Малыши под летним солнцем: как приручить жару

Проблемы, с которыми жарким летом сталкиваются родители малышей до года, чаще всего касаются недостатка информации и неуверенности в выборе правильного решения. Маленький ребенок выглядит беззащитным. Его хочется уберечь. Это проявление материнского инстинкта. Маме психологически легче, если ее ребенок в коляске надежно укрыт при любой погоде. Она придумывает поводы: ветер, пыль, выхлопные газы. «Сглаз», в конце концов. И кто обвинит маму или бабушку в мнительности? Не забудьте о волшебстве материнской интуиции. История знает немало случаев, когда матери спасали детишек, благодаря внезапному чутью.

Где грань между излишней заботой и разумными действиями? Летом на улицах можно увидеть следующую картину: мамочка в футболке везет коляску с ребенком в шапке и под чехлом, превращающим коляску в сауну. Летом ребенок укрепляет иммунитет под солнечными и воздушными ваннами. Лучшая защита от солнца — это тень, а не шапка с накидкой. Правило «на один слой больше одежды, чем на себя» в жару не применяют. Ребенок, как и его мама, должен чувствовать себя комфортно. Неспящий непоседа в коляске активно двигается, этим он согревает себя. Понаблюдайте, как вертится любознательный ребенок, и представьте, как ему жарко, если он перекутан.

Перегрев не пройдет!

Ребенок до года регулирует температуру своего тела посредством дыхания, поэтому малыши редко потеют. В условиях жары потовые железы трудятся, а с этим у детки проблемы. Он еще маленький, функции не развиты. Перегрев для ребенка значительно более опасен, чем переохлаждение.

Давайте малышу возможность дышать в полной мере — убирайте накидки и лишнюю одежду. Болезни возникают от вирусов и бактерий, а не от ветра. Шапочка в закрытой коляске в 90% случаев ласкает взор мамы, это ее спокойствие. Следует разумно отделять его от реальных нужд ребенка. Однако реабилитируем накидку! Мы живем на Урале, где родители выходят гулять с коляской при +21, а через три часа спасаются от перепада до +9. Легкий плед и бутылки с водой носите с собой в сумке для коляски, в ее сетке. Если ребенок по возрасту готов к «прогулочной» коляске, — при ее выборе не забудьте о хорошем капюшоне от солнца. Москитная сетка также нужна. Особенно если коляска яркая. По выражению ю-мам , для насекомых она выглядит «приглашающе». Москитная сетка и от солнца укроет, и в плане воздухопроницаемости лучше пеленки/чехла.

Лайфхак для прогулок — бутылочка с пульверизатором. Освежит водой лицо, грудь, руки вам и ребенку.

Как определить перегрев? У здорового ребенка конечности в норме прохладные на ощупь, отдача тепла выше. Если ручки и ступни (потрогайте свои, у вас также!) не холодные, но прохладнее воздуха — все хорошо. Ощутимо теплые — перегрев. Лицо покраснело, малыш беспокоится и ноет, волосы мокрые? — вам в тень! И домой.

Часто мамы, пытающиеся усыпить младенца, устают и не замечают очевидного — например, ребенку в коляске жарко, и у него криком проявляется инстинкт самосохранения. Прохожие оглядываются, маме хочется быстрее прекратить эту муку, и она трясет и катает коляску. Человек в любом возрасте быстрее засыпает в прохладе. Уберите чехол, разденьте ребенка. Внутри короба точно не нужна шапочка. Если ее снять, ребенку сразу станет легче. Используйте хлопковые пеленки — ими можно подоткнуть малыша со всех сторон для уюта, ощущения объятий.

Всё-таки перегрелись?

При первых признаках перегрева ребенка переносят в прохладное место, обеспечивают приток воздуха, обтирают прохладной водой из предусмотрительно взятой бутылки. И отправляйтесь домой, прогулка перестала быть полезной. От солнечных ожогов поможет мазь с пантенолом.

Солнце-лекарь

Солнце убивает микробы, укрепляет систему кровообращения и нервную систему. Под действием солнечных лучей в организме образуется витамин D. По сути он не витамин, а стероидный гормон, который вырабатывается только под воздействием УФ лучей в течение всего-то часовой прогулки. И для нормы витамина D хватит лучиков, скользящих по рукам или ногам — природа всё продумала.

Восполняем водный баланс

Берите на прогулку бутылку с водой для умываний, поильник с питьевой водой. Не сок, не компот, которые для ребенка до года скорее еда, чем питье. Вы и сами могли заметить, что после компотов и соков хочется пить. Ребенок старше года должен много пить во время жары, старше 6-ти месяцев — в зависимости от частоты кормления (грудью/смесью) на улице.

Споры о том, нужно ли допаивать младенцев в жару не утихают. Каждая мама решает это сама, фильтруя стереотипы. В основном опытные мамы согласны с питьем без фанатизма: захочет дитя — выпьет пару ложек, а нет, так и не страшно. Взрослый человек питается иначе, у него иной обмен веществ — он испытывает жажду в жаркую погоду. У грудничка образ жизни абсолютно другой! Грудное молоко на 87% состоит из биологически активной воды. Найдите способ покормить ребенка грудью на улице, если вы гуляете долго. Берите с собой летний шарфик, если ваша одежда не предусматривает скрытый от чужих глаз процесс кормления.

Ребенок в возрасте до трех месяцев ощущает периодические колики. Не надо усугублять дисбаланс в кишечнике, размывая микрофлору водой. Детей на ИВ допаивают в пределах разумного. Во времена бабушек и мам смеси были хуже по качеству — густые, слишком сладкие. Их стоило запивать. Современные смеси не сравнить с теми, что были в 70-80-х годах.

Потница

Потница выглядит как красная мелкая сыпь на шее, плечах, спине, в области промежности и в подмышках. При перегреве ребенок потеет, а потовые железы, как мы помним, не справляются с выделением пота и закупориваются. Потница не опасна, однако она делает кожу уязвимой для инфекций. Летом чаще обливайте ребенка, устраивайте воздушные ванны. Воздух лечит кожу. Не используйте каждый раз кремы, масла и пенки, чтобы не смывать с кожи жировую пленку. Зуд при потнице уменьшают содовые компрессы. На стакан кипяченой воды комнатной температуры добавляется 1 чайная ложка соды. Смоченную в ней марлю прикладывают к сыпи. В ванну можно добавить отвар лаврового листа (1 ч. л. листьев на 2 стакана воды, кипятить на слабом огне под закрытой крышкой 5 минут, настаивать 2 часа), этим же отваром протирают потничку.

«Памперсный» ребенок: каково ему в жару?

Летом ребенок в подгузнике зачастую пугает своим видом прохожих, которые гневно предлагают маме «самой в такую жару попробовать его надеть». Но внутри подгузника по определению не может быть парникового эффекта от сочетания тепла и влажности. Одноразовые подгузники содержат абсорбенты, поглощающие влагу, для того они и придуманы. Надеты подгузники не герметично, материалы «дышащие». Парниковый эффект не образуется без герметичности. Подгузник охлаждает, а не перегревает. Если у ребенка возникают опрелости, причинами могут быть общий перегрев, маленький размер подгузника или аллергия на эту марку. Зато использование клеенок и пеленок, быстро становящихся мокрыми, как раз обеспечит вредный парниковый эффект.

Человек с рождения готов встретиться с солнцем, воздухом, ветром. И даже — о, ужас — разнообразными микробами. Зато он совершенно не готов к тому, что ему будут насильно сбивать температурный баланс, мешая формированию иммунитета. Полагайтесь на свою интуицию, вы точно самая лучшая мама для своего ребенка, и вы знаете, что ему нужно!

