, хмурится, радуется, плачет, и тоже называйте эмоции.

Описывая предметы, называйте цвета и связывайте их с предметами: «Наденем штанишки, красные, как помидор». Показывайте новые вещи в доме, рассказывайте о них, подключайте нужную интонацию и мимику: «Утюг горячий, ах, его нельзя трогать!» — и хмурьте брови. Со временем ребенок будет понимать ваше отношение к происходящему только по выражению лица и тону.  

Что должно насторожить родителей малыша в возрасте 6-8 месяцев

  • не переворачивается самостоятельно;
  • не может сидеть даже с поддержкой;
  • не пытается ползать;
  • если брать малыша на руки, он не оживляется, а просто висит на руках;
  • не пытается изучать обстановку, не ориентируется в ней;
  • не удерживает в руках небольшие игрушки;
  • не может переложить предмет из одной руки в другую;
  • не интересуется игрушками;
  • не проявляет эмоций;
  • не меняет интонации, когда издает звуки;
  • не отталкивается ножками от пола, когда его держат на руках и опускают на поверхность;
  • не реагирует на голос мамы или папы, не стремится к общению с ними;
  • не узнает родных;
  • во время прикорма появляются рвотные позывы;
  • теряет навыки, которые приобрел раньше.
