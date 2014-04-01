Как научить ребенка есть самостоятельно (часть 2)

«А у нас есть ложка. Волшебная немножко.

На тарелочке — еда. Не оставит и следа!

Кликнем ложку нашу — Подберет всю кашу!»

В.Берестов

Продолжение. Начало: Как научить ребенка есть самостоятельно (часть 1)

Умение самостоятельно пользоваться ложкой и вилкой, пить из чашки — необходимые навыки самообслуживания для каждого малыша. Они пригодятся крохе не только в далекой взрослой жизни, а уже совсем скоро. Поскольку он пойдет в детский садик — и вы, разумеется, будете переживать, чтобы малютка в дали от вас не был голодный целый день. Поэтому, конечно же, приложите все усилия, чтобы научить своего малыша кушать самостоятельно. Давайте вместе разберемся, как это сделать.

Выбираем первую детскую посуду

Отдайте предпочтение посуде, изготовленной из небьющегося пищевого термостойкого пластика. При этом остановите свой выбор на сертифицированных товарах, которые выпущены известными производителями (например, Philips AVENT, Bebe Confort и так далее).

Важна цветовая палитра: чем она ярче и красочнее, с цветными картинками, тем с большим удовольствием малыш ею пользуется. Вы только представьте себе, какую радость испытает кроха, увидев в конце трапезы на дне тарелки изображение любимого мультяшного героя!

Итак, приступим к выбору посуды…

Чашка-непроливайка

Пожалуй — самый первый и необходимый предмет детской посуды для самостоятельного использования малышом. Она удобна тем, что благодаря системе «непроливайка» из чашки не вытекает ни капельки жидкости, как бы малыш ни «пытал» её. В неё встроен специальный клапан, который открывается в момент совершения ребенком сосательного движения.

Виды чашки-непроливайки:

С двумя ручками или ушками, за которые малютке удобно держать чашку обеими ручками — для крохи старше шести месяцев.

С одной ручкой — для малыша старше года. Она становится переходной между детской и взрослой чашкой.

Термопоильником-непроливайкой удобно пользоваться во время длительных поездок или прогулок. В них заданная температура жидкости сохраняется на протяжении нескольких часов.

Стакан-непроливайка с трубочкой или носиком — для ребенка более старшего возраста, который уже умеет самостоятельно держать поильник.

Чашки-непроливайки бывают разных цветов или прозрачными с градацией для уровня жидкости.

С силиконовым (чтобы малыш не поранил десны) или пластмассовым носиком.

Чашки, имеющие на дне резиновую подставку, которая не позволит ей упасть со стола или другой поверхности.

Тарелка

Существуют модели:

с двумя-тремя секциями — для разной еды

поддерживающие заданную температуру — с двойным или подогреваемым дном

меняющие свой цвет в зависимости от температуры еды

с ручками или без них и так далее.

Желательно, чтобы самая первая тарелка малыша была глубокой, имела форму трилистника или наклонное дно — чтобы во время трапезы малышу было удобно зачерпывать еду и доедать её. Хорошо, если тарелка будет снабжена присоской на дне с наружной стороны — дабы она случайно не соскользнула на пол во время еды.

Размер тарелки выбирайте в соответствии с возрастом малыша, а также объема обычной его порции. Благодаря чему со временам у ребенка сформируется привычка: съесть сколько положили.

Ложка

Рекомендуется пользоваться пластиковой ложкой с физиологической формой. Эта ложка изогнута так, чтобы во время еды её ручка не касалась поверхности стола, а маленькому едоку было удобно её брать в руки. Кроме того, ручка ложки должна быть округлой и не скользить.

Вилка

Пластиковая, с тупыми и закругленными зубьями, чтобы малыш не поранился. Также желательно физиологически изогнутая форма вилки.

Нож

Специальный детский и неострый. Лучше, если для ребенка вы приобретете первый нож, изготовленный из пластика.

Примечательно, что некоторые компании выпускают целые наборы деткой посуды, что очень удобно. Поскольку избавляет вас от выбора каждого предмета отдельно.

Как видите, существует великое многообразие форм и расцветок детской посуды. Выбирая её, необходимо учитывать главный принцип — чтобы малышу она нравилась, и ему было удобно ею пользоваться. Ведь нововведения не всем по душе, поэтому ребенок может капризничать или проявлять недовольство.

Учим ребенка самостоятельно пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, вилкой и ножом

Процесс довольно длительный, требующий от вас терпения, а также навыков настоящих переговорщиков. Потому что придется не только показать, но ещё и ухитриться донести до маленького непоседы, как это делать правильно.

Учимся самостоятельно пользоваться чашкой-непроливайкой

У некоторых детей получается практически сходу пить из обычного стакана или чашки: взял и стал пить, подражая взрослым. Разумеется, при этом он может пролить некоторое количество жидкости на себя. Но разве это главное? Ведь кроха заделал это САМ!

Другим же малышам нужно помочь научится пить из чашки сок, чай, водичку, молочные смеси самостоятельно. Подробнее о введении соков почитайте в нашей статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4650

Приступим к обучению:

Следует начинать с момента, когда ребенок уверенно с интересом берет в руки и рассматривает предметы, а также пробует их «на зуб» — примерно с пяти-шести месяцев. Поэтому дайте малышу в руки чашку-непроливайку для знакомства.

Как только малютка начнет проявлять интерес к новому предмету (примерно в шесть-семь месяцев), сами покажите, как нужно пить из чашки (но только из своей!), делая небольшой глоток.

Учите малыша пить из чашки-непроливайки. Для этого налейте в неё небольшой объем напитка, но более одной трети. Далее приложите чашку к губам малыша, поддерживая её за донышко так, чтобы он смог сделать из неё небольшой глоток — и дайте немного времени ему осознать вкус напитка. Если малыш проявит интерес к новому навыку, то можно приступать к дальнейшему обучению. Если интереса не будет, то немного повремените и вновь вернитесь к занятиям через несколько дней.

Со временем кроха сам захочет пользоваться красивым предметом, да еще и с вкусностью внутри.

Старайтесь, чтобы во время кормления в руках у малютки всегда находилась чашка-непроливайка с чаем, соком или водичкой. Пусть время от времени пьет из неё.

Если кроха недопил напиток, не нужно его переливать в бутылочку. Лучше помогите малышу: придержите чашку так, чтобы он это сделал сам либо допоите его из ложечки. Если все ваши усилия не увенчались успехом, не расстраивайтесь, а предлагайте крохе в течение дня по чаще питье.

Как только малыш начинает уверенно пить из чашки-непроливайки, наступает пора сказать бутылочке «пока». Этот пункт актуален, кода ребенок находится на искусственном или смешанном вскармливании и уже знает, что такое бутылочка. Если малыш знаком только с маминой грудью и материнским молоком, то и не приучайте его к бутылочке, а лучше сразу переходите к чашке-непроливайке.

Момент отучения от бутылочки индивидуален. Как правило, он наступает к 10-11 месяцам, а у кого-то — к 1,5 годам, но иногда — несколько ранее или позднее. Все зависит от того, насколько кроха привязан к бутылочке.

Прежде чем приступить к отучению, убедитесь в готовности малыша:

Начните с дневного времени: вместо бутылочки со смесью или соком предложите крохе чашку-непроливайку. Если малыш через несколько дней уже уверенно полностью переходит на поильник без истерик (небольшие слезы все же неизбежно прольются, поэтому будьте готовы к ним), то все в порядке.

Тяжелее всего кроха отвыкает от вечернего кормления из бутылочки. Поэтому тут вам придется проявить большую стойкость и изобретательность. Отвлеките кроху: расскажите сказку, похвалите его за то, что он уверенно пользуется поильником и так далее.

Если малютка очень болезненно отнесся к замене бутылочки на чашку-непроливайку, то повремените с отучением на некоторое время. Но не откладывайте слишком надолго. Поскольку чем старше ребенок, тем сложнее его отучить от бутылочки.

Далее переходите к обучению крохи пить из взрослой чашки (примерно в возрасте от года до полутора лет), придерживаясь тех же принципов: показать, вместе выполнить, помогать.

Обычно малыши к полутора-двум годам уже уверенно пьют из взрослой чашки самостоятельно. Однако если этого не произошло, не расстраивайтесь, не ругайте и не заставляйте его делать это. Лучше с терпением продолжите занятия — и придет время, когда он научится пить из чашки сам.

Учимся самостоятельно пользоваться ложкой

По сути, идеально начинать приучать малыша пользоваться ложкой необходимо с момента введения первого прикорма — примерно в шесть месяцев. Но это время может наступить и несколько позднее. Конечно, это вовсе не означает, что в этом возрасте малыш возьмет в руки ложку — и будет лихо орудовать ею.

Более подробно о правилах введения прикорма почитайте в наших статьях:

Приступим к занятиям:

Начните обучение в «четыре руки»: вначале каждого кормления давайте ребенку в руку ложку, пусть держит, а второй кормите его. И неважно, что он во время кормления шлепает своей ложкой по каше или пюре, стучит ею по столу и так далее. Главное — чтобы он проявлял интерес.

Когда малыш немного подрастет (примерно в возрасте от 8 до 9 месяцев, но возможно и немного позднее), а движения его станут более целенаправленными, начните учить малыша попадать в цель — ротик.

Ведь кроха имеет неточное представление о своем теле. Поэтому вместо ротика в первое время попадает в подбородок, нос, щеки, измазывая их. К тому же, при первых попытках самостоятельно поесть из ложки, возникает еще одна проблема: отсутствие координации движения. То есть ложка с едой у рта, но он не открывается, поэтому нужно немного подождать. Кроме того, маленькому едоку трудно учитывать длину ложки.

Поэтому, чтобы помочь крохе, вначале кормления покажите ему, как можно самостоятельно кушать на своем примере (из своей тарелки, используя свою ложку!), объясняя каждое движение. Затем совместно с ним несколько раз повторите все движения, придерживая и направляя ручку малыша в нужную строну. Но уже с ложкой малютки и из его тарелки.

Для первых попыток ребенка пользоваться ложкой лучше подойдет густая пища — каши или пюре. Если вы предложите крохе суп, то он просто расплескает его, не донеся до рта.

Спустя некоторое время после начала обучения малыш начнет орудовать ложкой самостоятельно, утоляя свой голод. Как правило, это происходит к полутора-двум годам, но нередко — и несколько позднее или ранее.

Не стоит переживать по этому поводу или ставить возрастные рамки для ребенка. Придет время — и он обязательно научится кушать самостоятельно. Но даже в этом случае присутствует риск того, что макароны окажутся под столом, а суп прольется на пол. Ведь крохе ещё предстоит отточить свое мастерство.

Учимся самостоятельно пользоваться вилкой

К приобретению этого навыка, как правило, следует приступать после того, как малыш уже научился управляться с ложкой самостоятельно. Обычно это происходит в возрасте от полутора до двух лет, но иногда — и несколько позднее. Однако это непринципиально, поскольку всё зависит от желания самого ребенка. Ведь иногда некоторые дети начинают уверенно пользоваться вилкой даже раньше, чем ложкой.

Принцип тот же, что и с ложкой:

вначале кормления показать на собственном примере, объясняя каждое движение: как держать вилку, чтобы малыш не поранился, накалывать кусочки еды (котлеты, мясо и так далее)

затем повторить все движения несколько раз вместе с малышом, взяв его за руку, объясняя каждый этап

Учимся самостоятельно пользоваться ножом

Не все родители приучают в раннем детском возрасте пользоваться ножом свое чадо, полагая, что это опасно. Однако намного лучше, если малыш узнает об этом предмете подробнее и именно от вас. Тогда он не будет стремиться познать «запретный плод», ведь он, как известно, сладок.

Если вы всё же решили привить и этот навык малышу, то приступать к его приобретению следует не ранее 2,5 или 3 лет, а иногда и позднее. Принцип тот же: показать, повторить, объясняя, как правильно пользоваться ножом.

Для первого знакомства ребенка с ножом можно использовать мягкие фрукты и ягоды: малину, клубнику, киви, бананы и так далее.

После того, как малыш усвоит навыки самостоятельной еды, по мере взросления он будет оттачивать их. Поэтому спустя какое-то время сможет постепенно начать пользоваться посудой для взрослых.

Пожалуй, это все что можно было рассказать о приобретении столь необходимых навыков самостоятельности каждому ребенку. Однако хочется заметить, что на практике проходит не все так гладко, да и вероятные сроки усвоения навыков самостоятельной еды «скачут». Поскольку очень многое зависит от стремлений малыша.

К тому же, вам, вероятно, придется встретиться с капризами своего крохи и его упорного нежелания приобретать новые навыки. Либо, наоборот, с излишним стремлением малютки к самостоятельности, даже с риском остаться голодным.

Поэтому прислушайтесь к своему малышу, постарайтесь не упустить благоприятные моменты для получения новых навыков им. Главное — запомните, что всё сугубо индивидуально.

P.S. Желаю вам огромного терпения и силу воли, чтобы выполнить все эти нелегкие задачи вместе с малышом.

Дорогие мамы, а в вашем арсенале имеются свои способы, как научить ребенка самостоятельно пить из чашки и кушать, используя ложку и вилку? Тогда поделитесь ими!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/