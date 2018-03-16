Детский плач. Как понять, почему плачет новорожденный? Памятка для мамы
Как узнать, что именно беспокоит грудного ребенка, когда он плачет? Как его успокоить и дать именно то, что ему нужно. В нашей статье в удобной таблице представлена информация, помогающая маме распознать причины детского плача.
Каждый родитель должен понимать, что пока ребенок не умеет говорить, плач - это единственный способ, с помощью которого он может привлечь к себе внимание. Вы должны раз и навсегда сказать себе, что детский плач – огромная помощь родителям. И как же иначе вы могли бы узнать о потребностях, самочувствии и плохом настроении своего младенца?
Отнеситесь к плачу, как к нормальному, естественному явлению. Трудно сохранять спокойствие и хладнокровие в ситуации, когда малыш беспокоен и плачет. Но от спокойствия родителей напрямую зависит и то, насколько быстро вы найдете причину плача и ребенок успокоится.
Нередко детский плач не преследует никакой цели, а свидетельствует об эмоциональной перегрузке и истощении. В течение дня у ребенка, как и у любого человека, накапливается напряжение. И оно должно находить выход.
Чтобы выяснить причины недовольства, просто будьте внимательны к своему ребенку и вскоре вы научитесь понимать его.
Еще на эту тему читайте статью на нашем сайте Как понять, почему плачет новорожденный. В ней некоторые причины плача описаны более подробно.
|
Что происходит?
|
Как узнать, что беспокоит ребенка?
|
Что делать?
|
Малыш хочет есть
|
Голодный плач начинается с призывного (из чередующихся периодов крика и пауз). Но если кроха не получает пищи, плач становится сердитым, а затем переходит в захлебывающийся крик.
|
Эта причина легко устранима: дайте ребенку грудь или смесь.
|
Недостаток молока
|
Малыш проявляет беспокойство к концу кормления, сучит ножками, крутит головкой, жадно сосет грудь.
|
Убедившись прежде, что в этой груди не осталось молока, можно попробовать приложить ребенка к другой груди.
|
Малышу жарко
|
Потрогайте носик ребенка (дотрагиваться до кожи младенца в таких случаях нужно тыльной стороной кисти, так как кожа там чувствительней). В случае перегревания носик горячий, кожа малыша красная, потная.
|
Необходимо снять с ребенка один слой одежды. Если вы находитесь дома, разденьте малыша, дайте ему попить.
|
Малышу холодно
|
Если нос малыша холодный — значит, ребенок мерзнет. В случае переохлаждения ребенок может икать.
|
Замерзшего кроху надо потеплее укрыть или одеть.
|
Мокрые и грязные пеленки
|
Обычно перед самим моментом мочеиспускания илидефекации ребенок издает звук, похожий на писк или хныканье, а после самого действия, если мама не оказывает помощь, такие звуки недовольства могут перейти в крик.
|
Необходимо поменять подгузник или пеленки.
|
Раздражение кожи
|
Покраснение, появление сыпи на коже ягодиц, промежности малыша. Ребенок становится раздражительным, плачет, особенно при смене подгузников.
|
Необходимо тщательно очищать кожу ребенка, подмывать новорожденного не реже 8 раз в день. Перед тем как надеть подгузник, смажьте пораженную кожу кремом БЕПАНТЕН или иными средствами по совету вашего педиатра. В случаях сильного раздражения следует обратиться к детскому врачу.
|
Прорезывание зубов
|
Возраст малыша 4—6 месяцев. Ребенок капризничает, плачет, постоянно подтекает слюна, малыш берет в ротик кулачки, погремушки. Может повыситься температура, появиться жидкий стул.
|
Можно использовать специальные кольца-прорезыватели с охлаждающей жидкостью. Можно погладить десны пальцем. Если данный процесс привел к повышению температуры и нарушению стула, по рекомендации врача можно использовать гель для десен.
|
Воспаление среднего уха (Отит)
|
Плач во время кормления (глотание провоцирует боль), пронзительный плач может возникать внезапно, малыш беспокоится при надавливании на козелок.
|
Следует немедленно обратиться к врачу. До прихода врача наденьте на ребенка чепчик, прижмите его к себе больным ушком. Без назначения врача ставить компресс и т.п. не следует!
|
Скука, одиночество, потребность в физическом контакте с мамой
|
Возьмите малыша на руки, погладьте по спинке, по головке, улыбнитесь ему, поговорите. Вы сразу поймете, что именно этого и ждал ваш малыш.
|
Вздутие живота и боли в животе (колики)
|
Чаще возникают до 3 месяцев. Малыш плачет, сучит ножками и подтягивает их к животу, у него нарушается сон.
Если кишечные колики ежедневные, длительные, возобновляются и после отхождения газов и кала, если стул ребенка изменен (как его "распознать", читайте в статье Стул ребёнка: норма и патология) или колики возникли в более старшем возрасте (после 4 месяцев), необходимо начать с консультации врача.
|
Во время и после кормления держать ребенка вертикально, чтобы дать ему возможность отрыгнуть воздух. Если малыша кормят из бутылочки, убедитесь, что он плотно захватывает соску, а диаметр отверстия не слишком велик. Если ребенок находится на грудном вскармливании, следует ограничить или исключить в рационе матери молочные и газообразующие продукты — капусту, особенно квашеную, лук, помидоры, яблоки, груши, арбузы, грибы, черный хлеб, квас и др.
Если малыш получает смеси, то следует проверить, правильно ли они разводятся. Когда малыш начинает беспокоиться, необходимо дать возможность отойти газам: массировать живот круговыми движениями по часовой стрелке; положить ребенка на живот, согнуть ножки в тазобедренных и коленных суставах (положение лягушки). Можно положить на живот малыша мягкую теплую ткань, взять его на руки и прижать животом к себе — тепло облегчит колики. Можно использовать детский чай на основе укропа, способствующий отхождению газов.
|
Головная боль или грудничковая мигрень
|
Возникает чаще у новорожденных с синдромом перинатальной энцефалопатии (ПЭП), при котором наблюдается также повышение или снижение тонуса мышц, повышенная возбудимость. Такие дети часто реагируют на перепады атмосферного давления, изменение погоды. Они ведут себя беспокойно при ветреной, дождливой, пасмурной погоде. При головной боли может возникнуть общее недомогание: тошнота, рвота, расстройство желудка.
|
Вам обязательно следует обратиться к специалисту, который подберет нужное лечение. Детям с повышенной возбудимостью можно дать пустышку перед засыпанием, но после наступления сна ее нужно осторожно вынуть изо рта ребенка.
|
Нарушения режима дня, изменения в привычном течении жизни, малыш хочет спать, нарушение принципов ухода, негативная, конфликтная атмосфера
|
Эти причины можно идентифицировать, проанализировав режим дня малыша, изменение обстановки в семье.
Иногда нужно сменить обстановку, перейти с малышом в другое помещение. Ванна успокаивающе действует на малышей.
Попробуйте включить мелодичную, спокойную музыку.
|
Возможно, причиной плача является какое-либо заболевание.
Если вы не можете справиться с плачем в течение нескольких часов, обратитесь к доктору.
В любом случае сохраняйте самообладание, старайтесь не раздражаться.