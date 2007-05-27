Новые нормативы развития детей (ВОЗ)

В 2006 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые таблицы прибавки в весе и росте у детей.

Существовавшие до этого времени таблицы были составлены более 20 лет назад и основывались преимущественно на статистических данных по детям, получавшим искусственное вскармливание.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее ровесников, получающих формулу. По мнению экспертов ВОЗ, завышенные нормативы могли способствовать необоснованным рекомендациям по докорму малышей смесями, и перекармливанию, ведущему к развитию ожирения.

Новые таблицы были составлены по результатам измерения и взвешивания 8440 детей из 6 стран мира, находившихся на грудном вскармливании.

Данные, полученные учеными, показали, что существовавшие ранее нормативы веса были завышены примерно на 15-20%. К примеру, согласно прошлым рекомендациям, нормальный вес годовалого ребенка составлял 10,2-12,93 кг; по новым рекомендациям этот показатель должен составлять от 9,53 кг до 11,79 кг.

ВОЗ рекомендует грудное молоко в качестве оптимальной пищи для младенцев. Грудное молоко имеет оптимальный состав, хорошо усваивается и содержит вещества, защищающие ребенка от инфекций. Кроме того, дети, находящиеся на грудном вскармливании в будущем реже страдают ожирением, гипертонией и сахарным диабетом, считают ученые.

Вес девочек от рождения до 2 лет

Вес мальчиков от рождения до 2 лет

Рост девочек от рождения до 2 лет

Рост мальчиков от рождения до 2 лет

Окружность головы девочек от рождения до 5 лет

Окружность головы мальчиков от рождения до 5 лет