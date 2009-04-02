Вводим прикорм: коробочные каши, мюсли, супы

Продолжаем знакомиться с педиатрическим прикормом: заглянем вглубь коробок и упаковок.

Начнем с промышленных каш

«Плюсы» использования коробочных кашек в прикорме очевидны: их не нужно варить, химический состав сбалансирован, консистенция для нежной слизистой желудка и кишечника полугодовалого ребенка - самая подходящая. Инстантные (растворимые) детские каши содержат до 50% от суточной потребности в витаминах и микроэлементах. Они менее крахмалистые, поэтому лучше перевариваются. Готовятся по специальной технологии: сначала зерно перерабатывают в муку, а затем обогащают витаминным комплексом, таким образом, продукт не теряет в полезности.

Виды инстантных детских каш:

- Вэллинг . Еще в советские времена детей постепенно начинали докармливать молочными смесями с добавлением гречневой муки, овсяной или рисовой. Это был переходный период от смеси к прикорму. В Швеции молочная смесь с добавлением злаков называется «вэллинг». У нас его рекомендуют с 4-х месяцев даже грудничкам, несмотря на сухое молоко в составе, что, по моему глубоко личному мнению, является не совсем правильным. Многие мамы, получив от врача совет о вводе вэллинга – особенно его любят прописывать для вечернего «подкорма», чтобы ребенок крепче спал – даже не подозревают, что вэллинг замешан на молочной смеси. Что интересно, в Швеции вэллинги официально рекомендуют только с 6-ти месяцев из-за высокого процента грудного вскармливания до полугода (а у нас ГВ до полугода существует только на словах). В состав вэллинга входит обезжиренное сухое молоко, молочная сыворотка, витамины и микроэлементы, растительные масла и мука: овсяно-ржаная, кукурузная или рисовая. Чтобы его приготовить, нужно размешать порошок в холодной воде и подогреть до нужной температуры. Кормят вэллингом из бутылочки или чашки, так как он очень жидкий.

- Безмолочные . Эти каши предназначены для первого прикорма – или для детей с аллергией на коровий белок. В составе только мука из злаков и витаминный комплекс. Безмолочные каши разводят водой. На упаковке может быть написано «развести молоком или соком» - это не мед. предписание, а неумный совет производителя. Если ребенок уже получает сок – можно добавить его для вкуса, но чистой воды вполне достаточно. Также для вкуса добавляют немного сцеженного грудного молока или смеси. Если вам кажется вкус безмолочной каши слишком пресным – вспомните, что вкусовые предпочтения грудничка еще не испорчены неестественными пищевыми добавками, а у вас, к сожалению, уже да.

- Молочные . Их вводят после безмолочных. Раньше молочные каши рекомендовали после 6-8-ми месяцев, сейчас вопрос об их вводе должен решаться индивидуально. Если ребенок получает грудное молоко или смесь, мама добавляет их в безмолочную кашу – и молочное блюдо готово. Непонятно, зачем покупать готовую молочную кашу, тем более, все они содержат сахар. И на молоко/искусственную смесь в составе каш может быть аллергия. Поэтому молочные каши пробуют ближе к году (или не пробуют вовсе, а сразу переходят на «взрослые» хлопья). Какое молоко в детских кашах? – вопрос не так уж прост! Самая распространенная информация о молочных кашах: все они сделаны на частично адаптированной молочной смеси. Подробное изучение этикеток сеет панику в рядах потребителей: на доброй половине обозначено «сухое обезжиренное молоко», на другой – «молоко цельное», и только малая часть содержит искомую фразу об искусственной смеси. Возможно, «обезжиренное сухое молоко+молочная сыворотка» - это и есть смесь, но ведь потребитель не знает об этом. Более того: некоторые производители утверждают, что их каши содержат смесь, но в составе указано «молоко» - вот так одним словом. В этих молочных кашах присутствует смесь: Даниа, Фрисокрем, Топ-Топ, Хипп – по крайней мере, так утверждают рекламные статьи.

- Безглютеновые . Низкоаллергенные крупы, они подходят для первого прикорма или для детей с аллергией на глютен (клейкий пшеничный белок). Это рисовая, кукурузная или гречневая каша. На упаковке безглютеновых каш есть специальная маркировка: перечеркнутый колосок.

- Глютеновые . Они содержат пшеничный белок и могут вызвать аллергию, глютеновые каши более тяжелые. Поэтому их вводят позже. Тенденция последних лет – глютеновые каши пробуют только после года, до этого времени никакого смысла в их вводе нет. Это каша овсяная, пшеничная, ржаная. Слово «глютен» происходит от английского «glue» – клей. Глютен может вызвать развитие целиакии, поражения слизистой оболочки тонкой кишки. Целиакия грозит далеко не всем, к ней должна быть генетическая предрасположенность. Признаки целиакии (длительная диарея после приема глютеновой каши, рвота, вялость), к сожалению, могут проявиться далеко не сразу – даже через несколько лет.

- Моно- или многокомпонентные . Монокомпонентная каша содержит крупу одного вида, с этих каш начинают прикорм. Смеси круп вводят только после того как ребенок распробовал все виды круп по отдельности – это возраст не ранее 10-ти месяцев, если каша правильно введена не ранее полугода.

- С добавками фруктовыми или овощными. Их пробуют не ранее семи месяцев, начиная с тех добавок, которые уже были введены в прикорм: каша с грушей или яблоком. Производители редко заботятся о том, чтобы добавки соответствовали возрасту, за этим нужно следить непосредственно при выборе. Ребенку в 6 месяцев вряд ли подойдет каша с айвой или персиком, тем более, в эти каши часто добавляют сахар. Порошок из сушеных фруктов или овощей повышает питательную ценность детской каши и улучшает вкус. Возможны добавки в виде йогурта, меда или цитрусов, эти гастрономические изыски не предназначены детям до года, что бы ни писали на упаковках.

Каши с наиболее щадящим составом без молока и сахара: «Овсяная с бананом», «Рисовая с яблоком», «Овсяная с фруктами и хлопьями» (Гербер), «Био-мюсли бирхера» (Хипп), «Пшенично-овсяная с фруктами» (Нестле), «Овсяная с бананами» (Бич Нат), «Рисовая с ягодами» (Малышка, Нутриция).

- Лечебно-профилактические. Это каши дополнительно обогащаются пробиотиками - лакто или бифидобактериями - или пребиотиками. Пребиотики - это пища для полезной микрофлоры, пищевые волокна (сложные углеводы). Они не перевариваются и не усваиваются организмом, являясь пищевым субстратом микрофлоры кишечника, пребиотики стимулируют всю популяцию полезных бактерий. Это такие добавки как лактулоза, инулин. Также к лечебно-профилактическим кашам относятся низкоаллергенные серии из безглютеновых круп. Лечебная линейка: «Помогайка» с бифидобактериями (Нестле); «Молочно-овсяная», «Пшенично-овсяная с яблоком» и «Рисовая с абрикосом» с лактобактериями (Валио); «Гречневая», «Рисовая» и «Кукурузная» с пребиотиками (Бэби), «Первая овсяная » и «Первая рисовая» с пребиотиками (Хайнц).

- Готовые каши . Консервированные каши в баночках с добавлением фруктов. Возможно сочетание с йогуртом, творогом или сливками – больше для вкуса, чем для пользы, так как продукт стерилизован. Их удобно использовать вне дома. Состав более насыщен, чем состав коробочных, много вкусовых добавок, вплоть до нескольких видов сока в одной баночке, корицы, цельного молока. Хороши в дороге, в экстремальных ситуациях, когда негде взять теплую кипяченую воду, но дома использование баночных каш сомнительно в своей пользе.

Какие каши подходят для начала прикорма

Прикорм фабричными кашами начинают с 6-7 месяцев. Если у ребенка отставание в весе или проблемы с усваиванием прикорма, это не повод для раннего ввода каш – любая проблема со здоровьем требует индивидуальной диеты, а не откорма кашей. Можно начинать прикорм с каш, но не ранее 6-ти месяцев. Для первого прикорма подойдут безглютеновые каши без молока, сахара и других добавок: рисовая, гречневая или кукурузная. Рис содержит наименьшее количество белка, к которому вырабатываются антитела, поэтому он считается самой низкоаллергенной кашей. Кукурузная названа самой «пустой», она крахмалистая и тяжелая, но с другой стороны все детские каши изготавливаются по особой технологии, позволяющей легко усваивать даже такие тяжелые каши как ржаная или пшенная.

Для первого прикорма подходят следующие безмолочные каши: низкоаллергенная серия Хайнц с бегемотиком на упаковке, Беби Ситтер, Малышка Нутриция, Бэби «Кукуруза низкоаллергенная», Гербер «Рисовая», Хипп «Гречневая с витаминами», «Био-рисовый отвар»; Винни «Кукурузная».

Кашу начинают предлагать с чайной ложки, постепенно доводя объем до 100 г. (к году – 200 г). Если аллергической реакции нет, через 10 дней вводят другую кашу. Необязательно покупать каши одной и той же фирмы, значение имеет только состав.

…и для продолжения прикорма.

После безглютеновых каш постепенно вводят глютеновые – и смеси круп. С их вводом не торопимся – возможно отдаление до года. Традиционно глютеновые каши начинают пробовать не ранее 10-ти месяцев. С молочными мы тоже не торопимся – если в безмолочную кашу добавить молоко или смесь, вкус ее улучшится, а качество не пострадает. Производители, к сожалению, очень любят портить лишними добавками состав молочных каш.

Безмолочные глютеносодержащие каши без сахара: «Овсяная», «Ячменная», «Мультизлак» (Гербер); Био-мюсли бирхера (Хипп); «Овсяная», «Смесь злаков» - содержит манку, которая может быть сильным аллергеном (Бэби Ситтер); «Смесь круп» Винни, «Мультизлак» Бич Нат, «Смесь круп» Топ-топ.

Как приготовить кашу?

Детские инстантные каши не требуют варки. Инструкция по приготовлению напечатана на упаковке. Но, как показывает опыт мам, у каждой каши – свои причуды. Некоторые из них плохо растворяются, образуют комочки, другие слишком жидкие. Методом проб и ошибок находят «свою» любимую кашу. Не заваривайте ее слишком горячей водой, чтобы избежать комков и не разрушить витамины, а размешивать лучше вилкой. Как уже было сказано, в кашу можно добавить немного сцеженного грудного молока или смеси, к которой ребенок привык. Не нужно подслащивать или подсаливать кашу, добавлять масло – этот продукт и так полностью готов к употреблению. Допускается добавление детского фруктового пюре без сахара. На открытой коробке пометьте карандашом дату, когда вы ее открыли. Эта метка поможет соблюсти сроки хранения, а они очень строгие – обычно 3 недели. Если хранить кашу дольше указанного срока, она обогащается вредными микроорганизмами из воздуха. Структура каши такова, что она как губка впитывает в себя лишнюю влагу, запахи, отсюда и ненужные бактерии. Поэтому плотно закрывайте коробку и храните в темном сухом месте (не в холодильнике). Излишки каши по истечению срока годности можно находчиво использовать в домашней выпечке.

Что еще может быть в кашах:

- Сахар (сахароза). Известно, что сахар подавляет всасываемость многих витаминов. С ним не усваивается и кальций. Поэтому лучше избегать кашек с сахаром в составе.

- Мальтодекстрин. Простой углевод, пищевая добавка, смесь из глюкозы, олигосахаридов и солодового сахара. Придает слабовыраженный сладкий вкус. В сухих смесях для детского питания мальтодекстрины являются идеальными углеводами, средний размер молекул которых соответствует средней величине между молекулами крахмала и молекулами простых сахаров.

- Ванилин. Что такое ваниль – знают все, это специя из плодов растения ванили. Ванилин – вещество синтетическое, его используют вместо натурального из-за дешевизны. На ванилин может быть аллергическая реакция.

- Растительные масла. Чаще всего используется подсолнечное, кукурузное, пальмовое, рапсовое. Все они стерилизуются, поэтому витаминный состав масла не имеет значения – только качество полученной смеси из масел.

«Минусы» использования промышленных каш:

- Для начала прикорма требуется совсем немного каши, а срок годности у этого капризного продукта маленький (2-3 недели).

- В результате тщательной переработки крупа теряет многие полезные вещества, поэтому детские каши обогащают искусственными витаминами. Когда советуют начинать прикорм с фабричных каш, приводят аргумент: в домашних кашах не будет столько полезных веществ, они теряются еще на стадии ручной переработки (измельчение в кофемолке), а потом при варке. Но с другой стороны ребенок, получающий до года основное питание в виде грудного молока или смеси нуждается в дополнительных витаминах только в случае ослабления организма. Здоровому ребенку такое количество искусственных полезностей не требуется.

- Основной «минус»: трудно найти в ближайшем магазине кашу, полностью соответствующую понятиям здорового питания в нежном возрасте, а когда ребенок привыкает к определенным фирмам и составам – опять же, бывает сложно найти любимые каши в ближайшем радиусе.

- Фабричные кашки по праву занимают место самых аллергичных продуктов среди промышленного детского питания. Больше шансов из-за многочисленных аллергичных добавок: в каше с пометкой «от 5-ти месяцев» могут оказаться и экзотические фрукты, и сахар, и «следы молока», и ванилин. Возрастные рекомендации, обозначенные на упаковках, безнадежно устарели. Этим прикорм «фабричный» отличается от домашней готовки: если мама готовит сама, она контролирует и сроки ввода, не полагаясь на картинку. Некоторые фирмы предлагают детям сочетания продуктов, которые без преувеличения можно назвать чудовищными, учитывая возрастную маркировку. К примеру, фирма «Бэби» предлагает детям от 4-х месяцев молочную рисовую кашу с орехами, а шестимесячным и вовсе уникальное сочетание «шоколад-орех». Каша Хипп содержит абрикосы и персики, каши Винни – сахар, соль, абрикосы, ягоды, Хумана – сливочное печенье, и все это тоже с 4-х месяцев. Ну, просто какой-то восточный дастархан для ребенка, родившегося четыре месяца назад со стерильным кишечником и только-только избавившегося от коликов.

Не все мамы при выборе каш задумаются, ведь многие верят, что возрастные рекомендации ежегодно проверяются заслуженными медиками, и они «просто так дурного не посоветуют»! К сожалению, это не совсем так. Детское питание проверяют на отсутствие вредных добавок – гербицидов, инсектицидов, ароматизаторов, консервантов. А возрастные рекомендации утверждали 10 лет назад, опираясь на статистику, в которой вряд ли фигурировали здоровые дети, находящиеся на грудном вскармливании свыше полугода. Судя по ним, ребенку от 9 месяцев не возбраняется наличие в рационе шоколада, меда и карамели – эти добавки «обогащают» кашу, повышают ее питательную ценность.

Вспоминается стремление наших бабушек накормить ребенка манной кашей с разболтанным в ней яйцом и творогом – тоже повышают ценность блюда. Лет 20 назад такие смеси были в порядке вещей, тогда ребенку в 6 месяцев предлагали борщ со взрослого стола, и орехи с медом в 9 месяцев не выглядели дикостью. Читая мнения уважаемых специалистов института РАМН, понимаешь, что они руководствуются весьма специфическими понятиями о принципах детского питания – например, важной считается консистенция блюда. Мол, ребенку нужна пища нежная и питательная, а ведь кашица «вэллинг» – жидкая. Значит, ее можно давать полугодовастику. Такая логика. То, что вэллинг содержит сухое молоко, это как бы неважно. Та же история и с детским печеньем: оно растворимое, при разведении превращается в кашу. Значит, даем с пяти месяцев. Факт наличия в детском печенье меда, сгущенки, сухого молока – тоже, получается, дело десятое. Конечно, у мамы должна быть своя голова на плечах, но ведь многие верят картинкам на упаковке.

Что мешает пересмотреть сроки ввода – много неизвестных простому потребителю причин, в том числе и позиция производителей детского питания, которым передвижка сроков ввода прикорма вряд ли понравится.

Поэтому при вводе каш – или при выборе каши с добавками желательно проконсультироваться с врачом, которому вы доверяете.

А что дальше?

Если ребенок любит кашу и не испытывает проблем с ее усваиванием, с 10-11-ти месяцев специальные детские каши покупать необязательно – поищите обычные хлопья с пометкой «тонкие» или «мелкие». Например, хлопья Нордик, они нежные и быстроразвариваюшиеся. Кстати, нордиковские каши считаются детскими, есть даже возрастные рекомендации по ним, но какая-либо информация об этом на упаковке отсутствует. После года рекомендованы и каши Нестле «Быстренок» (варианты с 12 и 18 месяцев), мультизлаковый вэллинг Сэмпер (у нас его маркируют 6-ю месяцами, но в шведском варианте – с 1 года).

Детские мюсли

Специальные детские мюсли «учат» ребенка жевать, в их составе – хлопья из цельного зерна, кусочки фруктов. Это «Био-мюсли Бирхера» Хипп (без молока и сахара, от 6 месяцев), «Мюсли с фруктами» Даниа (содержат молоко и сахар, от 9 месяцев), «Мюсли с фруктами» Бэби (содержат сливки и сахар, от 12 месяцев). Справедливо отметим, что этот продукт придуман исключительно для ленивых. Сейчас в продаже имеются разные виды хлопьев без добавок с готовностью «1 минута», в домашних условиях проще приготовить ребенку мюсли без лишних ингредиентов, добавив к смеси хлопьев измельченные сухофрукты.

Детские инстантные супы

Еще одно блюдо для ленивых. Ничего страшного в использовании коробочного питания нет, даже если это такое банальное блюдо как суп. В прошлой статье о баночном питании мы договорились, что не осуждаем любителей промышленного питания. Разные ситуации случаются. Бывает, что стиль питания в семье не позволяет приготовить ребенку здоровый суп – в этом случае лучше коробочный. В конце концов, многим мамам просто нравится покупать ребенку разные цветные коробочки, ведь в их детстве подобного питания не было.

Детские инстантные супы – это сухая смесь из овощей, иногда в нее добавляют мясо или рыбу, почти все содержат сухое молоко, обогащены витаминами и крупяной мукой. Они рекомендованы к употреблению с 6-9 месяцев, но логика подсказывает, что использовать их надо попозже. Интерес представляют добавки в виде шпината или спаржи экзотичные для нашего региона. Для наглядности приведем состав одного из супов фирмы Хайнц: «картофель, тыква, морковь, рисовая и пшеничная мука (содержит глютен), треска, томаты, сухое обезжиренное молоко, сахар, растительное масло, лук, петрушка, укроп, соль, карбонат кальция, фосфат кальция, лимонная кислота, железо, окись цинка, йодистый калий, холин, биотин, пантотеновая, линолевая и линоленовая кислоты, витамины A, B1, B2, С, РР».

На прилавках можно найти супы следующих фирм: Хайнц «Супчик овощной со шпинатом», «Супчик овощной с курочкой» и «Супчик овощной с рыбкой» (в составе – сухое молоко, глютен, сахар), Даниа «Картофель», «Картофель с брокколи», «Картофель с морковью» (содержит сухое молоко), супы Винни (не содержат молоко). Их консистенция больше напоминает суп-пюре. Также супы бывают консервированные в баночках.

