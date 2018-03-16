Детский плач. Как понять, почему плачет новорожденный? Памятка для мамы

Как узнать, что именно беспокоит грудного ребенка, когда он плачет? Как его успокоить и дать именно то, что ему нужно. В нашей статье в удобной таблице представлена информация, помогающая маме распознать причины детского плача.

Каждый родитель должен понимать, что пока ребенок не умеет говорить, плач - это единственный способ, с помощью которого он может привлечь к себе внимание. Вы должны раз и навсегда сказать себе, что детский плач – огромная помощь родителям. И как же иначе вы могли бы узнать о потребностях, самочувствии и плохом настроении своего младенца?

Отнеситесь к плачу, как к нормальному, естественному явлению. Трудно сохранять спокойствие и хладнокровие в ситуации, когда малыш беспокоен и плачет. Но от спокойствия родителей напрямую зависит и то, насколько быстро вы найдете причину плача и ребенок успокоится.

Нередко детский плач не преследует никакой цели, а свидетельствует об эмоциональной перегрузке и истощении. В течение дня у ребенка, как и у любого человека, накапливается напряжение. И оно должно находить выход.

Чтобы выяснить причины недовольства, просто будьте внимательны к своему ребенку и вскоре вы научитесь понимать его.

