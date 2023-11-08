Питание по возрасту: размеры порций

Также вам будет интересно узнать, Как и когда вводить прикорм.

Начиная вводить прикорм, мама ищет ответа не только на вопросы, с какими продуктами знакомить малыша и в какой последовательности. Важно знать так же, в каких количествах предлагать ребенку новые продукты.

Поскольку мы знакомим малыша с совершенно новыми, незнакомыми ему блюдами, совершенно логично начинать введение каждого продукта с микропорций, чтобы дать ему привыкнуть к новому вкусу и консистенции блюда.

Немаловажным является и проверка реакции организма на продукт. Именно поэтому рекомендуется давать каждый новый овощ или фрукт в первой половине дня.

Что же такое микропорции?

Это буквально четверть чайной ложки. Даже если малыш с удовольствием съест этот объем, больше в первый день давать не стоит. Ведь если к вечеру у ребенка вдруг расстроится пищеварение или появятся высыпания, то они будут менее выражены, чем в случае, если вы на радостях скормите карапузу сразу полбаночки пюре.

Ну, а если ребенок на ваше восторженное: «Какое вкусное пюре сейчас попробует Ванюша!» сделал выразительное «беееее» или размазал кабачок по мордахе, – переживать не стоит.

Назавтра опять предложите крохе четверть чайной ложки того же кабачка. Такая ситуация может повториться не раз и не два. Иногда новый продукт нужно предлагать ребенку до 10-15 раз, чтобы малыш согласился его съесть. Будьте последовательны и терпеливы, и ваши старания вознаградятся. А кто говорил, что будет легко?

Как увеличивать объем порций

Если на следующее утро после того, как ребенок попробовал первый продукт прикорма, (чаще всего это овощное пюре из кабачка или цветной капусты), он чувствует себя хорошо, порция чуть увеличивается – до половины чайной ложки.

Не переживайте, ничего плохого от такой «черепашьей» скорости не будет. Будет мягкое привыкание малыша к новому вкусу. А далее увеличиваем порцию день ото дня в полтора-два раза.

То есть на третий день малыш получит уже полную чайную ложечку, на второй – две, на третий – четыре, что составит 20 гр продукта. На четвертый день объем порции составит уже 30-40 гр, на пятый – 50-80 гр, на шестой – 100-120 гр, на седьмой – 120-150 гр. Таким образом, примерно за неделю вы достигаете возрастной нормы порции. В полгода, когда мы вводим прикорм, именно такой объем съедает ребенок.

Однако не стремитесь, во что бы то ни стало, впихнуть в кроху именно столько и ни граммом меньше. Далеко не все дети съедают полный объем. Некоторым достаточно 80-90 гр пюре или каши. Не забывайте о том, что основным питанием ребенка до годовалого возраста продолжает оставаться грудное молоко или адаптированная молочная смесь, которые предлагаются после прикорма. Так что «свое» малыш возьмет.

А в поисках ответа на вопрос, наедается ли ребенок, ориентируйтесь не на объем съедаемой порции, а на общее самочувствие и ежемесячную прибавку в весе малыша. И еще помните, что пищевое насилие недопустимо ни на каком этапе жизни ребенка. Иначе вы вызовете стойкое отвращение к пище или определенным продуктам на долгие годы, растя маленького нехочуху.

Временной промежуток, когда мы наращиваем объем порции до возрастной нормы, может быть удлинен до 10-12 и даже более дней, если кроха – аллергик или, к примеру, приболел, или ему сделали прививку. Помните, что чем меньше объем порции и чем медленнее он увеличивается, тем меньше вероятность диатеза или расстройств пищеварения.

Когда вы переходите к введению следующего овоща, то общий объем овощного пюре остается прежним. Просто вы чуть уменьшаете объем пюре из привычного продукта, например, кабачка, ровно на столько, сколько даете пюре из нового продукта, например, цветной капусты.

Постепенно, по мере роста ребенка, объем порции увеличивается. К году малыш съедает уже до 180 гр овощного пюре в обеденное кормление.

Как вводить следующие продукты прикорма

Аналогичная ситуация и с кашей – вторым продуктом прикорма. Начинаем с малых количеств – с четверти или половины чайной ложки, и в течение 5-7 дней доводим объем приблизительно до 150 гр. В семь месяцев объем каши составляет 160-170 гр, в восемь-девять месяцев – 170-180 гр, к годовалому возрасту – 200 гр.

С семи месяцев в овощное пюре вводится растительное масло в небольших количествах – 5-10 гр. Этот объем остается неизменным.

В шесть-семь месяцев предлагаем ребенку фруктовое пюре. Как и в случае с овощным пюре или кашей, давать фруктовое пюре начинаем с четверти-половины чайной ложки, в течение 5-7 дней увеличиваем до 50 гр. В восемь месяцев объем фруктового пюре составляет 60-80 гр, в 10-12 месяцев – 100 гр.

Следующим продуктом прикорма является мясо. Вводить его можно уже с шести месяцев, однако многие вводят его в семь или даже в восемь месяцев. Традиционно начинаем с малых количеств продукта и постепенно увеличиваем, доводя в течение 5-7-и дней до 10 гр. Со временем порции растут – приблизительно на 10 гр каждый месяц. К году ребенок съедает до 70 гр мясного пюре.

Уже с шести месяцев по рекомендации педиатра можно ввести творог. Начинаем с 5 гр детского творога без фруктов, например, добавляя его в кашу. Убедившись в хорошей переносимости детского творожка, увеличиваем порцию до 10 гр, в последующем объем увеличивается примерно на 10 гр каждый месяц. К году малыш получает 50 гр творога ежедневно.

В 8 месяцев рацион малыша можно расширить за счет таких кисломолочных продуктов как кефир, биолакт, йогурт. Первая порция составляет буквально 1 чайную ложку, затем увеличиваем объем по 1 чайной ложечке в день. За неделю-десять дней достигаем объема 50 мл, а за три недели – 150 мл. Ежедневная порция всех питьевых кисломолочных продуктов не должна превышать 200 мл.

После семи месяцев в овощное пюре или кашу добавляем ¼, а с 9 месяцев - половину яичного желтка ежедневно.

С восьми-девяти месяцев ребенку 1-2 раза в неделю вместо мяса необходимо давать рыбу. Предпочтительно, чтобы это были пюре промышленного производства. Первоначальный объем рыбного пюре, темпы его наращивания и возрастные нормы аналогичны таковым при мясном прикорме. К году ребенок получает 30-60 гр рыбы, общий объем за неделю – около 100 гр.

Как вводить соки

На сегодняшний день к введению соков детям до года относятся очень осторожно. Их сладкий вкус может затруднить последующее введение в рацион менее сладких продуктов. Вводят сок приблизительно в 10-12 месяцев. Первый объем – половина чайной ложки. В течение 3-4 недель порция увеличивается до 80-100 мл.

Конечно, поначалу рекомендуемые возрастные нормы и схемы увеличения объема порций могут показаться сложными. Однако, поверьте, начав прикорм, вы быстро освоите эти нехитрые премудрости. А помогут вам эти знания и материнская интуиция.