Ждете малыша-погодку? Не бойтесь!

Страхи беременных женщин… Их всегда хватает: хорошо ли развивается малыш, как пройдут роды, будет ли ребенок здоров… У мам, ждущих второго малыша, добавляются еще переживания о том, как примет старший ребенок рождение братика или сестренки, будут ли дети дружить… А если разница в возрасте между детьми получится совсем маленькая, это особая ситуация и особые страхи.

Буду ли я его любить так же сильно, как первенца?

Первый ребенок делает женщину МАМОЙ, круто меняет ее жизнь, заполняя ее собой. Пока он еще совсем маленький, такой сладкий, так нуждается в ней. И мама любит его всем сердцем. Мама им еще «не надышалась». Еще не успела соскучиться по всему чудесному, что приносят в нашу жизнь малыши. И не может представить себе, что так же сильно полюбит и второго ребенка.

Почему бояться этого не надо?

У вашего новорожденного малыша есть множество проверенных способов сделать из вас любящую мать. Он начнет их использовать уже в роддоме, когда, едва родившись, станет искать вашу грудь и потом энергично присосется. Когда будет во сне строить гримаски и махать руками, как ушуист. Когда будет плакать так горько и безутешно, а потом заснет так сладко на ваших руках.

Дальше в ход пойдет тяжелая артиллерия: осмысленный взгляд и радость при виде мамы, первая улыбка, звонкий хохот, первое «мама… мамма… мамма». Множество минут нежности и близости.

Не зря говорят, что с каждым ребенком аист приносит матери мешок любви.

Действительно, вы будете любить своих детей по-разному. Но не в смысле одного больше, другого меньше. Вы же и каждого из них будете любить по-разному в течение его жизни: грудничка не так, как подростка, подростка не так, как взрослого. В этом нет ничего печального.

Как мой старший ребенок примет появление новой «ляли»? Вдруг будет сильно ревновать и расстраиваться?

Да, будет ревновать, и проявлять свою ревность в первое время может очень бурно. И вам может быть грустно за него в какие-то моменты. Но! Во-первых, опыт ревности и соперничества – нормальный, здоровый. Через него проходило большинство наших предков (иначе как бы наши прабабушки успевали родить по 10 и более детей, если не с маленькой разницей?).

Дональд Винникотт, прекрасный детский психолог и психоаналитик, писал: «Я действительно считаю детей, столкнувшихся с ревностью и поладивших с ней, богаче в части личностного опыта».

Во-вторых, от того, как вы подготовите первенца к рождению братика или сестры, и как будете вести себя в первые месяцы вместе, тоже многое зависит. В ваших силах сделать его адаптацию менее болезненной.

В-третьих, хотя сначала будет нелегко, именно дети-погодки имеют все шансы стать по-настоящему близкими друзьями, когда немного подрастут.

Справлюсь ли я с двумя крохами?

Так или иначе (с бОльшими усилиями или с меньшими), вы справитесь. Куда же вы денетесь? А вот так или иначе, зависит от разных факторов (здоровье ваше и детей, наличие помощников, отношения с мужем), в том числе в большой степени от вашего настроя. Многие мамы отмечают, что с двумя им было проще, чем с одним первым! Потому, что стали организованней. Да и опыт играет большую роль.

Хватит ли внимания и любви обоим?

Встречали ли вы таких мам: вроде сидит дома с одним ребенком, но малышу явно не хватает ни внимания, ни любви? Мама не играет, не занимается с ним, и видно, что скучает в его обществе. А таких: детей трое или больше, мама увлеченно играет с ними, согревает всех, как солнышко, своим теплом?

Дело не в количестве детей. Во всяком случае, не только в нем. Вашим детям будет тепло и радостно рядом с вами, если вы по-настоящему этого хотите.

Конечно, моей младшей девочке гораздо больше, чем ее брату на первом году его жизни, приходилось развлекать себя самой. Но я уверена, что это ей только на пользу! Сейчас я думаю, что моего участия в жизни и играх первого ребенка было слишком много (до рождения второго). Сестра спасла его от маминой гиперопеки .

Ничего не бойтесь, спокойно готовьтесь к рождению второго малыша! Трудностей прибавится, но и радостей тоже! И многое зависит от вас.

Яна Катаева, автор книги "Детки-погодки: первый год вместе".