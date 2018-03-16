Форум
До года

Детский плач. Как понять, почему плачет новорожденный? Памятка для мамы

Для каждой мамы плач ее малыша — настоящее испытание!

Как узнать, что именно беспокоит грудного ребенка, когда он плачет? Как его успокоить и дать именно то, что ему нужно. В нашей статье в удобной таблице представлена информация, помогающая маме распознать причины детского плача.

Каждый родитель должен понимать, что пока ребенок не умеет говорить, плач - это единственный способ, с помощью которого он может привлечь к себе внимание. Вы должны раз и навсегда сказать себе, что детский плач – огромная помощь родителям. И как же иначе вы могли бы узнать о потребностях, самочувствии и плохом настроении своего младенца?

Отнеситесь к плачу, как к нормальному, естественному явлению. Трудно сохранять спокойствие и хладнокровие в ситуации, когда малыш беспокоен и плачет. Но от спокойствия родителей напрямую зависит и то, насколько быстро вы найдете причину плача и ребенок успокоится.

Нередко детский плач не преследует никакой цели, а свидетельствует об эмоциональной перегрузке и истощении. В течение дня у ребенка, как и у любого человека, накапливается напряжение. И оно должно находить выход.

Чтобы выяснить причины недовольства, просто будьте внимательны к своему ребенку и вскоре вы научитесь понимать его.

Еще на эту тему читайте статью на нашем сайте  Как понять, почему плачет новорожденный. В ней некоторые причины плача описаны более подробно.

 

Что происходит?

Как узнать, что беспокоит ребенка?

Что делать?

Малыш хочет есть

Голодный плач начинается с призывного (из че­редующихся периодов крика и пауз). Но если кроха не получает пищи, плач становится серди­тым, а затем переходит в захлебывающийся крик.

Эта причина легко устранима: дайте ребенку грудь или смесь.

Недостаток молока

Малыш проявляет беспокойство к концу корм­ления, сучит ножками, крутит головкой, жадно сосет грудь.

Убедившись прежде, что в этой груди не осталось молока, можно  попробовать приложить ребенка к другой груди.

Малышу жарко

Потрогайте носик ребенка (дотрагиваться до кожи младенца в таких случаях нужно тыльной стороной кисти, так как кожа там чувствитель­ней). В случае перегревания носик горячий, кожа малыша красная, потная.

Необходимо снять с ребенка один слой одежды. Если вы находитесь дома, разденьте малыша, дайте ему попить.

Малышу холодно

Если нос малыша холодный — значит, ребенок мерзнет. В случае переохлаждения ребенок мо­жет икать.

  

Замерзшего кроху надо потеплее укрыть или одеть.
 

Мокрые и грязные пеленки

Обычно перед самим моментом мочеиспускания илидефекации ребенок издает звук, похожий на писк или хныканье, а после самого действия, если мама не оказывает помощь, такие звуки недовольства могут перейти в крик.

  

Необходимо поме­нять подгузник или пеленки.
 

Раздражение кожи

Покраснение, появле­ние сыпи на коже яго­диц, промежности ма­лыша. Ребенок стано­вится раздражитель­ным, плачет, особенно при смене подгузников.

Необходимо тщательно очищать кожу ребенка, подмывать новорожденного не реже 8 раз в день. Перед тем как надеть подгузник, смажьте пораженную кожу кремом БЕПАНТЕН или иными средствами по совету вашего педиатра. В случаях сильного раздражения следует обратиться к детскому врачу.
 

Прорезывание зубов

Возраст малыша 4—6 меся­цев. Ребенок капризничает, плачет, постоянно подтекает слюна, малыш берет в ротик кулачки, погремушки. Может повыситься температура, появиться жидкий стул.

Можно использовать специальные кольца-прорезыватели с охлаждающей жидкостью. Можно погладить десны пальцем. Если данный процесс привел к повышению температуры и нарушению стула, по рекомендации врача можно использовать гель для десен.

Воспаление среднего уха (Отит)

Плач во время кормления (глотание провоцирует боль), пронзительный плач может возникать внезапно, ма­лыш беспокоится при надавливании на козелок.

Следует немедленно обратиться к врачу. До прихода врача наденьте на ребенка чепчик, прижмите его к себе больным ушком. Без назначения врача ставить компресс и т.п. не следует!

Скука, одиночество, потребность в физическом контакте с мамой

Возьмите малыша на руки, погладьте по спинке, по головке, улыбнитесь ему, поговорите. Вы сразу поймете, что именно этого и ждал ваш малыш.
 

Вздутие живота и боли в животе (колики)

  

Чаще возникают до 3 месяцев. Малыш плачет, сучит ножками и подтя­гивает их к животу, у него нарушается сон.

Если кишечные колики ежедневные, длительные, возобновляются и после отхождения газов и кала, если стул  ребенка изменен (как его "распознать", читайте в статье Стул ребёнка: норма и патология) или колики возникли в более старшем  возрасте (после 4 месяцев), необходимо начать с консультации врача.

Во время и после кормления держать ребенка вертикально, чтобы дать ему возможность от­рыгнуть воздух. Если малыша кормят из буты­лочки, убедитесь, что он плотно захватывает соску, а диаметр отверстия не слишком велик. Если ребенок находится на грудном вскармли­вании, следует ограничить или исключить в рационе матери молочные и газообразующие продукты — капусту, особенно квашеную, лук, помидоры, яблоки, груши, арбузы, грибы, черный хлеб, квас и др.

Если малыш получает смеси, то следует про­верить, правильно ли они разводятся. Когда малыш начинает беспокоиться, необхо­димо дать возможность отойти газам: масси­ровать живот круговыми движениями по ча­совой стрелке; положить ребенка на живот, согнуть ножки в тазобедренных и коленных суставах (положение лягушки). Можно положить на живот малыша мягкую теплую ткань, взять его на руки и прижать животом к себе — тепло облегчит колики. Можно использовать детский чай на основе укропа, способствующий отхождению газов.
 

Головная боль или грудничковая мигрень

Возникает чаще у новорожденных с синдро­мом перинатальной энцефалопатии (ПЭП), при котором наблюдается также повышение или снижение тонуса мышц, повышенная возбудимость. Такие дети часто реагируют на перепады атмосферного давления, изме­нение погоды. Они ведут себя беспокойно при ветреной, дождливой, пасмурной пого­де. При головной боли может возникнуть общее недомогание: тошнота, рвота, рас­стройство желудка.

Вам обязательно следу­ет обратиться к специ­алисту, который подбе­рет нужное лечение. Детям с повышенной возбудимостью можно дать пустышку перед засыпанием, но после наступления сна ее нуж­но осторожно вынуть изо рта ребенка.

Нарушения режима дня, изменения в привычном течении жизни, малыш хочет спать, нарушение принципов ухода, негативная, конфликтная атмосфера

Эти причины можно идентифицировать, проанализировав режим дня малыша, изме­нение обстановки в семье.

Иногда нужно сменить обстановку, перейти с малышом в другое помещение. Ванна успокаивающе действует на малышей.

Попробуйте включить мелодичную, спокойную музыку.

Возможно, причиной плача является какое-либо заболевание.

Если вы не можете справиться с плачем в течение нескольких часов, обратитесь к доктору.

В любом случае сохраняйте самообладание, старайтесь не раздражаться.
