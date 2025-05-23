Календарь развития ребёнка. Восьмой месяц

Нормы роста: мальчики — 67 - 71,3 см, девочки — 65 - 69,6 см. Нормы веса: мальчики — 7,4 - 9,3 кг, девочки — 6,8 - 8,6 кг. Средние прибавки: 600 г, 2 см.

Что умеет ребенок

Ребенок все активнее и целеустремленнее. Он требует играть с ним, отказывается от занятий, которые ему не нравятся, у него появляются привычки и предпочтения. Большинство детей к этому возрасту хорошо сидят без опоры, уверенно переворачиваются со спины на живот и обратно, умеют вставать на четвереньки и начинают ползать. Активные дети пробуют вставать возле опоры.

Некоторые дети не пытаются ползать, а сразу начинают подниматься и ходить вдоль опоры. Это вариант нормы. Иногда малыши активно ползают, но не могут сидеть без поддержки, это тоже нормально. Само ползание не всегда бывает «классическим»: дети могут передвигаться по-пластунски, подтягиваться на руках, ерзать на попе, отталкиваться только одним коленом, ползать перекатом, боком или задом наперед. Но чаще всего после таких тестов они переходят к обычному перекрестному ползанию.

Развивается мелкая моторика: малыш может захватывать при помощи большого и указательного пальцев и перекладывать из руки в руку средние и крупные предметы. Мелкие вещи он пока захватывает плохо, но может найти, например, горох и отправить в рот, поэтому нужно следить за обстановкой. Зубы в семь месяцев обычно уже есть, хотя не всегда.

Кухня, несомненно, самое любимое место для игр ребёнка на 8 месяце. Обязательно проверьте, до каких полочек и шкафчиков может добраться сокровище, храните там только небьющиеся, безопасные вещи. Закройте все шкафы и ящики, куда лазить не стоит.

Малыш уже может показать на то, что он хочет, и проследить глазами, куда вы показываете, называя предмет. Его зрение и наблюдательность очень развиты, он может определить, какая вещь появилась в его поле зрения.

Как ест малыш на восьмом месяце

Ребенок получает все больше прикорма, хотя некоторые дети предпочитают по-прежнему питаться маминым молоком. Основных кормлений 5 через каждые 3-3,5 часа. При грудном вскармливании могут быть еще ночные кормления. Если дети видят, как едят взрослые, они интересуются едой с семейного стола и могут активно пробовать разные блюда.

Если пищевой интерес высокий, малыши могут кормить и поить себя сами, правда, маме нужно быть готовой, что и ребенок, и все вокруг будет в еде.

На восьмом месяце важно учитывать пожелания малыша в еде, не кормить насильно - тут формируется пищевое поведение в будущем.

Стул с введением прикорма становится почти как у взрослых. После введения новых продуктов он может становиться мягким или задерживаться. Наблюдайте за ребенком: если он хорошо себя чувствует, значит все в порядке.

Как спит ребёнок на 8 месяце

Сон в семь месяцев почти не меняется: два, реже три дневных сна от получаса до двух часов и длинный ночной с 1-2 пробуждением на кормление. В общей сложности 13-15 часов.

На фоне режущихся зубов, смены обстановки, резкого скачка в развитии может наступить регресс сна. Тогда ребенок может чаще просыпаться и беспокоиться. Но обычно это нормализуется за несколько дней.

Как общается малыш

Дети пробуют произносить слоги, повторяют их и могут уже в этом возрасте неосознанно сказать первые «мама» или «папа». Но это неосознанные слова, чаще всего ребенок просто беспорядочно лепечет, и это тренировка будущей речи.

Продолжайте разговаривать с ним, даже если ваша беседа больше похожа на монолог. Вы заметите, что он повторяет за вами движения губ, пытаясь повторить то, что он услышал.

С близкими у ребенка сильная эмоциональная связь, он любит обниматься, прижиматься к родителям, братьям, сестрам. Ему по-прежнему важно обмениваться эмоциями и репликами, поддерживать зрительный контакт. Еще малыш хорошо знает свое имя и его ласковые вариации.

Достижение возраста: ребенок начинает понимать слово «нет», но ему трудно быть послушным. Если важно его остановить, повторяйте «нет» несколько раз, пока он не прекратит движение. В ответ малыш может возмущаться и ворчать, копируя ваш недовольный тон.

В семь месяцев ребенок еще не понимает, что предметы и люди могут существовать вне его поля зрения, поэтому из-за долгой разлуки с мамой он может расстроиться и испугаться. Малыш хорошо отличает близких людей от чужих и настороженно относится к каждому незнакомцу. Может идти на контакт, если «новенький» человек дружелюбный и улыбчивый.

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет». Боязнь остаться в одиночестве, как правило, начинает проявляться около 6 месяцев (когда малыш учится ползать) и сохраняется и может даже усиливаться с 12 до 18 месяцев (когда ребенок начинает ходить). Мудрые родители будут считаться с этой совершенно нормальной стадией развития малыша и постараются так спланировать свои дела, чтобы как можно больше быть вместе с ребенком. То, как малыш справится со своим страхом, во многом зависит от родителей. Дайте ему понять, что все в порядке. Пусть вас не беспокоит перспектива воспитать ребенка чрезмерно зависимым от вас и нездорово прилипчивым. Все обстоит как раз наоборот. Зная, что вы рядом, малыш не будет испытывать страха одиночества, сможет увереннее чувствовать себя в окружающей обстановке и вести себя независимо. Присутствие человека, к которому ребенок сильно привязан, действует на него ободряюще. В этом случае он не боится незнакомой ситуации, а спокойно начинает осваивать ее. Как сделать, чтобы малыш не переживал, оставаясь один? Если он не может вас видеть, а умом пока не осознает, что вы где-то рядом, нужно поддерживать с ним контакт голосом. Это не только ободряет малыша, но и позволяет ему ассоциировать ваш голос с вашим воображаемым образом и успокоиться. Умение сохранять в памяти ментальный образ родителей позволяет малышу легче переходить от знакомых ситуаций и предметов к незнакомым. Тесная взаимная привязанность родителей и детей усиливает независимость последних.

Как играть с малышом на восьмом месяце жизни

Ребенок становится все активнее и может требовать от родителей игр и развлечений, исследовать все углы дома. В этом возрасте дети очень радуются предсказуемости, поэтому какие-то занятия и игры могут стать любимыми. Приготовьтесь одинаково играть в «ку-ку», выполнять одни и те же движения, читать один и тот же стишок.

По-прежнему стимулируйте малыша больше ползать или ходить вдоль опоры, перекладывать предметы из коробки в коробку, разрешайте ему доставать из ящиков вещи.

Читайте вместе книжки с яркими картинками, показывайте персонажей и комментируйте, как они выглядят, какое у них настроение, сопровождая это подходящей интонацией. Показывайте ребенку его фотографии, где он улыбается, хмурится, радуется, плачет, и тоже называйте эмоции.

Описывая предметы, называйте цвета и связывайте их с предметами: «Наденем штанишки, красные, как помидор». Показывайте новые вещи в доме, рассказывайте о них, подключайте нужную интонацию и мимику: «Утюг горячий, ах, его нельзя трогать!» — и хмурьте брови. Со временем ребенок будет понимать ваше отношение к происходящему только по выражению лица и тону.

Что должно насторожить родителей малыша в возрасте 6-8 месяцев